ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00

На квадроциклах — к месту падения метеорита!

Посвятить день приключениям и посетить красивые места силы давних обитателей кавказского предгорья

За «галактическим» настроением приглашаем отправиться туда, где приземлился космический странник.

Вы увидите потрясающий скальный разлом, а на пути к нему откроете яркие смотровые площадки и бухты, проедете через реликтовые леса и преодолеете препятствия диких дорог, надышитесь пицундскими соснами и отдохнете у Церковного озера.
На квадроциклах — к месту падения метеорита!
На квадроциклах — к месту падения метеорита!
На квадроциклах — к месту падения метеорита!
На квадроциклах — к месту падения метеорита!
На квадроциклах — к месту падения метеорита!
На квадроциклах — к месту падения метеорита!
На квадроциклах — к месту падения метеорита!
На квадроциклах — к месту падения метеорита!
На квадроциклах — к месту падения метеорита!

Что вас ожидает

На старт, внимание…!

Перед поездкой наши инструкторы расскажут о технике безопасности и напомнят, как управлять квадроциклом. А дальше — вам предстоит отправиться по сложному, но интересному маршруту с разнообразием ландшафтов. Будет и подъем на гору, и обратный спуск с завораживающими видами со смотровых площадок.

Пейзажи бухты и первозданные чащи

Первая остановка маршрута на обзорной площадке в поселке Дивноморское. Наслаждаясь панорамой бухты, вы сможете зарядиться ощущением простора и целебным морским воздухом. Далее проделаете путь вдоль течения реки Мезыбь к ее устью и проедете через реликтовый лес с целебным ароматом пицундской сосны, погружаясь в лесные звуки.

Чарующие виды водоема

Вторая остановка у пресноводного озера Церковное. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться вдоль берега, сделать сочные снимки и погрузиться в освежающие кристальные воды.

Высшая точка хребта

Продолжаем движение по Маркхотскому хребту. На наших квадроциклах вы легко преодолеете горные тропы и каменистые препятствия, пересечете водные преграды, ручьи и овраги. И достигнете самой высокой точки хребта, где оцените вдохновляющие панорамы морских просторов и горных пиков.

Организационные детали

  • Трансфер к точке старта, современная экипировка, страховка, предварительная подготовка и инструктаж, а также сопровождение опытных инструкторов входят в стоимость
  • Дети до 18 лет едут только на отдельном квадроцикле с инструктором. Детей до 6 лет можно оставить в игровой комнате на время поездки. Отдельно по желанию оплачивается фотосессия на маршруте (500 рублей)
  • По технике безопасности девушки могут ехать за рулем квадроцикла только в сопровождении инструктора или в паре с молодым человеком

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00

Юлиана
Юлиана
Наша компания уже более 9 лет занимается организацией туров на квадроциклах и эндуро. Все наши гиды с правами и большим опытом, а транспорт регулярно проходит проверки. Проводим индивидуальные и групповые туры. Скала Парус, гора Нексис, Грозовые ворота и многое другое — более 10 маршрутов разного уровня сложности!
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