1 день

Экскурсия на Камышлинский водопад или Голубые озёра. Посёлок мастеров Аскат

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска в центре города или в районах Манжерок / Ая. Время встречи может корректироваться в зависимости от времени прилёта участников тура.

Далее программа зависит от времени года:

Программа 1. Экскурсия на Камышлинский водопад

Посетим живописный водопад на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению.

Камышлинский водопад является частью реки Камышла (буквальный перевод с алтайского языка: «там, где есть камыш»).

По желанию: обратный путь — на моторафте за доплату.

Программа 2. Посещение Голубых озёр

Голубые озёра — одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер — «Глаза Катуни».

Всего же в состав Голубых озёр входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удалённое от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.

Обедаем в кафе по пути следования (доп. плата).

Остановимся в небольшом посёлке Аскат.

Аскат — это село мастеров и художников, основанное в 1866 г. русскими переселенцами. Здесь работают с глиной, деревом, металлом и другими материалами.

Вы можете посетить музей-усадьбу семьи Головань, Льняную лавку, центр русской культуры «Лукоморье», а также посмотреть и купить работы местных рукодельцев.

Заселяемся в отель Чепош Парк / Rockwood. Возможно размещение в аналогичных отелях.

Авто по маршруту — 60 км.