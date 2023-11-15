Описание

Дантово ущелье Ущелье расположено в Курортном парке на окраине города Горячий Ключ, у подножья Абадзехской горы на высоте 37 м. над уровнем моря. Ущелье является совместным творением человека и природы: подвижки пластов горной породы и потоки воды создали теснину, а люди вырубили в песчанике 49 ступеней — Дантову лестницу. На мягком песчанике вырезаны многочисленные надписи, рисунки, причем сделанные как в наши дни, так и сто лет назад. Эти наскальные надписи стали исторической ценностью. В 1983 г. Дантово ущелье стало памятником природы регионального значения. Поднависла Хутор, урочище и мемориал в Краснодарском крае. Урочище Поднависла в поселке Фаногориское позиционирует не просто как яркую природную достопримечательность края, но и как живой памятник трагедии, героизма и благородства, дань памяти событиям, разворачивавшимся здесь 65 лет назад. Как следствие, посещают его не только праздные туристы, в поисках развлечений и новых ощущений – ежегодно, 9 мая, в день празднования Великой Победы, сюда устремляются тысячи паломников, приезжающих почтить павших за Родину солдат и офицеров.