ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00

Что вас ожидает

На старт, внимание…!

Перед поездкой наши инструкторы расскажут о технике безопасности и напомнят, как управлять квадроциклом. А дальше — вам предстоит отправиться по сложному, но интересному маршруту с разнообразием ландшафтов. Будет и подъем на гору, и обратный спуск с завораживающими видами со смотровых площадок.

Пейзажи бухты и первозданные чащи

Первая остановка маршрута на обзорной площадке в поселке Дивноморское. Наслаждаясь панорамой бухты, вы сможете зарядиться ощущением простора и целебным морским воздухом. Далее проделаете путь вдоль течения реки Мезыбь к ее устью и проедете через реликтовый лес с целебным ароматом пицундской сосны, погружаясь в лесные звуки.

Чарующие виды водоема

Вторая остановка у пресноводного озера Церковное. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться вдоль берега, сделать сочные снимки и погрузиться в освежающие кристальные воды.

Высшая точка хребта

Продолжаем движение по Маркхотскому хребту. На наших квадроциклах вы легко преодолеете горные тропы и каменистые препятствия, пересечете водные преграды, ручьи и овраги. И достигнете самой высокой точки хребта, где оцените вдохновляющие панорамы морских просторов и горных пиков.

Организационные детали