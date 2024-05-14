Активный отдых в Горно-Алтайске

Найдено 7 экскурсий в категории «Активный отдых» в Горно-Алтайске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великая долина Катуни: тур-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
55 отзывов
Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 2 чел.
Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Треккинг в селе Турочак: живописный хребет Салоп в Алтае
Откройте для себя мифическую красоту Алтая, пройдите по хребту Салоп и получите уникальные воспоминания и видео
Начало: В селе Турочак
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 5 чел.
Конная прогулка вдоль горной реки Семы
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Конная экскурсия по берегам Семы: красота природы и комфортная езда
Предлагаем вам насладиться конной прогулкой вдоль горной реки Семы. Ровная местность, шум реки и цветущие поляны создадут незабываемую атмосферу
Начало: В районе села Черга Шебалинского района Республики...
Завтра в 14:30
10 июня в 12:00
3 000 за всё до 2 чел.
По горам Манжерока - на электровелосипедах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
По горам Манжерока - на электровелосипедах
Дружеская прогулка по нетуристическим тропам в окрестностях курортного комплекса
Начало: В Манжероке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 800 за человека
Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
Треккинг по Горе Комсомолка: путешествие среди природы и истории Горно-Алтайска
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Горе Комсомолка, где природа и история Горного Алтая встречаются в одном маршруте
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
800 за человека
Суперактивный день на Алтае - всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Суперактивный день на Алтае - всё включено
Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят
Начало: Аэропорт / отель в Горно-Алтайске или его окрестно...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 33 000 за всё до 6 чел.
Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
Прогуляться по одному из самых высоких и живописных перевалов Чуйского тракта
Начало: в вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anton
    14 мая 2024
    Конная прогулка вдоль горной реки Семы
    Довольно сложно добираться до локации. На своей машине оторвали бампер (полноприводный паркетник) пока ехали. Почему-то организатор встал в позу, когда попросили на 5 минут остановиться сфотографироваться с лебедями
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Благодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланий. Экскурсия была насыщенная, но
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    не перегружена. Экскурсию проводил гид Алексей, ему отдельное спасибо за подход к проведению экскурсии, очень легко и комфортно. Подробно отвечал на все наши вопросы, узнали много интересных фактов об истории Алтая и его жителях. Алтай прекрасен, спасибо!

    Благодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланийБлагодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланийБлагодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланийБлагодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланий
  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Огромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гид, комфортный автомобиль и самое
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    главное-индивидуальный подход к каждому туристу! За один день мы посетили множество красивейших мест, при этом могли менять какие-то детали и не спешить. Это очень Важно и классно, когда тебе говорят что этот день именно для тебя и все будет так, как ты этого хочешь и не надо бежать в выделенные 20 минут что-то срочно смотреть или фоткать, а это твой день, твой ритм и люди, которые тебе это организовывают действительно хотят и могут сделать его незабываемым! Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО, успехов Вам, хорошей погоды и благодарных туристов!

    Огромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гид
  • Ю
    Юлия
    2 мая 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Очень понравилась экскурсия, которую провел нам Алексей. За один день получили впечатлений на полгода вперёд ☺️ прекрасные виды, захватывающий подъем на уазике на Чертов палец вообще 🔝
  • Т
    Татьяна
    4 августа 2022
    Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
    Говорить о подъёме на гору Салоп я могу только в превосходных тонах. Сложилось все! Погода благоприятствовала, в начале нашего восхождения
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    было тепло, но пасмурно и солнце не мешало нам подниматься, а когда мы уже поднялись на хребет, они выглянуло из-за облаков и поприветствовало нас. Под’ем здорово облегчался благодаря специальным приспособлениям (веревкам, ступенькам, перилам), сделанным замечательным местным альпинистом и подвижником Владимиром Белинским. И самое главное - у нас был чудесный проводник Костя, который оказался истинным фанатом Алтая, он очень грамотно и профессионально провёл нас по горе, рассказал много интересного про местные красоты и просто влюбил всех нас в этот замечательный край!

  • Н
    Наталья
    6 июля 2021
    Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
    Экскурсия превзошла все мои ожидания! Дмитрий как экскурсовод и как человек-невероятно общительный, заботливый в своим «подопечным», очень открытый и эрудированный
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    рассказчик. Съемки на квадрокоптер - это то, чего, пока не попробуешь, не поймёшь, что не хватает) благодаря ему, воспоминания остались великолепные. Вы не пожалеете, если пойдёте на эту гору. С неё открывается просто фантастический вид! И даже для местных-эта гора стала настоящим открытием. Рекомендую и гида и экскурсию от всей души

  • О
    Олег
    13 сентября 2020
    Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
    Хороший трек в очень удивительное место в сопровождение знающего увлеченно человека! Рекомендую всем кто не любит сидеть дома☺

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Великая долина Катуни: тур-конструктор
  2. Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
  3. Конная прогулка вдоль горной реки Семы
  4. По горам Манжерока - на электровелосипедах
  5. Гора Комсомолка: треккинг-экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Активный отдых" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 800 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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