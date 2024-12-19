Трансфер из аэропорта в Георгиевск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Приглашаю вас окунуться в атмосферу Пятигорска по пути из аэропорта в Георгиевск. Две эти жемчужины Кавминвод, находящиеся всего в 50 км друг от друга, удивительно непохожи. Мы прогуляемся по местам Лермонтова, поднимемся на Машук и спустимся в знаменитый парк «Цветник». Вы узнаете, кто устроил здесь свой последний бал и как гора подарила название городу.
Гид-водитель встретит вас в аэропорту и довезёт до нужного адреса в Георгиевске — или, наоборот, заберёт вас из Георгиевска и доставит в аэропорт. Сразу после встречи мы с вами отправимся в курортную зону к подножию горы Машук. Посетим озеро Провал, Бесстыжие ванны, посмотрим на Старый город и Елизаветинскую галерею с лучшей смотровой — Эоловой арфы. При желании поднимемся на вершину Машука на канатной дороге, откуда в ясную погоду можно увидеть Эльбрус и местные горы-лакколиты.
Затем спустимся к парку «Цветник» мимо кофейни Гукасова и здания Ресторации. Подойдём к Лермонтовской галерее и ваннам. А ещё посетим грот Дианы, скульптуру Орла и Китайскую беседку.
Вы узнаете:
Как называлось исконное поселение на месте Пятигорска
В честь какой горы город получил своё название
Какую роль сыграл Пятигорск в Кавказской войне
Как местный нарзан «заложил» парк
Какой известный писатель устроил здесь свой последний бал
Кому подойдёт программа
Наше предложение — для тех, кто хочет с комфортом доехать до Георгиевска из аэропорта, при этом посетив основные достопримечательности Пятигорска по пути. Все пешеходные маршруты построены так, чтобы затрачивать минимум вашей энергии и дарить максимум впечатлений. Экскурсия проходит в спокойном темпе, так что вы в полной мере прочувствуете атмосферу города.
Организационные детали
Едем на комфортабельном внедорожнике Suzuki Grand Vitara xl7 limited. Гид встретит вас прямо у терминала прилёта.
Билет на канатную дорогу (по желанию) — 350 руб. /чел., стоимость посещения дома-музея Лермонтова (по желанию) — 150 руб. /чел.
Возможен обратный вариант трансфера из Георгиевска в аэропорт с экскурсией по Пятигорску
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Георгиевске
Провели экскурсии для 934 туристов
Салют всем путешественникам! Меня зовут Виктор, мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства я ездил с родителями в горы. Эти пейзажи запали мне в душу навсегда. Вот уже читать дальше
несколько лет я провожу автомобильные экскурсии по Северному Кавказу. Буду рад поделиться с вами интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края. Вместе со мной экскурсии для вас проводит опытная команда гидов — Владимир, Елена, Артем и Азамат. Наши поездки проходят в простой душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, выбираем оптимальное время их посещения. В горах мы любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем «дикие» смотровые площадки. Мы ценим наших гостей и отдаёмся своему делу на 100%.