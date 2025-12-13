Лучшее время для водной прогулки в Геленджике - июль и август. В это время погода наиболее стабильная, море теплое, а природа радует яркими красками. Май, июнь и сентябрь также подходят для посещения: в эти месяцы меньше туристов, а погода остается комфортной. В остальное время года прогулка возможна, но может быть прохладнее и менее комфортно из-за ветра и осадков.

Индивидуальная прогулка по Геленджику подарит вам возможность увидеть ухоженную набережную, центральную площадь и Лермонтовский бульвар. Вы узнаете о визите Николая I, местных традициях и карнавалах. Побываете у старейшего маяка на Черноморском побережье и в Андреевском парке. Экскурсия идеально подходит для тех, кто впервые в городе и хочет неспешно насладиться его красотами. Гид предложит гибкий маршрут и ценные советы местного жителя

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Роскошная набережная и центральная площадь

Вы пройдёте по расположенной на Толстом мысе ухоженной белоснежной набережной и впечатлитесь чудесными видами на открытое море, скалы и бухты. Я расскажу, почему местные называют набережную «Круча» и покажу скульптуру чеховской дамы с собачкой, музыкальный фонтан и стелу с надписью «Я люблю Геленджик». Далее мы с ветерком проедем по уютным улочкам города и выйдем на центральной площади. Здесь вы услышите об этапах становления курорта, визите Николая I, цитадели, «Белой невесте» и традиционных праздниках. А еще я покажу фонтан «Влюбленные сердца» и современные скульптурные композиции.

Лермонтовский бульвар и пицундские сосны

Вы погуляете по Лермонтовскому бульвару, полюбуетесь музыкальным фонтаном, загадаете желание у «Золотой рыбки» и пройдёте через арку Любви. Я расскажу, как в городе появились знаменитые аллеи пицундских сосен, о пользе которых ещё в начале 20 века говорил создатель «Черноморской Санатории». Кроме того, вы рассмотрите необычные памятники и узнаете, с произведениями каких известных классиков они связаны.

Легендарный маяк и Андреевский парк

Я покажу геленджикский створный маяк — старейший прибрежный маяк Черноморского побережья. Построенный в конце XIX века, он по сей день работает без смены оборудования. Также вы увидите единственный в стране памятник, воздвигнутый в честь смотрителей маяка. В завершение мы отправимся в Андреевский парк, один самых больших и красивых в городе. В сердце парковой зоны, у Кафедрального собора Андрея Первозванного, вам откроется удивительный вид на геленджикскую бухту и вечнозелёный Маркотхский хребет.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто впервые отдыхает в Геленджике и хотел бы не торопясь увидеть всё самое интересное.

Организационные детали