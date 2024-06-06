1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
9 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом
Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
7 650₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Главные вершины Геленджика: групповая экскурсия на внедорожнике
Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивно...
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Лимузин-тур: Гебиусские водопады и Пшадские дольмены в Геленджике
Приглашаем вас на захватывающую поездку по живописным уголкам Геленджика на роскошном лимузине
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: путешествие на Грозовые ворота - водопады, дольмены
Приглашаем в путешествие по горным вершинам Геленджика, где вас ждут водопады, дольмены и крепость
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 670₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
4 часа
Поездка по вершинам Геленджика: от дольменов до дегустации вин
Вас ожидает захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дегустацией местных вин
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
На квадроциклах - к озеру Церковное
Путешествие на квадроциклах к озеру Церковное в Геленджике. Ощутите драйв, свежий воздух и живописные виды. Подходит для всех, даже новичков
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
Историческая экскурсия по местам боевой, морской и трудовой славы города, которым гордится Россия
Начало: От вашего отеля
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Тайны дольменов Геленджика: путешествие в мир древности
Загадочные дольмены и живописные водопады ждут вас на экскурсии «Тайны дольменов Геленджика»
Начало: У места вашего проживания
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гастрономический тур Вина и вкусы Долины Лефкадия в Геленджике
Вина и вкусы Долины Лефкадия: гастрономическое путешествие по винодельне с дегустацией и уютным обедом
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия в Джанхот: дом Короленко, Скала Парус, Голубая бездна
Погрузитесь в историю и природу Джанхота, насладитесь уникальными пейзажами и ароматом пицундских сосен
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Геленджика
Вас ждет незабываемое путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края с дегустацией изысканных вин
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гора Нексис и дольмены Солнечный и Лунный: экскурсия в Геленджике
Восхитительное путешествие к древним мегалитам на вершине горы Нексис с панорамными видами Геленджика
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый парк в Кабардинке: Путешествие сквозь цивилизации
Путешествие из Геленджика в Кабардинку, чтобы за 4 часа обойти весь мир! Старый парк удивит вас красотой и историей разных эпох
Сегодня в 12:30
11 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Групповой экстрим-тур на квадроциклах: приключение в Геленджике
Захватывающее путешествие на квадроциклах ждет вас: трассы, виды и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Геленджик на квадроциклах: захватывающее путешествие к месту падения метеорита
Завораживающее приключение на квадроциклах ждет вас в Геленджике! Откройте невероятные пейзажи и тайны космического странника
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Гебиусские водопады: индивидуальная экскурсия с погружением в историю Геленджика
Насладитесь уникальной природой Гебиусских водопадов, погрузитесь в историю Геленджика и попробуйте местные вина
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к природным сокровищам Геленджика для всей семьи
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дольменов
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Идеальный винный день в Геленджике: путешествие по винодельням
Вас ждет погружение в мир виноделия Геленджика: от узнаваемых виноделен до дегустации уникальных вин
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Старый парк Кабардинки: культурное путешествие из Геленджика
Вас ждет увлекательное путешествие по Старому парку, где история и культура оживают среди зелени Кабардинки
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Ночная поездка на гору Олимп: захватывающие виды и вечернее шоу
После жаркого дня на пляже отправляйтесь на гору Олимп. Вас ждут виды на Геленджикскую бухту, колесо обозрения и зажигательное шоу. Спуск по канатной дороге
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия к дольменам Луны и Солнца в Геленджике
Поднимитесь на гору Нексис и насладитесь видами Геленджика, узнайте тайны древних дольменов Луны и Солнца, их историю и магические свойства
Начало: На хуторе Широкая Щель
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
50004 750₽ за всё до 5 чел.
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 8:30, 14:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
26002 496₽ за человека
Мини-группа
20 часов
Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
Путешествие по Лаго-Наки подарит незабываемые впечатления. Вас ждут водопады, пещеры и термальные источники. Подходит для всех возрастов
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
Джипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
26002 496₽ за человека
Групповая
7 часов
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Пшаде. Водопады, родники и парки ждут вас. Окунитесь в мир природы и наслаждайтесь каждым моментом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости Грозовые ворота
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и природным сокровищам Геленджика. Насладитесь красотой и загадками
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Незабываемый тур на Пшадские водопады в Геленджике
Вас ждут незабываемые приключения на Пшадских водопадах. Джиппинг, дольмены, родники и спа. Прекрасные фото и уникальные впечатления гарантированы
Начало: Геленджик, остановка по договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно летом в 8:00, 12:00 и 14;00. Зимой строго по запросу.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Старый парк в Кабардинке
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
700₽ за человека
Групповая
18 часов
На природу: Гуамское ущелье - групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Гуамскому ущелью. Вас ждут захватывающие виды, редкие растения и интересные факты от опытных гидов
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по договоренности
Расписание: Суббота в 6:30
Сегодня в 12:30
15 июня в 06:30
3 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия в Новороссийск
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Cреда, Пятница в 13:30
Завтра в 08:30
12 июня в 13:30
1 000₽ за человека
Групповая
10 часов
На грязевые вулканы Тамани
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 9:00, с мая по сентябрь
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия в Абрау-Дюрсо
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Летом ежедневно в 14:00 один раз в день.
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500₽ за человека
Билеты
7 часов
Абрау-Дюрсо
Начало: Геленджик
Расписание: 8.00,14.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3 500₽ за билет
Групповая
5 часов
Долина водопадов реки Жане
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
800₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Абрау-Дюрсо из Геленджика: вкус приключений и вина
Вас ждет увлекательное путешествие по винным традициям Абрау с дегустацией и живописными видами
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
20 часов
Экскурсия в Лаго-Наки с посещением водопадов Руфабго и Хаджохской теснины
Откройте для себя красоту Адыгеи с комфортным трансфером из Геленджика. Потрясающие водопады, теснины и пещеры ждут вас
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Винный тур Геленджик: дегустация в Шато Пино и Мысхако
Погрузитесь в мир виноделия Краснодарского края: дегустации, традиции и живописные виды ждут вас на экскурсии в Геленджике
Начало: В Геленджике
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
25 500₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Фотопрогулка Абрау-Дюрсо из Геленджика: искусство, природа и история
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с профессиональным фотографом, который сохранит ваши воспоминания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
20 часов
Горная Адыгея: Лаго-Наки - Путешествие к природным чудесам из Геленджика
Погрузитесь в мир природных чудес Горной Адыгеи: от величественных водопадов до таинственных пещер
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
Отправиться на прогулку к одному из самых удивительных мест в окрестностях Геленджика в мини-группе
Начало: На улице Кирова
Расписание: ежедневно в 08:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: экскурсия-конструктор
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Интересная экскурсия. Маршрут не слишком сложный. Шли с 6-летним ребёнком, вполне нормально осилил. Местами жарковато. Нужна хорошая обувь, по осыпающимся камням ходить. Виды потрясающие. Спасибо гиду Алику за интересно проведенное время.
- ЛЛюдмила30 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
- ТТатьяна28 мая 2024Случайно наткнулись на экскурсию. Но ни секунды не пожалели, что решились на нее поехать. Это было просто БОМБА!!!! Что уж говорить про детей, если мы, взрослые, пищали от удовольствия!!! Огромная благодарность Александру за его пазитив, экстрим, навыки вождения!!!! Это любовь с первого взгляда ❤❤❤
- ЕЕкатерина28 мая 2024Очень понравилась поездка!! Как таковой экскурсии не было, верно пишут, что это подвоз к местам, но я именно за этим и езжу на природу. Для меня 100% ожидание/реальность. Очень красивые места, виды, великолепный водопад на последок.
- ККристина25 мая 2024Понравилось всё! Экскурсия-конструктор Супер! Было очень много остановок, маршрут продуманный, конечно устали, но эмоции того стоят
- ААрина23 мая 2024Хорошая поездка. Увидели водопады, поднялись на вершину гор. Вино вкусное, советую попробовать!) Лучше, конечно, ехать в багажнике. -100 к удобству, зато +100
- NNastya.agoshkina22 мая 2024Отличная экскурсия! Всем советую обязательно посетить все перечисленные в описании красоты природы именно с этим гидом!!!
- ААлёна20 мая 2024Очень красивый пейзажный маршрут для любителей пеших прогулок. Чисто, есть где посидеть передохнуть, но нет туалетов.
- ИИрина15 мая 2024Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.
- ВВалентин12 мая 2024Мы получили только положительные и незабываемые эмоции и впечатления на экскурсии, особенно благодаря гиду Андрею. Неописуемой красоты Гебиусские водопады, замечательная
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Выездные»
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Экскурсии по окрестностям Геленджика и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август