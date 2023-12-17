Стоимость транспортной доставки оплачивается отдельно в зависимости от города прибытия – Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск.

Отправление из Новосибирска 27.06 (накануне даты тура) в 20:00.

Место отправления - ул. Советская, 65 (время местное, разница с Москвой + 4 часа).

Отправление из Барнаула (Новоалтайска) 27.06 (накануне даты тура) в 23:50.

Место отправления ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Алтайский край, городской округ Новоалтайск, Новоалтайск, Дорожная ул., 13).

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) 28.06 в 11:00 в Усть-Коксу.

(Если все участники прилетают раньше, то возможен более ранний выезд, по последнему прилету).

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 10:00. Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00 (в день начала тура).

Обратный трансфер:

06.07 отправление в Горно-Алтайск в 15:00.

Приезд в Горно-Алтайск в 21:00. Размещение в гостинице (самостоятельно). Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно. Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р).

07.07 отправление в Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) (время местное, разница с Москвой + 4 часа) в 18.00.

Прибытие в Барнаул (Новоалтайск)/Новосибирск 08.07

Ориентировочное прибытие в Барнаул (Новоалтайск) – 04:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа), в Новосибирск – 08:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа).

Питание в дороге и до/по завершению тура – за свой счет.