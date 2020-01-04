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Исследовать знаковые места курортного города на душевной авто-пешеходной экскурсии

Светлана
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Светлана – ваш гид
Вы погуляете по живописной набережной, бульварам и паркам, познакомитесь с традициями, культурой, историей и современным обликом гостеприимного Геленджика.

Я расскажу о городских мифах, легендах и карнавале, а также дам ценные практические советы местного жителя.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Добро пожаловать в Геленджик!
Добро пожаловать в Геленджик!

Что вас ожидает

Роскошная набережная и центральная площадь
Вы пройдете по расположенной на Толстом мысе ухоженной белоснежной набережной и впечатлитесь чудесными видами на открытое море, скалы и бухты. Я расскажу, почему местные называют набережную «Круча» и покажу скульптуру чеховской дамы с собачкой, музыкальный фонтан и стелу с надписью «Я люблю Геленджик». Далее мы с ветерком проедем по уютным улочкам города и выйдем на центральной площади. Здесь вы услышите об этапах становления курорта, визите Николая I, цитадели, «Белой невесте» и традиционных праздниках. А еще я покажу фонтан «Влюбленные сердца» и современные скульптурные композиции.

Лермонтовский бульвар и пицундские сосны
Вы погуляете по Лермонтовскому бульвару, полюбуетесь музыкальным фонтаном, загадаете желание у «Золотой рыбки» и пройдете через арку Любви. Я расскажу, как в городе появились знаменитые аллеи пицундских сосен, о пользе которых еще в начале XX века говорил создатель «Черноморской Санатории». Кроме того, вы рассмотрите необычные памятники и узнаете, с произведениями каких известных классиков они связаны.

Легендарный маяк и Андреевский парк
Я покажу геленджикский створный маяк — старейший прибрежный маяк Черноморского побережья. Построенный в конце XIX века, он по сей день работает без смены оборудования. Также вы увидите единственный в стране памятник, воздвигнутый в честь смотрителей маяка. В завершение мы отправимся в Андреевский парк, один самых больших и красивых в городе. В сердце парковой зоны, у Кафедрального собора Андрея Первозванного, вам откроется удивительный вид на геленджикскую бухту и вечнозеленый Маркотхский хребет.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто впервые отдыхает в Геленджике и хотел бы не торопясь увидеть все самое интересное.

Организационные детали

  • Я гибкий гид и готова изменить маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
  • Трансфер из отеля включен в стоимость экскурсии.
  • Наденьте удобную обувь, большая часть экскурсии пешеходная.
  • Напитки и еда не включены в стоимость.
  • По желанию, мы можем заехать на дегустацию местных вин (бесплатно).
Добро пожаловать в Геленджик!
Добро пожаловать в Геленджик!
Добро пожаловать в Геленджик!
Добро пожаловать в Геленджик!
Добро пожаловать в Геленджик!
Добро пожаловать в Геленджик!
Добро пожаловать в Геленджик!
Добро пожаловать в Геленджик!
Добро пожаловать в Геленджик!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана. Работа гида для меня — любимое профессиональное увлечение. Я провожу авторские экскурсии по Геленджику, винные и гастрономические путешествия по винодельням Краснодарского края. Постоянно ищу, пробую и реализую новые маршруты. С радостью познакомлю вас с любимым городом, в котором, как говорят, сбываются мечты. До встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 января 2020
Светлана - отличный гид , знающий и любящий Геленджик ! Со Светланой нам удалось почувствовать атмосферу города и узнать его историю ! Спасибо огромное !

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