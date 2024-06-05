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🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 52 отзыва Ожерелье Алтая: путешествие по Чуйскому тракту Исследуйте уникальные красоты Алтая, открывая секреты Чуйского тракта в индивидуальной экскурсии Начало: Горный Алтай от 25 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 145 отзывов Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая: уникальное путешествие Погрузитесь в удивительный мир Долины Катуни, где каждый шаг открывает новые тайны и красоты природы Горного Алтая Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А... 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 55 отзывов Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений Начало: Может быть в удобной для вас точке 20 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Групповая 12 часов 6 отзывов В тренде Индивидуальная экскурсия по Чуйскому тракту и волшебным горам Алтая Погрузитесь в магию Алтая с экскурсией по Чуйскому тракту. Уникальные природные красоты и древние святилища ждут вас Начало: По договорённости Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 07:00 от 6 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 5 отзывов По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая 24 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 1 отзыв Сказка Алтайского Холмогорья Посетить один из лучших дендрариев Сибири и отдохнуть душой в живописном комплексе с озерами Начало: На площади им. Ленина 12 700 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Индивидуальный трансфер «Аэропорт-отель» в Горно-Алтайске для комфортного путешествия Удобный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска до вашего отеля. Комфортабельный автомобиль, опытные водители и живописные виды на пути Начало: В аэропорту 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Популярное предложение Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн Погулять по экотропе среди кедров, вдохновиться красотой природного памятника и услышать его истории Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А... 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 1 час 3 отзыва Комфортный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока с учетом вашего багажа Путешествуйте из аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока с максимальным комфортом. Просторные автомобили и внимание к деталям сделают вашу поездку незабываемой Начало: В аэропорту 7 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю Начало: В аэропорту Горно-Алтайска 15 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 21 отзыв Путешествие по Чуйскому тракту: горы, реки и древние культуры Проедьте по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира. Узнайте о древних культурах, насладитесь горловым пением и величественными пейзажами Алтая от 18 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов 4 отзыва Эксклюзивный джип-тур к озеру Манас Откройте для себя тайны Алтая, путешествуя по его сердцу на джипе, и ощутите дух древних традиций Начало: В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно А... 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 6 отзывов Музей-панорама «Алтай. История России»: путешествие по духовным традициям Вас ждет уникальное путешествие по миру алтайского шаманизма и славянских традиций в самом сердце Горно-Алтайска Начало: На площади им. Ленина 14 300 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Индивидуальный джип-тур по Алтаю: остров Патмос, водопады и горы Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях 39 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Камышлинский водопад и зубровый питомник: уникальное приключение Погрузитесь в мир природных чудес Горно-Алтайска: восхитительный трекинг к водопаду и встреча с могучими зубрами от 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 16 отзывов Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту 52 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва «Бирюзовая Катунь»: путешествие к водопаду, пещерам и горной пасеке Погрузитесь в мир природных чудес и традиций Алтая с экскурсией «Бирюзовая Катунь». Откройте для себя водопады, пещеры и уникальный мед от 12 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Чуйский тракт: путеводитель по величию Алтая Исследуйте величественный Алтай, его сакральные места и дышащую историей природу в индивидуальной экскурсии Начало: в Майминском или Чемальском районах от 40 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Индивидуальная экскурсия: Священная Каракольская долина и Природный парк Уч-Энмек Погрузитесь в мир древних культур и сакральных мест алтайцев, исследуя курганы, петроглифы и ритуальные алтари в Горно-Алтайске Начало: На площади Ленина 20 100 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Путешествие по Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом Почувствуйте душу Алтая на экскурсии с гидом-музыкантом: горловое пение, алтайские инструменты и захватывающие пейзажи Начало: в Горно-Алтайске по договорённости 25 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Нескучный Чуйский: Путешествие по красотам Горно-Алтайска Погрузитесь в удивительный мир Алтая: от горных перевалов до бирюзовых вод Катуни. Насладитесь красотой и узнайте уникальные истории региона 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 5 отзывов По Алтаю: Чемал, Куюс и до водопада Бельтыр-Туюк Однодневный маршрут по Горному Алтаю: Чемал, Куюс и водопад Бельтыр-Туюк. Величественные пейзажи, природные образования и места съемок фильма В.М. Шукшина Начало: По договоренности Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Сокровище Чемал: Однодневное путешествие по Шелковому пути в Горно-Алтайске Приглашаем на захватывающее путешествие по Чемальскому району, где вы увидите невероятные пейзажи и почувствуете дух Алтая Начало: Горно-Алтайск Чорос-Гуркина 45 Расписание: В любой день и в любое время по договоренности 18 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Экскурсия по Чуйскому тракту из Горно-Алтайска: погружение в красоту Алтая Подарите себе незабываемые впечатления, путешествуя по Чуйскому тракту с уникальными природными достопримечательностями Начало: у вашего отеля 34 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Изюминка Алтая - Чуйский тракт Начало: Манжерок Расписание: В удобный для Вас день! Но по предварительному согласованию! 20 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Суперактивный день на Алтае - всё включено Пройти виа феррата, сплавиться на рафте, заняться треккингом и покататься среди маралов и маралят Начало: Аэропорт / отель в Горно-Алтайске или его окрестно... от 33 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Мастер-класс в селе Камлак - в мини-группе Постигнуть тонкости палеодиеты, научиться варить сыр или собирать чаи из целебных алтайских трав Начало: У отеля «Игман» 15 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 7 часов Экскурсия-трансфер по Чуйскому и Уймонскому трактам - от аэропорта до Тюнгура Доехать с комфортом до места назначения и глубоко погрузиться в историю и культуру Горного Алтая Начало: В аэропорту или другом удобном для вас месте 25 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта Посетить мистическое ущелье Че-Чкыш, грот Куюс с древними петроглифами и настоящего травника 36 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Алтай: лучшее за день Подняться на 2055 метров над уровнем моря, увидеть озеро-фотомодель и «пройти» через Красные ворота Начало: у вашего отеля 25 000 ₽ за всё до 5 чел.