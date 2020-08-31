На пути нам встретятся живописные озера и снежные вершины – Мечта, Красавица и Сказка, подъемы на захватывающие дух перевалы и переходы по узким таежным тропам в окружении вековых кедров.
июл
июл
июл
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Туркомплекс "Таежник" - село Курай - Базовая стоянка "Тюте"
Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту. Путь пролегает через перевалы Семинский и Чике-Таман.
В селе Курай сворачиваем с асфальтированного тракта и пересекаем Курайскую степь по пути к стоянке.
По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.
Размещение в палатках.
Инструктаж, подготовка к походу.
Баня.
Вечер знакомств.
Протяженность: авто – 350 км.
Переход до озера Караколь
Путь до перевала Мажой преодолевается на автомобиле повышенной проходимости
Путь первого активного дня турапроходит по живописному урочищу Ештык-Коль, находящемуся у подножья Северо-Чуйского хребта.
В давние времена на месте урочища было огромное озеро, теперь от него остались только следы – это озера Джангысколь и Караколь.
Радиальный выход на оз. Джангыскёль.
Ночевка на озере Караколь.
Пеший переход 5-7 часов. Протяженность: авто – 20 км, пешком – 15 км.
Переход Мажойского перевала. Прогулка на озеро Каракабак
От озера Караколь тропа поднимается на небольшой перевал – Мажойский, спуск в долину реки Маашей, а оттуда вверх по реке Каракабак до стоянки.
Пеший переход 4-6 часа.
После обеда радиальный выход к озеру Каракабак.
Озеро расположено в системе Северо-Чуйского хребта на высоте 2300 м и является озером ледникового происхождения. Площадь озера 1 кв. км, глубина 6-7 м, средняя температура 7-8 градусов по Цельсию.
Берега озера крутые, в основном свободные от древесной растительности, переходящие в остроконечные пики, которые даже летом покрыты снегом.
Пеший переход 4-6 часа. Экскурсия займет 2-3 часа. Протяженность: пешком –14 км.
Переход до реки Шабага
Погрузив вещи на лошадей группа туристов покидает гостеприимный берег реки Каракабак и продолжает свой путь.
В этот день туристы идут по долине реки Карасу и перевалив невысокий водораздел оказываются в долине реки Шабага, на берегу которой и разбивают лагерь.
Пеший переход 7-9 часов. Протяженность: пешком– 20 км.
Переход до слияния рек правой и левой Шавлы
В этот день группа дойдет до места слияния Левой и Правой Шавлы, которые и образуют реку Шавла. В ее верхнем течении и расположена цель, к которой стремятся путешественники – Шавлинские озера.
На берегу реки Шавла будет установлен лагерь, в котором группе предстоит провести 2 ночи.
Пеший переход 3-4 часов. Протяженность: пешком–12 км.
Дневка. Радиальный выход на Шавлинские озера
Сегодня предстоит сделать рывок и дойти до цели путешествия – Шавлинских озер.
Через дремучую тайгу тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру (его можно еще считать Средним, смотря по тому учитывать ли заболоченный водоем ниже по течению озером, а здесь мнения расходятся). Длина самого крупного из озер составляет примерно 1,5 км, а ширина 500 м.
В ясную погоду в водной глади озера отражаются вершины Сказка, Мечта и Красавица, покрытые снегом даже в самые теплые месяцы года. Это зрелище поистине достойно кисти художника, а уж запечатлеть его на фото захочет любой!
Здесь же располагается городок скульптур вырезанных из дерева. Но предстоит еще подъем к верхнему озеру, с берегов которого прекрасно видны ледники Шавлинской подковы, но это зависит от погоды и желания членов группы.
Время радиального выхода 6-8 часов. Протяженность: пешком– 24 км.
Переход через реку Орой до урочища Салбак-Мош
С утра путники сворачивают лагерь, грузят вещи на лошадок и простившись с местом, приютившим их на 2 ночи, отправляются в обратный путь.
Сегодня им предстоит длинный переход в сторону перевала Орой, в местность называемую Салбак-Мош, где на берегу небольшой речушки организуется место ночевки.
Пеший переход 8-9 часов. Протяженность: пешком– 25 км.
Возвращение на базовую стоянку «Тюте»
Покинув приютившее путешественников место, группа направляется по уже знакомой тропе, ведущей в вверх на Мажойский перевал, с которого спускается в долину озера Кара-Кол.
На озере Каракол группу встречает автомобиль. Группа на автомобиле пересекает большую долину Ештык-Коль и прибывает к базовой стоянке «Тюте».
Пеший переход 3-4 часа. Переезд 2-3 часа. Протяженность: пешком – 17 км, авто – 20 км.
Возвращение на туркомплекс «Таежник»
Переезд на туркомплекс «Таежник».
Баня.
Протяженность: авто – 350 км.
Внимание!
Для тех, кто отправляется туристскими автобусами, выезд согласно расписания по выбранным направлениям.
Для тех, кто заказал индивидуальный трансфер из Барнаула, время выезда оговаривается индивидуально.
Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.
Проживание
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках, походные условия.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
- Баня согласно, программы тура
- Аренда лошадей
- Оплата работы инструкторов, конюхов
- Оплата рекреационных сборов
- Страховки от несчастного случая и медицинская страховка Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту
- Оплата трехразового питания
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
- Доставка до туркомплекса «Таежник» и обратно, кроме группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Проживание до начала тура и после
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для пешего тура с конным сопровождением необходимо иметь:
- Небольшой рюкзак, объемом 30-35 литров, желательно с брызгозащитной накидкой для переноски вещей, которые туристам могут понадобиться во время перехода (бутылочка воды, салфетки, защита от дождя и/или теплая кофта), все остальные вещи, продукты и снаряжение перевозится на лошадях в арчимаках (арчимаки всегда упаковываются плотно, и сумки туристов мы туда не разрешаем складывать, все вещи в мешках полителеновых складываются в арчимаки) и драйбегах
- Походная обувь в пешем туре должна быть ранее разношенной, (высокие трекинговые ботинки), кроссовки,сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
- Удобная одежда – спортивные брюки, рубашка или футболка с длинным рукавом, сменные футболки с коротким рукавом, материал одежды желательно х/б. Вещи желательно не новые, чтобы было не жалко если порвутся.
- Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка.
- Комплект одежды для ночевок - термобелье или что-то подобное для сна в спальнике.
- Теплый свитер или толстовка (очень желательно шерсть или флис).
- Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
- Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
- Кепка или панама, защищающие ваше лицо и глаза от прямых солнечных лучей. Можно конечно бандану, при условии соблюдения пункта 14 и отсутствия страха обгореть!
- Носки – 4-5 пар хлопчатобумажных или льняных, можно также иметь специальные треккинговые носки, 1-2 пары шерстяных
- Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь. При выборе данных вещей ориентируйтесь на их плотность, желательно прорезиненный костюм. Тоненькие полиэтиленовые плащ-накидки конечно вариант, но необходимо учитывать что они рвутся очень быстро.
- Купальный костюм. Пригодится чтобы принимать солнечные ванны или искупаться в горной воде.
- Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду.
- Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах и крем от солнца с высоким фактором защиты.
- Маленький фонарик (налобный) и сиденье туристическое (хоба), чтобы твой отдых вечером был максимально комфортным!
- Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах – возьмите свои.
- Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л.
- Фотоаппарат, и запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов будет много, а подзарядиться негде!
- Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
- Палки для треккинга. Облегчают ходьбу по неровному рельефу, помогают разгрузить колени и позвоночник.
- Полотенце(приразмещении в палатках или домиках без удобств)
Особенности маршрута
На маршруте выдается все необходимое снаряжение.
Маршрут пеший с конным сопровождением. Личные вещи, основное снаряжение и продукты – перевозятся на лошадях в арчимаках (переметные сумки на лошадях). Лошадей с грузом поведут конюхи. Предметы первой необходимости можно нести в небольшом рюкзачке за плечами.
На маршруте работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха.
График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Требования к подготовке и возрасту участников
Маршрут средней сложности, для участия в нем туристам желательно иметь опыт пеших походов по Горному Алтаю (другой горной местности) либо хорошую физическую подготовку.
Дети до 16 лет на маршрут не допускаются.
Входит ли доставка в стоимость тура?
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон (будет указан в ваучере), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1 000 руб. /машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Внимание! за один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов чтобы удобно было связаться с водителем. Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом
Остальная доставка за дополнительную плату.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Рекомендации по доставке из Новосибирска.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется самостоятельно на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах (заезд подходит для туров. начинающихся в пятницу и воскресенье), если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты можно приобрести самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Рекомендации по доставке из Барнаула.
Доставка осуществляется частными перевозчиками и по тарифам частных перевозчиков, оплата на месте водителю (туроператор только помогает с организацией доставки).
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.
Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.
Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).
В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день.
Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Ориентировочная стоимость от 1 500 рублей (туроператор не гарантирует фиксированную стоимость).
Групповое снаряжение
- палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур. Размещение туристов по одному крайне нежелательно, поскольку упаковать в один конный драйбег палатку, коврик и спальник с вкладышем довольно проблематично;
- спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
- вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
- коврик пенополиуритановый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
- драйбег для пеших туров, или сухая сумка. Предназначен для перевозки палаток, спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место. Один драйбег на 2-х туристов, в него помещается: 2 коврика, палатка, 2 спальника, вкладыши в спальник, часть личных вещей;
- арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках, гид может отдать что-то из общественного инвентаря;
Питание на маршруте
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
Если у Вас есть особенности питания (вегетарианство, аллергии и т. п.) необходимо об этом сообщить при бронировании тура.
В походных условиях (конные, пешие и водные туры) питание трехразовое, пища готовится инструктором на костре или газовой горелке, туристы принимают участие в приготовлении пищи по желанию. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка. Личную посуду туристам необходимо иметь свою. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте, то питание организуется согласно описанию маршрута.
Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Перед употреблением ягод спросите разрешения у гида, чтобы не съесть что-либо не подходящее.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
В случае если у Вас особый режим питания, либо Вы не употребляете какие-либо продукты из указанного перечня - сообщите об этом при бронировании тура. Желательно указывать полный список того, что вы не едите. Если у вас жесткие ограничения, то сообщите, что именно вы едите.
А так же нужно обязательно продублировать информацию по питанию гиду!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Довольны ли вы работой наших координаторов, сотрудников офиса? Если нет, то что именно вам не понравилось?
Все было четко. Отличная работа.
Порекомендуете ли вы нас своим друзьям и знакомым? Почему?
Да,готова рекомендовать. За умеренную цену,достойный сервис.
Соответствует ли программа вашим ожиданиям: маршрут, проживание, питание и т. д?
Маршрут был немного изменен,но вся программа выполнена,претензий нет. Правда,баня в последний день была по программе в Таежнике,а не на стоянке Тюте. На стоянке качество бани хуже. Питание в походе хорошее,на базе Таежник великолепное.
Единственная ПРОБЛЕМА-это палатка. Ее давно пора списать: во многих местах зашита/заклееена,дуги поломаны,пропускает воду,даже когда пошел небольшой дождь ночью,весь низ был мокрый,спали в небольшой луже. Это нужно решать
Любые мысли, которые хочется сообщить нам.
Спасибо за подготовку и реализацию тура.
Из минусов: - 32 км в один день - это слишком много, в пути вместе с привалами провели 12 часов, под конец уже ноги отказывались идти, а из-за того, что спешили прийти до темноты, не могли спокойно фотографировать, любоваться окрестными пейзажами
- также хотелось бы иметь возможность дойти до Верней Шавлы (ледниковое озеро) (для этого стоянка должна быть поближе к нему)
- для меня скорость была несколько больше, чем нужно