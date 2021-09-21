Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика

Что вас ожидает

Инструктаж. Перед стартом наши инструкторы расскажут о технике безопасности и напомнят, как управляться с квадроциклом.

Интересная трасса. Приготовьтесь к маршруту средней сложности и разнообразию ландшафтов — будет и подъем на гору, и обратный спуск.

— Мы стартуем у озера Грек, окруженного холмами.

— Пересечем лес Пицундской сосны, заглянем в сосновый бор и реликтовую рощу.

— Остановимся на смотровой площадке села Дивноморское: с высоты вы полюбуетесь панорамой моря и гор, сделаете удачные снимки, а еще отдохнете во время короткого перерыва.

— Далее проедем вдоль устья реки и пересечем ее в удобном месте.

— Дорога по лесной чаще выведет нас к озеру Церковное. Здесь вас ждет длительная остановка, во время которой вы сможете прогуляться вдоль берега и даже поплавать.

— После предстоит подъем на гору, с вершины которой вам откроются отличные ракурсы на горы и озеро.

— А спустившись, направимся к небольшому водопаду — при желании вы сможете искупаться в горной реке.

Организационные детали

Обратите внимание: дети до 18 лет едут только на отдельном квадроцикле с инструктором. Детей до 6 лет можно оставить в игровой комнате на время тура.

Отдельно по желанию оплачивается фотосессия на маршруте (500 рублей)

По технике безопасности девушки могут ехать за рулем квадроцикла только в сопровождении инструктора или в паре с молодым человеком

Что входит в стоимость