Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика

Инструктаж. Перед стартом наши инструкторы расскажут о технике безопасности и напомнят, как управляться с квадроциклом.
Интересная трасса. Приготовьтесь к маршруту средней сложности и разнообразию ландшафтов — будет и подъем на гору, и обратный спуск.
— Мы стартуем у озера Грек, окруженного холмами.
— Пересечем лес Пицундской сосны, заглянем в сосновый бор и реликтовую рощу.
— Остановимся на смотровой площадке села Дивноморское: с высоты вы полюбуетесь панорамой моря и гор, сделаете удачные снимки, а еще отдохнете во время короткого перерыва.
— Далее проедем вдоль устья реки и пересечем ее в удобном месте.
— Дорога по лесной чаще выведет нас к озеру Церковное. Здесь вас ждет длительная остановка, во время которой вы сможете прогуляться вдоль берега и даже поплавать.
— После предстоит подъем на гору, с вершины которой вам откроются отличные ракурсы на горы и озеро.
— А спустившись, направимся к небольшому водопаду — при желании вы сможете искупаться в горной реке.