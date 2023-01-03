Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
Переезд до эко-отеля "Таежник".
Знакомство с гидом.
Завтрак для тех, кто прибыл на Таежник до 10:30.
Для желающих – экскурсия на гору Черепан, у подножия которой расположен отель, для остальных свободное время, можно сходить на берег Катуни.
Встреча тех туристов, которые прибыли до 13:00.
Обед в ресторане на Таежнике с 13:00 до 14:00.
После обеда переезд до перевала Семинский, в пути около 2-х часов.
Размещение в туристическом комплексе на перевале.
Ужин в кафе.
Для желающих прогулка в окрестностях комплекса.
авто 120 км.
Завтрак в кафе туристического комплекса, выселение из номеров выезд на маршрут.
По дороге в Кош-Агач предусмотрена техническая остановка на перевале Чике-Таман, остановка у памятника водителям Чуйского тракта.
Обед в кафе с. Акташ, после обеда – переезд и экскурсия на “Гейзеровое озеро”.
Возможны остановки в других видовых местах, в зависимости от погодных и иных объективных условий, по окончании экскурсии – переезд до с. Кош-Агач, размещение в гостинице в с. Кош-Агач (Расул или Султан) в номерах с удобствами, ужин в кафе.
Село Кош-Агач расположено на высоте около 1800 метров над уровнем моря в полу-пустынной Чуйской степи, между хребтами Южно-Чуйский и Курайский, в 65 км от границы с Монголией.
авто 300 км.
Завтрак в гостинице.
Выезд на экскурсию.
Сегодня гостям предстоит не утомительная экскурсия с погружением в казахскую культуру и глубокую историю.
Первым объектом посещения станет Тархатинский мегалитический комплекс, расположенный в 25 километрах от села Кош-Агач, по дороге в с. Беляши (Джазатор).
Комплекс состоит из уложенных по кругу каменных глыб, самая большая из которых имеет размер примерно 6*5*4 метра.
Сооружение четко ориентировано по сторонам света, на некоторых камнях имеются петроглифы.
По окончании осмотра комплекса путешественники отправляются в село Жана-Аул, где расположен музей казахской культуры, в котором экскурсовод поведает об истории и традициях казахов населяющих данную местность.
Обед в кафе.
Также в этот день будет возможность посетить рынок, где торгуют монгольскими изделиями из шерсти яков, верблюдов, коз, и приобрести для себя и близких теплые качественные вещи.
Ужинать предстоит в национальной казахской юрте, где гостей накормят блюдами казахской национальной кухни, но голодными здесь не останутся даже те, кто не ест мясо.
Вечером концерт казахской музыки.
авто 60 км.
Завтрак в гостинице.
Выезд на экскурсию на автомобилях повышенной проходимости УАЗ.
На данную экскурсию гражданам Российской Федерации потребуется с собой паспорт.
Внимание: иностранных граждан оформляется пропуск, срок оформления пропуска 30 дней, заявки принимаются не позднее чем за 35 дней до начала тура.
Отправляясь в путешествие в урочище Саржаматы вы будто бы погружаетесь в мир диких животных, здесь бегают стада горных баранов аргали и козерогов, которых можно увидеть не вооруженным глазом, в фото-ловушки неоднократно попадали манулы, а в небе парят соколы балобаны, беркуты, степные орлы и черные грифы.
И конечно-же здесь обитают снежные барсы.
И конечно же никого не оставят равнодушным пейзажи, открывающиеся вокруг.
Обеды в виде перекусов, ужин в гостинице
авто УАЗ 120 км.
Завтрак в гостинице.
Выезд на экскурсию.
Сегодня путешественникам предстоит посещение музея теленгитов Чуйской степи в с. Кокоря, где они узнают об истории и культуре этого народа, музей является филиалом национального музея им. Анохина.
По окончании экскурсии в музее группа отправляется на экскурсию в долину реки Кам-Тыттугем.
Первой остановкой во время экскурсии станет еще один Алтайский Марс, скрытая от многих путешественников долина реки Кызыл-Шин, в бордово-фиолетовых тонах.
Вдоволь насладившись красотами, путники отправляются дальше в долину реки Кам-Тыттугем – священное место для коренных жителей, и кроме того место обитания красно-книжного снежного барса, также долина знаменита своими археологическими памятниками.
В зависимости от погодных условий и состояния группы можно совершить пешую прогулку в водопаду.
Обед в виде перекуса на берегу реки.
Возвращение в гостиницу, ужин в гостинице.
авто УАЗ 150 км.
Завтрак в гостинице.
Выезд на экскурсию к самому большому на Алтае скоплению петроглифов – в долину реки Елангаш, а также на Алтайские марс и луну.
Доехав до с. Ортолык по Чуйскому тракту группа отправляется к первому объекту – чуйским меандрам, красивейшему разливу притока реки Чуя, которыми можно полюбоваться с высоты птичьего полета.
Далее двигается по бездорожью по долине реки Елангаш до петроглифического комплекса Танба-Таш, где сосредоточено около 30 тысяч рисунков, возраст некоторых из них может достигать 11 тысяч лет.
Когда-то в древности через это место проходила транзитная дорога из Китая, поэтому здесь много рисунков относящихся к теме дороги.
По окончании осмотра гости Алтая отправляются на алтайские луну и марс, тот марс, который посетило множество других туристов, и здесь можно будет сравнить впечатления с красной планетой, которую вы посещали ранее.
Обед в виде перекуса.
Возвращение в гостиницу, ужин в гостинице.
авто УАЗ 300 км.
Завтрак в гостинице.
Выезд из номеров.
Переезд до эко-отеля Таежник.
Ужин в ресторане эко-отеля.
Переезд до города, для тех кто самостоятельно забронировал доп. ночь в городе Горно-Алтайск.
Для тех, кто выезжает до городов Новосибирск и Барнаул ориентировочное время выезда 22:30 либо на машине, либо на рейсовом автобусе (не входит в стоимость).
авто 450 км.
Тур предусматривает проживание в гостинице в двухместных номерах с удобствами.
Одноместное размещение под запрос.
Гостиница «Расул» находится в селе Кош-Агач Республики Алтай, в 455 км от Горно-Алтайска и в 60 км от границы с Монголией. В отеле «Расул» уютные номера, вежливый персонал, комфортные условия проживания. Бесплатный WI-FI, уютная кухня со всей нужной утварью, мини-сауна, американский пул, гладильная доска с утюгом.
Размещение в туристическом комплексе на перевале.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость тура включена медицинская страховка и страховка от несчастного случая ОСАО «Росгосстрах»
Страховка от клеща приобретается желающими за дополнительную плату в размере 400,00 рублей, срок действия страховки 1 год.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин.
Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) в подарок при приобретении данного тура.
Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура.
Групповой трансфер означает сбор туристов, которые прилетают примерно в одно время.
Возможно туристам придется подождать прилета следующего самолета в пределах 1 часа.
Если туристы не хотят ожидать в аэропорту, или хотят уехать из т/к вне указанного времени - услуга предоставляется в виде вызова машины, с водителем туристы рассчитываются самостоятельно.
Накануне даты начала тура мы известим всех туристов прилетающих в наш аэропорт о времени, когда их заберут из аэропорта, с учетов времени прилета самолетов.
Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.
Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
Доставка в любой отель после окончания тура - за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.
При выезде в аэропорт Горно-Алтайска по окончании маршрута, наши менеджеры напрямую, либо через гидов информируют туристов о времени выезда с территории базы, время ожидания +5 минут к указанному времени. Остальное считается опозданием, и групповой трансфер не работает.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Барнаула: покупайте билеты с временем прилета до 8:00.
Организуем трансфер за доп. стоимость на сборных машинах (таксисты).
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.
Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.
Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).
В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30-11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа.
При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: от 1500,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; от 1200,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону. Стоимость ориентировочная, зависит от тарифа перевозчика, оплата на месте водителю.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.
Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник.
Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать.
Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Часть маршрута приходит по приграничной территории, граждане РФ могут её посетить при наличии паспорта гражданина РФ, для иностранцев оформляется пропуск, срок оформления 30 суток.
Заявки принимаются не позднее чем за 35 дней до даты начала тура.