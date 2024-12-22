3 вершины, дольмен, крепость и водопад: путешествие на джипах из Геленджика

Погрузитесь в атмосферу приключений на джипах! Исследуйте вершины, дольмены и водопады в окрестностях Геленджика. Уникальные виды и легенды ждут вас
Экскурсия предлагает захватывающее путешествие на джипах к вершинам Шахан, Боцехур и Острая, где открываются потрясающие панорамы. Участники смогут посетить крепость, построенную в 2000-х, и сделать впечатляющие фотографии. В Цегельском водопаде, известном как Шнурок, можно окунуться в любое время года.

Также маршрут включает посещение дольмена Здоровье, обладающего таинственной силой, и родника живой и мёртвой воды, овеянного легендами
4.5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Потрясающие виды с вершин
  • 🏰 Фотосессия в крепости
  • 💧 Купание в водопаде
  • 🔮 Место силы у дольмена
  • 📚 Легенды и истории
3 вершины, дольмен, крепость и водопад: путешествие на джипах из Геленджика
3 вершины, дольмен, крепость и водопад: путешествие на джипах из Геленджика
3 вершины, дольмен, крепость и водопад: путешествие на джипах из Геленджика
Ближайшие даты:
28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев3
фев
Время начала: 08:30, 09:00, 14:30, 14:45

Что можно увидеть

  • Вершина Острая
  • Вершина Боцехур
  • Вершина Шахан
  • Крепость
  • Цегельский водопад
  • Дольмен Здоровье

Описание экскурсии

  • Вершины Острая, Боцехур и Шахан — горы в окрестностях Геленджика и Адербиевки со смотровыми на 360 градусов.
  • Крепость, возведённая в 2000-х годах. Здесь можно сделать крутые снимки.
  • Цегельский водопад, в простонародье — Шнурок. В его купель можно окунаться круглый год.
  • Родник живой и мёртвой воды. Про него ходит много легенд, которые мы обязательно вам расскажем.
  • Дольмен Здоровье — энергетически мощное место, обладающее таинственной силой.

Вы узнаете:

  • Правда ли, что у дольменов сбываются желания.
  • Почему местные жители прозвали Цегельский водопад Шнурком.
  • Чем интересны места силы.
  • Почему в родниках течёт мертвая и живая вода.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Поедем на машине высокой проходимости, специально оборудованной для подобных экскурсий: УАЗ, Toyota или Mitsubishi.
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет.
  • В стоимость всё включено. Отдельно по желанию оплачиваются питание и сувениры.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 08:30, 09:00, 14:30 и 14:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего адреса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30, 09:00, 14:30 и 14:45
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
М
22 дек 2024
Экскурсия понравилась👌👍
Погода не подвела. Водитель показал свой профессионализм на подъема в гору по бездорожью.
Забыли в машине перчатки и было очень приятно, когда Иван вернулся в санаторий и привёз их.
Благодарны!!!
Б
18 ноя 2024
Здравствуйте. Не могу назвать нашу поездку экскурсией. Это был трансфер до определённых мест. Гида не было, был водитель, который довозил нас до места и показывал рукой направление, куда нам нужно идти. Всю дорогу водитель слушал музыку и никакой информации нам не давал. Да и должен ли был??? Конечно природа и очень красивые виды с гор скрасили эту поезку.
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Здравствуйте, благодарим за развернутый отзыв. Мы сожалеем, что вы разочарованы. Это все таки джип тур, с музыкой, с ветерком, а
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не автобусная экскурсия. Главная миссия водителя-гида, безопасно довести вас по пересеченной местности, не отвлекаясь от дороги. Но все же он должен лаконично рассказывать про места посещений. Мы провели разьяснительные беседы. Желаем вам, чтоб всё в вашей жизни было на пять звёзд.

Л
7 ноя 2024
Получили от поездки огромное удовольствие! Только самые теплые воспоминания! Благодарны нашему водителю. Спасибо!
Ю
20 окт 2024
Очень интересный тур, получили массу впечатлений. Не смотря на погодные условия, всё прошло на 5+
Очень интересный тур, получили массу впечатлений. Не смотря на погодные условия, всё прошло на 5+Очень интересный тур, получили массу впечатлений. Не смотря на погодные условия, всё прошло на 5+Очень интересный тур, получили массу впечатлений. Не смотря на погодные условия, всё прошло на 5+Очень интересный тур, получили массу впечатлений. Не смотря на погодные условия, всё прошло на 5+Очень интересный тур, получили массу впечатлений. Не смотря на погодные условия, всё прошло на 5+

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