Б Борис Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники Спасибо за прекрасную поездку,иногда очень нужно просто насладиться моментом,вода очень способствует восстановлению жизненных сил. Все очень понравилось. Водитель хороший, веселый. Всем советую. Обратимся обязательно еще.

Т Трофим Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники Замечательно провели время, очень понравилась организация поездки и ответственность гида,слушать рассказ было одно удовольствие.