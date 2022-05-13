Автотрип по цветущему Алтаю

Проехать по Чуйскому тракту и полюбоваться фиолетовым рододендроном

Авторский тур
В мае Горный Алтай усыпан цветами.

За 5 дней путешествия мы посетим Уларские водопады, перевалы Семинский, Чике-Таман, Улаганский и Кату-Ярык, урочище Кызыл-Чин и Гейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь.

И всё это будет покрыто разноцветным весенним ковром, соседствующим со снежными вершинами и ещё замёрзшими водопадами — настоящая сказка наяву.
Автотрип по цветущему Алтаю
Автотрип по цветущему Алтаю
Автотрип по цветущему Алтаю
Автотрип по цветущему Алтаю
Автотрип по цветущему Алтаю
Автотрип по цветущему Алтаю
Автотрип по цветущему Алтаю
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 8 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт. Точное место встречи сообщим сразу после бронирования
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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