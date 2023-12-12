Поэтому мы предлагаем вам 2 дня экскурсий и дополнительные опции в третий день — выбирайте сами! А жить будем в отеле посреди соснового бора, прямо на берегу реки Катунь.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия на Камышлинский водопад или Голубые озёра. Посёлок мастеров Аскат
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска в центре города или в районах Манжерок / Ая. Время встречи может корректироваться в зависимости от времени прилёта участников тура.
Далее программа зависит от времени года:
- Программа 1. Экскурсия на Камышлинский водопад
Посетим живописный водопад на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению.
Камышлинский водопад является частью реки Камышла (буквальный перевод с алтайского языка: «там, где есть камыш»).
По желанию: обратный путь — на моторафте за доплату.
- Программа 2. Посещение Голубых озёр
Голубые озёра — одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер — «Глаза Катуни».
Всего же в состав Голубых озёр входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удалённое от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.
Обедаем в кафе по пути следования (доп. плата).
Остановимся в небольшом посёлке Аскат.
Аскат — это село мастеров и художников, основанное в 1866 г. русскими переселенцами. Здесь работают с глиной, деревом, металлом и другими материалами.
Вы можете посетить музей-усадьбу семьи Головань, Льняную лавку, центр русской культуры «Лукоморье», а также посмотреть и купить работы местных рукодельцев.
Заселяемся в отель Чепош Парк / Rockwood. Возможно размещение в аналогичных отелях.
Авто по маршруту — 60 км.
Ороктойский мост, Долина Горных духов, о. Патмос и Чемальская ГЭС
Завтракаем в отеле.
Отправляемся в п. Ороктой.
В 11 км от алтайского поселка Ороктой, чуть ниже устья реки Эдиган, расположились Тельдекпенские пороги. Здесь величественная Катунь пересекает скальные отроги Куминского хребта. Ширина реки в этих местах варьируется от 20 до 40 м, а глубина, по некоторым источникам, достигает 70 м.
Тельдекпенские пороги — одни из самых протяженных на Катуни, и полюбоваться этим природным чудом можно с подвесного Ороктойского моста.
Путешествие продолжается и далее мы посетим «Долину Горных духов» — урочище Че-Чкыш, скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь.
Важно: доступность локации зависит от того, будет ли открыт проход. Так как вход через частную территорию.
Осмотрим с. Чемал и о. Патмос.
Сегодня Чемал является одним из крупнейших туристических центров Горного Алтая, привлекающим гостей. На острове Патмос расположена главная достопримечательность Чемала — православный храм 1849 года.
Здесь же находится женский скит Иоанна Богослова барнаульского Знаменского монастыря. Эта небольшая часть священной земли отгорожена от внешнего мира горными реками. Единственный путь попасть на остров — это подвесной деревянный мостик, который висит над могучей рекой Катунь.
Увидим Чемальскую ГЭС — первую ГЭС на Алтае, построенную в 1935 году. Недалеко здесь находится место слияния рек Чемал и Катунь.
По желанию и времени посетим пасеку в с. Чемал, где вам проведут экскурсию: вы узнаете, как устроено жилище пчел, какой мёд вкуснее, для чего нужен сон на пчёлах. Также вы сможете приобрести продукцию пасеки.
Возвращаемся в отель.
Дополнительный
Мы знаем, что даже двух дней на знакомство с Алтаем бывает мало. На этот случай мы подготовили ещё несколько идей для отдыха, а вам остаётся лишь выбрать, как больше хочется провести время.
Например, прокатиться на канатной дороге Манжерок или отправиться в вертолётную экскурсию!
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Чепош Парк» / «Rockwood» (или аналогичном).
Варианты проживания
Чепош Парк Алтай
Отель в самом сердце алтайской природы на берегу горной реки Катунь в окружении соснового бора. Благоустроенная береговая линия с песчаным пляжем, мангалами и потрясающим видом на горы. Вдали от трасс на берегу реки в сосновом бору.
Комфортное проживание в сердце Алтайской природы. Потрясающие виды из панорамных окон.
Береговая линия с мангалами и костровищами. Ресторан с блюдами из русской, европейской и паназиатской кухни.
Rockwood
База отдыха, расположенная на берегу Катуни с уникальным ландшафтом.
Предлагает гостям сочетание дикой природы и комфортного проживания. В отеле есть бесплатный Wi-Fi.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все трансферы по программе
- Проживание в стандартных номерах отеля Чепош Парк / Rockwood
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Питание: завтраки
- Услуги гида-экскурсовода, возможны в формате гид-водитель
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Горно-Алтайск и обратно
- Одноместное размещение (стоимость по запросу)
- Питание по пути следования
- Страховка от клеща
- Баня, другие личные расходы.
- Обратный путь с Камышлинского водопада на моторафте — около 500 руб. /чел.
- Поездка на канатной дороге Манжерок
- Вертолётные и самолётные экскурсии
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Российский паспорт
- Удобную, непромокаемую обувь - обязательно!
- Одежду по принципу капусты: чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой.
- Купальный костюм - если пойдете в баню
- Солнцезащитные очки
- Полис ОМС - он действует на всей территории РФ
- Индивидуальную аптечку
- Достаточное количество наличных денег!
- Могу ли я выбрать другую категорию номера?
Да, вы можете выбрать другую категорию номера, в этом случае стоимость тура будет перерасчитана.
Размещение в номерах с двуспальными кроватями/2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано, но ваши пожелания учитываются при бронировании.
- От чего зависит экскурсионная программа дней?
Тур состоится от 2 участников. Очерёдность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Возможно ли подселение?
Возможно, не гарантировано, при наличии второго желающего на ваши даты.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору