Дантово ущелье: природная красота и историческая ценность на экскурсии
Приглашаем вас на экскурсию по местам памяти и легенд Горячего Ключа.
Мы посетим Дантово ущелье, где расположен Ключевой источник со знаменитой горячеключевской минеральной водой.
И урочище Поднависла – как живой памятник трагедии, героизма и благородства, дань памяти событиям, разворачивавшимся здесь 65 лет назад.
Мы посетим Дантово ущелье, где расположен Ключевой источник со знаменитой горячеключевской минеральной водой.
И урочище Поднависла – как живой памятник трагедии, героизма и благородства, дань памяти событиям, разворачивавшимся здесь 65 лет назад.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Поднависла
- Дантовое ущелье
- Питьевая галерея
- Музей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дантово ущелье Ущелье расположено в Курортном парке на окраине города Горячий Ключ, у подножья Абадзехской горы на высоте 37 м. над уровнем моря. Ущелье является совместным творением человека и природы: подвижки пластов горной породы и потоки воды создали теснину, а люди вырубили в песчанике 49 ступеней — Дантову лестницу. На мягком песчанике вырезаны многочисленные надписи, рисунки, причем сделанные как в наши дни, так и сто лет назад. Эти наскальные надписи стали исторической ценностью. В 1983 г. Дантово ущелье стало памятником природы регионального значения. Поднависла Хутор, урочище и мемориал в Краснодарском крае. Урочище Поднависла в поселке Фаногориское позиционирует не просто как яркую природную достопримечательность края, но и как живой памятник трагедии, героизма и благородства, дань памяти событиям, разворачивавшимся здесь 65 лет назад. Как следствие, посещают его не только праздные туристы, в поисках развлечений и новых ощущений – ежегодно, 9 мая, в день празднования Великой Победы, сюда устремляются тысячи паломников, приезжающих почтить павших за Родину солдат и офицеров.
Понедельник, среда, пятница в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Поднависла
- Дантовое ущелье
- Питьевая галерея
- Музей
- Комплексный обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Остановка Гирос (по догоренности на остановках)Завершение: Геленджик
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, среда, пятница в 8:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Благодарю за бронирование у нас!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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