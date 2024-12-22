Экскурсия понравилась👌👍 Погода не подвела. Водитель показал свой профессионализм на подъема в гору по бездорожью. Забыли в машине перчатки и было очень приятно, когда Иван вернулся в санаторий и привёз их. Благодарны!!!

Б Белова

Здравствуйте. Не могу назвать нашу поездку экскурсией. Это был трансфер до определённых мест. Гида не было, был водитель, который довозил нас до места и показывал рукой направление, куда нам нужно идти. Всю дорогу водитель слушал музыку и никакой информации нам не давал. Да и должен ли был??? Конечно природа и очень красивые виды с гор скрасили эту поезку.