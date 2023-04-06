По святым местам силы Кавказа

Путешествие на экскурсии из Геленджика к знаменитому скиту Феодосия Чудотворца

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Хотите проникнуться благоговением, преклониться перед местными святынями, отправляйтесь на экскурсию прямо сейчас.
По святым местам силы Кавказа
По святым местам силы Кавказа
По святым местам силы Кавказа
По святым местам силы Кавказа
По святым местам силы Кавказа
По святым местам силы Кавказа
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Что вас ожидает:

  • Поселок Неберджай «Золотая ручка»
  • Скит Отца Феодосия, часовня
  • Поселок Горный Женский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Роскошные горные пейзажи и плантации виноградников.
  • Первым делом вы отправитесь к комплексу «Святая Ручка», что у поселка Неберджай. Это православный комплекс прямо в горном ущелье. Здесь люди обретают душевное равновесие и восстанавливают силы. Открыто 6 источников, из которых 2 обустроены и обозначены русской и греческой часовнями, оборудованы купелью и церковной лавкой. Это источники целителя Пантелеймона и Иоанна Крестителя.
  • Затем вы отправитесь в скит к Отцу Феодосию в поселок Горный. Это настоящее место паломничества православных христиан. За поселком, в лесу, мимо горного ущелья, сквозь тоннель, и находится знаменитый скит Феодосия Чудотворца Кавказского (1841–1948). Отец был пострижен в монахи в 18 лет, служил в Константинополе, был в Иерусалиме, а потом обосновал монашеский скит у Горного поселка. К нему отовсюду тянулись люди, кто покаяться, кто посоветоваться, кто попросить помощи и лечения недугов. Феодосий давал приют беспризорникам и одиноким старикам. Неподалеку, в поселке Горный есть Женский монастырь.

Важная информация:

Необходимо взять с собой: питьевую воду, напитки, легкий перекус, куртку или ветровку в зависимости от сезона, пустую бутылку для родниковой воды, купальные принадлежности.

Ежедневно с мая по сентябрь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы
  • Опытный экскурсовод
  • Страховка
Что не входит
  • Дегустация меда — 200 руб.
  • Покупка меда по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Кирова 12 или другая остановка по запросу
Завершение: ул. Кирова 12
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с мая по сентябрь
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Необходимо взять с собой: питьевую воду
  • Напитки
  • Легкий перекус
  • Куртку или ветровку в зависимости от сезона
  • Пустую бутылку для родниковой воды
  • Купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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