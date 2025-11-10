Неспешная прогулка по Геленджику - это возможность почувствовать душу города. Увидите старый маяк, Лермонтовский бульвар и купеческие дома. Узнаете, как рыбацкий посёлок стал курортом, и почему воздух здесь целебный. Вдохновитесь легендами и историей, почувствуете атмосферу моря и сосен. Прогулка подходит для всех, кто хочет увидеть Геленджик по-новому
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Старый маяк
- Лермонтовский бульвар
- Скульптура «Белая невеста»
- Купеческие дома
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Старый маяк, который уже более 100 лет освещает путь в бухте
- Пляж, где раньше были городские купальни
- Лермонтовский бульвар и площадь у цветомузыкального фонтана
- Купеческие дома начала 20 века
- Скульптуру «Белая невеста» — символ города с красивой легендой
И узнаете:
- Как рыбацкий посёлок стал курортом
- Что писали о Геленджике Лермонтов и Короленко
- Почему почти не сохранились старые здания и какие стили можно увидеть сегодня
- Где миф, а где правда в легендах и фильмах
- Почему воздух здесь считается целебным
- Как живёт город вне сезона
А ещё — загадаете желание, услышите о кораблекрушениях и спасениях, погрузитесь в морские традиции. Даже бывалые гости увидят Геленджик по-новому — в контрастах, деталях и ритме жизни.
Организационные детали
- Мы пройдём около 2 км
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Маячной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Аннушка — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 1403 туристов
Мы — команда местных энтузиастов, превращающих ваш отпуск в настоящее приключение. Наш секрет — в уникальном сочетании опыта и профессионализма. В команде работают не просто гиды, а виртуозы своего дела:Задать вопрос
