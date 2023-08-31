Готовы увидеть всё самое-самое? За неделю путешествия вы побываете на «Марсе», полюбуетесь бирюзовым озером с необычными узорами, проедете по красивейшему Чуйскому тракту, покатаетесь на пароме по Телецкому озеру и удивитесь устойчивости «каменных грибов» в урочище Аккурум. Посмотрим на слияние Чуи и Катуни и зигзаг перевала Кату-Ярык. Вы зарядитесь эмоциями и отдохнёте в окружении пленительных видов.

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки), лёгкие кроссовки или кеды, сандалии, шерстяные носки, лёгкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов), шорты, несколько футболок, головной убор от солнца, перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкая утеплённая куртка, тёплая шапка, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце, сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки, паспорт, снилс, медицинский полис.

Тур подходит для людей с любой физической подготовкой. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.

Водная часть пути осуществляется на катерах (группа до 15 человек) либо на пароме (группа до 7 человек).

Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина в селе Сростки и стелы Республики Алтай.

В долине Чулышмана нет связи и интернета, также несколько дней нет душа в домиках, но мы заказываем в это время баню.

Подъём на перевал Кату-Ярык производится на транспорте, спуск с перевала осуществляется пешком налегке.

Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.