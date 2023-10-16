Тур к скале Парус

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Ответы на вопросы
Тур к скале Парус
Тур к скале Парус
Тур к скале Парус
Тур к скале Парус
Тур к скале Парус
Тур к скале Парус
Тур к скале Парус
Тур к скале Парус
Тур к скале Парус
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Во время экскурсии к скале Парус посетим несколько пунктов курортного региона, привлекающих внимание чудесами природы, красотой морских пейзажей и соснового бора. Скала Парус – главная достопримечательность путешествия. На квадроциклах мы проедем через труднодоступную местность, откуда откроется головокружительный вид на морскую гладь Геленджикской бухты в окружении кавказского предгорья.

Что вас ожидает

Инструктаж. Перед стартом наши инструкторы расскажут о технике безопасности и напомнят, как управляться с квадроциклом.

Интересная трасса. Сложный маршрут Геленджик-Джанхот-Пасковеевка, тура вдоль морского побережья и горных склонов. Благодаря проходимости квадроциклов, участникам открываются недоступные в пеших прогулках места и восхитительные панорамные виды на море и горы.

-Путешествие начинается со смотровой площадки поселка Дивноморское.
-Отсюда стартуем к пресному озеру Церковное, пересекаем водные преграды и движемся по лесному массиву вдоль реликтового соснового бора. У озера – остановка, отдых, купание в чистейшей прозрачной воде.
-Проезжаем по лесным дорогам и делаем остановку на высоте 720 метров над уровнем моря. В этой точке открывается панорамный вид на Геленджик, бухту и горную гряду Маркотхского хребта.
-Далее через село Прасковеевку к смотровой площадке скалы Парус.

Скала Парус – созданное природой чудо, часть берега, отделившаяся от него многолетним омыванием морской волной. Положение скалы перпендикулярно побережью, очертаниями напоминает парус высотой 25 метров и толщиной 1 метр. Внутри скалы размещено круглое отверстие, которое увеличивается со временем. Вы узнаете о его происхождении, истории, на месте можно сделать фото.

Организационные детали

Обратите внимание: дети до 18 лет едут только на отдельном квадроцикле с инструктором. Детей до 6 лет можно оставить в игровой комнате на время тура.

Что входит в стоимость

Трансфер к точке старта
Современная экипировка
Страховка
Предварительная подготовка и инструктаж
Сопровождение опытных инструкторов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Для школьников
Летние

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