Путешествие на экскурсии из Геленджика к знаменитому скиту Феодосия Чудотворца
Хотите проникнуться благоговением, преклониться перед местными святынями, отправляйтесь на экскурсию прямо сейчас.
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Что вас ожидает:
- Поселок Неберджай «Золотая ручка»
- Скит Отца Феодосия, часовня
- Поселок Горный Женский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Роскошные горные пейзажи и плантации виноградников.
- Первым делом вы отправитесь к комплексу «Святая Ручка», что у поселка Неберджай. Это православный комплекс прямо в горном ущелье. Здесь люди обретают душевное равновесие и восстанавливают силы. Открыто 6 источников, из которых 2 обустроены и обозначены русской и греческой часовнями, оборудованы купелью и церковной лавкой. Это источники целителя Пантелеймона и Иоанна Крестителя.
- Затем вы отправитесь в скит к Отцу Феодосию в поселок Горный. Это настоящее место паломничества православных христиан. За поселком, в лесу, мимо горного ущелья, сквозь тоннель, и находится знаменитый скит Феодосия Чудотворца Кавказского (1841–1948). Отец был пострижен в монахи в 18 лет, служил в Константинополе, был в Иерусалиме, а потом обосновал монашеский скит у Горного поселка. К нему отовсюду тянулись люди, кто покаяться, кто посоветоваться, кто попросить помощи и лечения недугов. Феодосий давал приют беспризорникам и одиноким старикам. Неподалеку, в поселке Горный есть Женский монастырь.
Важная информация:Необходимо взять с собой: питьевую воду, напитки, легкий перекус, куртку или ветровку в зависимости от сезона, пустую бутылку для родниковой воды, купальные принадлежности.
Ежедневно с мая по сентябрь
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы
- Опытный экскурсовод
- Страховка
- Что не входит
- Дегустация меда — 200 руб.
- Покупка меда по желанию
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Кирова 12 или другая остановка по запросуЗавершение: ул. Кирова 12
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с мая по сентябрьЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Необходимо взять с собой: питьевую воду
- Напитки
- Легкий перекус
- Куртку или ветровку в зависимости от сезона
- Пустую бутылку для родниковой воды
- Купальные принадлежности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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