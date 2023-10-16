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Описание

Во время экскурсии к скале Парус посетим несколько пунктов курортного региона, привлекающих внимание чудесами природы, красотой морских пейзажей и соснового бора. Скала Парус – главная достопримечательность путешествия. На квадроциклах мы проедем через труднодоступную местность, откуда откроется головокружительный вид на морскую гладь Геленджикской бухты в окружении кавказского предгорья.

Что вас ожидает

Инструктаж. Перед стартом наши инструкторы расскажут о технике безопасности и напомнят, как управляться с квадроциклом.

Интересная трасса. Сложный маршрут Геленджик-Джанхот-Пасковеевка, тура вдоль морского побережья и горных склонов. Благодаря проходимости квадроциклов, участникам открываются недоступные в пеших прогулках места и восхитительные панорамные виды на море и горы.

-Путешествие начинается со смотровой площадки поселка Дивноморское.

-Отсюда стартуем к пресному озеру Церковное, пересекаем водные преграды и движемся по лесному массиву вдоль реликтового соснового бора. У озера – остановка, отдых, купание в чистейшей прозрачной воде.

-Проезжаем по лесным дорогам и делаем остановку на высоте 720 метров над уровнем моря. В этой точке открывается панорамный вид на Геленджик, бухту и горную гряду Маркотхского хребта.

-Далее через село Прасковеевку к смотровой площадке скалы Парус.

Скала Парус – созданное природой чудо, часть берега, отделившаяся от него многолетним омыванием морской волной. Положение скалы перпендикулярно побережью, очертаниями напоминает парус высотой 25 метров и толщиной 1 метр. Внутри скалы размещено круглое отверстие, которое увеличивается со временем. Вы узнаете о его происхождении, истории, на месте можно сделать фото.

Организационные детали

Обратите внимание: дети до 18 лет едут только на отдельном квадроцикле с инструктором. Детей до 6 лет можно оставить в игровой комнате на время тура.

Что входит в стоимость

Трансфер к точке старта

Современная экипировка

Страховка

Предварительная подготовка и инструктаж

Сопровождение опытных инструкторов.