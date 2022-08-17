1 день

Знакомство с Алтаем

09.00-09.30 и 10.30-11.00: Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска.

Вас будет ждать гид с табличкой.

Трансфер до турбазы (1,5-2 часа от аэропорта Горно-Алтайска), обед (оплачивается дополнительно).

Заселение и отдых после перелёта.

В этот день мы полюбуемся рекой Катунь с подвесного моста, а также живописными скалами, выступающими из воды, которые называют «Зубы дракона».

Затем отправимся в село мастеров Аскат, которое недаром называют «арт-деревней» или даже «богемным хутором», ведь именно сюда стекаются талантливые и необычные люди, дабы творить, вдохновляясь окружающей природой и особой энергетикой.

В рамках экскурсии вас ждёт не только знакомство с творчеством местных жителей, но и вы сами попробуете играть на различных инструментах и даже создать импровизированный ансамбль.

И приятный бонус: расслабляющая медитация под целебные звуки поющих чаш.

Праздничный ужин в национальном стиле (возможен вегетарианский тип питания).

Горловое пение у костра в традиционном алтайском аиле.

Включено питание: праздничный ужин.

Размещение: турбаза, двухместное проживание (возможно трех или четырехместное, по запросу).

Экскурсии и мероприятия: долина реки Катунь, «Зубы дракона», с. Аскат, звукотерапия поющими чашами, дегустация национальной кухни, концерт горлового пения, знакомство.

Авто: 95 км от Горно- Алтайска Пешком: 2 км