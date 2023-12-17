Дорога сюда не изъезжена лошадьми, на ней не приходится сталкиваться с многочисленными группами туристов. Озеро расположено на высоте 1933 метров над уровнем моря.
С трёх сторон озеро окружают отвесные скалы, с редким лесом, с четвертой же стороны озера срывается водопад.
Рядом с ним находятся еще четыре озера, которые вместе с Крепким образуют природный комплекс – Крепкие озера.
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сбор группы в с. Усть-Кокса
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 в Усть-Коксу (трансфер оплачивается отдельно).
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 10:00 (трансфер в стоимость не входит, см. раздел Важно знать).
Обед в кафе.
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00 (обед в пути за свой счет).
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Сбор группы в с. Усть-Кокса.
Получение снаряжения.
Инструктаж.
Ужин.
Вечер знакомств.
Питание: ужин в кафе.
Подъем вдоль р. Крепкая к озеру Крепкое
В 9:00 после завтрака, выезд от базы на Газ 66.
Подъем до Мультинских озер.
Далее переход по долине реки Крепкая до стоянки у Крепкого озера.
Питание: завтрак в кафе, обед, ужин – походная кухня.
авто – 60 км, пешком + вьючные лошади – 10 км.
Радиальный выход на перевал Детский (1А) и озеро Славных девчат
Выход в правую часть долины Крепкая.
Возможен подъём на одну из вершин хребта или спуск к озеру Славных девчат.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Пешком 14 км.
Дневка, резервный день
Возможна прогулка в окрестностях, к водопаду и вокруг озера.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Пешком 6 км.
Переход в долину реки Проездная
Сегодня нас ждёт интересный переход через перевал "Перевальный" 2751 м (1А).
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Пешком 12 км.
Радиальный выход к верхнему Проездному озеру и переход по долине р. Проездная
Радиальный выход к верхнему Проездному озеру и переход по долине р. Проездная
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Пешком 10 км.
Радиальный выход на плато Холодный белок
Уникальное и красивое место.
Высокогорное плато, которое знаток Алтая прозвали"Укок в миниатюре".
Прекрасный вид на близлежащие озёра и реки.
Питание: 3-х разовое, походная кухня.
Пешком 12 км.
Спуск в с. Мульта-Маральник
Форсирование р. Мульта вброд.
Спуск вдоль р. Мульта с пересечением рек: Куйгук, Вторая и Черная речки.
Переезд до с. Усть-Кокса.
Праздничный ужин.
Питание: завтрак, обед походная кухня, ужин в кафе.
Пешком 16 км, авто 41 км.
Село Верхний Уймон. Отъезд в Горно-Алтайск
Утром сдача снаряжения и экскурсия в село Верхний Уймон - одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад.
В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.
Обед.
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.
Приезд в Горно-Алтайск в 21.00.
Размещение в гостинице (самостоятельно) Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно- Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно. Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р).
Питание: завтрак, обед – в кафе, ужин за свой счет.
Отправление в Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) на следующий день (время местное, разница с Москвой + 4 часа) в 18:00.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Тур предусматривает проживание в палатках на маршруте.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
- Обслуживание по программе
- Услуги гида-проводника
- Групповое и индивидуальное туристское снаряжение (палатку, спальник, коврик, рюкзак, костровое оборудование)
- Страховку: МС - 450000, СНС - 50000 на активной части, МС-150000, СНС-50000 на неактивной части
- Экскурсия в село Верхний Уймон
- Лошади для транспортировки груза (2-й день маршрута)
- Рекреационные сборы
- Душ, на Эко ТК "Альтаир"
Что не входит в цену
- Авиа- ж/д билеты до г. Горно-Алтайск, г. Барнаул, г. Новосибирск
- Транспортная доставка до Усть-Коксы:Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 9 200 руб. /чел. Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 8 800 руб. /чел. Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 6 000 руб. /чел.
- Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 9 200 руб. /чел.
- Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 8 800 руб. /чел.
- Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 6 000 руб. /чел.
- Стоимость транспортной доставки дети до 14 лет:Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 400 руб. /чел. Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 8 000 руб. /чел. Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 8 400 руб. /чел.
- Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 400 руб. /чел.
- Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса – Барнаул (Новоалтайск) – 8 000 руб. /чел.
- Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 8 400 руб. /чел.
- Питание в дороге
- Конно-верховые прогулки
- Баня
- Стирка вещей – 400 руб. /1 закладка
- На туркомплексе можно дополнительно заказать: конно-верховые прогулки, сплав и др. экскурсии (1 и 9 дни)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Предоставляются компанией:
- Рюкзак
- Спальник
- Коврик
- Трекинговые палки (аренда 800р. по желанию)
- Нужно иметь с собой:
- ПАСПОРТ
- Обувь треккинговая для движения - 1 пара (разношенные легкие или средние треккинговые ботинки с голенищем средней высоты;
- как вариант - проверенные разношенные берцы; НЕ рекомендуются кроссовки, кеды, городские ботинки, сапоги)
- Сменная лёгкая обувь для лагеря и бродов, из материалов, не впитывающих воду - 1 пара (галоши "крокс" или легкие сандалии; как вариант - толстые тапки; НЕ рекомендуются шлепки "вьетнамки", кеды, кроссовки)
- Штаны треккинговые легкие, из синтетики со "стретчем" - 1 пара (НЕ рекомендуются шорты, джинсы, спортивные беговые штаны)
- Футболка легкая для движения - 2 штуки (с длинным или коротким рукавом, из влагоотводящей быстросохнущей синтетики; НЕ рекомендуются рубашки, футболки из хлопка)
- Флисовая кофта для движения - 1 штука (вес флиса от легкого до среднего)
- Теплый осенний свитер для лагеря или длительных привалов - 1 штука (пуховка с натуральным или синтетическим утеплителем; как вариант - вторая толстая флиска; НЕ рекомендуются вязаные шерстяные и меховые вещи)
- Внешняя куртка (ветровка или штормовка)
- Дождевик (если есть водонепроницаемая штормовка, то не нужен; НЕ рекомендуется одноразовый пластиковый)
- Теплая шапочка из синтетики - 1 штука
- Теплые перчатки из синтетики - 1 пара
- Трекинговые носки для движения - 2 пары
- Теплые носки для сна - 1 пара
- Нижнее белье спортивное для движения - 2 комплекта
- Комплект белья для сна (термобелье, или обычная футболка и кальсоны)
- Солнечные очки с фактором защиты от УФ лучей UV400
- Солнцезащитный крем для лица и рук с фактором защиты SPF 50
- Головной убор для движения - (шляпа, кепка; как вариант - бандана)
- КЛМН - кружка, ложка, миска, нож - (алюминий, нержавейка или титан; НЕ рекомендуется фарфор, стекло)
- Емкость для воды (фляга пластиковая или металлическая, пустая тара ПЭТ 0.5-0.7л; НЕ рекомендуется гидратор)
- Сидушка (подпопник)
- Средства личной гигиены (зубная щётка и паста, туалетная бумага, небольшой флакон шампуня или жидкого мыла на 1-2
- применения, маленькое полотенце; НЕ рекомендуются дезодоранты, духи, косметика и избыточное количество средств для мытья и ухода за кожей)
- Индивидуальные лекарства (в небольшом количестве): мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды
- Фонарик налобный лёгкий (можно использовать телефон)
- Купальник / плавки
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер к месту начала тура?
Стоимость транспортной доставки оплачивается отдельно в зависимости от города прибытия – Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск.
Отправление из Новосибирска 27.06 (накануне даты тура) в 20:00.
Место отправления - ул. Советская, 65 (время местное, разница с Москвой + 4 часа).
Отправление из Барнаула (Новоалтайска) 27.06 (накануне даты тура) в 23:50.
Место отправления ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха» (Алтайский край, городской округ Новоалтайск, Новоалтайск, Дорожная ул., 13).
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) 28.06 в 11:00 в Усть-Коксу.
(Если все участники прилетают раньше, то возможен более ранний выезд, по последнему прилету).
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Новосибирска/Барнаула в 10:00. Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17:00 (в день начала тура).
Обратный трансфер:
06.07 отправление в Горно-Алтайск в 15:00.
Приезд в Горно-Алтайск в 21:00. Размещение в гостинице (самостоятельно). Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск). Трансфер в аэропорт самостоятельно. Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р).
07.07 отправление в Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) (время местное, разница с Москвой + 4 часа) в 18.00.
Прибытие в Барнаул (Новоалтайск)/Новосибирск 08.07
Ориентировочное прибытие в Барнаул (Новоалтайск) – 04:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа), в Новосибирск – 08:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа).
Питание в дороге и до/по завершению тура – за свой счет.
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 14 лет 10%.
Какое предоставляется снаряжение?
Для максимального комфорта организаторы тура обеспечивают участником всем необходимым снаряжением: двухместными палатками, теплыми 3-х слойными спальниками с наполнителем холлофайбер, ковриками, тентами, кухонным оборудованием.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Можно ли в тур с собакой?
Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.
По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.
Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Прекрасная организация путешествия.
Отдельно хочу поблагодарить Анну и маленькую Лизу за теплые посиделки вечерами, за вкусные завтраки и ужины.