Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Георгиевска

Плато Канжол, озера Шадхурей и водопад Гедмишх — из Георгиевска

Джип-тур по завораживающим местам региона с историческими заметками и старинными легендами

Вадим
Вадим – Гид из Георгиевска
Вы посетите плато, с которого открывается дивный вид на Эльбрус, познакомитесь с историей 📖 «Кровавой дороги» и заедете в фактурное место, где притаился балкарский Стоунхендж.

Побываете на сказочных и таинственных озерах, где снимали «Землю Санникова».

И ощутите мощь водопадной стихии, навестив «Царскую корону».
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.

Экскурсия

От 9 000 ₽ за экскурсию

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Плато Канжол, озера Шадхурей и водопад Гедмишх — из Георгиевска
Плато Канжол, озера Шадхурей и водопад Гедмишх — из Георгиевска

Что вас ожидает

Плато Канжол — великолепные виды на Эльбрус
Из Георгиевска вы направитесь к высокогорному плато (2950 метров над уровнем моря), с которого вам откроется один из лучших видов на Эльбрус. До исполина отсюда рукой подать — всего 10 километров по прямой! Вы узнаете о битве кабардинцев с крымскими татарами в начале 18 века и других исторических фактах, объясняющих название «Кровавой дороги». А по пути, при желании, посетите балкарский Стоунхендж — остатки радиолокационной станции на горе Кертмен, напоминающее древние сооружения и оттого получившее популярность у любителей фактурных фотосессий.

Первозданная красота озер Шадхурей
Спустившись с плато, вы поедете к живописным карстовым водоемам с ледяной и поразительно чистой водой. Осматривая с разных ракурсов Верхнее и Нижнее озера, откроете места, где снимались эпизоды приключенческого фильма «Земля Санникова». А также узнаете, почему глубокие озера до сих пор так мало изучены и какие легенды связаны с их происхождением.

Водопад Гедмишх — один из лучших на Северной Кавказе
Затем вы посетите «Царскую корону», или «70 струй» — каскадный водопад в окружении пастбищных хребтов и бархатных мхов на гладко отполированных холмах. Путь к водопаду также будет изобиловать красивыми 🤩 пейзажами реки Малки, зажатой горными ⛰️ склонами. А в завершение я отвезу вас на обед в одно из проверенных местных заведений, где вы сможете попробовать балкарские хычины с ароматным горным ⛰️ чаем, а также другие блюда кавказской кухни 🥧.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ начинается в Георгиевске или по желанию в любом другом городе КМВ (при начале в Кисловодске стоимость оговаривается отдельно). Готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Автомобиль: комфортабельный Nissan Patrol или Renault Daster.
  • В стоимость не включен обед
  • Продолжительность экскурсии 🧭 8-10 часов
Начало и место завершения
🚩 по согласованию
Плато Канжол, озера Шадхурей и водопад Гедмишх — из Георгиевска
Плато Канжол, озера Шадхурей и водопад Гедмишх — из Георгиевска
Плато Канжол, озера Шадхурей и водопад Гедмишх — из Георгиевска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вадим
Вадим
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и знаниями готов с радостью поделиться с путешественниками! Я занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий для мини-групп из 4-6 человек по всему Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь чистейшим горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете незабываемые панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. У вас будет возможность побывать там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. Кроме этого, вы сможете насладиться купанием в многочисленных термальных источниках, которыми изобилует регион. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и вас влечет романтический дух странствий — Северный Кавказ ждет вас!
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