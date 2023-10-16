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даты
Описание
Во время экскурсии к скале Парус посетим несколько пунктов курортного региона, привлекающих внимание чудесами природы, красотой морских пейзажей и соснового бора. Скала Парус – главная достопримечательность путешествия. На квадроциклах мы проедем через труднодоступную местность, откуда откроется головокружительный вид на морскую гладь Геленджикской бухты в окружении кавказского предгорья.
Что вас ожидает
Инструктаж. Перед стартом наши инструкторы расскажут о технике безопасности и напомнят, как управляться с квадроциклом.
Интересная трасса. Сложный маршрут Геленджик-Джанхот-Пасковеевка, тура вдоль морского побережья и горных склонов. Благодаря проходимости квадроциклов, участникам открываются недоступные в пеших прогулках места и восхитительные панорамные виды на море и горы.
-Путешествие начинается со смотровой площадки поселка Дивноморское.
-Отсюда стартуем к пресному озеру Церковное, пересекаем водные преграды и движемся по лесному массиву вдоль реликтового соснового бора. У озера – остановка, отдых, купание в чистейшей прозрачной воде.
-Проезжаем по лесным дорогам и делаем остановку на высоте 720 метров над уровнем моря. В этой точке открывается панорамный вид на Геленджик, бухту и горную гряду Маркотхского хребта.
-Далее через село Прасковеевку к смотровой площадке скалы Парус.
Скала Парус – созданное природой чудо, часть берега, отделившаяся от него многолетним омыванием морской волной. Положение скалы перпендикулярно побережью, очертаниями напоминает парус высотой 25 метров и толщиной 1 метр. Внутри скалы размещено круглое отверстие, которое увеличивается со временем. Вы узнаете о его происхождении, истории, на месте можно сделать фото.
Организационные детали
Обратите внимание: дети до 18 лет едут только на отдельном квадроцикле с инструктором. Детей до 6 лет можно оставить в игровой комнате на время тура.
Что входит в стоимость
Трансфер к точке старта
Современная экипировка
Страховка
Предварительная подготовка и инструктаж
Сопровождение опытных инструкторов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.