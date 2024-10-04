8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Георгиевска
Джип-тур по завораживающим местам региона с историческими заметками и старинными легендами
Начало: По согласованию
Завтра в 08:00
6 окт в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур из Георгиевска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Путешествие по природным и загадочным памятникам Кабардино-Балкарии
Начало: По согласованию
Завтра в 08:00
6 окт в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Георгиевск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Георгиевску в категории «На выходные»
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