ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00

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На квадроциклах - к месту падения метеорита

Завораживающее приключение на квадроциклах ждет вас в Геленджике! Откройте невероятные пейзажи и тайны космического странника
Приглашаем вас на незабываемое приключение в Геленджике, где вы на квадроциклах отправитесь к месту падения метеорита.

Эта экскурсия обещает не только адреналин от преодоления сложных троп, но и возможность насладиться красотой
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природы.

Ваш маршрут пройдет через живописные бухты, реликтовые леса, наполненные ароматом пицундской сосны, и завершится у кристально чистого Церковного озера.

Перед началом поездки вас ожидает инструктаж по технике безопасности, а также предоставление всей необходимой экипировки.

В пути вас сопроводят опытные инструкторы, которые сделают ваше путешествие безопасным и незабываемым. Эта экскурсия подарит вам не только новые впечатления, но и массу ярких фотографий.

Для детей предусмотрены специальные условия, а также возможность оставить их в игровой комнате на время экскурсии. Не упустите шанс погрузиться в приключение, которое останется в вашей памяти навсегда

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚀 Уникальный маршрут к месту падения метеорита
  • 🌲 Прогулка через реликтовые леса
  • 🏞️ Потрясающие виды со смотровых площадок
  • 🏖️ Отдых у Церковного озера
  • 🔝 Подъем на высшую точку хребта
  • 🛡️ Полная безопасность и сопровождение инструкторов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки на квадроциклах в Геленджике - с июня по сентябрь. В это время стоит тёплая и сухая погода, что делает поездку комфортной и безопасной. Май и октябрь также подходят для активного отдыха, но возможны дожди и более прохладные дни. В остальные месяцы, хотя и возможны поездки, но из-за более холодной погоды и частых осадков, они могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
На квадроциклах - к месту падения метеорита
На квадроциклах - к месту падения метеорита
На квадроциклах - к месту падения метеорита

Что можно увидеть

  • Скальный разлом
  • Смотровые площадки
  • Бухты
  • Церковное озеро
  • Маркхотский хребет

Описание экскурсии

На старт, внимание…!

Перед поездкой наши инструкторы расскажут о технике безопасности и напомнят, как управлять квадроциклом. А дальше - вам предстоит отправиться по сложному, но интересному маршруту с разнообразием ландшафтов. Будет и подъем на гору, и обратный спуск с завораживающими видами со смотровых площадок.

Пейзажи бухты и первозданные чащи

Первая остановка маршрута на обзорной площадке в селе Дивноморское. Наслаждаясь панорамой бухты, вы сможете зарядиться ощущением простора и целебным морским воздухом. Далее проделаете путь к устью реки Мезыбь и проедете через реликтовый лес с целебным ароматом пицундской сосны, погружаясь в лесные звуки.

Чарующие виды водоема

Вторая остановка у пресноводного озера Церковное. Здесь у вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться вдоль берега, сделать сочные снимки и погрузиться в освежающие кристальные воды.

Высшая точка хребта

Продолжаем движение по Маркотхскому хребту. На наших квадроциклах вы легко преодолеете горные тропы и каменистые препятствия и овраги. И достигнете самой высокой точки хребта, где оцените вдохновляющие панорамы морских просторов и горных пиков.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
  • Трансфер к точке старта, современная экипировка, страховка, предварительная подготовка и инструктаж, а также сопровождение опытных инструкторов входят в стоимость
  • Отдельно по желанию оплачивается фотосессия на маршруте — 1500 ₽

Управление квадроциклом

  • Самостоятельное управление квадроциклом возможно только для мужчин с водительским удостоверением кат. А, В, С. В качестве пассажира с ним может ехать взрослый или ребёнок старше 12 лет
  • Женщины с водительским удостоверением кат. В могут управлять квадроциклом, но едут с сопровождающим
  • Дети от 6 до 12 лет едут только с сопровождающим

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 18 лет10 000 ₽
Два человека на квадроцикле10 000 ₽
Один человек на квадроцикле10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлиана
Юлиана — Организатор в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 623 туристов
Наша компания уже более 9 лет занимается организацией поездок на квадроциклах и эндуро. Все наши водители с правами и большим опытом, а транспорт регулярно проходит проверки. Проводим индивидуальные и групповые поездки. Скала Парус, гора Нексис, Грозовые ворота и многое другое — более 10 маршрутов разного уровня сложности!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
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В
Все супер Организаторы все понятно объясняют Главное все прошло без сюрпризов по плану
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Никита
Крутая прогулка по красивым местам.
Большое спасибо инструктору Илье за сопровождение! И организатору за оперативность.
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