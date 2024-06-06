Выездные экскурсии из Геленджика

Найдено 45 экскурсий в категории «Выездные» в Геленджике, цены от 700 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
9 100 за всё до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом
Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
7 650 за всё до 4 чел.
Главные вершины Геленджика
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
5 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Главные вершины Геленджика: групповая экскурсия на внедорожнике
Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивно...
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:30
2 500 за человека
Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
🚗 На машине
На лимузине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Лимузин-тур: Гебиусские водопады и Пшадские дольмены в Геленджике
Приглашаем вас на захватывающую поездку по живописным уголкам Геленджика на роскошном лимузине
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из Геленджика на Грозовые ворота
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Геленджик: путешествие на Грозовые ворота - водопады, дольмены
Приглашаем в путешествие по горным вершинам Геленджика, где вас ждут водопады, дольмены и крепость
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 670 за всё до 8 чел.
Поездка по вершинам Геленджика
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
62 отзыва
Поездка по вершинам Геленджика: от дольменов до дегустации вин
Вас ожидает захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дегустацией местных вин
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2 000 за человека
На квадроциклах - к озеру Церковное
🛻 На квадроциклах
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
На квадроциклах - к озеру Церковное
Путешествие на квадроциклах к озеру Церковное в Геленджике. Ощутите драйв, свежий воздух и живописные виды. Подходит для всех, даже новичков
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500 за человека
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
Историческая экскурсия по местам боевой, морской и трудовой славы города, которым гордится Россия
Начало: От вашего отеля
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
13 отзывов
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100 за всё до 4 чел.
Тайны дольменов Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Тайны дольменов Геленджика: путешествие в мир древности
Загадочные дольмены и живописные водопады ждут вас на экскурсии «Тайны дольменов Геленджика»
Начало: У места вашего проживания
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100 за всё до 4 чел.
Вина и вкусы Долины Лефкадия
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Гастрономический тур Вина и вкусы Долины Лефкадия в Геленджике
Вина и вкусы Долины Лефкадия: гастрономическое путешествие по винодельне с дегустацией и уютным обедом
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Джанхот - райский уголок (из Геленджика)
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
9 отзывов
Экскурсия в Джанхот: дом Короленко, Скала Парус, Голубая бездна
Погрузитесь в историю и природу Джанхота, насладитесь уникальными пейзажами и ароматом пицундских сосен
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 600 за всё до 3 чел.
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Геленджика
Вас ждет незабываемое путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края с дегустацией изысканных вин
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
11 900 за всё до 4 чел.
Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Гора Нексис и дольмены Солнечный и Лунный: экскурсия в Геленджике
Восхитительное путешествие к древним мегалитам на вершине горы Нексис с панорамными видами Геленджика
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
5 300 за всё до 4 чел.
Старый парк в Кабардинке, или Путешествие сквозь цивилизации
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Старый парк в Кабардинке: Путешествие сквозь цивилизации
Путешествие из Геленджика в Кабардинку, чтобы за 4 часа обойти весь мир! Старый парк удивит вас красотой и историей разных эпох
Сегодня в 12:30
11 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Экстрим-тур на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
4 отзыва
Групповой экстрим-тур на квадроциклах: приключение в Геленджике
Захватывающее путешествие на квадроциклах ждет вас: трассы, виды и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за человека
На квадроциклах - к месту падения метеорита
🛻 На квадроциклах
Групповая
3 часа
1 отзыв
Геленджик на квадроциклах: захватывающее путешествие к месту падения метеорита
Завораживающее приключение на квадроциклах ждет вас в Геленджике! Откройте невероятные пейзажи и тайны космического странника
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500 за человека
Гебиусские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Гебиусские водопады: индивидуальная экскурсия с погружением в историю Геленджика
Насладитесь уникальной природой Гебиусских водопадов, погрузитесь в историю Геленджика и попробуйте местные вина
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
7 500 за всё до 4 чел.
Геленджик и винодельня Шато де Талю
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
9 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Путешествие к природным сокровищам Геленджика для всей семьи
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дольменов
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 670 за всё до 8 чел.
Идеальный винный день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Идеальный винный день в Геленджике: путешествие по винодельням
Вас ждет погружение в мир виноделия Геленджика: от узнаваемых виноделен до дегустации уникальных вин
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Старый парк Кабардинки: культурное путешествие из Геленджика
Вас ждет увлекательное путешествие по Старому парку, где история и культура оживают среди зелени Кабардинки
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Ночная поездка на гору Олимп
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
6 отзывов
Ночная поездка на гору Олимп: захватывающие виды и вечернее шоу
После жаркого дня на пляже отправляйтесь на гору Олимп. Вас ждут виды на Геленджикскую бухту, колесо обозрения и зажигательное шоу. Спуск по канатной дороге
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500 за человека
Хайкинг к дольменам Луны и Солнца
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия к дольменам Луны и Солнца в Геленджике
Поднимитесь на гору Нексис и насладитесь видами Геленджика, узнайте тайны древних дольменов Луны и Солнца, их историю и магические свойства
Начало: На хуторе Широкая Щель
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
50004 750 за всё до 5 чел.
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
🛣 Джиппинг
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
40 отзывов
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 8:30, 14:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
26002 496 за человека
Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
20 часов
5 отзывов
Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
Путешествие по Лаго-Наки подарит незабываемые впечатления. Вас ждут водопады, пещеры и термальные источники. Подходит для всех возрастов
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека
Джипинг в горы к Грозовым воротам
🛣 Джиппинг
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
82 отзыва
Джипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
26002 496 за человека
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Пшаде. Водопады, родники и парки ждут вас. Окунитесь в мир природы и наслаждайтесь каждым моментом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500 за человека
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
Мини-группа
4 часа
7 отзывов
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости Грозовые ворота
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и природным сокровищам Геленджика. Насладитесь красотой и загадками
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500 за человека
Экскурсия на Пшадские водопады
🛣 Джиппинг
Групповая
5 часов
20 отзывов
Незабываемый тур на Пшадские водопады в Геленджике
Вас ждут незабываемые приключения на Пшадских водопадах. Джиппинг, дольмены, родники и спа. Прекрасные фото и уникальные впечатления гарантированы
Начало: Геленджик, остановка по договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно летом в 8:00, 12:00 и 14;00. Зимой строго по запросу.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500 за человека
Старый парк в Кабардинке
Групповая
5 часов
2 отзыва
Старый парк в Кабардинке
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
700 за человека
На природу: Гуамское ущелье
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
1 отзыв
На природу: Гуамское ущелье - групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Гуамскому ущелью. Вас ждут захватывающие виды, редкие растения и интересные факты от опытных гидов
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по договоренности
Расписание: Суббота в 6:30
Сегодня в 12:30
15 июня в 06:30
3 000 за человека
Экскурсия в Новороссийск
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Экскурсия в Новороссийск
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Cреда, Пятница в 13:30
Завтра в 08:30
12 июня в 13:30
1 000 за человека
На грязевые вулканы Тамани
Групповая
10 часов
5 отзывов
На грязевые вулканы Тамани
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 9:00, с мая по сентябрь
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 000 за человека
Экскурсия в Абрау-Дюрсо
Групповая
7 часов
12 отзывов
Экскурсия в Абрау-Дюрсо
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Летом ежедневно в 14:00 один раз в день.
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500 за человека
Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
Билеты
7 часов
Абрау-Дюрсо
Начало: Геленджик
Расписание: 8.00,14.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3 500 за билет
Долина водопадов реки Жане
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Долина водопадов реки Жане
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
800 за человека
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Абрау-Дюрсо из Геленджика: вкус приключений и вина
Вас ждет увлекательное путешествие по винным традициям Абрау с дегустацией и живописными видами
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
14 500 за всё до 3 чел.
Лаго-Наки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
20 часов
Экскурсия в Лаго-Наки с посещением водопадов Руфабго и Хаджохской теснины
Откройте для себя красоту Адыгеи с комфортным трансфером из Геленджика. Потрясающие водопады, теснины и пещеры ждут вас
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека
Один день на винодельнях Краснодарского края
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Винный тур Геленджик: дегустация в Шато Пино и Мысхако
Погрузитесь в мир виноделия Краснодарского края: дегустации, традиции и живописные виды ждут вас на экскурсии в Геленджике
Начало: В Геленджике
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
25 500 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Геленджика
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Фотопрогулка Абрау-Дюрсо из Геленджика: искусство, природа и история
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с профессиональным фотографом, который сохранит ваши воспоминания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Горная Адыгея: Лаго-Наки
Групповая
20 часов
Горная Адыгея: Лаго-Наки - Путешествие к природным чудесам из Геленджика
Погрузитесь в мир природных чудес Горной Адыгеи: от величественных водопадов до таинственных пещер
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4 часа
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
Отправиться на прогулку к одному из самых удивительных мест в окрестностях Геленджика в мини-группе
Начало: На улице Кирова
Расписание: ежедневно в 08:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
3 500 за человека
Геленджик: экскурсия-конструктор
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: экскурсия-конструктор
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:00
8 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
    Интересная экскурсия. Маршрут не слишком сложный. Шли с 6-летним ребёнком, вполне нормально осилил. Местами жарковато. Нужна хорошая обувь, по осыпающимся камням ходить. Виды потрясающие. Спасибо гиду Алику за интересно проведенное время.
  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
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    света - новые возможности нового искусства, трудно уйти. Конечно, надо посетить винзавод, оказывается, что это тоже очень интересная экскурсия в историю и атмосферные подвалы. И шоу фонтанов. Рекомендую экскурсию в Абрау-Дюрсо с отличным гидом Аликом!

  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Случайно наткнулись на экскурсию. Но ни секунды не пожалели, что решились на нее поехать. Это было просто БОМБА!!!! Что уж говорить про детей, если мы, взрослые, пищали от удовольствия!!! Огромная благодарность Александру за его пазитив, экстрим, навыки вождения!!!! Это любовь с первого взгляда ❤❤❤
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Очень понравилась поездка!! Как таковой экскурсии не было, верно пишут, что это подвоз к местам, но я именно за этим и езжу на природу. Для меня 100% ожидание/реальность. Очень красивые места, виды, великолепный водопад на последок.
  • К
    Кристина
    25 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Понравилось всё! Экскурсия-конструктор Супер! Было очень много остановок, маршрут продуманный, конечно устали, но эмоции того стоят
  • А
    Арина
    23 мая 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Хорошая поездка. Увидели водопады, поднялись на вершину гор. Вино вкусное, советую попробовать!) Лучше, конечно, ехать в багажнике. -100 к удобству, зато +100
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    к видам. Можно и встать в горах, все видно, атмосферно. Но качает знатно, держаться надо за все, что видите)) В общем советую, но будьте готовы, что дорога не простая, хотя того стоит!

  • N
    Nastya.agoshkina
    22 мая 2024
    Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
    Отличная экскурсия! Всем советую обязательно посетить все перечисленные в описании красоты природы именно с этим гидом!!!
  • А
    Алёна
    20 мая 2024
    Тайны дольменов Геленджика
    Очень красивый пейзажный маршрут для любителей пеших прогулок. Чисто, есть где посидеть передохнуть, но нет туалетов.
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Главные вершины Геленджика
    Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.
  • В
    Валентин
    12 мая 2024
    Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
    Мы получили только положительные и незабываемые эмоции и впечатления на экскурсии, особенно благодаря гиду Андрею. Неописуемой красоты Гебиусские водопады, замечательная
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    лесная тропа,для любителей активного отдыха. Андрей провел экскурсию грамотно, был очень внимательный и интересный собеседник. Рекомендуем всем, получите удовольствие от прогулки и великолепные фото и видео.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
  2. Секретные места Большого Геленджика
  3. Главные вершины Геленджика
  4. Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
  5. Из Геленджика на Грозовые ворота
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Выездные" можно забронировать 45 экскурсий и билетов от 700 до 26 670 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 447 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Экскурсии по окрестностям Геленджика и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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