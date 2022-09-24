Знакомство с Алтаем. Дегустация национальной еды. Долина реки Катунь. Концерт горлового пения у костра

Самый удобный перелет до г. Горно-Алтайска. Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда, согласно времени, указанному в программе) и доставим на базу (примерно 1,5-2 часа трансфера). Как правило, основные рейсы прилетают утром. Лучше всего брать рейс с прилетом с 9 утра до 10.30. Трансфер будет групповой, участники распределяются по минивэнами или автобусам, координатор заранее сообщит Вам марку авто и время, в которое Вас заберут от аэропорта. Например, если несколько человек прилетело в 8.2 и 2 человека в 09.10, то отправление автобуса будет происходить после того, как участники, прилетевшие в 09.10, получат багаж, т. е. в 9.3 утра. За дополнительную плату – 4000 руб. (за машину) мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер на базу в любое удобное для Вас время. Если в финальный день тура Вы хотите улететь утром, то мы доставим Вас в аэропорт к 8 утра.

Чуть менее удобно прилетать/приезжать в г. Барнаул. От Барнаула до Горно-Алтайска около 4 часов езды (272 км), и 1,5-2 часа – переезд до базы. Дорога будет проходить по равнинной местности (горных красот за окном нет). Если вы приняли решение лететь до г. Барнаула, то мы встретим Вас на парковке гостиничного комплекса «Облепиха» (г. Новоалтайск), от аэропорта до места встречи с группой примерно 40-60 мин. на такси, стоимость – около 700 руб. Вас будет встречать водитель, гид присоединится непосредственно в Республике Алтай. Трансфер групповой и будет происходить совместно с другими участниками путешествия. За дополнительную плату – 10000 руб. мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер от аэропорта г. Барнаула непосредственно до базы в любое удобное время.

Наименее удобно, из-за длительности трансфера, лететь в г. Новосибирск. Дорога от г. Новосибирска до г. Горно-Алтайска занимает около 7-7,5 часов + трансфер до турбазы (1,5-2 часа). Но Новосибирск - большой транспортный узел и многие наши гости прилетают/приезжают именно в этот город. Если вы прилетаете/приезжаете в г. Новосибирск, то рекомендуем Вам прибыть заранее, накануне, чтобы успеть отдохнуть перед путешествием. Мы встретим Вас по адресу г. Новосибирск, ул. Ленина, 84, напротив ж. д. вокзала. Время выезда в 5 утра. В пешей доступности находится множество отелей и хостелов, где вы сможете отдохнуть перед переездом.