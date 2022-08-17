Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней

Тур на Алтай - это незабываемое приключение

5
3 отзыва
Тур на Алтай – это незабываемое приключение, настоящая перезагрузка, наполняющая энергией и вдохновением! Бурные воды великих рек Алтая, кристальная чистота озёр, неудержимые потоки порогов и водопадов, величественные горные хребты, красочные «Марсианские» пейзажи навсегда остаются в сердце.
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Большой Алтай. Обзорный тур на 5 дней
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Национальный колорит
Национальный колорит
Насладимся концертом горлового пения в традиционном алтайском аиле
Чуйский тракт
Чуйский тракт
Проделаем невероятно интересный и насыщенный путь по одной из красивейших дорог мира
Алтайский Марс
Алтайский Марс
Сделаем красочные фотографии в одном из самых фантастических мест Республики

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Алтаем

09.00-09.30 и 10.30-11.00: Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска.

Вас будет ждать гид с табличкой.

Трансфер до турбазы (1,5-2 часа от аэропорта Горно-Алтайска), обед (оплачивается дополнительно).

Заселение и отдых после перелёта.

В этот день мы полюбуемся рекой Катунь с подвесного моста, а также живописными скалами, выступающими из воды, которые называют «Зубы дракона».

Затем отправимся в село мастеров Аскат, которое недаром называют «арт-деревней» или даже «богемным хутором», ведь именно сюда стекаются талантливые и необычные люди, дабы творить, вдохновляясь окружающей природой и особой энергетикой.

В рамках экскурсии вас ждёт не только знакомство с творчеством местных жителей, но и вы сами попробуете играть на различных инструментах и даже создать импровизированный ансамбль.

И приятный бонус: расслабляющая медитация под целебные звуки поющих чаш.

Праздничный ужин в национальном стиле (возможен вегетарианский тип питания).

Горловое пение у костра в традиционном алтайском аиле.

Включено питание: праздничный ужин.

Размещение: турбаза, двухместное проживание (возможно трех или четырехместное, по запросу).

Экскурсии и мероприятия: долина реки Катунь, «Зубы дракона», с. Аскат, звукотерапия поющими чашами, дегустация национальной кухни, концерт горлового пения, знакомство.

Авто: 95 км от Горно- Алтайска Пешком: 2 км

Знакомство с АлтаемЗнакомство с АлтаемЗнакомство с АлтаемЗнакомство с Алтаем
2 день

Моторафтинг по р. Катунь. Голубые озера. Остров Патмос

Завтрак.

Сегодня для нас по-настоящему откроется главная река Алтая – Катунь: мы совершим сплав по её могучим волнам.

Моторафтинг представляет собой весёлое и абсолютно безопасное катание по волнам на лодке с мотором, вёсла не потребуются, а ваша одежда останется сухой.

В холодный период моторафтинг по Катуни будет заменен на альтернативное мероприятие.

Прогулка до пронзительно голубых и прозрачных озер «Глаза Катуни».

Обед в кафе (оплачивается самостоятельно)

После обеда мы совершим прогулку от острова Патмос до Чемальской ГЭС.

Этот маршрут, безусловно, можно назвать одним из самых популярных – «must see» на Алтае.

Вы пройдете по подвесному мосту к монастырю на острове прямо посреди горной реки, прогуляетесь по живописной козьей тропе, откуда полюбуетесь на слияние двух рек – Чемала и Катуни.

Вечером – ужин у камина.

Жаркая баня, при желании возможно купание в горной реке после бани.

Включено питание: завтрак, ужин.

Размещение: турбаза, двухместное проживание.

Экскурсии и мероприятия: сплав по Катуни, голубые озера «Глаза катуни», о. Патмос и тропа над Катунью, Чемальская ГЭС.

Моторафтинг по р. Катунь. Голубые озера. Остров ПатмосМоторафтинг по р. Катунь. Голубые озера. Остров ПатмосМоторафтинг по р. Катунь. Голубые озера. Остров ПатмосМоторафтинг по р. Катунь. Голубые озера. Остров Патмос
3 день

Путешествие по Чуйскому тракту

Завтрак.

Впереди долгий, но невероятно интересный и насыщенный путь по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту.

Мы преодолеем два перевала: полюбуемся кедровым лесом на Семинском (1717м) и исследуем древние караванные тропы на живописном Чике-Тамане.

Нас ждут: медитация в месте силы, где серебристая река Чуя впадает в могучую Катунь, а также древнее святилище, один из крупнейших петроглифических комплексов Алтая – «Калбак-Таш», где на протяжении тысяч лет древние художники создавали образцы наскальной живописи (сохранилось больше 3000 рисунков).

Мы увидим множество сменяющих друг друга пейзажей, мирно пасущиеся стада, современные и древние археологические памятники, а также 12-метровый водопад Ширлак.

Заселение на базу.

Ужин.

Включено питание: завтрак, ужин.

Размещение: турбаза, двухместное проживание.

Экскурсии и мероприятия: достопримечательности Чуйского тракта.

Авто: 290 км. Пешком: 6 км.

Путешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому тракту
4 день

Алтайский марс. Гейзерное озеро

Завтрак.

Сегодня вам предстоит увидеть самые разнообразные пейзажи: от загадочного бирюзового гейзерного озера, на дне которого буквально на глазах меняются узоры, до бескрайних просторов Курайской степи, опоясанной чашей снежных вершин Северо-Чуйского хребта (высшая точка – гора Маашей-Баш 4177м.).

Далее мы посетим село Кош-Агач, расположенное в примонгольской Чуйской степи, где когда-то кочевали народы, курсировали вереницы караванов.

Вы увидите, насколько отличаются природные и климатические особенности, флора и фауна на юге Алтая.

По дороге мы наберём целебной воды в священном источнике Аржан-Суу.

Наконец, мы сделаем красочные фотографии в одном из самых фантастических мест Республики – Алтайский Марс или знаменитые Марсианские пейзажи – удивительные ландшафты, представляющие собой горы, словно слоями раскрашенные в разные цвета.

Ужин.

Включено питание: завтрак, ужин.

Размещение: турбаза, двухместное проживание.

Экскурсии и мероприятия: Гейзерное озеро, панорама Северо-Чуйского хребта, минеральный источник, Марс, Кош-Агач.

Авто: 120 км Пешком: 6 км.

Алтайский марс. Гейзерное озероАлтайский марс. Гейзерное озероАлтайский марс. Гейзерное озероАлтайский марс. Гейзерное озеро
5 день

Святилище Адыр-Кан. Ильгумень. Место силы - природный парк Уч-Энмек. Дегустация местных сыров

После завтрака мы выезжаем из номеров и направляемся в обратную сторону по Чуйскому тракту.

Мы посетим древнее святилище Адыр-Кан, сделаем панорамные снимки с видом на Катунские террасы и узнаем, как образовался подобного рода рельеф.

Затем прогуляемся к устью реки Большой Ильгумень, где образуется 300-метровый Ильгуменский порог, словно гипнотизирующий своей мощью и красотой.

После обеда нас ждёт экскурсия по Каракольской долине и природному парку Уч-Энмек.

На протяжении веков местные жители верили в силу своей земли, здесь проводили шаманские обряды, строили древние святилища.

Долина богата на археологические артефакты, многие из которых до сих пор остаются загадками.

Венчает Долину священная и почитаемая гора Уч-Энмек.

Экскурсия поможет вам погрузиться в культуру, быт и обычаи алтайского народа, наполниться целительной энергией Алтая.

Заселение на турбазу.

Прощальный ужин.

На следующее утро вы можете продолжить самостоятельный отдых, либо с легкостью добраться до аэропорта г. Горно-Алтайск на такси (30 мин.), работает Яндекс. Такси.

Включено питание: завтрак, ужин.

Размещение: гостиница «Игман», номер «стандарт», двухместное, удобства в номере.

Экскурсии и мероприятия: святилище Адыр-Кан, Катунские террасы, Ильгуменский порог, Уч-Энмек.

Авто: 300 км Пешком: 4 км.

Святилище Адыр-Кан. Ильгумень. Место силы - природный парк Уч-Энмек. Дегустация местных сыровСвятилище Адыр-Кан. Ильгумень. Место силы - природный парк Уч-Энмек. Дегустация местных сыровСвятилище Адыр-Кан. Ильгумень. Место силы - природный парк Уч-Энмек. Дегустация местных сыров

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает размещение на турбазе по пути следования в номерах категории “Стандарт” (двухместное размещение с удобствами).

Доплата за одноместное размещение – 9 000 рублей.

Подробности о возможных вариантах размещения на конкретную дату заезда уточняйте при бронировании.

Также тур предполагает размещение в гостинице «Игман» в Горно-Алтайске в последний день.

Варианты проживания

Турбаза «Территория Счастья»

3 ночи

Уютная турбаза у маленькой горной реки, в отдалении от населенных пунктов, многие гости включают её в самые яркие впечатления от тура. Великолепные блюда из местных продуктов, возможность посидеть у костра, провести время в шумной компании так и побыть в уединении.

Турбаза «Территория Счастья»Турбаза «Территория Счастья»Турбаза «Территория Счастья»Турбаза «Территория Счастья»Турбаза «Территория Счастья»

Гостиница «Игман»

1 ночь

Отель «Игман» расположен в городе Горно-Алтайск. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном. В некоторых из них обустроена гостиная зона. Кроме того, в распоряжении гостей чайник. К услугам гостей собственная ванная комната.

Гостиница «Игман»Гостиница «Игман»Гостиница «Игман»Гостиница «Игман»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер и вся маршрутная нить программы
  • Питание: 5 завтраков, 5 ужинов, включая праздничный ужин в национальном стиле
  • Проживание по программе (турбаза и гостиница Игман)
  • Все экскурсии и мероприятия по программе тура + все входные билеты
  • Работа гида-проводника – 1-2 чел.
  • Концерт горлового пения
  • Моторафтинг или рафтинг по р. Катунь + прокат снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно.
  • Питание (обеды) в кафе – от 450-650 руб. (средний чек за комплекс)
  • Все дополнительные услуги, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организовано питание в туре?

Завтраки группы происходят на турбазе.

При желании, вы можете выбрать вегетарианский тип питания.

Стандартные позиции завтраков: каша, яйца (омлет или вареные), нарезка (сыр, колбаса, овощи), вареные сосиски, блинчики, сырники, гренки, чай, кофе, вода, молоко. Наименования и комплектация завтраков меняются в зависимости от турбаз, где размещается группа в каждый конкретный день тура.

Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средняя стоимость комплексного питания 450-650 руб. На эту сумму можно приобрести салат, суп, второе блюдо и напиток.

Ужины происходят на турбазе. При желании, можно выбрать вегетарианский тип питания. Как правило, это салат + второе блюдо, чай/кофе, сладкое. Пример ужина: овощной салат, отбивная + пюре, хлеб, травяной чай.

Кафе, столовые и рестораны Алтая находятся в самом начале своего развития.

Большинство из них выглядят, как самая дешевая городская столовая.

В этих кафе никогда не слышали про безглютеновую, безлактозную, веганскую и прочие виды диет.

Как правило, есть меню с 3-10 наименованиями готовой еды, среди которых нужно будет выбрать то, что Вам подходит наибольшим образом.

Будет ли сотовая связь?

1) В любом случае ежедневно будет появляться возможность воспользоваться мобильным интернетом. Относительно наличия wi-fi на каждой конкретной базе вас сможет проконсультировать координатор непосредственно перед началом тура. Самый распространенный расклад следующий:

– 01,02 день тура – в течение дня будут ловить все мобильные операторы, будет доступен мобильный интернет. На базе преимущественно будет ловить оператор МТС, частично могут ловить другие операторы, wifi отсутствует.

– 03, 04, 05 день тура – периодами мобильная связь и интернет будут недоступны. Вечером доступны все мобильные операторы, есть wifi.

Как добраться?

Самый удобный перелет до г. Горно-Алтайска. Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда, согласно времени, указанному в программе) и доставим на базу (примерно 1,5-2 часа трансфера).

Как правило, основные рейсы прилетают утром. Лучше всего брать рейс с прилетом с 9 утра до 10.30. Трансфер будет групповой, участники распределяются по минивенам или автобусам, координатор заранее сообщит Вам марку авто и время, в которое Вас заберут от аэропорта.

Например, если несколько человек прилетело в 8.2 и 2 человека в 09.10, то отправление автобуса будет происходить после того, как участники, прилетевшие в 09.10, получат багаж, т. е. в 9.30 утра. За дополнительную плату – 4000 руб. (за машину) мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер на базу в любое удобное для Вас время.

В финальный день тура мы доставим Вас в гостиницу, расположенную неподалеку от аэропорта г. Горно-Алтайска, откуда вы легко сможете самостоятельно добраться до аэропорта на Яндекс. такси в любое удобное для Вас время.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 авг 2022
Организация тура на высшем уровне: продумана каждая деталь, размещение в номерах комфортное, все полностью соответствует описанию тура, вся заявленная программа выполнена. Туристу не нужно думать ни о чем)
Т
16 авг 2022
Спасибо вам за все! Организация отличная) мы на позитиве!! Мы обязательно вернёмся)
А
5 авг 2022
Отдельное спасибо Гришиной Ксении за оформление тура на Алтай! Быстро, четко, слаженно! За следующим туром только к ней 👍

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