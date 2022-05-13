Игорь — ваш гид в Горно-Алтайске

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Меня зовут Игорь. Я живу на Алтае и влюблен в Алтай. Я проехал за рулем авто всю Россию: от Владивостока до Москвы. Водительский стаж более 35 лет, права категорий В, С, D. Как понимаете, я достаточно опытный водитель, поэтому со мной в поездках Вам будет безопасно. Более 5 лет работаю гидом-водителем и знаю каждый отдаленный уголок Алтая, куда можно добраться на авто. Люблю находить новые места и показывать их хорошим людям. Вип-тур от 5-ти дней на комфортабельном авто Toyota Landcruiser Prado по самым знаковым и красивым местам Горного Алтая!