Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Георгиевска

Вы посетите плато Канжол, с которого открывается дивный вид на Эльбрус, заедете в фактурное место, где притаился балкарский Стоунхендж. Побываете на сказочных и таинственных озерах, где снимали «Землю Санникова» и исследуете верховья верховья Тызыльского ущелья.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Плато Канжол — великолепные виды на Эльбрус

Из Минеральных Вод вы направитесь к высокогорному плато (2950 метров над уровнем моря), с которого вам откроется один из лучших видов на Эльбрус. До исполина отсюда рукой подать — всего 10 километров по прямой! При желании, посетите балкарский Стоунхендж — остатки радиолокационной станции на горе Кертмен, напоминающее древние сооружения и оттого получившее популярность у любителей фактурных фотосессий.

Первозданная красота озер Шадхурей

Спустившись с плато, вы поедете к живописным карстовым водоемам с ледяной и поразительно чистой водой. Осматривая с разных ракурсов Верхнее и Нижнее озера, откроете места, где снимались эпизоды приключенческого фильма «Земля Санникова».

Организационные детали