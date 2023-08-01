Алтай
Испытаете ощущение, будто бы Вы попали в фильм о дикой природе – бурные реки и чистейшая вода, высокое небо и далекие горизонты, поля цветов и густые леса, только все это наяву! Вишенкой на Вашем походном торте станет поездка на удивительное Гейзерное озеро.
авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд от Новосибирска через Горно-Алтайск в Чибит
Встречаемся с группой в аэропорту Новосибирска, отмечаемся у инструктора.
Рассаживаемся в автобусе, сегодня нам предстоит долгое автопутешествие до села Чибит (можно подсесть в Барнауле или Горно-Алтайске, чтобы ехать поменьше).
От Бийска дорога поведет наш автобус по знаменитому Чуйскому тракту.
Несколько часов затяжного подъема, и, вуаля, мы на Семинском перевале, самой высокой точке Чуйского тракта – 1894 м над уровнем моря (9 км подъем и 11 км спуск).
Дорога петляет сквозь кедровые леса и выводит нас перевалу Чике-Таман (1460 м).
Он хоть и ниже Семинского, но серпантинными спусками и крутыми подъемами напоминает «американские горки».
Держитесь крепче, этот перевал подарит нам немало острых ощущений!
С верхней точки открывается замечательный вид на величественные горы Алтая.
Проезжаем место слияния рек Катуни и Чуи и дальше направляемся вдоль долины Чуя.
Горная река бурлит, неистовствует, шумит своими порогами – зрелище завораживающее.
К вечеру мы наконец-то добираемся до турбазы, где и встанем на ночлег с палатками.
Готовим первый походный ужин, знакомимся и отдыхаем от долгой дороги.
Забираем из Новосибирска, возле Барнаула и Горно-Алтайска.
Переезд от 4 до 14 часов.
Стоянка на ручье Орой
Просыпаемся, наслаждаемся завтраком и собираем лагерь.
Сегодня начинается активная часть нашего путешествия к Шавлинским озерам.
От села Чибит по хорошей тропе через лиственничный лес направляемся в сторону ручья Орой.
Почти на всем протяжении тропа идет на подъем, зато вдоль нее полно брусники и черники.
Встаем на ночевку у ручья Орой, после ужина собираемся у костра и делимся впечатлениями от первого ходового дня.
Переход 8 км, перепад высот 600 м. Заброска до КПП.
Перевал Орой (2040 м), плато Ештыкель и стоянка на слиянии рек Шавла и Шабага
Просыпаемся под пение птиц, завтракаем самой вкусной походной кашей, инструктор командует: «Под рюкзак!», и мы выходим на тропу, чтобы уже завтра увидеть Шавлинские озера.
Сегодня нам предстоит подняться на перевал Орой (2040 м), он не категорийный и особой сложности не представляет.
На перевале стоит обо – пирамида из камней, символизирующая особое отношение алтайцев к горам.
Полюбовавшись панорамами, спускаемся на плато Ештыкель, где большая часть тропы проходит по заболоченным участкам.
С веселым хлюпаньем и чавканьем под ногами, доходим до места слияния рек Шавла и Шабага, где и встаём на ночлег.
Вечером – ужинаем, общаемся, поём песни и развлекаем друг друга загадками.
Переход 12 км, перепад высот 500 м. Перевал Орой (2040 м).
Путь до Нижнего Шавлинского озера
Утром вам не захочется долго валяться в спальнике или медитировать над завтраком.
Сегодня мы наконец-то достигнем главной цели нашего похода – Шавлинских озер!
Путь пролегает по правому берегу Шавлы, и сперва тропа проходит сквозь дремучую тайгу.
Далее будет крутой подъем по древнему моренному валу к Нижнему Шавлинскому озеру (1983 м над уровнем моря).
Наградой за труды нам станут открыточные виды трех вершин горного узла – Сказки, Мечты и Красавицы.
Выбираем стоянку у озера, некоторые из них оформлены деревянными идолами, сделанными руками туристов.
Ставим лагерь, располагаемся, нам предстоит провести тут три ночи.
У местного алтайца можно заказать жаркую баньку, а после неё насладиться походным чаем с видом на горы и озеро.
Переход 10 км, перепад высот 400 м.
Дневка, радиальный выход к Верхнему Шавлинскому озеру
По утру первым делом бежим смотреть, как меняется цвет воды на рассвете.
Делаем гимнастику, заряжаемся атмосферой горного Алтая, полной грудью вдыхаем целебный воздух, от чистоты которого кружится голова.
Сегодня мы отдохнем на берегу Нижнего Шавлинского озера и сделаем радиальный выход налегке к Верхнему (2500 м над уровнем моря).
С берегов озера открывается замечательная панорама ледников Шавлинской подковы.
Достаем фотоаппараты и пытаемся глазами объять всю ту красоту, что нас окружает.
Затем возвращаемся в лагерь, готовим ужин и расслабляемся.
Прогулка налегке около 5-6 часов. Полная автономия.
Запасной день в горах
Сегодня можно поспать подольше, ведь нам никуда не надо торопиться.
Можно хорошо отдохнуть на берегу озера, сделать красивые снимки, поиграть в активные игры или просто побыть наедине с природой.
Также можно сходить в баню сегодня, а не на 4й день похода (по ситуации), купить хариуса – очень вкусную озерную рыбу.
Вечером устроим посиделки у костра и пойдем спать пораньше, ведь завтра снова в путь.
Внимание: дни 5 и 6 могут меняться местами в зависимости от обстоятельств.
Обратный путь
Сегодня мы отправляемся в обратную дорогу.
После завтрака собираем лагерь, упаковываем рюкзаки и прощаемся с Шавлинскими озерами.
Как здорово идти вниз по знакомой тропе, можно в подробностях рассмотреть горные пейзажи, сделать ещё несколько фотографий, поболтать с товарищами по пути и спеть веселую походную песню.
Возвращаемся к месту слияния рек Шавла и Шабага, ставим палатки и принимаемся за ужин – сначала готовить, потом есть.
Вечереет, и мы устраиваемся поудобнее у костра, общаемся и делимся впечатлениями.
Переход 10 км. Идем до слияния рек Шавла и Шабага.
Продолжительный переход
Продолжаем обратный путь в сторону с. Чибит.
Идти намного легче, ведь мы уже избавились от многих модулей с продуктами, наши плечи приняли форму рюкзаков, а ноги – треккинговых ботинок.
Дневной переход будет долгим, но мы справимся и обязательно сделаем остановку на обед, чтобы как следует подкрепиться и отдохнуть.
Встаем на ночлег у ручья Орой, уже завтра нас ждут первые блага цивилизации.
Переход 17 км. Идем знакомым нам путем.
База в Чибите
После сытного завтрака в исполнении дежурных, нас ждёт заключительный пеший переход, и он будет несложным.
Тропа идет вниз через лес и приводит нас той самой турбазе, с которой и начинался наш поход.
Желающие смогут попариться в баньке и привести себя в порядок перед обратной дорогой.
Вечером у нас прощальный костер, делимся впечатлениями и общими воспоминаниями.
Здесь так уютно и душевно, но немного грустно, что путешествие заканчивается, и пора готовиться в путь.
Полные чувств и эмоций, пораньше ложимся спать, ведь завтра нам предстоит долгий переезд.
Переход 3 км.
Гейзерное озеро и дорога домой
Утром пораньше завтракаем, прощаемся с горами и добрыми алтайцами, и садимся в автобус.
Сперва мы заедем посмотреть на Гейзерное озеро и прогуляемся к нему налегке.
Сочетание зеркальной глади голубой, с синеватым отливом, воды, сочной зелени вокруг и лесистых холмов вдалеке переносит нас в волшебную сказку, из которой не хочется уезжать.
Но мы все же садимся в автобус и едем по Чуйскому тракту обратно к Новосибирску.
По дороге заезжаем на сувенирный рынок, чтобы купить алтайского меда, чая и сувениров на память.
Все хорошее когда-нибудь заканчивается, но на Алтае еще столько замечательных мест, что вы обязательно захотите вернуться сюда еще раз!
Прогулка налегке до озера 700 метров. Переезд от 4 до 14 часов. Повезем мимо Горно-Алтайска, Барнаула в Новосибирск.
День вылета из Новосибирска
Вылет домой.
Для подстраховки мы указываем день вылета именно на 11-й день похода.
Просьба отнестись к этому с пониманием, ведь путь из села Чибит неблизкий, и могут возникнуть сложности с дорогой или транспортом.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) – по запросу
- Доставка группового снаряжение на место старта маршрута
- Регистрация группы в МЧС и покупка групповой страховки
- Трансфер от аэропорта Новосибирска и обратно по окончании похода. Попутно сможем забрать от трассы возле Барнаула и из Горно-Алтайска
- Трёхразовое питание на маршруте: завтраки, обеды и/или перекусы, ужины (кроме обедов в кафе в дни заезда и выезда)
- Прокат группового снаряжения (палатки в необходимом количестве, костровое оборудование, котлы, горелки, пила, топор, групповая аптечка, тент и пр.)
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами и посещение заповедника
- Баня на маршруте
- Услуги инструкторов
- Заброска на ГАЗ-66 в начале маршрута
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Барнаула / г. Горно-Алтайска и обратно
- Обеды в кафе в день заезда по пути к старту маршрута и в день выезда по пути в аэропорт Новосибирска (примерно 250-300 рублей/обед)
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка – по необходимости, можно взять в прокат
- Личные расходы (сувениры, кафе, хостел в Новосибирске до или после похода)
- Место начала и завершения?
- г. Новосибирск / г. Барнаул / г. Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранное снаряжение и одежда – залог хорошего настроения и кофморта на маршруте. В горах нужно быть готовым на все 4 сезона погоды. Погода может меняться кардинально в считанные минуты. Обязательно консультируйтесь с нами, если сомневаетесь в подборе снаряжения или одежды! Личное снаряжение должно весить не больше 14 кг и занимать около 60 % объёма рюкзака. Не забывайте, что вам достанется ещё часть общественного снаряжения и модули с едой.
Снаряжение:
- Рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- Накидка на рюкзак;
- Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- Фонарик налобный светодиодный;
- Треккинговые палки;
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобелье;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- пуховик (теплая куртка);
- перчатки рабочие;
- перчатки;
- шапка теплая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- кроссовки;
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- спички;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное;
Рекомендуем добавить:
- средство от клещей;
- балаклава;
- фотоаппарат;
- очки солнцезащитные.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какая будет погода?
Погода в горной местности очень разнообразна, будьте готовы к частой смене погоды, подготовьте одежду на все случаи жизни. Обо всем снаряжении и одежде консультируйтесь с инструктором похода. Температура днем может подниматься до +30, а по заходу солнца сильно падать, вплоть до 0, в зависимости от высотности стоянки. Собирайтесь по списку, много вещей не берите, ведь все нести на себе.
- Где будем мыться?
В походах каждый день будет возможность освежиться в родниках, речках или озерах. Всегда можно устроить "помывочный день" из котелков с теплой водой. На всех маршрутах предусмотрена банька в середине пути.
- Чем мы будем питаться в походе? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Всё питание в походе входит в стоимость и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. Не включены в стоимость только обеды по пути из Новосибирска и обратно, по дороге трансфер делает остановку в кафе. Мы очень тщательно занимаемся вопросом питания, оно натуральное, без "быстрых" каш и супов.
Еду готовят участники похода под чутким руководством одного из инструкторов. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи. Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. Если в группе больше четырех вегетарианцев, то для них будет дополнительная раскладка (сыр, горошек, кукуруза). На месте закупаем хлеб и лимоны. Готовим как на костре (в лесной зоне), так и на газу, в зависимости от ситуации с дровами.
- Какой будет итоговый вес рюкзака в походе?
Около 20-24 кг веса, зависит от веса личного снаряжения. Стремиться к тому, чтобы вес рюкзака был вместе с модулем (8-10 кг): у девушек не более 18-20 кг, а у мужчин не более 25-27 кг, иначе будет, действительно, тяжело.
- Как организован трансфер от Новосибирска?
Он будет порядка 800 км, достаточно продолжительный. Поначалу путь пролегает по трассе, в горах же дорога значительно хуже. Время переезда зависит от погодных условий, рассчитывайте на 16 часов от Новосибирска. Путь предстоит длинный, продумайте вариант удобного переезда в автобусе: подушку под шею, беруши, кофточка теплая поближе. Подготовьте сразу ручную кладь для переезда и багаж. Будет остановка для покупки водички в дорогу, купите себе бутылку необходимого объема, будете ее потом восполнять, как тару. Обязательно будет остановка на обед, как по пути туда, так и обратно (приготовьте по 250-300 рублей на прием). С собой в дорогу у нас будет перекус.
- Можно ли оставить вещи, когда я пойду в поход под рюкзаком?
Все "лишние вещи", которые не пригодятся Вам в походе, можно оставить в туркомплексе, куда привезет нас трансфер. Маршруты кольцевые и по окончанию похода мы как раз вернемся к своим вещам.
- Есть ли скидки в туре?
Детям от 12 до 14 лет стоимость – 37 400 рублей. Не суммируется с другими скидками.
Детям от 9 до 11 лет стоимость – 28 700 рублей. Не суммируется с другими скидками.
Для компаний от 3х человек, скидка 1 000 рублей каждому.
Скидка для доноров – 1 000 рублей. Сдайте кровь в любом отделении любого города и сделайте фото справки о донации и селфи с этой справкой в мед. отделении так, чтобы на обоих фото хорошо читались текст и дата.
- Какое предоставляется снаряжение?
Наш турклуб предоставляет модули с общественным снаряжением: котлы, тент, горелки, пила, групповая аптека, кухонное и пр., в том числе и палатки (3-4 местные), а также приемы пищи, сформированные по дням (1 д. завтрак, 2 д. завтрак, 3 д. обед, 5 д. ужин и тп). Рюкзаки, спальники, пенки участник или берет свои, или берет в прокат. Прокат личного походного снаряжения выдается с 20%скидкой всем нашим участникам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
По части дисциплины, на мой взгляд, Любе и Алёне удалось нащупать оптимальный баланс между организованностью и обоснованной свободой для того, чтобы люди смогли посмотреть и пофотографировать всё без ощущения постоянного бега с языком на плече. В группе на этот счёт были разные мнения, но я высказываю своё.
Поддержка и участие всем в группе были оказаны на достойном уровне, никто, насколько я могу судить, не остался без внимания. Все возникающие вопросы Люба и Алёна старались решать и интересовались как у кого обстоят дела: физическая форма у всех разная, это старались учитывать. Всевозможные мероприятия из разряда «массовик-затейник» были также организованы и предложены всем желающим, в то же время не желающим была предоставлена возможность отдохнуть без лишнего шума.
Сверх того, для полноты атмосферы Люба и Алёна привнесли ещё некоторые самобытные оттенки во время вечерних посиделок. Но, не буду раскрывать все карты: записывайтесь в поход и сами всё узнаете…
Еще по организационным вопросам: в ходе поездки я по неосторожности повредил арендованный пуховик: ткань зацепилась об острую ледышку и надорвалась. Неприятненько! Но, сам виноват, и никто от этого не застрахован. Сложил аккуратно пуховик и больше не пользовал, благо не особо-то и было надо: погода не лютовала. По возвращении сотрудники принимающей стороны отдали его в ремонт, мне выслали в телеге копию счёта с суммой, в которую обошелся ремонт, как обоснование для размера удержания из залога. Очень конструктивно, люблю деловой подход! Так что по разрешению небольших нештатных ситуаций у меня к компании в целом и работе её сотрудников вопросов нет.