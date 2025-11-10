Мои заказы

Тропами Геленджика: сердце курорта

Откройте для себя Геленджик с его богатой историей и живописными видами. Прогулка, полная легенд и удивительных открытий, ждёт вас
Неспешная прогулка по Геленджику - это возможность почувствовать душу города. Увидите старый маяк, Лермонтовский бульвар и купеческие дома. Узнаете, как рыбацкий посёлок стал курортом, и почему воздух здесь целебный. Вдохновитесь легендами и историей, почувствуете атмосферу моря и сосен. Прогулка подходит для всех, кто хочет увидеть Геленджик по-новому

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Атмосфера моря и сосен
  • 🏛 Исторические места и легенды
  • 🗺 Неспешная прогулка
  • 📚 Интересные факты и истории
  • 🎨 Контрасты эпох
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Старый маяк
  • Лермонтовский бульвар
  • Скульптура «Белая невеста»
  • Купеческие дома

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Старый маяк, который уже более 100 лет освещает путь в бухте
  • Пляж, где раньше были городские купальни
  • Лермонтовский бульвар и площадь у цветомузыкального фонтана
  • Купеческие дома начала 20 века
  • Скульптуру «Белая невеста» — символ города с красивой легендой

И узнаете:

  • Как рыбацкий посёлок стал курортом
  • Что писали о Геленджике Лермонтов и Короленко
  • Почему почти не сохранились старые здания и какие стили можно увидеть сегодня
  • Где миф, а где правда в легендах и фильмах
  • Почему воздух здесь считается целебным
  • Как живёт город вне сезона

А ещё — загадаете желание, услышите о кораблекрушениях и спасениях, погрузитесь в морские традиции. Даже бывалые гости увидят Геленджик по-новому — в контрастах, деталях и ритме жизни.

Организационные детали

  • Мы пройдём около 2 км
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Маячной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннушка
Аннушка — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 1403 туристов
Мы — команда местных энтузиастов, превращающих ваш отпуск в настоящее приключение. Наш секрет — в уникальном сочетании опыта и профессионализма. В команде работают не просто гиды, а виртуозы своего дела:
читать дальше

от гидов-водителей и экстремалов до профессионального фотографа, который сохранит ваши лучшие моменты. Гиды с высшим образованием в сфере туризма обеспечивают безупречную организацию и глубокие знания. Особое направление нашей работы — винные туры, которые мы проводим с особым знанием дела и вдохновением. Мы родились и выросли здесь, знаем каждый уголок нашего прекрасного города и его окрестностей. Наша миссия — глубокое погружение. Мы создаём продуманные серии туров, раскрывающих характер региона с разных сторон. И наше гостеприимство не знает сезонов — мы работаем круглый год!

