Еще несколько необычных экскурсий в Геленджике

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Джиппинг по вершинам Геленджика

Подняться к крепости «Грозовые ворота», отыскать дольмены и водопады и насладиться сказочными видами

Александр
Александр – Гид из Геленджика
Во время увлекательной горной экскурсии 🧭 вы не только увидите главные природные памятники Геленджика, но и зарядитесь энергией.

Мы приоткроем тайны древних дольменов, отдохнем в тени лесов, вспомним старинные легенды и насладимся головокружительными панорамами с вершин.

Поехали!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 1 600 ₽ за человека

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Джиппинг по вершинам Геленджика
Джиппинг по вершинам Геленджика

Что вас ожидает

Мистические дольмены
Дольмен — уникальное и загадочное сооружение. Место силы, ритуальный камень, могильник? Версий предназначения дольменов великое множества, но ни одна из них не признана окончательной. Мы прикоснемся к таинственным древним мегалитам, прочувствуем их энергетику и поговорим о быте предков.

Пасторальные пейзажи
В нашей программе множество видовых локаций. На одном из притоков реки Жане притаился живописный водопад «Чаша любви». Он не высокий, но имеет глубокую чашу с кристально чистой, изумрудной водой. Вы насладитесь захватывающим видом, а после отправитесь в не менее романтичное место — к скале «Крылья бабочки». Оказавшись у объекта, поймете происхождение названия и поразитесь необычной расцветке скалы. Далее мы посетим:

  • Вершину горы ⛰️ «Шахан», откуда открывается великолепная панорама Маркхотского хребта
  • Памятник «Звезда» — знаковое место, на котором 9 августа 1919 года отряд «красных» разгромил вражеских белогвардейцев
  • Смотровую площадку «Горько-2» — фанаты отечественной комедии непременно узнают местные пейзажи
  • Крепость «Грозовые ворота», где проходили съёмки известного одноименного фильма. Для достоверности на вершине горы была возведена «крепость», у ворот крепости находится единственная в мире действующая стенобитная машина.
  • Хребет «Боцехур», с 1000-метровой вершины которого открывается шикарный вид на Кавказские горы
  • Родник с «Живой» и «Мертвой» водой. Я расскажу о составе воды и вспомню старинное поверье.
  • Невероятно красивый 10-метровый Цегельский водопад, который местные прозвали «Шнурок».

Организационные детали

  • Я заберу вас с любого адреса в Геленджике, Голубой бухте, Дивноморском или Кабардинке и доставлю обратно после экскурсии
  • Если вы захотите заехать на винную дегустацию, возьмите с собой наличные деньги
  • В межсезонье рестораны и кафе закрыты, при необходимости возьмите с собой питьевую воду и легкий перекус
Начало и место завершения
🚩 в Геленджике, Кабардинке или Дивноморском
Джиппинг по вершинам Геленджика
Джиппинг по вершинам Геленджика
Джиппинг по вершинам Геленджика
Джиппинг по вершинам Геленджика
Джиппинг по вершинам Геленджика
Джиппинг по вершинам Геленджика
Джиппинг по вершинам Геленджика
Джиппинг по вершинам Геленджика
Джиппинг по вершинам Геленджика
Джиппинг по вершинам Геленджика
Джиппинг по вершинам Геленджика
Джиппинг по вершинам Геленджика

Экскурсия проводится в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александр
Александр
Меня зовут Александр. Вместе с друзьями я организую и провожу экскурсии в Геленджике вот уже более 10-ти лет. Ваши эмоции — моя работа, а мой край — самая большая любовь, которой я готов делиться с каждым путешественником.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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