Еще несколько необычных экскурсий в Геленджике

Что вас ожидает

Мистические дольмены

Дольмен — уникальное и загадочное сооружение. Место силы, ритуальный камень, могильник? Версий предназначения дольменов великое множества, но ни одна из них не признана окончательной. Мы прикоснемся к таинственным древним мегалитам, прочувствуем их энергетику и поговорим о быте предков.

Пасторальные пейзажи

В нашей программе множество видовых локаций. На одном из притоков реки Жане притаился живописный водопад «Чаша любви». Он не высокий, но имеет глубокую чашу с кристально чистой, изумрудной водой. Вы насладитесь захватывающим видом, а после отправитесь в не менее романтичное место — к скале «Крылья бабочки». Оказавшись у объекта, поймете происхождение названия и поразитесь необычной расцветке скалы. Далее мы посетим:

Вершину горы ⛰️ «Шахан», откуда открывается великолепная панорама Маркхотского хребта

Памятник «Звезда» — знаковое место, на котором 9 августа 1919 года отряд «красных» разгромил вражеских белогвардейцев

Смотровую площадку «Горько-2» — фанаты отечественной комедии непременно узнают местные пейзажи

Крепость «Грозовые ворота», где проходили съёмки известного одноименного фильма. Для достоверности на вершине горы была возведена «крепость», у ворот крепости находится единственная в мире действующая стенобитная машина.

Хребет «Боцехур», с 1000-метровой вершины которого открывается шикарный вид на Кавказские горы

Родник с «Живой» и «Мертвой» водой. Я расскажу о составе воды и вспомню старинное поверье.

Невероятно красивый 10-метровый Цегельский водопад, который местные прозвали «Шнурок».

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