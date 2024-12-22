Экскурсия предлагает захватывающее путешествие на джипах к вершинам Шахан, Боцехур и Острая, где открываются потрясающие панорамы. Участники смогут посетить крепость, построенную в 2000-х, и сделать впечатляющие фотографии. В Цегельском водопаде, известном как Шнурок, можно окунуться в любое время года.
Также маршрут включает посещение дольмена Здоровье, обладающего таинственной силой, и родника живой и мёртвой воды, овеянного легендами
Также маршрут включает посещение дольмена Здоровье, обладающего таинственной силой, и родника живой и мёртвой воды, овеянного легендами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие виды с вершин
- 🏰 Фотосессия в крепости
- 💧 Купание в водопаде
- 🔮 Место силы у дольмена
- 📚 Легенды и истории
Что можно увидеть
- Вершина Острая
- Вершина Боцехур
- Вершина Шахан
- Крепость
- Цегельский водопад
- Дольмен Здоровье
Описание экскурсии
- Вершины Острая, Боцехур и Шахан — горы в окрестностях Геленджика и Адербиевки со смотровыми на 360 градусов.
- Крепость, возведённая в 2000-х годах. Здесь можно сделать крутые снимки.
- Цегельский водопад, в простонародье — Шнурок. В его купель можно окунаться круглый год.
- Родник живой и мёртвой воды. Про него ходит много легенд, которые мы обязательно вам расскажем.
- Дольмен Здоровье — энергетически мощное место, обладающее таинственной силой.
Вы узнаете:
- Правда ли, что у дольменов сбываются желания.
- Почему местные жители прозвали Цегельский водопад Шнурком.
- Чем интересны места силы.
- Почему в родниках течёт мертвая и живая вода.
- И многое другое.
Организационные детали
- Поедем на машине высокой проходимости, специально оборудованной для подобных экскурсий: УАЗ, Toyota или Mitsubishi.
- Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет.
- В стоимость всё включено. Отдельно по желанию оплачиваются питание и сувениры.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 08:30, 09:00, 14:30 и 14:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего адреса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30, 09:00, 14:30 и 14:45
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Геленджике
Провёл экскурсии для 272 туристов
Привет! Меня зовут Женя. Моя цель — вывести ваш отдых на новый уровень и погрузить в мир путешествий и развлечений. За 7 лет с командой единомышленников я побывал во всехЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
22 дек 2024
Экскурсия понравилась👌👍
Погода не подвела. Водитель показал свой профессионализм на подъема в гору по бездорожью.
Забыли в машине перчатки и было очень приятно, когда Иван вернулся в санаторий и привёз их.
Благодарны!!!
Погода не подвела. Водитель показал свой профессионализм на подъема в гору по бездорожью.
Забыли в машине перчатки и было очень приятно, когда Иван вернулся в санаторий и привёз их.
Благодарны!!!
Б
Белова
18 ноя 2024
Здравствуйте. Не могу назвать нашу поездку экскурсией. Это был трансфер до определённых мест. Гида не было, был водитель, который довозил нас до места и показывал рукой направление, куда нам нужно идти. Всю дорогу водитель слушал музыку и никакой информации нам не давал. Да и должен ли был??? Конечно природа и очень красивые виды с гор скрасили эту поезку.
Евгений
Ответ организатора:
Здравствуйте, благодарим за развернутый отзыв. Мы сожалеем, что вы разочарованы. Это все таки джип тур, с музыкой, с ветерком, а
Л
Людмила
7 ноя 2024
Получили от поездки огромное удовольствие! Только самые теплые воспоминания! Благодарны нашему водителю. Спасибо!
Ю
Юлия
20 окт 2024
Очень интересный тур, получили массу впечатлений. Не смотря на погодные условия, всё прошло на 5+
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