Еще несколько необычных экскурсий в Геленджике

Мистические дольмены Дольмен — уникальное и загадочное сооружение. Место силы, ритуальный камень, могильник? Версий предназначения дольменов великое множества, но ни одна из них не признана окончательной. Мы прикоснемся к таинственным древним мегалитам, прочувствуем их энергетику и поговорим о быте предков.
Пасторальные пейзажи В нашей программе множество видовых локаций. На одном из притоков реки Жане притаился живописный водопад «Чаша любви». Он не высокий, но имеет глубокую чашу с кристально чистой, изумрудной водой. Вы насладитесь захватывающим видом, а после отправитесь в не менее романтичное место — к скале «Крылья бабочки». Оказавшись у объекта, поймете происхождение названия и поразитесь необычной расцветке скалы. Далее мы посетим:
Вершину горы ⛰️ «Шахан», откуда открывается великолепная панорама Маркхотского хребта
Памятник «Звезда» — знаковое место, на котором 9 августа 1919 года отряд «красных» разгромил вражеских белогвардейцев
Смотровую площадку «Горько-2» — фанаты отечественной комедии непременно узнают местные пейзажи
Крепость «Грозовые ворота», где проходили съёмки известного одноименного фильма. Для достоверности на вершине горы была возведена «крепость», у ворот крепости находится единственная в мире действующая стенобитная машина.
Хребет «Боцехур», с 1000-метровой вершины которого открывается шикарный вид на Кавказские горы
Родник с «Живой» и «Мертвой» водой. Я расскажу о составе воды и вспомню старинное поверье.
Невероятно красивый 10-метровый Цегельский водопад, который местные прозвали «Шнурок».
Организационные детали
Я заберу вас с любого адреса в Геленджике, Голубой бухте, Дивноморском или Кабардинке и доставлю обратно после экскурсии
Если вы захотите заехать на винную дегустацию, возьмите с собой наличные деньги
В межсезонье рестораны и кафе закрыты, при необходимости возьмите с собой питьевую воду и легкий перекус
Начало и место завершения
🚩 в Геленджике, Кабардинке или Дивноморском
Экскурсия проводится в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Александр. Вместе с друзьями я организую и провожу экскурсии в Геленджике вот уже более 10-ти лет. Ваши эмоции — моя работа, а мой край — самая большая любовь, которой я готов делиться с каждым путешественником.