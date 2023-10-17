По лесным тропам на ЭлектроЭндуро

Описание
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По лесным тропам на ЭлектроЭндуро
По лесным тропам на ЭлектроЭндуро
По лесным тропам на ЭлектроЭндуро
По лесным тропам на ЭлектроЭндуро
По лесным тропам на ЭлектроЭндуро
По лесным тропам на ЭлектроЭндуро
По лесным тропам на ЭлектроЭндуро
По лесным тропам на ЭлектроЭндуро
По лесным тропам на ЭлектроЭндуро
Ближайшие даты:
17
окт
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окт
24
окт
26
окт
31
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Экскурсия на Электромотоциклах Sur Ron X
Красивый 2 часовой туристический маршрут по лесным тропам 20 км, в сопровождении Гида.
Турист приезжает, одеваемся и едем кататься, наслаждаться природой и скоростью.

Организационные детали

Всем своим клиентам компания предоставляет:
-Полный комплект экипировки (мотоботы, черепаха, шлем, перчатки, наколенники, джерси, штаны).
-(При себе иметь чистые носки для мотобот)

Приезжать за 20 минут до экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ул Фадеева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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