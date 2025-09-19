ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00

Лучшее время для поездки на квадроциклах в Геленджике - с июня по сентябрь. В это время стоит тёплая и сухая погода, что делает поездку комфортной и безопасной. Май и октябрь также подходят для активного отдыха, но возможны дожди и более прохладные дни. В остальные месяцы, хотя и возможны поездки, но из-за более холодной погоды и частых осадков, они могут быть менее комфортными.

Приглашаем вас на незабываемое приключение в Геленджике, где вы на квадроциклах отправитесь к месту падения метеорита.Эта экскурсия обещает не только адреналин от преодоления сложных троп, но и возможность насладиться красотой

природы. Ваш маршрут пройдет через живописные бухты, реликтовые леса, наполненные ароматом пицундской сосны, и завершится у кристально чистого Церковного озера. Перед началом поездки вас ожидает инструктаж по технике безопасности, а также предоставление всей необходимой экипировки. В пути вас сопроводят опытные инструкторы, которые сделают ваше путешествие безопасным и незабываемым. Эта экскурсия подарит вам не только новые впечатления, но и массу ярких фотографий. Для детей предусмотрены специальные условия, а также возможность оставить их в игровой комнате на время экскурсии. Не упустите шанс погрузиться в приключение, которое останется в вашей памяти навсегда

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

На старт, внимание…!

Перед поездкой наши инструкторы расскажут о технике безопасности и напомнят, как управлять квадроциклом. А дальше - вам предстоит отправиться по сложному, но интересному маршруту с разнообразием ландшафтов. Будет и подъем на гору, и обратный спуск с завораживающими видами со смотровых площадок.

Пейзажи бухты и первозданные чащи

Первая остановка маршрута на обзорной площадке в селе Дивноморское. Наслаждаясь панорамой бухты, вы сможете зарядиться ощущением простора и целебным морским воздухом. Далее проделаете путь к устью реки Мезыбь и проедете через реликтовый лес с целебным ароматом пицундской сосны, погружаясь в лесные звуки.

Чарующие виды водоема

Вторая остановка у пресноводного озера Церковное. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться вдоль берега, сделать сочные снимки и погрузиться в освежающие кристальные воды.

Высшая точка хребта

Продолжаем движение по Маркотхскому хребту. На наших квадроциклах вы легко преодолеете горные тропы и каменистые препятствия и овраги. И достигнете самой высокой точки хребта, где оцените вдохновляющие панорамы морских просторов и горных пиков.

Организационные детали

Обратите внимание: это поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации

Трансфер к точке старта, современная экипировка, страховка, предварительная подготовка и инструктаж, а также сопровождение опытных инструкторов входят в стоимость

Отдельно по желанию оплачивается фотосессия на маршруте — 1500 ₽

Управление квадроциклом