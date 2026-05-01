Французский шик в Краснодарском крае: по роскошным винодельням с дегустациями (индивидуально)
Отведать эксклюзивных вин и улиток, спуститься в погреба и познакомиться с секретами производства
Франция ближе, чем кажется, — в стройных рядах виноградников и уютных виллах, в прохладных погребах с деревянными бочками и в бокале освежающего изысканного напитка.
Приглашаем вас в гастрономическое путешествие по эстетичным винодельням — от уютных семейных до современных производств, хранящих бургундские традиции.
Вы продегустируете игристые и тихие вина и попробуете фирменных улиток в сливочно-чесночном соусе на ферме.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+
Программа тура по дням
1 день
Семейная винодельня «Шато Андре»: экскурсия в погреба и дегустация
Встретим вас в аэропорту и отправимся на семейную винодельню «Шато Андре», дорога займёт около 2 часов с остановкой на обед.
Винодельня. Вы прогуляетесь по виноградникам, спуститесь в погреба и познакомитесь с историей хозяйства, а затем продегустируете тихие вина.
Свободное время. Советуем ещё раз пройтись в окрестностях, сделать фото у старинной черепичной башни и понаблюдать за оленями, осликами и павлинами.
2 день
От бургундских традиций к современному виноделию, улиточная ферма и дегустация
Винодельня «Имение Сикоры». Прогуляетесь по виноградникам и производству, познакомитесь с современными стандартами виноделия. Затем продегустируете бестселлеры и флагманские вина, а также пообедаете в ресторане с красивым видом.
Винодельня «Шато Пино» в окрестностях Новороссийска. Здесь вы увидите не только плантации, но и уникальную улиточную ферму и узнаете, как выращивают и готовят улиток эскарго. А потом насладитесь фирменным деликатесом в сливочно-чесночном соусе с игристыми винами.
3 день
Утро на винодельне "Криница" и вечер на "Шато Де Талю"
Винодельня «Криница». В 7:30 отправимся на винодельню. Вы прогуляетесь по винограднику, узнаете про уникальный микроклимат долины и терруар (сочетание климатических факторов, которые влияют на вкус вина). Заглянете в производственные цеха и подвалы. Попробуете 5 эксклюзивных вин, которые редко появляются в продаже.
Винодельня «Шато Де Талю». Вечером вас ждут дегустация и экскурсия.
4 день
Отъезд
К 11:45 доставим вас в аэропорт Геленджика или на ж/д вокзал Новороссийска.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
49 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Обеды и ужины
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Экскурсии на производство с дегустациями
Услуги гида
Что не входит в цену
Билеты до Краснодара и обратно из Геленджика
Проживание
Питание вне программы, алкоголь к обедам
Медицинская и туристическая страховки
Минимальное количество участников - 2 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Краснодара, 11:00. Советуем прилетать как можно раньше, чтобы увидеть больше, можем встретить с 8:00 утра
Завершение: Аэропорт Геленджика или ж/д вокзал Новороссийска, 11:45
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1609 туристов
Я — сомелье, и моя особая страсть — винные путешествия. Лично провожу программы с упором на безупречную организацию: от логистики до атмосферы, чтобы вы ни о чём не заботились. Также читать дальшеуменьшить
выступаю в медиа о крае — делюсь историями, местами и винами, которые стоит попробовать.
Вместе со мной работает команда, в которую входят не просто гиды, а настоящие виртуозы своего дела: гиды-водители, экстремалы, профессиональный фотограф, который сохранит ваши лучшие моменты, а также гиды с высшим образованием в сфере туризма — с глубокими знаниями и вниманием к каждой детали.
Мы родились и выросли здесь, знаем каждый уголок нашего города и окрестностей. Наша миссия — глубокое погружение: создаём продуманные серии программ, которые раскрывают характер региона с разных сторон.
А наше гостеприимство не знает сезонов — мы работаем круглый год!
Тур входит в следующие категории Геленджика
Похожие туры на «Французский шик в Краснодарском крае: по роскошным винодельням с дегустациями (индивидуально)»