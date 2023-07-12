1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).

2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.

3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.

4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).

5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.

6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.

7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).

8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема.

9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).

10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.

11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).

12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных

13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с копюшоном

14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме.

15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло обязательно.

16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.

17. Маленький фонарик (налобный).

18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.

19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.

20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочится запечатлеть будет много, а подзарядиться негде! .

21. Сидение туристическое (хоба).

22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)

23. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.

Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).