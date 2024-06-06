Экскурсии проходящие только летом в Геленджике

Найдено 44 экскурсии в категории «Летние» в Геленджике, цены от 2 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
95008 550 за всё до 4 чел.
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
4 200 за всё до 4 чел.
Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
9 100 за всё до 4 чел.
Город мечты Геленджик
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Город мечты Геленджик: индивидуальная экскурсия
Красивый город с историей и большими планами на будущее. Прогулка по набережной, два маяка, обрыв Круча, храм и пляж. Узнайте о Геленджике за 4 часа
Начало: Место проживания заказчика
Сегодня в 12:30
10 июня в 14:00
75006 750 за всё до 4 чел.
Вечерний променад по Геленджику
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия по набережной Геленджика с историческими рассказами
Откройте вечерний Геленджик в уютной атмосфере променада, наслаждаясь историческими рассказами и морским бризом
Начало: В районе Толстого Мыса
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
8 000 за всё до 7 чел.
Секретные места Большого Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом
Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
7 650 за всё до 4 чел.
Главные вершины Геленджика
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
5 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Главные вершины Геленджика: групповая экскурсия на внедорожнике
Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивно...
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:30
2 500 за человека
Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
🚗 На машине
На лимузине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Лимузин-тур: Гебиусские водопады и Пшадские дольмены в Геленджике
Приглашаем вас на захватывающую поездку по живописным уголкам Геленджика на роскошном лимузине
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из Геленджика на Грозовые ворота
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Геленджик: путешествие на Грозовые ворота - водопады, дольмены
Приглашаем в путешествие по горным вершинам Геленджика, где вас ждут водопады, дольмены и крепость
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 670 за всё до 8 чел.
Поездка по вершинам Геленджика
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
62 отзыва
Поездка по вершинам Геленджика: от дольменов до дегустации вин
Вас ожидает захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дегустацией местных вин
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2 000 за человека
На квадроциклах - к озеру Церковное
🛻 На квадроциклах
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
На квадроциклах - к озеру Церковное
Путешествие на квадроциклах к озеру Церковное в Геленджике. Ощутите драйв, свежий воздух и живописные виды. Подходит для всех, даже новичков
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500 за человека
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
Историческая экскурсия по местам боевой, морской и трудовой славы города, которым гордится Россия
Начало: От вашего отеля
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
13 отзывов
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100 за всё до 4 чел.
Тайны дольменов Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Тайны дольменов Геленджика: путешествие в мир древности
Загадочные дольмены и живописные водопады ждут вас на экскурсии «Тайны дольменов Геленджика»
Начало: У места вашего проживания
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100 за всё до 4 чел.
На сап-борде с инструктором в Геленджике
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
2 отзыва
На сап-борде с инструктором в Геленджике - активный отдых на море
Мечтаете об активных выходных? Приглашаем на групповую экскурсию на сап-борде с инструктором в Геленджике. Солёный бриз, дельфины и потрясающие виды ждут вас
Начало: На набережной Геленджика
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Добро пожаловать в Геленджик
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Геленджик: экскурсионное путешествие с персональным гидом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Геленджику с экспертом, знающим каждый уголок города
Начало: Из места проживания гостя
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.
Вина и вкусы Долины Лефкадия
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Гастрономический тур Вина и вкусы Долины Лефкадия в Геленджике
Вина и вкусы Долины Лефкадия: гастрономическое путешествие по винодельне с дегустацией и уютным обедом
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Джанхот - райский уголок (из Геленджика)
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
9 отзывов
Экскурсия в Джанхот: дом Короленко, Скала Парус, Голубая бездна
Погрузитесь в историю и природу Джанхота, насладитесь уникальными пейзажами и ароматом пицундских сосен
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 600 за всё до 3 чел.
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Геленджика
Вас ждет незабываемое путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края с дегустацией изысканных вин
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
11 900 за всё до 4 чел.
Конная прогулка в горах Геленджика
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
30 минут
9 отзывов
Конная прогулка по живописным местам Геленджика - Отдых с пользой
Погрузитесь в мир природы с конной прогулкой в Геленджике: озера, леса и панорамы моря ждут вас
Начало: в поселке Светлый или Геленджике по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 000 за человека
Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Гора Нексис и дольмены Солнечный и Лунный: экскурсия в Геленджике
Восхитительное путешествие к древним мегалитам на вершине горы Нексис с панорамными видами Геленджика
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
5 300 за всё до 4 чел.
Старый парк в Кабардинке, или Путешествие сквозь цивилизации
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Старый парк в Кабардинке: Путешествие сквозь цивилизации
Путешествие из Геленджика в Кабардинку, чтобы за 4 часа обойти весь мир! Старый парк удивит вас красотой и историей разных эпох
Сегодня в 12:30
11 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Прогулка по винным барам Геленджика
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Прогулка по винным барам Геленджика: вкус и традиции
Погрузитесь в мир виноделия Геленджика, открывая лучшие вина и секреты их создания в компании единомышленников
Начало: На набережной
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
2 490 за человека
Экстрим-тур на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
4 отзыва
Групповой экстрим-тур на квадроциклах: приключение в Геленджике
Захватывающее путешествие на квадроциклах ждет вас: трассы, виды и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за человека
На квадроциклах - к месту падения метеорита
🛻 На квадроциклах
Групповая
3 часа
1 отзыв
Геленджик на квадроциклах: захватывающее путешествие к месту падения метеорита
Завораживающее приключение на квадроциклах ждет вас в Геленджике! Откройте невероятные пейзажи и тайны космического странника
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500 за человека
Гебиусские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Гебиусские водопады: индивидуальная экскурсия с погружением в историю Геленджика
Насладитесь уникальной природой Гебиусских водопадов, погрузитесь в историю Геленджика и попробуйте местные вина
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
7 500 за всё до 4 чел.
Геленджик и винодельня Шато де Талю
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
9 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Путешествие к природным сокровищам Геленджика для всей семьи
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дольменов
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 670 за всё до 8 чел.
Идеальный винный день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Идеальный винный день в Геленджике: путешествие по винодельням
Вас ждет погружение в мир виноделия Геленджика: от узнаваемых виноделен до дегустации уникальных вин
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Старый парк Кабардинки: экскурсия из Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Старый парк Кабардинки: культурное путешествие из Геленджика
Вас ждет увлекательное путешествие по Старому парку, где история и культура оживают среди зелени Кабардинки
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Подводное погружение и кормление рыбок в Геленджике
Мини-группа
2.5 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия: дайвинг и кормление рыбок в Геленджике
Насладитесь подводным миром Геленджика: погружение с кормлением рыбок. Уникальная возможность исследовать морские глубины под руководством профессионалов
Начало: В районе Тонкого мыса
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500 за человека
Ночная поездка на гору Олимп
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
6 отзывов
Ночная поездка на гору Олимп: захватывающие виды и вечернее шоу
После жаркого дня на пляже отправляйтесь на гору Олимп. Вас ждут виды на Геленджикскую бухту, колесо обозрения и зажигательное шоу. Спуск по канатной дороге
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500 за человека
Хайкинг к дольменам Луны и Солнца
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия к дольменам Луны и Солнца в Геленджике
Поднимитесь на гору Нексис и насладитесь видами Геленджика, узнайте тайны древних дольменов Луны и Солнца, их историю и магические свойства
Начало: На хуторе Широкая Щель
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
50004 750 за всё до 5 чел.
Один день на винодельнях Краснодарского края
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Винный тур Геленджик: дегустация в Шато Пино и Мысхако
Погрузитесь в мир виноделия Краснодарского края: дегустации, традиции и живописные виды ждут вас на экскурсии в Геленджике
Начало: В Геленджике
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
25 500 за всё до 3 чел.
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Абрау-Дюрсо из Геленджика: вкус приключений и вина
Вас ждет увлекательное путешествие по винным традициям Абрау с дегустацией и живописными видами
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
14 500 за всё до 3 чел.
Яхта для вашей компании
🛥 На яхте
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Яхта для вашей компании
Частный катер, профессиональный капитан и программа по индивидуальным пожеланиям
Начало: Причал 93
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 000 за всё до 10 чел.
К скале Парус - на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
5 часов
Квадроциклы в Геленджике: от Дивноморского до скалы Парус
Погрузитесь в приключение по непроторенным тропам Геленджика на квадроциклах с захватывающими видами и купанием в озере
Начало: У вашего отеля в Геленджике
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 500 за человека
Геленджик: море и вино
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: море и вино - гастрономическое путешествие
Геленджик: море и вино - ваш гастрономический путеводитель. Вкусные встречи, истории и традиции ждут вас
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
80006 800 за всё до 4 чел.
По лесным тропам на ЭлектроЭндуро
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия на ЭлектроЭндуро в Геленджике: Приключение по лесным тропам
Запоминающееся приключение на электромотоциклах среди живописных лесов Геленджика ждет вас
Начало: Ул Фадеева
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000 за человека
Тур к скале Парус
Индивидуальная
5 часов
Тур к скале Парус
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
16 500 за человека
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Геленджика
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Фотопрогулка Абрау-Дюрсо из Геленджика: искусство, природа и история
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с профессиональным фотографом, который сохранит ваши воспоминания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
4 часа
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
Отправиться на прогулку к одному из самых удивительных мест в окрестностях Геленджика в мини-группе
Начало: На улице Кирова
Расписание: ежедневно в 08:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
3 500 за человека
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье в Геленджике
Насладиться винами и морскими видами на закате в мини-группе
Начало: На Центральной площади
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Мегалиты, спрятанные на горе Нексис в Геленджике
    Интересная экскурсия. Маршрут не слишком сложный. Шли с 6-летним ребёнком, вполне нормально осилил. Местами жарковато. Нужна хорошая обувь, по осыпающимся камням ходить. Виды потрясающие. Спасибо гиду Алику за интересно проведенное время.
  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
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    света - новые возможности нового искусства, трудно уйти. Конечно, надо посетить винзавод, оказывается, что это тоже очень интересная экскурсия в историю и атмосферные подвалы. И шоу фонтанов. Рекомендую экскурсию в Абрау-Дюрсо с отличным гидом Аликом!

  • А
    Алёна
    20 мая 2024
    Тайны дольменов Геленджика
    Очень красивый пейзажный маршрут для любителей пеших прогулок. Чисто, есть где посидеть передохнуть, но нет туалетов.
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Главные вершины Геленджика
    Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.
  • В
    Валентин
    12 мая 2024
    Гебиусские водопады и Пшадские дольмены на лимузине
    Мы получили только положительные и незабываемые эмоции и впечатления на экскурсии, особенно благодаря гиду Андрею. Неописуемой красоты Гебиусские водопады, замечательная
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    лесная тропа,для любителей активного отдыха. Андрей провел экскурсию грамотно, был очень внимательный и интересный собеседник. Рекомендуем всем, получите удовольствие от прогулки и великолепные фото и видео.

  • М
    Мирослава
    7 мая 2024
    На сап-борде с инструктором в Геленджике
    Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап
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    конечно) Снаряжение новое, качественное. Перед выходом в море был инструктаж. Руслан объяснил все необходимые моменты четко и понятно. Сама прогулка максимально комфортная, безопасная и непринужденная. Инструктора всегда были рядом. На закате получились потрясающие фотографии с видами на море и горы. Получила самые яркие и крутые впечатления! Спасибо!!

  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Вчера гуляли по набережной с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина показала нам такие места, до которых мы сами никогда бы не
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    добрались. Рассказала историю города, показала современные постройки, Было время и для фотопауз. Экскурсию рекомендую, но свои силы нужно рассчитать, т к ходили 3 часа.

  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
    Экскусоводу Николаю огромное спасибо за поездку по окресностям Геленджика. Интересно, весело. Были с ребенком 9 лет, тоже не скучал.
  • П
    Полина
    5 мая 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Экскурсия была очень интересной, не смотря на длительность маршрута понравилось и детям и главное собаке.
  • Z
    Zaitseva
    29 апреля 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Посетили данную экскурсию в конце апреля, остались очень довольны- Екатерина рассказала много интересного о городе, показала несколько очень милых мест, три часа пролетели незаметно. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 44
  1. Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
  2. От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
  3. Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
  4. Город мечты Геленджик
  5. Вечерний променад по Геленджику
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Летние" можно забронировать 44 экскурсии от 2 000 до 26 670 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 380 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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