Е Елена Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике Интересная экскурсия. Маршрут не слишком сложный. Шли с 6-летним ребёнком, вполне нормально осилил. Местами жарковато. Нужна хорошая обувь, по осыпающимся камням ходить. Виды потрясающие. Спасибо гиду Алику за интересно проведенное время.

И Ирина Главные вершины Геленджика Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.

Ю Юлия Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике Спасибо за прекрасную возможность посетить такое чудесное место!!! Думали что не осилим этот подъем, но инструктор очень чётко всё продумал, и всё получилось! Дети в восторге и взрослые тоже. Будем рекомендовать своим друзьям!

М Марина Поездка по вершинам Геленджика читать дальше поехать на подготовленном авто по окрестностям Геленджика. Поехали. Понравилось ли? Нормально для спонтанной экскурсии с детьми. Людей в машине было больше, чем она должна вмещать. Но, честно говоря, не могу поставить 5 звёзд из уважения к другим экскурсоводам, которые читают и интересуются своим краем, пытаются поделиться знаниями с гостями. Поездка, не экскурсия. Это следует из названия. Это и есть на самом деле. водитель молча везет и все. Нам хотелось

Л Лариса Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике Хочу выразить огромную благодарность Алику за прекрасно проведенную экскурсию "Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике". И отметить прекрасную организацию экскурсии и многогранные познания в области краеведения и такой спорной темы как дольмены. Было очень интересно! Спасибо! С уважением, Лариса

С Сергей Поездка по вершинам Геленджика Большое спасибо за экскурсию!

Ю Юлия Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике Всё очень понравилось, персонал опытный, всё подробно объясняли, всё прошло на 5.

Э Эльвина Главные вершины Геленджика От экскурсии остались довольны! Особую атмосферу создавал водитель! (правда я не помню как его зовут) особая благодарность ему! А какое вино мы купили, божественное!

А Антон Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике Это было одно из самых ярких впечатлений за отпуск! Никогда раньше не ныряли. А тут прямо зажглись! Теперь хотим на постоянной основе обучиться) Привезли, рассказали, объяснили, поболтали. По дну сопроводили. Фото и видео сделали. Отлично! Рекомендую)