09.00-09.30 и 10.30-11.00: Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска.
Вас будет ждать гид с табличкой.
Трансфер до турбазы (1,5-2 часа от аэропорта Горно-Алтайска), обед (оплачивается дополнительно).
Заселение и отдых после перелёта.
В этот день мы полюбуемся рекой Катунь с подвесного моста, а также живописными скалами, выступающими из воды, которые называют «Зубы дракона».
Затем отправимся в село мастеров Аскат, которое недаром называют «арт-деревней» или даже «богемным хутором», ведь именно сюда стекаются талантливые и необычные люди, дабы творить, вдохновляясь окружающей природой и особой энергетикой.
В рамках экскурсии вас ждёт не только знакомство с творчеством местных жителей, но и вы сами попробуете играть на различных инструментах и даже создать импровизированный ансамбль.
И приятный бонус: расслабляющая медитация под целебные звуки поющих чаш.
Праздничный ужин в национальном стиле (возможен вегетарианский тип питания).
Горловое пение у костра в традиционном алтайском аиле.
Включено питание: праздничный ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание (возможно трех или четырехместное, по запросу).
Экскурсии и мероприятия: долина реки Катунь, «Зубы дракона», с. Аскат, звукотерапия поющими чашами, дегустация национальной кухни, концерт горлового пения, знакомство.
Авто: 95 км от Горно- Алтайска Пешком: 2 км
Завтрак.
Сегодня для нас по-настоящему откроется главная река Алтая – Катунь: мы совершим сплав по её могучим волнам.
Моторафтинг представляет собой весёлое и абсолютно безопасное катание по волнам на лодке с мотором, вёсла не потребуются, а ваша одежда останется сухой.
В холодный период моторафтинг по Катуни будет заменен на альтернативное мероприятие.
Прогулка до пронзительно голубых и прозрачных озер «Глаза Катуни».
Обед в кафе (оплачивается самостоятельно)
После обеда мы совершим прогулку от острова Патмос до Чемальской ГЭС.
Этот маршрут, безусловно, можно назвать одним из самых популярных – «must see» на Алтае.
Вы пройдете по подвесному мосту к монастырю на острове прямо посреди горной реки, прогуляетесь по живописной козьей тропе, откуда полюбуетесь на слияние двух рек – Чемала и Катуни.
Вечером – ужин у камина.
Жаркая баня, при желании возможно купание в горной реке после бани.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание.
Экскурсии и мероприятия: сплав по Катуни, голубые озера «Глаза катуни», о. Патмос и тропа над Катунью, Чемальская ГЭС.
Завтрак.
Впереди долгий, но невероятно интересный и насыщенный путь по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту.
Мы преодолеем два перевала: полюбуемся кедровым лесом на Семинском (1717м) и исследуем древние караванные тропы на живописном Чике-Тамане.
Нас ждут: медитация в месте силы, где серебристая река Чуя впадает в могучую Катунь, а также древнее святилище, один из крупнейших петроглифических комплексов Алтая – «Калбак-Таш», где на протяжении тысяч лет древние художники создавали образцы наскальной живописи (сохранилось больше 3000 рисунков).
Мы увидим множество сменяющих друг друга пейзажей, мирно пасущиеся стада, современные и древние археологические памятники, а также 12-метровый водопад Ширлак.
Заселение на базу.
Ужин.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание.
Экскурсии и мероприятия: достопримечательности Чуйского тракта.
Авто: 290 км. Пешком: 6 км.
Завтрак.
Сегодня вам предстоит увидеть самые разнообразные пейзажи: от загадочного бирюзового гейзерного озера, на дне которого буквально на глазах меняются узоры, до бескрайних просторов Курайской степи, опоясанной чашей снежных вершин Северо-Чуйского хребта (высшая точка – гора Маашей-Баш 4177м.).
Далее мы посетим село Кош-Агач, расположенное в примонгольской Чуйской степи, где когда-то кочевали народы, курсировали вереницы караванов.
Вы увидите, насколько отличаются природные и климатические особенности, флора и фауна на юге Алтая.
По дороге мы наберём целебной воды в священном источнике Аржан-Суу.
Наконец, мы сделаем красочные фотографии в одном из самых фантастических мест Республики – Алтайский Марс или знаменитые Марсианские пейзажи – удивительные ландшафты, представляющие собой горы, словно слоями раскрашенные в разные цвета.
Ужин.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание.
Экскурсии и мероприятия: Гейзерное озеро, панорама Северо-Чуйского хребта, минеральный источник, Марс, Кош-Агач.
Авто: 120 км Пешком: 6 км.
После завтрака мы выезжаем из номеров и направляемся в обратную сторону по Чуйскому тракту.
Мы посетим древнее святилище Адыр-Кан, сделаем панорамные снимки с видом на Катунские террасы и узнаем, как образовался подобного рода рельеф.
Затем прогуляемся к устью реки Большой Ильгумень, где образуется 300-метровый Ильгуменский порог, словно гипнотизирующий своей мощью и красотой.
После обеда нас ждёт экскурсия по Каракольской долине и природному парку Уч-Энмек.
На протяжении веков местные жители верили в силу своей земли, здесь проводили шаманские обряды, строили древние святилища.
Долина богата на археологические артефакты, многие из которых до сих пор остаются загадками.
Венчает Долину священная и почитаемая гора Уч-Энмек.
Экскурсия поможет вам погрузиться в культуру, быт и обычаи алтайского народа, наполниться целительной энергией Алтая.
Заселение на турбазу.
Прощальный ужин.
На следующее утро вы можете продолжить самостоятельный отдых, либо с легкостью добраться до аэропорта г. Горно-Алтайск на такси (30 мин.), работает Яндекс. Такси.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: гостиница «Игман», номер «стандарт», двухместное, удобства в номере.
Экскурсии и мероприятия: святилище Адыр-Кан, Катунские террасы, Ильгуменский порог, Уч-Энмек.
Авто: 300 км Пешком: 4 км.
Тур предусматривает размещение на турбазе по пути следования в номерах категории “Стандарт” (двухместное размещение с удобствами).
Доплата за одноместное размещение – 9 000 рублей.
Подробности о возможных вариантах размещения на конкретную дату заезда уточняйте при бронировании.
Также тур предполагает размещение в гостинице «Игман» в Горно-Алтайске в последний день.
Уютная турбаза у маленькой горной реки, в отдалении от населенных пунктов, многие гости включают её в самые яркие впечатления от тура. Великолепные блюда из местных продуктов, возможность посидеть у костра, провести время в шумной компании так и побыть в уединении.
Отель «Игман» расположен в городе Горно-Алтайск. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном. В некоторых из них обустроена гостиная зона. Кроме того, в распоряжении гостей чайник. К услугам гостей собственная ванная комната.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Завтраки группы происходят на турбазе.
При желании, вы можете выбрать вегетарианский тип питания.
Стандартные позиции завтраков: каша, яйца (омлет или вареные), нарезка (сыр, колбаса, овощи), вареные сосиски, блинчики, сырники, гренки, чай, кофе, вода, молоко. Наименования и комплектация завтраков меняются в зависимости от турбаз, где размещается группа в каждый конкретный день тура.
Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средняя стоимость комплексного питания 450-650 руб. На эту сумму можно приобрести салат, суп, второе блюдо и напиток.
Ужины происходят на турбазе. При желании, можно выбрать вегетарианский тип питания. Как правило, это салат + второе блюдо, чай/кофе, сладкое. Пример ужина: овощной салат, отбивная + пюре, хлеб, травяной чай.
Кафе, столовые и рестораны Алтая находятся в самом начале своего развития.
Большинство из них выглядят, как самая дешевая городская столовая.
В этих кафе никогда не слышали про безглютеновую, безлактозную, веганскую и прочие виды диет.
Как правило, есть меню с 3-10 наименованиями готовой еды, среди которых нужно будет выбрать то, что Вам подходит наибольшим образом.
1) В любом случае ежедневно будет появляться возможность воспользоваться мобильным интернетом. Относительно наличия wi-fi на каждой конкретной базе вас сможет проконсультировать координатор непосредственно перед началом тура. Самый распространенный расклад следующий:
– 01,02 день тура – в течение дня будут ловить все мобильные операторы, будет доступен мобильный интернет. На базе преимущественно будет ловить оператор МТС, частично могут ловить другие операторы, wifi отсутствует.
– 03, 04, 05 день тура – периодами мобильная связь и интернет будут недоступны. Вечером доступны все мобильные операторы, есть wifi.
Самый удобный перелет до г. Горно-Алтайска. Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда, согласно времени, указанному в программе) и доставим на базу (примерно 1,5-2 часа трансфера).
Как правило, основные рейсы прилетают утром. Лучше всего брать рейс с прилетом с 9 утра до 10.30. Трансфер будет групповой, участники распределяются по минивенам или автобусам, координатор заранее сообщит Вам марку авто и время, в которое Вас заберут от аэропорта.
Например, если несколько человек прилетело в 8.2 и 2 человека в 09.10, то отправление автобуса будет происходить после того, как участники, прилетевшие в 09.10, получат багаж, т. е. в 9.30 утра. За дополнительную плату – 4000 руб. (за машину) мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер на базу в любое удобное для Вас время.
В финальный день тура мы доставим Вас в гостиницу, расположенную неподалеку от аэропорта г. Горно-Алтайска, откуда вы легко сможете самостоятельно добраться до аэропорта на Яндекс. такси в любое удобное для Вас время.