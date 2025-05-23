Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия на плато Бермамыт
Отправляйтесь на плато Бермамыт, чтобы увидеть Кавказский хребет и Эльбрус. Узнайте о Броккенском призраке и насладитесь местными блюдами
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
4 июл в 02:30
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Старинный Георгиевск - тихое сердце Кавказа
Обзорная прогулка по ключевым достопримечательностям курорта Ставрополья
Начало: На площади Победы
4 июл в 10:00
6 июл в 11:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Георгиевск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 07:00
4 июл в 05:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника23 мая 2025Давно мечтали тут побывать, но на своей машине не добраться. Заказывали экскурсию. Место просто супер. Атмосфера и красота этого места
Ответы на вопросы от путешественников по Георгиевску в категории «Самое главное»
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