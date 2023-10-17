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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Экскурсия на Электромотоциклах Sur Ron X
Красивый 2 часовой туристический маршрут по лесным тропам 20 км, в сопровождении Гида.
Турист приезжает, одеваемся и едем кататься, наслаждаться природой и скоростью.
Организационные детали
Всем своим клиентам компания предоставляет:
-Полный комплект экипировки (мотоботы, черепаха, шлем, перчатки, наколенники, джерси, штаны).
-(При себе иметь чистые носки для мотобот)
Приезжать за 20 минут до экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- ул Фадеева
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана — Организатор в Геленджике
Провела экскурсии для 304 туристов
Наша компания уже более 9 лет занимается организацией туров на квадроциклах и эндуро. Все наши гиды с правами и большим опытом, а транспорт регулярно проходит проверки. Проводим индивидуальные и групповые туры. Скала Парус, гора Нексис, Грозовые ворота и многое другое — более 10 маршрутов разного уровня сложности!
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