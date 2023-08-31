Проехать по золотому маршруту, увидеть максимум природных достопримечательностей и покорить перевалы
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|59 000 ₽
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся: удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки), лёгкие кроссовки или кеды, сандалии, шерстяные носки, лёгкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов), шорты, несколько футболок, головной убор от солнца, перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкая утеплённая куртка, тёплая шапка, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце, сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки, паспорт, снилс, медицинский полис.
Тур подходит для людей с любой физической подготовкой. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Водная часть пути осуществляется на катерах (группа до 15 человек) либо на пароме (группа до 7 человек).
Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина в селе Сростки и стелы Республики Алтай.
В долине Чулышмана нет связи и интернета, также несколько дней нет душа в домиках, но мы заказываем в это время баню.
Подъём на перевал Кату-Ярык производится на транспорте, спуск с перевала осуществляется пешком налегке.
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
Проживание. На базах Горного Алтая в домиках с удобствами, 2-, 3-местное размещение. 3 дня на маршруте на базах есть душ, туалет, раковина. Ещё 3 дня душа нет, но в эти дни мы заказываем баню.
Питание. Включены завтраки и ужины, начиная с ужина 1-го дня и заканчивая завтраком в 7-й день. Обеды оплачиваются самостоятельно, в обеденное время заезжаем в кафе
Программа тура по дням
Чуйский тракт и его достопримечательности
Встреча гостей: в 07:00 в аэропорту Барнаула, в 07:30 на авто- и ж. -д. вокзале Барнаула, в 08:00 возле ТЦ «Пассаж» в Барнауле, в 12:00 в аэропорту Горно-Алтайска (при старте в Горно-Алтайске вы пропустите экскурсии в селе Сростки и на стелы республики Алтай).
Начинаем путешествие по Чуйскому тракту — красивейшей автодороге мира. Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина — в с. Сростки. Побываем на горе Пикет. Затем встретимся с теми, кто прилетает в Горно-Алтайск. Посмотрим на памятник герою песни Кольке Снегиреву и старый Чуйский тракт. Покорим перевалы Семинский высотой 1717 метров и крутой Чике-Таман, проедем через каменные ворота Айры-Таш — узкое искусственное ущелье, прорубленное в скале при строительстве современного тракта. Остановимся на Чуй-Оозы, священном для алтайцев месте, где чистые воды Катуни смешиваются с мутно-молочными водами Чуи. Исследуем петроглифы: узнаем об истории изображений и их значении, разглядим детали рисунков.
Вечером разместимся на уютной базе в селе Чибит.
Всего за день проедем 600 км.
Гейзерное озеро, Курайская степь и «Алтайский Марс»
С утра побываем на лесном Гейзерном озере — небольшом водоёме, питаемом родниками. На его дне смесь глины и песка при увеличении притока воды образует причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.
Затем доедем до Курайской степи, похожей на пустыню, окружённую снежными горными вершинами. Полюбуемся ледниками Актру, возвышающимися на 4000 метров. Увидим и разноцветное урочище Кызыл-Чин, оно же «Алтайский Марс». Побродим по глиняным горам, окрашенным в пёстрые оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового, и устроим незабываемые фотосессии.
За день проедем 200 км.
Улаганское плато, Пазырыкские курганы, перевал Кату-Ярык
Отправляемся в сторону Улаганского плато — плоскогорья, покрытого лиственницей и кедром, с большим количеством озёр и водоёмов, за что его ещё называют «страной озёр». В некоторых водятся хариус и форель, есть «мёртвые» озёра, о многих сложены легенды. Сегодня мы также увидим археологические памятники возрастом более 2000 лет — Пазырыкские курганы. Древний народ скифского времени использовал это места для погребения усопших. Могильники окружены горными хребтами, панорама здесь завораживает. Побываем на Улаганском перевале высотой более 2000 метров и перевале Кату-Ярык, представляющем собой крутой спуск в долину реки Чулышман. С высоты перед нами раскинется зигзаг живописной дороги с крутыми поворотами.
Всего за день проедем 130 км.
Поход к «каменным грибам»
В этот день с утра пораньше, пока не началась дневная жара, посетим урочище Аккурум (пер. белая насыпь), одно из самых зрелищный мест Алтая! Осмотрим уникальные природные объекты, курумы, или «каменные грибы». Это плиты, лежащие на столбах в виде шляпок, образованные ветрами, водой и временем. Курумы периодически движутся вниз по склонам из щебня и глины и постоянно меняются: одни продолжают увеличиваться, другие со временем разрушаются. Легенда гласит, что когда упадёт последний каменный гриб, наступит конец света. Проверим с вами, всё ли в порядке, и сможем ощутить особую энергетику этого места.
Подъём займёт около часа с остановками, а наградой станет захватывающий вид на долину реки Чулышман и «каменные грибы».
Экскурсия на водопады
Сегодняшний день посвятим водопадам. Побываем у каскадного Куркуре, название которого переводится как «звенящий, журчащий, гремучий». Вы послушаете, как он шумит, и полюбуетесь радугой, рождаемой тысячами брызг. Затем на лодке переправимся через реку Чулышман и по ровной тропе прогуляемся около 40 минут. Окрестности водопада — сакральное место: жители никогда не пасут здесь скот, а на скалах можно найти древние петроглифы.
Заедем на живописный водопад Чул-Оозы, который обрушивается с отвесной скалы. Путь сюда будет чуть сложнее — кое-где пройдём вброд, немного наберём высоту. Но это того стоит!
На обратном пути на базу увидим и другие водопады: Карасу, Уту-Кая и Туданские.
Переправа через Телецкое озеро
На сегодня запланирован переход на пароме или катерах по Телецкому озеру до посёлка Артыбаш. Полюбуемся видами заповедной территории: у береговой линии на юге — песчаная коса, а вдоль озера — скальные обрывы и небольшие бухты, где могут останавливаться катера и паромы. Послушаем увлекательные легенды и мифы Горного Алтая, например, узнаем, почему озеро также называют золотым.
Если в группе до 7 человек, путешествуем на пароме, если участников 7-15, путешествуем на катерах.
Всего за день проедем 50 км на авто и 76 км на пароме.
Из Артыбаша в Барнаул
Пора возвращаться, но по пути ещё насладимся видами прителецкой тайги и реки Бия, остановимся у сувенирных лавок. Прибытие в Барнаул ориентировочно в 16:00-19:00.
Всего за день проедем 400 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и все трансферы по программе
- Встреча и трансфер от аэропорта и автовокзала Барнаула и аэропорта Горно-Алтайска
- Все экскурсии по программе
- Проживание на базах Горного Алтая в домиках и номерах с удобствами (двух - или трёхместное размещение на усмотрение организатора)
- Двухразовое питание, в день выезда - ужин, в день отъезда - завтрак
- Посещение бани (2 раза на группу)
- Медицинская страховка
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды на маршруте. Заезжаем в кафе и столовые между экскурсиями. Средний чек - 500-600 руб. на человека за один приём
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута - автовокзал Барнаула
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
За неделю по кольцу объехали Горный Алтай, побывали в таких местах, где не всякий автомобиль сможет проехать. Путешествие охватывает очень много "ключевых" мест.
Великолепная природа Алтая, виды такие, что дух захватывает.
Условия размещения приемлемые: на 2х базах была горячая вода (душ), на одной базе, т. к. душа в домике не было - топилась баня каждый день (правда, в режиме сполоснулись и на выход), что было совсем не лишним после дневной прогулки.
Красивая природа, уединение и полный отрыв от новостной ленты - настоящая перезагрузка!
Что не понравилось:
1) Хотелось бы большего информационного наполнения на маршруте, было много информации только в первый день, и чем дальше, тем меньше, в т. ч. некоторые обещанные истории так и не были рассказаны (про это вспомнили слишком поздно).
2) Хотелось бы более дисциплинированный/продуманный подход к организации питания… Когда готовил гид - было вкусно и вполне достаточно еды (всего 2 раза), когда же питание организаторами заказывалось на базе или в кафе - еда была как правило невкусной, скудной и иногда удивляла исполнением, как, например, жиденький суп на ужин (по плавающей в миске колбасе (а не по вкусу) мы решили, что это солянка). Возможно, лучше привлекать участников группы к приготовлению еды, и готовить самим, чем заказывать у очень неумелых "поваров"… Вообщем, с аутсорсом не сложилось.
3) Поездка в Курайскую степь была преподнесена гидом как отклонение от маршрута, т. к. на Марс-2 поехать нет возможности, там все размыто… Соответственно, со всех дополнительно собрали денег "на бензин".
По предварительной информации от организаторов, полученной за день до начала маршрута, сплав на рафтах д. б. стоить 2000 с человека, по факту - 2500 с человека. Видимо тоже "на бензин" дособрали.
4) Пару раз нашу группу объединяли в один автобус с параллельной группой, следующей этим же маршрутом, и тур. группа уже была не 15 человек, как заявлено, а больше 20.
5) Для тех, кому это важно: не было общего вечернего досуга/ сбора / вечерних посиделок у костра, которые бы позволили быстрее познакомиться с группой… Перезнакомились все ближе к концу и было очень жаль расставаться.
Отдельное спасибо гиду Алексею, такой эрудиции и знания у гида еще не разу не встречал. Сами места были великолепные. Из минусов - долгие переезды по плохим дорогам и пыль в микроавтобусе ввиду отсутствия кондиционера.
Организация на высоте. На сайте указано, что сбор группы и окончания тура в Барнауле и тц, но на деле машина забирает из любого места Барнаула и Горно-Алтайска.
Виды потрясающие, размещение на очень комфортных базах, передвижение на комфортной машине.
Дополнительные экскурсии за отдельную плату - отличное решение, я например в один из дней осталась на базе и просто созерцала горы, было очень хорошо.
Спасибо большое за тур! Буду рекомендовать друзьям.
И отдельное спасибо гиду-водителю Алексею! Очень заботился о группе, чтобы всем было хорошо, интересно рассказывал о достопримечательностях и алтайских традициях и обычаях
Я очень довольна:)