Погрузитесь в атмосферу Геленджика: набережная, бульвары, парки и легендарный маяк. Узнайте городские мифы и истории, насладитесь уникальными видами
Индивидуальная прогулка по Геленджику подарит вам возможность увидеть ухоженную набережную, центральную площадь и Лермонтовский бульвар. Вы узнаете о визите Николая I, местных традициях и карнавалах. Побываете у старейшего маяка на Черноморском побережье и в Андреевском парке.
Экскурсия идеально подходит для тех, кто впервые в городе и хочет неспешно насладиться его красотами. Гид предложит гибкий маршрут и ценные советы местного жителя
Лучшее время для водной прогулки в Геленджике - июль и август. В это время погода наиболее стабильная, море теплое, а природа радует яркими красками. Май, июнь и сентябрь также подходят для посещения: в эти месяцы меньше туристов, а погода остается комфортной. В остальное время года прогулка возможна, но может быть прохладнее и менее комфортно из-за ветра и осадков.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Набережная
Центральная площадь
Лермонтовский бульвар
Геленджикский маяк
Андреевский парк
Описание экскурсии
Роскошная набережная и центральная площадь
Вы пройдёте по расположенной на Толстом мысе ухоженной белоснежной набережной и впечатлитесь чудесными видами на открытое море, скалы и бухты. Я расскажу, почему местные называют набережную «Круча» и покажу скульптуру чеховской дамы с собачкой, музыкальный фонтан и стелу с надписью «Я люблю Геленджик». Далее мы с ветерком проедем по уютным улочкам города и выйдем на центральной площади. Здесь вы услышите об этапах становления курорта, визите Николая I, цитадели, «Белой невесте» и традиционных праздниках. А еще я покажу фонтан «Влюбленные сердца» и современные скульптурные композиции.
Лермонтовский бульвар и пицундские сосны
Вы погуляете по Лермонтовскому бульвару, полюбуетесь музыкальным фонтаном, загадаете желание у «Золотой рыбки» и пройдёте через арку Любви. Я расскажу, как в городе появились знаменитые аллеи пицундских сосен, о пользе которых ещё в начале 20 века говорил создатель «Черноморской Санатории». Кроме того, вы рассмотрите необычные памятники и узнаете, с произведениями каких известных классиков они связаны.
Легендарный маяк и Андреевский парк
Я покажу геленджикский створный маяк — старейший прибрежный маяк Черноморского побережья. Построенный в конце XIX века, он по сей день работает без смены оборудования. Также вы увидите единственный в стране памятник, воздвигнутый в честь смотрителей маяка. В завершение мы отправимся в Андреевский парк, один самых больших и красивых в городе. В сердце парковой зоны, у Кафедрального собора Андрея Первозванного, вам откроется удивительный вид на геленджикскую бухту и вечнозелёный Маркотхский хребет.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто впервые отдыхает в Геленджике и хотел бы не торопясь увидеть всё самое интересное.
Организационные детали
Я гибкий гид и готова изменить маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Трансфер из отеля включён в стоимость экскурсии
Наденьте удобную обувь, большая часть экскурсии пешеходная
Напитки и еда не включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 504 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана. Я профессиональный экскурсовод. Много лет занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий для соло путешественников и корпоративных групп. Для меня очень важно, чтобы каждый гость получил настоящее удовольствие от экскурсий. Оценил красоту, самобытность, гостеприимство и радушие Черноморского побережья России, искренне полюбил этот край и захотел вернуться вновь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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24
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Титов
Скажу так - нам очень повезло со Светланой. Она раскрыла нам город во всей его красе. Спокойно, не торопясь ходили и ездили мы по Геленджику и впитывали его историю - прошлое и настоящее. Это так здорово!!! Спасибо огромное!! Еще приедем и поездим вместе в следующем году.
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Л
Любовь
Прекрасная экскурсия. Время пролетело незаметно. Экскурсовод влюбил нас в этот город. Большое спасибо Светлане и Сергею
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С
Светлана
Светлана- отличный экскурсовод. Хочется отметить сочетание глубоких знаний, увлекательной подачи и искренней любви к своему делу.
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К
Кривенко
Все, прошло, великолепно. Светлана, прекрасный человек. Рассказала, много интересного, о чем мы даже не догадывались. С погодой повезло. Рекомендуем.
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Павел
Спокойная, продуманная экскурсия — удобно для семьи с детьми. Проходит на микроавтобусе с кондиционером, в жару это особенно выручает.
Мы посетили Андреевский парк: от собора Андрея Первозванного открывается спокойный вид на читать дальшеуменьшить
бухту и Маркотхский хребет. Произвели фурор среди черепашек в пруду. Заехали в виноградники Шато де Талю. Затем вышли на Толстом мысе («Круча»): белая набережная, «Дама с собачкой», музыкальный фонтан, стела «Я люблю Геленджик». Побывали на центральной площади — краткая история курорта и «Белая невеста». По дороге узнали много нового о пицундской сосне.
Темп без суеты. Светлана рассказывает очень интересно и по делу, даёт практичные советы. Детям было понятно и не скучно. Для первого знакомства с Геленджиком это максимально удачный выбор.
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Е
Елена
Огромное спасибо за замечательную экскурсию! Во первых, сама Светлана очень приятный человек, и знающий гид, который любит свою работу и свой город. А во вторых, экскурсия построена так, что вы сможете с комфортом увидеть весь Геленджик в разных локациях и получить избыточную информацию и прекрасные впечатления. Мы отлично провели время, даже не хотелось прощаться)
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