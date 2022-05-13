Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 8 лет.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт. Точное место встречи сообщим сразу после бронирования
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Игорь — ваш гид в Горно-Алтайске
Провёл 1 экскурсию для 0 туристов
Меня зовут Игорь. Я живу на Алтае и влюблен в Алтай.
Я проехал за рулем авто всю Россию: от Владивостока до Москвы. Водительский стаж более 35 лет, права категорий В, С, D. Как понимаете, я достаточно опытный водитель, поэтому со мной в поездках Вам будет безопасно. Более 5 лет работаю гидом-водителем и знаю каждый отдаленный уголок Алтая, куда можно добраться на авто. Люблю находить новые места и показывать их хорошим людям. Вип-тур от 5-ти дней на комфортабельном авто Toyota Landcruiser Prado по самым знаковым и красивым местам Горного Алтая!