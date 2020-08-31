Пеший поход к Шавлинским озерам

Групповой тур в Горно-Алтайске
4.7
3 отзыва
Шавлинские озера – своеобразная святыня любителей гор.

На пути нам встретятся живописные озера и снежные вершины – Мечта, Красавица и Сказка, подъемы на захватывающие дух перевалы и переходы по узким таежным тропам в окружении вековых кедров.
Пеший поход к Шавлинским озерам
Пеший поход к Шавлинским озерам
Пеший поход к Шавлинским озерам
Ближайшие даты:
6
июл
13
июл
20
июл
27
июл

Что вас ожидает:

Тур без рюкзаков
Тур без рюкзаков
Наслаждаемся красотами Алтая налегке, все вещи везут вьючные лошади, а мы покоряем горные тропы
Настоящий поход по Алтаю
Настоящий поход по Алтаю
Мы будем переходить реки вброд, готовить на костре и любоваться звездным небом, сидя у костра
Шавлинские озера
Шавлинские озера
Перед нами предстанут захватывающие виды озер и горных вершин

Программа тура по дням

1 день

Туркомплекс "Таежник" - село Курай - Базовая стоянка "Тюте"

Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту. Путь пролегает через перевалы Семинский и Чике-Таман.

В селе Курай сворачиваем с асфальтированного тракта и пересекаем Курайскую степь по пути к стоянке.

По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.

Размещение в палатках.

Инструктаж, подготовка к походу.

Баня.

Вечер знакомств.

Протяженность: авто 350 км.

Туркомплекс "Таежник" - село Курай - Базовая стоянка "Тюте"Туркомплекс "Таежник" - село Курай - Базовая стоянка "Тюте"Туркомплекс "Таежник" - село Курай - Базовая стоянка "Тюте"Туркомплекс "Таежник" - село Курай - Базовая стоянка "Тюте"Туркомплекс "Таежник" - село Курай - Базовая стоянка "Тюте"
2 день

Переход до озера Караколь

Путь до перевала Мажой преодолевается на автомобиле повышенной проходимости

Путь первого активного дня турапроходит по живописному урочищу Ештык-Коль, находящемуся у подножья Северо-Чуйского хребта.

В давние времена на месте урочища было огромное озеро, теперь от него остались только следы – это озера Джангысколь и Караколь.

Радиальный выход на оз. Джангыскёль.

Ночевка на озере Караколь.

Пеший переход 5-7 часов. Протяженность: авто – 20 км, пешком 15 км.

Переход до озера КаракольПереход до озера КаракольПереход до озера КаракольПереход до озера Караколь
3 день

Переход Мажойского перевала. Прогулка на озеро Каракабак

От озера Караколь тропа поднимается на небольшой перевал – Мажойский, спуск в долину реки Маашей, а оттуда вверх по реке Каракабак до стоянки.

Пеший переход 4-6 часа.

После обеда радиальный выход к озеру Каракабак.

Озеро расположено в системе Северо-Чуйского хребта на высоте 2300 м и является озером ледникового происхождения. Площадь озера 1 кв. км, глубина 6-7 м, средняя температура 7-8 градусов по Цельсию.

Берега озера крутые, в основном свободные от древесной растительности, переходящие в остроконечные пики, которые даже летом покрыты снегом.

Пеший переход 4-6 часа. Экскурсия займет 2-3 часа. Протяженность: пешком 14 км.

Переход Мажойского перевала. Прогулка на озеро КаракабакПереход Мажойского перевала. Прогулка на озеро КаракабакПереход Мажойского перевала. Прогулка на озеро КаракабакПереход Мажойского перевала. Прогулка на озеро Каракабак
4 день

Переход до реки Шабага

Погрузив вещи на лошадей группа туристов покидает гостеприимный берег реки Каракабак и продолжает свой путь.

В этот день туристы идут по долине реки Карасу и перевалив невысокий водораздел оказываются в долине реки Шабага, на берегу которой и разбивают лагерь.

Пеший переход 7-9 часов. Протяженность: пешком20 км.

Переход до реки ШабагаПереход до реки ШабагаПереход до реки ШабагаПереход до реки Шабага
5 день

Переход до слияния рек правой и левой Шавлы

В этот день группа дойдет до места слияния Левой и Правой Шавлы, которые и образуют реку Шавла. В ее верхнем течении и расположена цель, к которой стремятся путешественники Шавлинские озера.

На берегу реки Шавла будет установлен лагерь, в котором группе предстоит провести 2 ночи.

Пеший переход 3-4 часов. Протяженность: пешком12 км.

Переход до слияния рек правой и левой ШавлыПереход до слияния рек правой и левой ШавлыПереход до слияния рек правой и левой ШавлыПереход до слияния рек правой и левой Шавлы
6 день

Дневка. Радиальный выход на Шавлинские озера

Сегодня предстоит сделать рывок и дойти до цели путешествия Шавлинских озер.

Через дремучую тайгу тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру (его можно еще считать Средним, смотря по тому учитывать ли заболоченный водоем ниже по течению озером, а здесь мнения расходятся). Длина самого крупного из озер составляет примерно 1,5 км, а ширина 500 м.

В ясную погоду в водной глади озера отражаются вершины Сказка, Мечта и Красавица, покрытые снегом даже в самые теплые месяцы года. Это зрелище поистине достойно кисти художника, а уж запечатлеть его на фото захочет любой!

Здесь же располагается городок скульптур вырезанных из дерева. Но предстоит еще подъем к верхнему озеру, с берегов которого прекрасно видны ледники Шавлинской подковы, но это зависит от погоды и желания членов группы.

Время радиального выхода 6-8 часов. Протяженность: пешком24 км.

Дневка. Радиальный выход на Шавлинские озераДневка. Радиальный выход на Шавлинские озераДневка. Радиальный выход на Шавлинские озераДневка. Радиальный выход на Шавлинские озера
7 день

Переход через реку Орой до урочища Салбак-Мош

С утра путники сворачивают лагерь, грузят вещи на лошадок и простившись с местом, приютившим их на 2 ночи, отправляются в обратный путь.

Сегодня им предстоит длинный переход в сторону перевала Орой, в местность называемую Салбак-Мош, где на берегу небольшой речушки организуется место ночевки.

Пеший переход 8-9 часов. Протяженность: пешком25 км.

Переход через реку Орой до урочища Салбак-МошПереход через реку Орой до урочища Салбак-МошПереход через реку Орой до урочища Салбак-МошПереход через реку Орой до урочища Салбак-Мош
8 день

Возвращение на базовую стоянку «Тюте»

Покинув приютившее путешественников место, группа направляется по уже знакомой тропе, ведущей в вверх на Мажойский перевал, с которого спускается в долину озера Кара-Кол.

На озере Каракол группу встречает автомобиль. Группа на автомобиле пересекает большую долину Ештык-Коль и прибывает к базовой стоянке «Тюте».

Пеший переход 3-4 часа. Переезд 2-3 часа. Протяженность: пешком 17 км, авто – 20 км.

Возвращение на базовую стоянку «Тюте»Возвращение на базовую стоянку «Тюте»Возвращение на базовую стоянку «Тюте»Возвращение на базовую стоянку «Тюте»
9 день

Возвращение на туркомплекс «Таежник»

Переезд на туркомплекс «Таежник».

Баня.

Протяженность: авто – 350 км.

Внимание!

Для тех, кто отправляется туристскими автобусами, выезд согласно расписания по выбранным направлениям.

Для тех, кто заказал индивидуальный трансфер из Барнаула, время выезда оговаривается индивидуально.

Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.

Проживание

На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

8 ночей

Ночевки в палатках, походные условия.

Палаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Перевозки, согласно программы тура
  • Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
  • Баня согласно, программы тура
  • Аренда лошадей
  • Оплата работы инструкторов, конюхов
  • Оплата рекреационных сборов
  • Страховки от несчастного случая и медицинская страховка Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту
  • Оплата трехразового питания
  • Аренда снаряжения
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
  • Доставка до туркомплекса «Таежник» и обратно, кроме группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Проживание до начала тура и после
Место начала и завершения?
село Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для пешего тура с конным сопровождением необходимо иметь:

  1. Небольшой рюкзак, объемом 30-35 литров, желательно с брызгозащитной накидкой для переноски вещей, которые туристам могут понадобиться во время перехода (бутылочка воды, салфетки, защита от дождя и/или теплая кофта), все остальные вещи, продукты и снаряжение перевозится на лошадях в арчимаках (арчимаки всегда упаковываются плотно, и сумки туристов мы туда не разрешаем складывать, все вещи в мешках полителеновых складываются в арчимаки) и драйбегах
  2. Походная обувь в пешем туре должна быть ранее разношенной, (высокие трекинговые ботинки), кроссовки,сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
  3. Удобная одежда – спортивные брюки, рубашка или футболка с длинным рукавом, сменные футболки с коротким рукавом, материал одежды желательно х/б. Вещи желательно не новые, чтобы было не жалко если порвутся.
  4. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка.
  5. Комплект одежды для ночевок - термобелье или что-то подобное для сна в спальнике.
  6. Теплый свитер или толстовка (очень желательно шерсть или флис).
  7. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
  8. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
  9. Кепка или панама, защищающие ваше лицо и глаза от прямых солнечных лучей. Можно конечно бандану, при условии соблюдения пункта 14 и отсутствия страха обгореть!
  10. Носки – 4-5 пар хлопчатобумажных или льняных, можно также иметь специальные треккинговые носки, 1-2 пары шерстяных
  11. Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь. При выборе данных вещей ориентируйтесь на их плотность, желательно прорезиненный костюм. Тоненькие полиэтиленовые плащ-накидки конечно вариант, но необходимо учитывать что они рвутся очень быстро.
  12. Купальный костюм. Пригодится чтобы принимать солнечные ванны или искупаться в горной воде.
  13. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду.
  14. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах и крем от солнца с высоким фактором защиты.
  15. Маленький фонарик (налобный) и сиденье туристическое (хоба), чтобы твой отдых вечером был максимально комфортным!
  16. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах – возьмите свои.
  17. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л.
  18. Фотоаппарат, и запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов будет много, а подзарядиться негде!
  19. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
  20. Палки для треккинга. Облегчают ходьбу по неровному рельефу, помогают разгрузить колени и позвоночник.
  21. Полотенце(приразмещении в палатках или домиках без удобств)
Особенности маршрута

На маршруте выдается все необходимое снаряжение.

Маршрут пеший с конным сопровождением. Личные вещи, основное снаряжение и продукты – перевозятся на лошадях в арчимаках (переметные сумки на лошадях). Лошадей с грузом поведут конюхи. Предметы первой необходимости можно нести в небольшом рюкзачке за плечами.

На маршруте работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха.

График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.

В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.

Требования к подготовке и возрасту участников

Маршрут средней сложности, для участия в нем туристам желательно иметь опыт пеших походов по Горному Алтаю (другой горной местности) либо хорошую физическую подготовку.

Дети до 16 лет на маршрут не допускаются.

Входит ли доставка в стоимость тура?

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.

Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон (будет указан в ваучере), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.

Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1 000 руб. /машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.

Внимание! за один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов чтобы удобно было связаться с водителем. Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом

Остальная доставка за дополнительную плату.

Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Рекомендации по доставке из Новосибирска.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется самостоятельно на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах (заезд подходит для туров. начинающихся в пятницу и воскресенье), если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты можно приобрести самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.

Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Рекомендации по доставке из Барнаула.

Доставка осуществляется частными перевозчиками и по тарифам частных перевозчиков, оплата на месте водителю (туроператор только помогает с организацией доставки).

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.

В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.

Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.

Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.

Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).

В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день.

Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Ориентировочная стоимость от 1 500 рублей (туроператор не гарантирует фиксированную стоимость).

Групповое снаряжение
  1. палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур. Размещение туристов по одному крайне нежелательно, поскольку упаковать в один конный драйбег палатку, коврик и спальник с вкладышем довольно проблематично;
  2. спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
  3. вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
  4. коврик пенополиуритановый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
  5. драйбег для пеших туров, или сухая сумка. Предназначен для перевозки палаток, спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место. Один драйбег на 2-х туристов, в него помещается: 2 коврика, палатка, 2 спальника, вкладыши в спальник, часть личных вещей;
  6. арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках, гид может отдать что-то из общественного инвентаря;
Питание на маршруте

Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.

Если у Вас есть особенности питания (вегетарианство, аллергии и т. п.) необходимо об этом сообщить при бронировании тура.

В походных условиях (конные, пешие и водные туры) питание трехразовое, пища готовится инструктором на костре или газовой горелке, туристы принимают участие в приготовлении пищи по желанию. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка. Личную посуду туристам необходимо иметь свою. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте, то питание организуется согласно описанию маршрута.

Личную посуду туристам необходимо иметь свою.

Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).

В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.

Перед употреблением ягод спросите разрешения у гида, чтобы не съесть что-либо не подходящее.

Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.

Вода берется из ручьев, рек, озер.

В случае если у Вас особый режим питания, либо Вы не употребляете какие-либо продукты из указанного перечня - сообщите об этом при бронировании тура. Желательно указывать полный список того, что вы не едите. Если у вас жесткие ограничения, то сообщите, что именно вы едите.

А так же нужно обязательно продублировать информацию по питанию гиду!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
31 авг 2020
Тур интересный,умеренно сложный. Инструктор и помощник хорошо подготовленные,внимательные,любящие свое дело

Довольны ли вы работой наших координаторов, сотрудников офиса? Если нет, то что именно вам не понравилось?
Все было четко. Отличная работа.

Порекомендуете ли вы нас своим друзьям и знакомым? Почему?
Да,готова рекомендовать. За умеренную цену,достойный сервис.

Соответствует ли программа вашим ожиданиям: маршрут, проживание, питание и т. д?
Маршрут был немного изменен,но вся программа выполнена,претензий нет. Правда,баня в последний день была по программе в Таежнике,а не на стоянке Тюте. На стоянке качество бани хуже. Питание в походе хорошее,на базе Таежник великолепное.
Единственная ПРОБЛЕМА-это палатка. Ее давно пора списать: во многих местах зашита/заклееена,дуги поломаны,пропускает воду,даже когда пошел небольшой дождь ночью,весь низ был мокрый,спали в небольшой луже. Это нужно решать

Любые мысли, которые хочется сообщить нам.
Спасибо за подготовку и реализацию тура.
М
20 авг 2020
Сам тур очень понравился: очень живописные места для ночевок, в целом адекватная нагрузка, отличные гиды - Тамир, алтаец, прекрасно ориентирующийся на местности, знаток традиции и легенд алтайского народа, которыми он нас баловал в долгой дороге и по вечерам у костра, и Даша, стажер, активная, никогда не унывающая, всегда готовая поддержать и рассказывать истории. Всегда вкусная еда в изобилии, при этом гиды готовили все сами!
Из минусов: - 32 км в один день - это слишком много, в пути вместе с привалами провели 12 часов, под конец уже ноги отказывались идти, а из-за того, что спешили прийти до темноты, не могли спокойно фотографировать, любоваться окрестными пейзажами
- также хотелось бы иметь возможность дойти до Верней Шавлы (ледниковое озеро) (для этого стоянка должна быть поближе к нему)
- для меня скорость была несколько больше, чем нужно
Н
18 фев 2024
Все прошло легко и без накладок.
Все прошло легко и без накладок.Все прошло легко и без накладок.Все прошло легко и без накладок.Все прошло легко и без накладок.Все прошло легко и без накладок.Все прошло легко и без накладок.Все прошло легко и без накладок.Все прошло легко и без накладок.Все прошло легко и без накладок.Все прошло легко и без накладок.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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