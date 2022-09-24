Знакомство с Алтаем. Дегустация национальной еды. Долина реки Катунь. Концерт горлового пения у костра

Также возможны варианты:
Трансфер до турбазы (1,5-2 часа от аэропорта Горно-Алтайска, 5 часов от Барнаула, 9 часов от Новосибирска).
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Заселение и отдых после перелета.
Далее, мы отправимся на экскурсию к острову Патмос и Чемальской ГЭС.
Этот маршрут, безусловно, можно назвать одним из самых популярных – «must see» на Алтае.
Вы пройдете по подвесному мосту к часовне на острове прямо посреди горной реки, прогуляетесь по живописной эко-тропе, откуда полюбуетесь на слияние двух рек – Чемала и Катуни.
Праздничный ужин в национальном стиле (возможен вегетарианский тип питания).
Горловое пение у костра в алтайском аиле.
Протяженность: на авто – 620 км от Новосибирска, 420 км от Барнаула, 95 км от Горно-Алтайска, пешком – 3 км.
Питание включено: праздничный ужин.
Завтрак.
Впереди долгий, но невероятно интересный и насыщенный путь по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту.
Мы преодолеем два перевала: полюбуемся кедровым лесом на Семинском перевале (1717м) и исследуем древние караванные тропы на живописном перевале Чике-Таман.
Помедитируем в месте силы, где серебристая река Чуя впадает в могучую Катунь, посетим древнее святилище, один из крупнейших петроглифических комплексов Алтая – «Калбак-Таш», где на протяжении тысяч лет древние художники создавали образцы наскальной живописи (сохранилось больше 3000 рисунков).
Мы увидим множество сменяющих друг друга пейзажей, мирно пасущиеся стада, древние археологические памятники, а также 12-метровый водопад Ширлак.
Заселение на базу.
Ужин.
Протяженность: на авто – 290 км, пешком – 6 км.
Питание включено: завтрак, ужин.
После завтрака мы отправимся в путешествие по Улаганскому району, который называют краем тысячи озёр.
Мы с вами посетим самые живописные из них, кристально чистые, в которых словно в зеркалах отражаются вершины гор.
Мы поднимемся на самый высокий заасфальтированный перевал Республики Алтай – Улаганский (2080м), который к тому же является мощным почитаемым местом силы.
После обеда мы посетим не менее загадочный и мистический объект – легендарные Пазырыкские курганы, сохранившие до наших дней ценнейшие археологические находки, возраст которых превышает 2000 лет.
Кульминацией дня станет грандиозное чудо Алтайской земли – священная Чулышманская долина, поражающая воображение своими масштабами, ниспадающими потоками водопадов, выразительностью изгибов царственной реки Чулышман.
И, конечно, колоссален единственный в своём роде перевал Кату-Ярык – зигзаг из девяти петель, разрезающий склон ущелья.
Возвращаемся на базу, ужинаем.
Протяженность: на авто – 200 км, пешком – 4 км.
Питание включено: завтрак, ужин.
Завтрак.
Сегодня вам предстоит увидеть самые разнообразные пейзажи: от загадочного бирюзового гейзерного озера, на дне которого буквально на глазах меняются узоры, до бескрайних просторов Курайской степи, опоясанной чашей снежных вершин Северо-Чуйского хребта (высшая точка – гора Маашей-Баш 4177м.).
Далее мы посетим село Кош-Агач, расположенное в примонгольской Чуйской степи, где когда-то кочевали народы, курсировали вереницы караванов.
Вы увидите, насколько отличаются природные и климатические особенности, флора и фауна на юге Алтая.
По дороге мы наберём целебной воды в священном источнике Аржан-Суу.
Наконец, мы сделаем красочные фотографии в одном из самых фантастических мест Республики – Алтайский Марсе.
Вы увидите удивительные разноцветные ландшафты, которые заставят Вас почувствовать себя гостем красной планеты.
Обратное возвращение.
Ужин.
Протяженность: на авто – 120 км, пешком – 6 км.
Питание включено: завтрак, ужин.
После завтрака мы выезжаем из номеров и направляемся в обратную сторону по Чуйскому тракту.
Мы посетим древнее святилище Адыр-Кан, сделаем панорамные снимки с видом на Катунские террасы и узнаем, как образовался подобного рода рельеф.
Затем прогуляемся к устью реки Большой Ильгумень, где образуется 300-метровый Ильгуменьский порог, словно гипнотизирующий своей мощью и красотой.
После обеда нас ждёт экскурсия по Каракольской долине и природному парку Уч-Энмек.
На протяжении веков местные жители верили в силу своей земли, здесь проводили шаманские обряды, строили древние святилища.
Долина богата на археологические артефакты, многие из которых до сих пор остаются загадками.
Венчает Долину священная и почитаемая гора Уч-Энмек.
Экскурсия поможет вам погрузиться в культуру, быт и обычаи алтайского народа, наполниться целительной энергией Алтая.
Заселение на турбазу, ужин.
Протяженность: на авто – 300 км, пешком – 4 км.
Питание включено: завтрак, ужин.
Завтрак.
Сегодня для нас по-настоящему откроется главная река Алтая – Катунь: мы совершим сплав по её могучим волнам под руководством опытного сертифицированного инструктора.
Возможен достаточно экстремальный вариант – рафтинг с прохождением порогов, обилием брызг, адреналина, эмоций.
Каждый почувствует себя частью команды, а незабываемое приключение будет записано как на гоу-про инструктора, так и особо яркие моменты – с берега.
Альтернативный вариант – моторафтинг, – представляет собой весёлое и абсолютно безопасное катание по волнам на лодке с мотором, то есть вёсла не потребуются, а ваша одежда останется сухой.
После обеда мы полюбуемся рекой Катунь с подвесного моста, а также живописными скалами, выступающими из воды, которые называют «Зубы дракона».
Затем отправимся в село мастеров Аскат, которое недаром называют «арт-деревней» или даже «богемным хутором», ведь именно сюда стекаются талантливые и необычные люди, дабы творить, вдохновляясь окружающей природой и особой энергетикой.
В рамках экскурсии Вас ждёт знакомство с творчеством местных жителей, прогулка по чарующий горной тропе на обзорную площадку.
В завершении дня мы посетим одну их лучших местных пасек, где вы сможете познакомиться с технологией пчеловодства, попробовать «сон на пчелах», продегустировать и приобрести мёд.
Вечером – ужин, прощальный костёр, обмен впечатлениями.
Протяженность: по воде – 8 км, пешком – 6 км, авто – 60 км.
Питание включено: завтрак, ужин.
Сегодня у Вас есть 2 Варианта программы в зависимости от условий обратного выезда/вылета.
1 Вариант. Для тех, кто решил улететь утренними рейсами из Горно-Алтайска от компании S7 в 10:10 и 11:00.
06:00-06:30 Завтрак (классический или ланч-боксы).
06:30-06:40 Посадка в автобус.
06:40-08:40: Трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска.
Прощание с участниками, вылетающими из г. Горно-Алтайска.
2 Вариант. Для тех, кто решил улететь дневными или вечерними рейсами от г. Горно- Алтайска. Для тех, кто следует до г. Барнаула и г. Новосибирска и планирует остаться в них ночевать, или уехать/улететь поздними рейсами.
08:00-09:30 Завтрак.
09:30-10:00 Свободное время.
Вы можете совершить прогулку по берегу реки, или отдохнуть на территории базы.
10:00-12:00 Трансфер до аэропорта г. Горно-Алтайска.
Прощание с участниками, вылетающими дневными рейсами из аэропорта г. Горно-Алтайска.
12:00-12:20 Трансфер до автовокзала г. Горно-Алтайска и гостиницы «Игман».
12:20-16:20 Трансфер под г. Барнаул (ГК «Облепиха», г. Новоалтайск, ул. Дорожная-13).
До аэропорта г. Барнаула им. Титова вы сможете добраться на такси, стоимость около 800 руб., в пути 1 час.
16:20-21:00 Трансфер до г. Новосибирска.
Завершение тура на ж. д. вокзале города Новосибирска (станция Новосибирск-Главный) в 21:00, ул. Вокзальная магистраль-1, если вы уезжаете поездом, то до здания вокзала Вам всего 3 минуты ходьбы.
До аэропорта г. Новосибирска вы можете добраться на такси (от 1,0 до 1,5 часов езды), стоимость около 600 руб. Либо, рекомендуем Вам остановиться на ночлег в отеле «Маринс Парк» или «Park Inn Radisson Novosibirsk», которые находятся недалеко от места завершения тура.
Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования (двухместное размещение с удобствами).
Доплата за одноместное размещение – 13 500 рублей.
Подробности о возможных вариантах размещения на конкретную дату заезда – уточняйте при бронировании.
Уютная турбаза у маленькой горной реки, в отдалении от населенных пунктов, многие гости включают её в самые яркие впечатления от тура. Великолепные блюда из местных продуктов, возможность посидеть у костра, провести время в шумной компании так и побыть в уединении.
Расположен в с. Акташ, Улаганский район Республики Алтай. К услугам гостей оздоровительный центр (сауна, баня, хамам, бассейн, фитопаросауна, фитобар), бесплатный Wi-Fi, беседки и мангалы, детская площадка.
К размещению предлагаются домики из кедра, казахская юрта или алтайский аил, а также благоустроенные номера в гостинице и кедровом коттедже.
В одно- и двухэтажных кедровых домиках двухместные номера, в каждом из которых: одна двуспальная либо две односпальные кровати, телевизор, чайник, туалет, раковина (душ отсутствует). Номера оснащены отдельным входом, в некоторых есть холодильник. Есть зимние номера.
В гостинице и в кедровом коттедже имеется просторная оборудованная кухня, где вы можете приготовить себе еду. В пяти шагах от комплекса есть кафе, где можете вкусно позавтракать, пообедать и поужинать.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Рекомендуем смотреть прилет в г. Горно-Алтайск.
Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда) и доставим на базу (примерно 1,5-2 часа трансфера до базы). Как правило, основные рейсы прилетают утром.
В 09:00-10:30 вас будет ждать гид с табличкой «Едем в горы». Сбор по последнему прилетевшему участнику. Можем так же организовать индивидуальный трансфер в любое время за доплату по согласованию.
Так же возможна встреча по согласованию в указанных местах сбора:
Дорога от Новосибирска и Барнаула будет проходить по равнинной местности (горных красот за окном нет). О выбранном варианте города старта и времени прибытия необходимо сообщить заранее, не менее чем за неделю до старта, координатору группы.
1 Турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее.
2 Вы будете размещаться на двух различных базах в разных районах Алтая. В данном туре заявлены возможные варианты: База №1: «Территория счастья»/«Салют»/«Кедр»/«Явь»/«Роял Комфорт» База №2: «Кочевник»/«Расул»/«Алатау»/«Шавло»/«Хан-Алтай»
3 Размещение – двухместное (возможно трех или четырехместное по запросу).
4 Все турбазы для маршрута находятся в живописных местах с видом на горы, на берегах рек.
5 На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно.
6 В домиках/номерах есть розетки. Но практически вся Республика Алтай – это сельская местность, где часто отключают электричество. Рекомендуем Вам взять с собой powerbank.
7 На большинстве турбаз нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой.
8 Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах Вы будете проживать в номерах, на некоторых турбазах – в отдельных домиках. Постельное белье и полотенца предоставляются везде. Гигиенические наборы не предоставляются. Если вы решите идти в баню, то Вам может понадобиться собственное полотенце – не во всех банях их выдают.
Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.
Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.
Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?
Несколько пунктов:
Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:
Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Самый удобный перелет до г. Горно-Алтайска. Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда, согласно времени, указанному в программе) и доставим на базу (примерно 1,5-2 часа трансфера). Как правило, основные рейсы прилетают утром. Лучше всего брать рейс с прилетом с 9 утра до 10.30. Трансфер будет групповой, участники распределяются по минивэнами или автобусам, координатор заранее сообщит Вам марку авто и время, в которое Вас заберут от аэропорта. Например, если несколько человек прилетело в 8.2 и 2 человека в 09.10, то отправление автобуса будет происходить после того, как участники, прилетевшие в 09.10, получат багаж, т. е. в 9.3 утра. За дополнительную плату – 4000 руб. (за машину) мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер на базу в любое удобное для Вас время. Если в финальный день тура Вы хотите улететь утром, то мы доставим Вас в аэропорт к 8 утра.
Чуть менее удобно прилетать/приезжать в г. Барнаул. От Барнаула до Горно-Алтайска около 4 часов езды (272 км), и 1,5-2 часа – переезд до базы. Дорога будет проходить по равнинной местности (горных красот за окном нет). Если вы приняли решение лететь до г. Барнаула, то мы встретим Вас на парковке гостиничного комплекса «Облепиха» (г. Новоалтайск), от аэропорта до места встречи с группой примерно 40-60 мин. на такси, стоимость – около 700 руб. Вас будет встречать водитель, гид присоединится непосредственно в Республике Алтай. Трансфер групповой и будет происходить совместно с другими участниками путешествия. За дополнительную плату – 10000 руб. мы можем организовать для Вас индивидуальный трансфер от аэропорта г. Барнаула непосредственно до базы в любое удобное время.
Наименее удобно, из-за длительности трансфера, лететь в г. Новосибирск. Дорога от г. Новосибирска до г. Горно-Алтайска занимает около 7-7,5 часов + трансфер до турбазы (1,5-2 часа). Но Новосибирск - большой транспортный узел и многие наши гости прилетают/приезжают именно в этот город. Если вы прилетаете/приезжаете в г. Новосибирск, то рекомендуем Вам прибыть заранее, накануне, чтобы успеть отдохнуть перед путешествием. Мы встретим Вас по адресу г. Новосибирск, ул. Ленина, 84, напротив ж. д. вокзала. Время выезда в 5 утра. В пешей доступности находится множество отелей и хостелов, где вы сможете отдохнуть перед переездом.
1 Завтраки группы происходят на турбазе. При желании, вы можете выбрать вегетарианский тип питания. Стандартные позиции завтраков: каша, яйца (омлет или вареные), нарезка (сыр, колбаса, овощи), вареные сосиски, блинчики, сырники, гренки, чай, кофе, вода, молоко. Наименования и комплектация завтраков меняются в зависимости от турбаз, где размещается группа в каждый конкретный день тура.
2 Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средняя стоимость комплексного питания 450- 650 руб. На эту сумму можно приобрести салат, суп, второе блюдо и напиток.
3 Ужины происходят на турбазе. При желании, можно выбрать вегетарианский тип питания. Как правило, это салат + второе блюдо, чай/кофе, сладкое. Пример ужина: овощной салат, отбивная + пюре, хлеб, травяной чай.
4 Кафе, столовые и рестораны Алтая находятся в самом начале своего развития. Большинство из них выглядят, как самая дешевая городская столовая. В этих кафе никогда не слышали про безглютеновую, безлактозную, веганскую и прочие виды диет. Как правило, есть меню с 3-10 наименованиями готовой еды, среди которых нужно будет выбрать то, что Вам подходит наибольшим образом.
В любом случае ежедневно будет появляться возможность воспользоваться мобильным интернетом. Относительно наличия wi-fi на каждой конкретной базе вас сможет проконсультировать координатор непосредственно перед началом тура. Самый распространенный расклад, следующий:
– 01 день тура – в течение дня будут ловить все мобильные операторы, будет доступен мобильный интернет. На базе преимущественно будет ловить оператор МТС, частично могут ловить другие операторы, wifi отсутствует.
– 02, 03, 04, 05 день тура – периодами мобильная связь и интернет будут недоступны. Вечером доступны все мобильные операторы, есть wi-fi.
– 06 и 07 день – частичное отсутствие связи днем, на базе ловит преимущественно МТС, частично могут ловить другие операторы, wi-fi отсутствует.
1. Практический на всем протяжении путешествия у Вас будет возможность посетить продовольственные и хозяйственные магазины, аптеки.
2. Практически во всех магазинах и во многих кафе есть возможность оплаты банковской картой. Но, все-таки, наличность на Алтае по-прежнему нужна, желательно в мелких купюрах.
3. Практически на всем протяжении маршрута у Вас будет возможность снять средства в банкомате Сбербанка, он есть во всех крупных поселках.