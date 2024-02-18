Тысячи наскальных рисунков на пути древних кочевников, загадочный Тархатинский комплекс, посреди степи, тропы диких зверей, великолепные заснеженные вершины, марсианские пейзажи и голубые озера.
Достаточно комфортное проживание в условиях горного Алтая, местное гостеприимство и вкусная национальная еда прибавят хороших впечатлений от отдыха.
июл
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Переезд до с. Чибит
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
Переезд до эко-отеля "Таежник".
Знакомство с гидом.
Завтрак для тех, кто прибыл на Таежник до 10:30.
Для желающих – экскурсия на гору Черепан, у подножия которой расположен отель, для остальных свободное время, можно сходить на берег Катуни.
Встреча тех туристов, которые прибыли до 13:00.
Обед в ресторане эко-отеля Таежник с 13:00 до 14:00.
Если вся группа соберется рано, то выезд до обеда и обед в кафе по дороге.
После обеда переезд до эко-комплекса Кочевник, в пути около 6-ти часов.
Размещение в эко-комплексе.
Ужин в кафе.
авто 350 км.
Алтайский Марс. Погружение в казахскую культуру
Завтрак в кафе э/к Кочевник, либо аналогичного.
Выселение из номеров.
Выезд по маршруту первой экскурсией этого дня станет посещение марсовых полей – урочища Кызыл-Чин, экскурсия частично производится на автомобилях повышенной проходимости.
После окончания экскурсии по Марсу 1 и Марсу 2 группа отправляется в районный центр село Кош-Агач, обед в кафе с. Кош-Агач.
После обеда экскурсия в музей казахов.
Заселение в отель.
Вечером казахский ужин и концерт казахской музыки.
авто 140 км.
Чуйские меандры. Елангаш. Экскурсия в алтайский аил
Завтрак в кафе.
Выезд на экскурсию.
Первым объектом посещения станут Чуйские меандры неподалеку от села Ортолык, с высоты птичьего полета открывается великолепный вид на изгибы и рукава реки Чуя.
Далее двигается по бездорожью по долине реки Елангаш до петроглифического комплекса Танба-Таш, где сосредоточено около 30 тысяч рисунков, возраст некоторых из них может достигать 11 тысяч лет.
Когда-то в древности через это место проходила транзитная дорога из Китая, поэтому здесь много рисунков относящихся к теме дороги.
По окончании осмотра гости Алтая отправляются на алтайские луну и марс, тот марс, который посетило множество других туристов, и здесь можно будет сравнить впечатления с красной планетой, которую вы посещали ранее.
Обед в виде перекуса.
Дальнейший путь пролегает к алтайскому национальному аилу, где для гостей региона будет проведена экскурсия, концерт алтайской музыки и алтайский национальный ужин.
Возвращение в отель.
авто 140 км.
Тархатинский комплекс. Перевал Теплый ключ. Тархатинское озеро
Завтрак в кафе.
Выезд на экскурсию.
Первым объектом посещения в этот день станет Тархатинский мегалитический комплекс.
Тархатинский мегалитический комплекс, он же"Алтайский Стоунхендж" — культурно-историческое каменное сооружение, сакральный центр, древнейший календарь конца III – середины II тысячелетия до н. э.
Представляет собой круг диаметром примерно 60 м, выложенный из камней разного размера.
Сооружение точно ориентировано по сторонам света.
Две пары мегалитов образуют так называемые Западные и Восточные ворота.
Мегалиты первой пары называют Камень со щелью (он расколот) и Богатырь — это самый большой из мегалитов.
Другая пара — Камень с носом (имеет каменный выступ, похожий на нос) и Сфинкс.
У этого мегалита под определенным ракурсом можно разглядеть подобие морды животного.
Ученые предполагают, что в дни зимнего и летнего равноденствия здесь когда-то происходили обряды, посвященные плодородию.
Такая же идея возникает при взгляде на пятый мегалит — камень в форме огромного кресла.
Его называют “Кабай-таш” — “Камень-колыбель”, “Кресло Шамана” или “Колыбель Сартакпая”, по имени легендарного богатыря Алтая.
Он также покрыт петроглифами и один из рисунков на нем изображает женщину, которая ведет за собой быка с круглыми, почти сомкнутыми, рогами.
В древней мифологии такой бык символизировал Солнце, мужское начало, а женщина — Землю.
От их союза и появилось все, что есть в мире.
Такой сакральный сюжет, символизирующий плодородие, явно неслучайно был выбит именно на этом мегалите.
Возможно, поэтому к Кабай-таш едут женщины, которые не могут забеременеть, оставляют здесь дары и подношения.
Также есть версия, что камни расположены по кругу таким образом, что являют собой модель Солнечной системы, что и послужило основанием для версии ученых о том, что данный комплекс также являлся и древней обсерваторией.
Далее группа отправляется к перевалу Теплый ключ, высотой 2900 метров, перед перевалом группа сделает остановку на термальном источник с содержанием радона.
На вершине перевала расположено небольшое озеро.
Обед в виде перекуса.
С перевала, в хорошую погоду, открывается вид на вершину Табын-Богдо-Ола, плато Укок.
Возвращение в отель, ужин.
УАЗ 100 км.
Долина реки Кам-Тыттугем. Музей теленгитов. Пешая экскурсия на водопад
Завтрак в кафе.
Выезд на экскурсию.
Сегодня путешественникам предстоит посещение музея теленгитов Чуйской степи в с. Кокоря, где они узнают об истории и культуре этого народа, музей является филиалом национального музея им. Анохина.
По окончании экскурсии в музее группа отправляется на экскурсию в долину реки Кам-Тыттугем.
Первой остановкой во время экскурсии станет еще один Алтайский Марс, скрытая от многих путешественников долина реки Кызыл-Шин, в бордово-фиолетовых тонах.
Вдоволь насладившись красотами, путники отправляются дальше в долину реки Кам-Тыттугем – священное место для коренных жителей, и кроме того место обитания красно-книжного снежного барса, также долина знаменита своими археологическими памятниками.
В зависимости от погодных условий и состояния группы можно совершить пешую прогулку в водопаду.
Обед в виде перекуса на берегу реки.
Возвращение в гостиницу, ужин в кафе.
авто 100 км, пешком 8 км.
Озера Уч-Коль. Гора Ирбис-Туу
Завтрак в кафе.
Выезд на маршрут.
В этот день путникам предстоит посетить уединенную долину, где расположена цепочка из озер Уч-Коль.
Обед в небольшом кафе.
После обеда группа отправляется в путь к высочайшей точке Южно-Чуйского хребта – горе Ирбис-Туу, высота которой 3967 метров над уровнем моря.
Возвращение в отель.
Ужин в кафе.
УАЗ 140 км.
Отъезд
Завтрак в кафе.
Выезд из номеров.
Переезд до эко-отеля Таежник.
По дороге путешественники посещают “Гейзерное” озеро, слияние рек Чуя и Катунь, перевал Чике-Таман.
Ужин в ресторане эко-отеля Таежник.
Обед в придорожном кафе.
Переезд до Горно-Алтайска, для тех кто самостоятельно забронировал доп. ночь в городе.
Для тех, кто выезжает до городов Новосибирск и Барнаул ориентировочное время выезда 22:30 либо на машине, либо на рейсовом автобусе (по желанию либо при отсутствии автомобилей).
авто 450 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в двухместных номерах с удобствами.
Одноместное размещение под запрос. Доплата за одноместное размещение от 20 800 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Расул» или аналогичная
Гостиница «Расул» находится в селе Кош-Агач Республики Алтай, в 455 км от Горно-Алтайска и в 60 км от границы с Монголией. В отеле «Расул» уютные номера, вежливый персонал, комфортные условия проживания. Бесплатный WI-FI, уютная кухня со всей нужной утварью, мини-сауна, американский пул, гладильная доска с утюгом.
Эко-комплекс «Кочевник»
Туристический комплекс Кочевник, расположенный неподалеку от поселка Чибит на берегу Чуи, идеально сочетает два этих качества: удобные комфортные дома и нетронутая природа Мажойского ущелья. В полной мере отвечает заявленному слову «ЭКО» – экологически чистые дома, да и все постройки размещены для минимально нанесения вреда природе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трехразовое питание, обеды во время экскурсий в виде перекусов
- Перевозки, согласно программе тура
- Оплата проживания в туркомплексе с. Кош-Агач, в номерах с удобствами
- Аренда УАЗиков
- Работа гида
- Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов
- Страховка медицинская и от несчастного случая
- Концерт казахской и алтайской музыки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билета до г. Горно-Алтайска/г. Барнаула/г. Новосибирска и обратно
- Страховка от клеща - 400 руб
- Трансфер до туркомплекса «Таежник» и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута;
- небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.);
- удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары;
- теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки);
- удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!;
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
- 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце);
- средства личной гигиены;
- лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий;
- средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным устройством.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена медицинская страховка и страховка от несчастного случая ОСАО «Росгосстрах»
Страховка от клеща приобретается желающими за дополнительную плату в размере 400,00 рублей, срок действия страховки 1 год.
Как организована доставка до места начала тура?
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин.
Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) в подарок при приобретении данного тура.
Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура.
Групповой трансфер означает сбор туристов, которые прилетают примерно в одно время.
Возможно туристам придется подождать прилета следующего самолета в пределах 1 часа.
Если туристы не хотят ожидать в аэропорту, или хотят уехать из т/к вне указанного времени - услуга предоставляется в виде вызова машины, с водителем туристы рассчитываются самостоятельно.
Накануне даты начала тура мы известим всех туристов прилетающих в наш аэропорт о времени, когда их заберут из аэропорта, с учетов времени прилета самолетов.
Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.
Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
Доставка в любой отель после окончания тура - за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.
При выезде в аэропорт Горно-Алтайска по окончании маршрута, наши менеджеры напрямую, либо через гидов информируют туристов о времени выезда с территории базы, время ожидания +5 минут к указанному времени. Остальное считается опозданием, и групповой трансфер не работает.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Барнаула: покупайте билеты с временем прилета до 8:00.
Организуем трансфер за доп. стоимость на сборных машинах (таксисты).
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.
Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.
Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).
В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30-11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа.
При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: от 1500,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; от 1200,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону. Стоимость ориентировочная, зависит от тарифа перевозчика, оплата на месте водителю.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.
Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник.
Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать.
Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Нужно ли оформлять пропуск в приграничную зону?
Часть маршрута приходит по приграничной территории, граждане РФ могут её посетить при наличии паспорта гражданина РФ, для иностранцев оформляется пропуск, срок оформления 30 суток.
Заявки принимаются не позднее чем за 35 дней до даты начала тура.
Что нужно знать об особенностях тура?
- Часть маршрута приходит по приграничной территории, граждане РФ могут её посетить при наличии паспорта гражданина РФ, для иностранцев оформляется пропуск, срок оформления 30 суток. заявки принимаются не позднее чем за 35 дней до даты начала тура;
- Групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска в ПОДАРОК!
- Маршрут подойдет для всех желающих, он не требует особой физической подготовки;
- На туре работают 1-2 экскурсовода имеющих большой опыт работы и специальную подготовку;
- Внутримаршрутные перевозки осуществляются на комфортном микроавтобусе туристического класса
- Экскурсии по Сайлюгемскому парку осуществляются на автомобилях УАЗ
- Дети допускаются на маршрут с 10 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по письменной доверенности);
- В стоимость тура включена медицинская страховка и страховка от несчастного случая ОСАО «Росгосстрах»
- Страховка от клеща приобретается желающими за дополнительную плату в размере 400,00 рублей, срок действия страховки 1 год.