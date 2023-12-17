Крепкие озера на Алтае

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Крепкое озеро, отделенное одним из отрогов горного хребта, находится за пределами Катунского заповедника в малопосещаемом месте.

Дорога сюда не изъезжена лошадьми, на ней не приходится сталкиваться с многочисленными группами туристов. Озеро расположено на высоте 1933 метров над уровнем моря.

С трёх сторон озеро окружают отвесные скалы, с редким лесом, с четвертой же стороны озера срывается водопад.

Рядом с ним находятся еще четыре озера, которые вместе с Крепким образуют природный комплекс – Крепкие озера.
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Крепкие озера на Алтае
Ближайшие даты:
28
июн

Что вас ожидает:

Нехоженые горные тропы
Нехоженые горные тропы
Практически не изученный суровый край удивительной красоты
Загадки староверов
Загадки староверов
Осмотрим два музея: Н. К. Рериха и Музей старообрядчества
Потрясающие пейзажи Алтая
Потрясающие пейзажи Алтая
Ощутим единение с этими горами, огромными склонами, чистейшими горными озерами и бурными реками

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы в с. Усть-Кокса

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-Коксу (трансфер оплачивается отдельно).

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 10:00 (трансфер в стоимость не входит, см. раздел Важно знать).

Обед в кафе.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00 (обед в пути за свой счет).

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Сбор группы в с. Усть-Кокса.

Получение снаряжения.

Инструктаж.

Ужин.

Вечер знакомств.

Питание: ужин в кафе.

Сбор группы в с. Усть-КоксаСбор группы в с. Усть-КоксаСбор группы в с. Усть-КоксаСбор группы в с. Усть-Кокса
2 день

Подъем вдоль р. Крепкая к озеру Крепкое

В 9:00 после завтрака, выезд от базы на Газ 66.

Подъем до Мультинских озер.

Далее переход по долине реки Крепкая до стоянки у Крепкого озера.

Питание: завтрак в кафе, обед, ужин – походная кухня.

авто – 60 км, пешком + вьючные лошади – 10 км.

Подъем вдоль р. Крепкая к озеру КрепкоеПодъем вдоль р. Крепкая к озеру КрепкоеПодъем вдоль р. Крепкая к озеру Крепкое
3 день

Радиальный выход на перевал Детский (1А) и озеро Славных девчат

Выход в правую часть долины Крепкая.

Возможен подъём на одну из вершин хребта или спуск к озеру Славных девчат.

Питание: 3-х разовое, походная кухня.

Пешком 14 км.

Радиальный выход на перевал Детский (1А) и озеро Славных девчатРадиальный выход на перевал Детский (1А) и озеро Славных девчатРадиальный выход на перевал Детский (1А) и озеро Славных девчатРадиальный выход на перевал Детский (1А) и озеро Славных девчат
4 день

Дневка, резервный день

Возможна прогулка в окрестностях, к водопаду и вокруг озера.

Питание: 3-х разовое, походная кухня.

Пешком 6 км.

5 день

Переход в долину реки Проездная

Сегодня нас ждёт интересный переход через перевал "Перевальный" 2751 м (1А).

Питание: 3-х разовое, походная кухня.

Пешком 12 км.

Переход в долину реки ПроезднаяПереход в долину реки ПроезднаяПереход в долину реки ПроезднаяПереход в долину реки Проездная
6 день

Радиальный выход к верхнему Проездному озеру и переход по долине р. Проездная

Радиальный выход к верхнему Проездному озеру и переход по долине р. Проездная

Питание: 3-х разовое, походная кухня.

Пешком 10 км.

Радиальный выход к верхнему Проездному озеру и переход по долине р. ПроезднаяРадиальный выход к верхнему Проездному озеру и переход по долине р. ПроезднаяРадиальный выход к верхнему Проездному озеру и переход по долине р. ПроезднаяРадиальный выход к верхнему Проездному озеру и переход по долине р. Проездная
7 день

Радиальный выход на плато Холодный белок

Уникальное и красивое место.

Высокогорное плато, которое знаток Алтая прозвали"Укок в миниатюре".

Прекрасный вид на близлежащие озёра и реки.

Питание: 3-х разовое, походная кухня.

Пешком 12 км.

Радиальный выход на плато Холодный белокРадиальный выход на плато Холодный белокРадиальный выход на плато Холодный белокРадиальный выход на плато Холодный белок
8 день

Спуск в с. Мульта-Маральник

Форсирование р. Мульта вброд.

Спуск вдоль р. Мульта с пересечением рек: Куйгук, Вторая и Черная речки.

Переезд до с. Усть-Кокса.

Праздничный ужин.

Питание: завтрак, обед походная кухня, ужин в кафе.

Пешком 16 км, авто 41 км.

9 день

Село Верхний Уймон. Отъезд в Горно-Алтайск

Утром сдача снаряжения и экскурсия в село Верхний Уймон - одно из старейших сел Усть-Коксинского района.

Село было основано староверами около 300 лет назад.

В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.

Обед.

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.

Приезд в Горно-Алтайск в 21.00.

Размещение в гостинице (самостоятельно) Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно- Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно. Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р).

Питание: завтрак, обед – в кафе, ужин за свой счет.

Отправление в Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) на следующий день (время местное, разница с Москвой + 4 часа) в 18:00.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

8 ночей

Тур предусматривает проживание в палатках на маршруте.

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гида-проводника
  • Групповое и индивидуальное туристское снаряжение (палатку, спальник, коврик, рюкзак, костровое оборудование)
  • Страховку: МС - 450000, СНС - 50000 на активной части, МС-150000, СНС-50000 на неактивной части
  • Экскурсия в село Верхний Уймон
  • Лошади для транспортировки груза (2-й день маршрута)
  • Рекреационные сборы
  • Душ, на Эко ТК "Альтаир"
Что не входит в цену
  • Авиа- ж/д билеты до г. Горно-Алтайск, г. Барнаул, г. Новосибирск
  • Транспортная доставка до Усть-Коксы:Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 9 200 руб. /чел. Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 8 800 руб. /чел. Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 6 000 руб. /чел.
  • Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 9 200 руб. /чел.
  • Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 8 800 руб. /чел.
  • Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 6 000 руб. /чел.
  • Стоимость транспортной доставки дети до 14 лет:Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 400 руб. /чел. Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 8 000 руб. /чел. Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 8 400 руб. /чел.
  • Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 400 руб. /чел.
  • Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 8 000 руб. /чел.
  • Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 8 400 руб. /чел.
  • Питание в дороге
  • Конно-верховые прогулки
  • Баня
  • Стирка вещей – 400 руб. /1 закладка
  • На туркомплексе можно дополнительно заказать: конно-верховые прогулки, сплав и др. экскурсии (1 и 9 дни)
Место начала и завершения?
Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, пос. Усть-Кокса
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Предоставляются компанией:
    • Рюкзак
    • Спальник
    • Коврик
    • Трекинговые палки (аренда 800р. по желанию)
  • Нужно иметь с собой:
  • ПАСПОРТ
  • Обувь треккинговая для движения - 1 пара (разношенные легкие или средние треккинговые ботинки с голенищем средней высоты;
  • как вариант - проверенные разношенные берцы; НЕ рекомендуются кроссовки, кеды, городские ботинки, сапоги)
  • Сменная лёгкая обувь для лагеря и бродов, из материалов, не впитывающих воду - 1 пара (галоши "крокс" или легкие сандалии; как вариант - толстые тапки; НЕ рекомендуются шлепки "вьетнамки", кеды, кроссовки)
  • Штаны треккинговые легкие, из синтетики со "стретчем" - 1 пара (НЕ рекомендуются шорты, джинсы, спортивные беговые штаны)
  • Футболка легкая для движения - 2 штуки (с длинным или коротким рукавом, из влагоотводящей быстросохнущей синтетики; НЕ рекомендуются рубашки, футболки из хлопка)
  • Флисовая кофта для движения - 1 штука (вес флиса от легкого до среднего)
  • Теплый осенний свитер для лагеря или длительных привалов - 1 штука (пуховка с натуральным или синтетическим утеплителем; как вариант - вторая толстая флиска; НЕ рекомендуются вязаные шерстяные и меховые вещи)
  • Внешняя куртка (ветровка или штормовка)
  • Дождевик (если есть водонепроницаемая штормовка, то не нужен; НЕ рекомендуется одноразовый пластиковый)
  • Теплая шапочка из синтетики - 1 штука
  • Теплые перчатки из синтетики - 1 пара
  • Трекинговые носки для движения - 2 пары
  • Теплые носки для сна - 1 пара
  • Нижнее белье спортивное для движения - 2 комплекта
  • Комплект белья для сна (термобелье, или обычная футболка и кальсоны)
  • Солнечные очки с фактором защиты от УФ лучей UV400
  • Солнцезащитный крем для лица и рук с фактором защиты SPF 50
  • Головной убор для движения - (шляпа, кепка; как вариант - бандана)
  • КЛМН - кружка, ложка, миска, нож - (алюминий, нержавейка или титан; НЕ рекомендуется фарфор, стекло)
  • Емкость для воды (фляга пластиковая или металлическая, пустая тара ПЭТ 0.5-0.7л; НЕ рекомендуется гидратор)
  • Сидушка (подпопник)
  • Средства личной гигиены (зубная щётка и паста, туалетная бумага, небольшой флакон шампуня или жидкого мыла на 1-2
  • применения, маленькое полотенце; НЕ рекомендуются дезодоранты, духи, косметика и избыточное количество средств для мытья и ухода за кожей)
  • Индивидуальные лекарства (в небольшом количестве): мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды
  • Фонарик налобный лёгкий (можно использовать телефон)
  • Купальник / плавки
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер к месту начала тура?

Стоимость транспортной доставки оплачивается отдельно в зависимости от города прибытия – Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск.

Отправление из Новосибирска 27.06 (накануне даты тура) в 20:00.

Место отправления - ул. Советская, 65 (время местное, разница с Москвой + 4 часа).

Отправление из Барнаула (Новоалтайска) 27.06 (накануне даты тура) в 23:50.

Место отправления ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Алтайский край, городской округ Новоалтайск, Новоалтайск, Дорожная ул., 13).

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) 28.06 в 11:00 в Усть-Коксу.

(Если все участники прилетают раньше, то возможен более ранний выезд, по последнему прилету).

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 10:00. Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00 (в день начала тура).

Обратный трансфер:

06.07 отправление в Горно-Алтайск в 15:00.

Приезд в Горно-Алтайск в 21:00. Размещение в гостинице (самостоятельно). Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно. Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р).

07.07 отправление в Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) (время местное, разница с Москвой + 4 часа) в 18.00.

Прибытие в Барнаул (Новоалтайск)/Новосибирск 08.07

Ориентировочное прибытие в Барнаул (Новоалтайск) – 04:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа), в Новосибирск – 08:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа).

Питание в дороге и до/по завершению тура – за свой счет.

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 14 лет 10%.

Какое предоставляется снаряжение?

Для максимального комфорта организаторы тура обеспечивают участником всем необходимым снаряжением: двухместными палатками, теплыми 3-х слойными спальниками с наполнителем холлофайбер, ковриками, тентами, кухонным оборудованием.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Можно ли в тур с собакой?

Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.

По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.

Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
17 дек 2023
В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂
Прекрасная организация путешествия.
Отдельно хочу поблагодарить Анну и маленькую Лизу за теплые посиделки вечерами, за вкусные завтраки и ужины.
В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂
Т
15 окт 2023
Программа насыщенная и интересная, питание в эко-отеле очень хорошее, номера тоже хорошие. Спасибо за прекрасные туры!:)
Т
9 окт 2023
Всё как в сказке! Люди, природа, еда, отель…
Всё как в сказке! Люди, природа, еда, отель…

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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