1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
95008 550₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
9 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Город мечты Геленджик: индивидуальная экскурсия
Красивый город с историей и большими планами на будущее. Прогулка по набережной, два маяка, обрыв Круча, храм и пляж. Узнайте о Геленджике за 4 часа
Начало: Место проживания заказчика
Сегодня в 12:30
10 июня в 14:00
75006 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по набережной Геленджика с историческими рассказами
Откройте вечерний Геленджик в уютной атмосфере променада, наслаждаясь историческими рассказами и морским бризом
Начало: В районе Толстого Мыса
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом
Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
7 650₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Главные вершины Геленджика: групповая экскурсия на внедорожнике
Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивно...
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Лимузин-тур: Гебиусские водопады и Пшадские дольмены в Геленджике
Приглашаем вас на захватывающую поездку по живописным уголкам Геленджика на роскошном лимузине
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: путешествие на Грозовые ворота - водопады, дольмены
Приглашаем в путешествие по горным вершинам Геленджика, где вас ждут водопады, дольмены и крепость
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 670₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
4 часа
Поездка по вершинам Геленджика: от дольменов до дегустации вин
Вас ожидает захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дегустацией местных вин
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
2 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
На квадроциклах - к озеру Церковное
Путешествие на квадроциклах к озеру Церковное в Геленджике. Ощутите драйв, свежий воздух и живописные виды. Подходит для всех, даже новичков
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 13:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
Историческая экскурсия по местам боевой, морской и трудовой славы города, которым гордится Россия
Начало: От вашего отеля
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Тайны дольменов Геленджика: путешествие в мир древности
Загадочные дольмены и живописные водопады ждут вас на экскурсии «Тайны дольменов Геленджика»
Начало: У места вашего проживания
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
На сап-борде с инструктором в Геленджике - активный отдых на море
Мечтаете об активных выходных? Приглашаем на групповую экскурсию на сап-борде с инструктором в Геленджике. Солёный бриз, дельфины и потрясающие виды ждут вас
Начало: На набережной Геленджика
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Геленджик: экскурсионное путешествие с персональным гидом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Геленджику с экспертом, знающим каждый уголок города
Начало: Из места проживания гостя
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гастрономический тур Вина и вкусы Долины Лефкадия в Геленджике
Вина и вкусы Долины Лефкадия: гастрономическое путешествие по винодельне с дегустацией и уютным обедом
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия в Джанхот: дом Короленко, Скала Парус, Голубая бездна
Погрузитесь в историю и природу Джанхота, насладитесь уникальными пейзажами и ароматом пицундских сосен
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Геленджика
Вас ждет незабываемое путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края с дегустацией изысканных вин
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Конная прогулка по живописным местам Геленджика - Отдых с пользой
Погрузитесь в мир природы с конной прогулкой в Геленджике: озера, леса и панорамы моря ждут вас
Начало: в поселке Светлый или Геленджике по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Гора Нексис и дольмены Солнечный и Лунный: экскурсия в Геленджике
Восхитительное путешествие к древним мегалитам на вершине горы Нексис с панорамными видами Геленджика
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый парк в Кабардинке: Путешествие сквозь цивилизации
Путешествие из Геленджика в Кабардинку, чтобы за 4 часа обойти весь мир! Старый парк удивит вас красотой и историей разных эпох
Сегодня в 12:30
11 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Прогулка по винным барам Геленджика: вкус и традиции
Погрузитесь в мир виноделия Геленджика, открывая лучшие вина и секреты их создания в компании единомышленников
Начало: На набережной
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
2 490₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповой экстрим-тур на квадроциклах: приключение в Геленджике
Захватывающее путешествие на квадроциклах ждет вас: трассы, виды и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Геленджик на квадроциклах: захватывающее путешествие к месту падения метеорита
Завораживающее приключение на квадроциклах ждет вас в Геленджике! Откройте невероятные пейзажи и тайны космического странника
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Гебиусские водопады: индивидуальная экскурсия с погружением в историю Геленджика
Насладитесь уникальной природой Гебиусских водопадов, погрузитесь в историю Геленджика и попробуйте местные вина
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к природным сокровищам Геленджика для всей семьи
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дольменов
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Идеальный винный день в Геленджике: путешествие по винодельням
Вас ждет погружение в мир виноделия Геленджика: от узнаваемых виноделен до дегустации уникальных вин
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Старый парк Кабардинки: культурное путешествие из Геленджика
Вас ждет увлекательное путешествие по Старому парку, где история и культура оживают среди зелени Кабардинки
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия: дайвинг и кормление рыбок в Геленджике
Насладитесь подводным миром Геленджика: погружение с кормлением рыбок. Уникальная возможность исследовать морские глубины под руководством профессионалов
Начало: В районе Тонкого мыса
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Ночная поездка на гору Олимп: захватывающие виды и вечернее шоу
После жаркого дня на пляже отправляйтесь на гору Олимп. Вас ждут виды на Геленджикскую бухту, колесо обозрения и зажигательное шоу. Спуск по канатной дороге
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия к дольменам Луны и Солнца в Геленджике
Поднимитесь на гору Нексис и насладитесь видами Геленджика, узнайте тайны древних дольменов Луны и Солнца, их историю и магические свойства
Начало: На хуторе Широкая Щель
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
50004 750₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Винный тур Геленджик: дегустация в Шато Пино и Мысхако
Погрузитесь в мир виноделия Краснодарского края: дегустации, традиции и живописные виды ждут вас на экскурсии в Геленджике
Начало: В Геленджике
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
25 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Абрау-Дюрсо из Геленджика: вкус приключений и вина
Вас ждет увлекательное путешествие по винным традициям Абрау с дегустацией и живописными видами
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Яхта для вашей компании
Частный катер, профессиональный капитан и программа по индивидуальным пожеланиям
Начало: Причал 93
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
5 часов
Квадроциклы в Геленджике: от Дивноморского до скалы Парус
Погрузитесь в приключение по непроторенным тропам Геленджика на квадроциклах с захватывающими видами и купанием в озере
Начало: У вашего отеля в Геленджике
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 500₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: море и вино - гастрономическое путешествие
Геленджик: море и вино - ваш гастрономический путеводитель. Вкусные встречи, истории и традиции ждут вас
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
80006 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия на ЭлектроЭндуро в Геленджике: Приключение по лесным тропам
Запоминающееся приключение на электромотоциклах среди живописных лесов Геленджика ждет вас
Начало: Ул Фадеева
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Тур к скале Парус
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
16 500₽ за человека
Фотопрогулка
6 часов
Фотопрогулка Абрау-Дюрсо из Геленджика: искусство, природа и история
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с профессиональным фотографом, который сохранит ваши воспоминания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
На сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
Отправиться на прогулку к одному из самых удивительных мест в окрестностях Геленджика в мини-группе
Начало: На улице Кирова
Расписание: ежедневно в 08:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Винная дегустация на яхте с гидом-сомелье в Геленджике
Насладиться винами и морскими видами на закате в мини-группе
Начало: На Центральной площади
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Интересная экскурсия. Маршрут не слишком сложный. Шли с 6-летним ребёнком, вполне нормально осилил. Местами жарковато. Нужна хорошая обувь, по осыпающимся камням ходить. Виды потрясающие. Спасибо гиду Алику за интересно проведенное время.
- ЛЛюдмила30 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
- ААлёна20 мая 2024Очень красивый пейзажный маршрут для любителей пеших прогулок. Чисто, есть где посидеть передохнуть, но нет туалетов.
- ИИрина15 мая 2024Добрый день! Экскурсия прошла отлично, все было хорошо, есть одно замечание - хотелось бы больше информации получить. Немного не хватило материала, очень скудно все было рассказано.
- ВВалентин12 мая 2024Мы получили только положительные и незабываемые эмоции и впечатления на экскурсии, особенно благодаря гиду Андрею. Неописуемой красоты Гебиусские водопады, замечательная
- ММирослава7 мая 2024Прогулка на сапах прошла отлично! Команда Руслана дала всю необходимую снарягу: гидрокостюм, спасжилет, гермомешок, питьевую воду, весло и сам сап
- ССветлана7 мая 2024Вчера гуляли по набережной с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина показала нам такие места, до которых мы сами никогда бы не
- ЕЕлена6 мая 2024Экскусоводу Николаю огромное спасибо за поездку по окресностям Геленджика. Интересно, весело. Были с ребенком 9 лет, тоже не скучал.
- ППолина5 мая 2024Экскурсия была очень интересной, не смотря на длительность маршрута понравилось и детям и главное собаке.
- ZZaitseva29 апреля 2024Посетили данную экскурсию в конце апреля, остались очень довольны- Екатерина рассказала много интересного о городе, показала несколько очень милых мест, три часа пролетели незаметно. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Летние»
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