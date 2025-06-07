Мои заказы

Тропами Геленджика: сердце курорта

Это неспешная прогулка для первого знакомства с душой города. Вы увидите главное без суеты.

Услышите не сухие факты, а живые истории — о рыбацком прошлом, курортной романтике советской эпохи, знаменитых гостях. Почувствуете атмосферу — запах моря и сосен, игру света на воде, контрасты эпох. Геленджик откроется для вас как место с особым характером.
5
1 оценка
Тропами Геленджика: сердце курорта
Тропами Геленджика: сердце курорта
Тропами Геленджика: сердце курорта

Описание экскурсии

Геленджик: прогулка с душой Прогулка по Геленджику пройдёт в неспешном ритме, чтобы вы успели прочувствовать атмосферу курорта и увидеть его главные достопримечательности без спешки. Вместо сухих дат и фактов вы услышите увлекательные истории: о рыбацком прошлом, о курортной романтике советских времён, о знаменитых гостях города. Это прогулка для первого знакомства с городом, но с акцентом на его характер и душу, а не только на открытки-достопримечательности. Вы увидите:
  • Старый маяк, который более 100 лет освещает путь в бухте.
  • Лермонтовский бульвар и площадь у фонтана.
  • Пляж, где раньше были городские купальни.
  • Купеческие дома начала XX века.

• Скульптуру «Белая невеста» — символ города-курорта. Я расскажу вам:

  • Как рыбацкий поселок стал курортом и что о нем писали Лермонтов и Короленко.
  • Почему практически не сохранились старые здания в городе.
  • Как город живет вне сезона.
  • Почему воздух в Геленджике — целебный?

• Расскажу о кораблекрушениях и удивительных спасениях, вы погрузитесь в настоящие морские традиции. Вы откроете для себя Геленджик с другой стороны! Важная информация:

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Во время прогулки мы пройдем около 2 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый маяк
  • Лермонтовский бульвар и площадь у фонтана
  • Пляж, где раньше были городские купальни
  • Купеческие дома начала XX века
  • Скульптуру «Белая невеста»
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Геленджик, ул. Маячная, д. 1
Завершение: Геленджик, ул. Ленина, д. 1, скульптура «Белая невеста»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Во время прогулки мы пройдем около 2 км
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анастасия
7 июн 2025

Входит в следующие категории Геленджика

Похожие экскурсии из Геленджика

Тайны дольменов Геленджика
На машине
4.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны дольменов Геленджика: путешествие в мир древности
Загадочные дольмены и живописные водопады ждут вас на экскурсии «Тайны дольменов Геленджика»
Начало: У места вашего проживания в Геленджике
Завтра в 08:00
19 ноя в 08:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Пешая
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
19 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
5800 ₽ за всё до 4 чел.
Город мечты Геленджик
На машине
3 часа
47 отзывов
Водная прогулка
Город мечты Геленджик: индивидуальная экскурсия
Красивый город с историей и большими планами на будущее. Прогулка по набережной, два маяка, обрыв Круча, храм и пляж. Узнайте о Геленджике за 4 часа
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Геленджике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Геленджике