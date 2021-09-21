Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика

Экстрим-тур на квадроциклах

Добраться до озера Церковное, увидеть его с вершины горы и побывать у водопада

5
2 отзыва
Этот тур подойдет тем, уверенно держится в седле квадроцикла.

Трасса порадует разнообразием и живописностью: в группе до 20 человек вы пересечете реку и проедете среди сосен, подниметесь на гору и впечатлитесь видами со смотровой площадки.

А еще устроите фотосессию на фоне водопада и искупаетесь в озере.
Экстрим-тур на квадроциклах
Экстрим-тур на квадроциклах
Экстрим-тур на квадроциклах
Экстрим-тур на квадроциклах
Экстрим-тур на квадроциклах
Экстрим-тур на квадроциклах
Экстрим-тур на квадроциклах
Экстрим-тур на квадроциклах
Экстрим-тур на квадроциклах

Что вас ожидает

Инструктаж. Перед стартом наши инструкторы расскажут о технике безопасности и напомнят, как управляться с квадроциклом.

Интересная трасса. Приготовьтесь к маршруту средней сложности и разнообразию ландшафтов — будет и подъем на гору, и обратный спуск.
— Мы стартуем у озера Грек, окруженного холмами.
— Пересечем лес Пицундской сосны, заглянем в сосновый бор и реликтовую рощу.
— Остановимся на смотровой площадке села Дивноморское: с высоты вы полюбуетесь панорамой моря и гор, сделаете удачные снимки, а еще отдохнете во время короткого перерыва.
— Далее проедем вдоль устья реки и пересечем ее в удобном месте.
— Дорога по лесной чаще выведет нас к озеру Церковное. Здесь вас ждет длительная остановка, во время которой вы сможете прогуляться вдоль берега и даже поплавать.
— После предстоит подъем на гору, с вершины которой вам откроются отличные ракурсы на горы и озеро.
— А спустившись, направимся к небольшому водопаду — при желании вы сможете искупаться в горной реке.

Организационные детали

  • Обратите внимание: дети до 18 лет едут только на отдельном квадроцикле с инструктором. Детей до 6 лет можно оставить в игровой комнате на время тура.
  • Отдельно по желанию оплачивается фотосессия на маршруте (500 рублей)
  • По технике безопасности девушки могут ехать за рулем квадроцикла только в сопровождении инструктора или в паре с молодым человеком

Что входит в стоимость

  • Трансфер к точке старта
  • Современная экипировка
  • Страховка
  • Инструктаж и сопровождение опытных инструкторов
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: у вашего отеля
Время проведения: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Юлиана
Юлиана
Наша компания уже более 9 лет занимается организацией туров на квадроциклах и эндуро. Все наши гиды с правами и большим опытом, а транспорт регулярно проходит проверки. Проводим индивидуальные и групповые туры. Скала Парус, гора Нексис, Грозовые ворота и многое другое — более 10 маршрутов разного уровня сложности!
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2 настоящих отзыва от туристов

Максим
21 сен 2021
Отличная экскурсия! Все чётко. Доставка туда и обратно. Маршрут поездки очень интересный!
Е
31 мая 2021
Потрясающие впечатления! Вовремя забрали от отеля (заранее звонят), понятный и короткий инструктаж провели. Дождливая погода даже добавила эмоций! Девушкам рекомендую с инструктором ехать, квадрик тяжелый в управлении. Одни положительные впечатления! 5 баллов команде!

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