Это неспешная прогулка для первого знакомства с душой города. Вы увидите главное без суеты.
Услышите не сухие факты, а живые истории — о рыбацком прошлом, курортной романтике советской эпохи, знаменитых гостях. Почувствуете атмосферу — запах моря и сосен, игру света на воде, контрасты эпох. Геленджик откроется для вас как место с особым характером.
Описание экскурсииГеленджик: прогулка с душой Прогулка по Геленджику пройдёт в неспешном ритме, чтобы вы успели прочувствовать атмосферу курорта и увидеть его главные достопримечательности без спешки. Вместо сухих дат и фактов вы услышите увлекательные истории: о рыбацком прошлом, о курортной романтике советских времён, о знаменитых гостях города. Это прогулка для первого знакомства с городом, но с акцентом на его характер и душу, а не только на открытки-достопримечательности. Вы увидите:
- Старый маяк, который более 100 лет освещает путь в бухте.
- Лермонтовский бульвар и площадь у фонтана.
- Пляж, где раньше были городские купальни.
- Купеческие дома начала XX века.
• Скульптуру «Белая невеста» — символ города-курорта. Я расскажу вам:
- Как рыбацкий поселок стал курортом и что о нем писали Лермонтов и Короленко.
- Почему практически не сохранились старые здания в городе.
- Как город живет вне сезона.
- Почему воздух в Геленджике — целебный?
• Расскажу о кораблекрушениях и удивительных спасениях, вы погрузитесь в настоящие морские традиции. Вы откроете для себя Геленджик с другой стороны! Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Во время прогулки мы пройдем около 2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый маяк
- Лермонтовский бульвар и площадь у фонтана
- Пляж, где раньше были городские купальни
- Купеческие дома начала XX века
- Скульптуру «Белая невеста»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Геленджик, ул. Маячная, д. 1
Завершение: Геленджик, ул. Ленина, д. 1, скульптура «Белая невеста»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Во время прогулки мы пройдем около 2 км
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
7 июн 2025
