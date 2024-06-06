1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
«В завершение мы поднимемся к финальной точке, каскадному водопаду «Чаша любви», где можно искупаться и понырять»
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
95008 550₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
«Абрау-Дюрсо славится не только завораживающими пейзажами, но и интересной историей»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
9 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом
Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты
Начало: В Новороссийске или Геленджике
«В программу я включила локации, где сочетается выразительная южная природа и особенная энергетика»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
7 650₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Главные вершины Геленджика: групповая экскурсия на внедорожнике
Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивно...
«Местные жители метко нарекли высокий и узкий водопад шнурком»
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Лимузин-тур: Гебиусские водопады и Пшадские дольмены в Геленджике
Приглашаем вас на захватывающую поездку по живописным уголкам Геленджика на роскошном лимузине
«На комфортабельном легковом лимузине мы отправимся исследовать историю и природу юга России»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: путешествие на Грозовые ворота - водопады, дольмены
Приглашаем в путешествие по горным вершинам Геленджика, где вас ждут водопады, дольмены и крепость
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
«Этот водопад удивителен тем, что у него большая и на редкость глубокая чаша»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 670₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
4 часа
Поездка по вершинам Геленджика: от дольменов до дегустации вин
Вас ожидает захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дегустацией местных вин
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
«Во время горной экскурсии на внедорожнике вы не только увидите главные природные памятники Геленджика, но и зарядитесь энергией»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
На квадроциклах - к озеру Церковное
Путешествие на квадроциклах к озеру Церковное в Геленджике. Ощутите драйв, свежий воздух и живописные виды. Подходит для всех, даже новичков
Начало: У вашего отеля
«В поездке вас ждут разнообразие пейзажей и драйв от управления вездеходом»
Расписание: ежедневно в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Тайны дольменов Геленджика: путешествие в мир древности
Загадочные дольмены и живописные водопады ждут вас на экскурсии «Тайны дольменов Геленджика»
Начало: У места вашего проживания
«В дороге будут рассказы об истории и природе нашего края и, конечно, о тех локациях, что мы посетим»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Геленджик: экскурсионное путешествие с персональным гидом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Геленджику с экспертом, знающим каждый уголок города
Начало: Из места проживания гостя
«Вы погуляете по живописной набережной, бульварам и паркам, познакомитесь с традициями, культурой, историей и современным обликом гостеприимного Геленджика»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия в Джанхот: дом Короленко, Скала Парус, Голубая бездна
Погрузитесь в историю и природу Джанхота, насладитесь уникальными пейзажами и ароматом пицундских сосен
«Дом-музей Владимира Короленко — резная усадьба конца 19века в живописном местечке хутора»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Конная прогулка по живописным местам Геленджика - Отдых с пользой
Погрузитесь в мир природы с конной прогулкой в Геленджике: озера, леса и панорамы моря ждут вас
Начало: в поселке Светлый или Геленджике по договоренности
«Верхом по лесам и лугам среди гор»
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Гора Нексис и дольмены Солнечный и Лунный: экскурсия в Геленджике
Восхитительное путешествие к древним мегалитам на вершине горы Нексис с панорамными видами Геленджика
«По пути расскажу об истории и природе Геленджика»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый парк в Кабардинке: Путешествие сквозь цивилизации
Путешествие из Геленджика в Кабардинку, чтобы за 4 часа обойти весь мир! Старый парк удивит вас красотой и историей разных эпох
Сегодня в 12:30
11 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Групповой экстрим-тур на квадроциклах: приключение в Геленджике
Захватывающее путешествие на квадроциклах ждет вас: трассы, виды и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«— А спустившись, направимся к небольшому водопаду — при желании вы сможете искупаться в горной реке»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Гебиусские водопады: индивидуальная экскурсия с погружением в историю Геленджика
Насладитесь уникальной природой Гебиусских водопадов, погрузитесь в историю Геленджика и попробуйте местные вина
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
«Гебиусские, или Тешебские водопады»
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к природным сокровищам Геленджика для всей семьи
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дольменов
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
«Приглашаем вас отправиться всей семьей в путешествие по самым живописным природным объектам и местам силы Геленджика»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Старый парк Кабардинки: культурное путешествие из Геленджика
Вас ждет увлекательное путешествие по Старому парку, где история и культура оживают среди зелени Кабардинки
«Вы познакомитесь с главным местом притяжения Кабардинки: это и первый в России частный театр, и ботанический сад, и музейный комплекс, и шедевр ландшафтного дизайна»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Ночная поездка на гору Олимп: захватывающие виды и вечернее шоу
После жаркого дня на пляже отправляйтесь на гору Олимп. Вас ждут виды на Геленджикскую бухту, колесо обозрения и зажигательное шоу. Спуск по канатной дороге
Начало: у вашего отеля
«На гору Олимп — на внедорожниках»
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия к дольменам Луны и Солнца в Геленджике
Поднимитесь на гору Нексис и насладитесь видами Геленджика, узнайте тайны древних дольменов Луны и Солнца, их историю и магические свойства
Начало: На хуторе Широкая Щель
«Мы проводим вас на гору Нексис, где располагаются несколько дольменов»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
50004 750₽ за всё до 5 чел.
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
Джип-тур по Маркотхскому заповеднику к Грозовым воротам
Начало: По договоренности
«Смотровые площадки на окрестности Геленджика На отроге лесных гор открывается невероятная живописная панорама, где вы можете насладиться пышными природными пейзажами уже с первых минут путешествия»
Расписание: Ежедневно 8:30, 14:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
26002 496₽ за человека
Мини-группа
20 часов
Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
Путешествие по Лаго-Наки подарит незабываемые впечатления. Вас ждут водопады, пещеры и термальные источники. Подходит для всех возрастов
Начало: Геленджик
«Плато Лаго-Наки — это уникальный природный объект, который привлекает ученых вот уже несколько десятилетий»
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
скидка
4%
Мини-группа
5 часов
Джипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
«Что вас ожидает: Первой остановкой во время экскурсии будет чарующий Изумрудный Водопад»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
26002 496₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Ночной Олимп: Вечерняя экскурсия в Геленджике с пивной вечеринкой и фаер-шоу
Ночная экскурсия в Геленджике. Подъем на вершину горы, пивная вечеринка, фаер-шоу, спуск по канатной дороге и колесо обозрения ждут вас
Начало: Ваш отель в Геленджике
«Вечерняя экскурсия к вершине горы»
Расписание: Ежедневно в 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур и водное сафари в Геленджике: водопады, дольмены и природа
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром и водным сафари «Тайны Пшады». Откройте для себя каскады водопадов, древние дольмены и уникальные природные комплексы
Начало: Геленджик, по договоренности
«Помимо роскошной природы местность обладает особой энергетикой»
Расписание: 9:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия на рыбалку в Геленджике: море, удочка и вы
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Черному морю. Рыбалка в Геленджике - это шанс насладиться природой и проверить свои навыки
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
«Мы предлагаем вам незабываемо провести время в море на нашей комфортабельной яхте — 3-часовая рыбалка, вы, море и удочка»
Расписание: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка на лошадях по живописным местам Геленджика
Приглашаем на эксклюзивную конную прогулку по живописным местам Геленджика с посещением озера Грек
Начало: Геленджик, пос. Светлый, Грек озеро
«Мы проедем через реликтовый лес и сосновый бор, сделаем остановку для фото у озера Грек, а затем поднимемся на смотровую площадку в Дивноморском, откуда открывается живописный вид на море и горные вершины»
Расписание: Ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Пшаде. Водопады, родники и парки ждут вас. Окунитесь в мир природы и наслаждайтесь каждым моментом
Начало: По договоренности
«Это впечатляющее природное чудо поразит вас своей изящной каскадной структурой и кристально чистой водой»
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости Грозовые ворота
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и природным сокровищам Геленджика. Насладитесь красотой и загадками
Начало: По договорённости
«От загадочных дольменов до потрясающих природных сокровищ Наше путешествие начнется с посещения Дольмена здоровья»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Незабываемый тур на Пшадские водопады в Геленджике
Вас ждут незабываемые приключения на Пшадских водопадах. Джиппинг, дольмены, родники и спа. Прекрасные фото и уникальные впечатления гарантированы
Начало: Геленджик, остановка по договоренности с туристом
«Обзор уникальных уголков природы Вас ждут незабываемые приключения и интересные места»
Расписание: Ежедневно летом в 8:00, 12:00 и 14;00. Зимой строго по запросу.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Старый парк в Кабардинке
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 14:30
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
700₽ за человека
Групповая
18 часов
На природу: Гуамское ущелье - групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Гуамскому ущелью. Вас ждут захватывающие виды, редкие растения и интересные факты от опытных гидов
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по договоренности
«На протяжении всего путешествия вас будут сопровождать опытные инструкторы, которые покажут вам самые интересные места этого природного памятника»
Расписание: Суббота в 6:30
Сегодня в 12:30
15 июня в 06:30
3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
На грязевые вулканы Тамани
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
«Это натуральный природный СПА-салон»
Расписание: Ежедневно в 9:00, с мая по сентябрь
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия в Абрау-Дюрсо
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
«Летом можно отправиться на панорамную площадку шато, где открываются роскошные виды не бескрайние плантации винограда, Кавказские горы и Черное море»
Расписание: Летом ежедневно в 14:00 один раз в день.
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
К Пшадским водопадам на УАЗах Сафари по воде
Путешествие на Пшадские водопады в Геленджике - это незабываемые впечатления, джиппинг на УАЗах и живописные остановки. Ощутите красоту природы и дух древности
Начало: Остановка в Геленджике/по запросу
«Уникальный уголок природы Наше путешествие начинается с незабываемой остановки на водопаде «Чаша любви» в удивительной долине реки «Жане»»
Расписание: Ежедневно в 12:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
1 000₽ за человека
Билеты
7 часов
Абрау-Дюрсо
Начало: Геленджик
«Кроме посещения завода, вы также прогуляетесь вдоль живописного озера, узнаете множество интересных исторических фактов»
Расписание: 8.00,14.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3 500₽ за билет
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: экскурсия-конструктор
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
«В завершение мы поднимемся к финальной точке, каскадному водопаду «Чаша любви», где можно искупаться и понырять»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Долина водопадов реки Жане
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
«На протяжении экскурсии группу сопровождает гид, который расскажет много интересного об истории и природе этого благодатного края»
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
800₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Квадроциклы в Геленджике: от Дивноморского до скалы Парус
Погрузитесь в приключение по непроторенным тропам Геленджика на квадроциклах с захватывающими видами и купанием в озере
Начало: У вашего отеля в Геленджике
«Мы проедем вдоль морского побережья и горных склонов с остановкой у чистейшего озера — летом можно искупаться»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 500₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: море и вино - гастрономическое путешествие
Геленджик: море и вино - ваш гастрономический путеводитель. Вкусные встречи, истории и традиции ждут вас
«Посмотрим на дикий пляж с высоты птичьего полёта и послушаем звуки природы»
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
80006 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
20 часов
Экскурсия в Лаго-Наки с посещением водопадов Руфабго и Хаджохской теснины
Откройте для себя красоту Адыгеи с комфортным трансфером из Геленджика. Потрясающие водопады, теснины и пещеры ждут вас
Начало: Геленджик
«Далее мы посетим потрясающие, по своей красоте и могуществу, водопады «Руфабго»»
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
20 часов
Горная Адыгея: Лаго-Наки - Путешествие к природным чудесам из Геленджика
Погрузитесь в мир природных чудес Горной Адыгеи: от величественных водопадов до таинственных пещер
Начало: Геленджик
«Плато Лаго-Наки — это уникальный природный объект, который привлекает ученых вот уже несколько десятилетий»
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
Отправиться на прогулку к одному из самых удивительных мест в окрестностях Геленджика в мини-группе
Начало: На улице Кирова
«Когда вы будете готовы, отправимся в путешествие по живописному маршруту в окружении отвесных скал, девственной природы и самых чистых диких пляжей Чёрного моря»
Расписание: ежедневно в 08:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Интересная экскурсия. Маршрут не слишком сложный. Шли с 6-летним ребёнком, вполне нормально осилил. Местами жарковато. Нужна хорошая обувь, по осыпающимся камням ходить. Виды потрясающие. Спасибо гиду Алику за интересно проведенное время.
- ЛЛюдмила30 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
- ТТатьяна28 мая 2024Случайно наткнулись на экскурсию. Но ни секунды не пожалели, что решились на нее поехать. Это было просто БОМБА!!!! Что уж говорить про детей, если мы, взрослые, пищали от удовольствия!!! Огромная благодарность Александру за его пазитив, экстрим, навыки вождения!!!! Это любовь с первого взгляда ❤❤❤
- ЕЕкатерина28 мая 2024Очень понравилась поездка!! Как таковой экскурсии не было, верно пишут, что это подвоз к местам, но я именно за этим и езжу на природу. Для меня 100% ожидание/реальность. Очень красивые места, виды, великолепный водопад на последок.
- ККристина25 мая 2024Понравилось всё! Экскурсия-конструктор Супер! Было очень много остановок, маршрут продуманный, конечно устали, но эмоции того стоят
- ААрина23 мая 2024Хорошая поездка. Увидели водопады, поднялись на вершину гор. Вино вкусное, советую попробовать!) Лучше, конечно, ехать в багажнике. -100 к удобству, зато +100
- NNastya.agoshkina22 мая 2024Отличная экскурсия! Всем советую обязательно посетить все перечисленные в описании красоты природы именно с этим гидом!!!
- ААнастасия21 мая 2024Супер рыбалка, чистая лодка, вежливый капитан. Клевало хорошо! Всё очень понравилось! Приедем ещё. Рекомендую 100%
- ААлёна20 мая 2024Очень красивый пейзажный маршрут для любителей пеших прогулок. Чисто, есть где посидеть передохнуть, но нет туалетов.
- ИИрина15 мая 2024Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Природа и пейзажи»
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