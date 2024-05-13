Проехать по Чуйскому тракту и полюбоваться фиолетовым рододендроном
За 5 дней путешествия мы посетим Уларские водопады, перевалы Семинский, Чике-Таман, Улаганский и Кату-Ярык, урочище Кызыл-Чин и Гейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь.
И всё это будет покрыто разноцветным весенним ковром, соседствующим со снежными вершинами и ещё замёрзшими водопадами — настоящая сказка наяву.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 8 лет.
Проживание. В комфортных номерах с удобствами (уютные благоустроенные домики, туристические базы).
Питание. За свой счёт в проверенных кафе по пути следования и столовых на базах. Возможно самостоятельное приготовление ужина.
Программа тура по дням
Перевалы Семинский и Чике-Таман, Чуй-Оозы
Встречаемся, завтракаем и отправляемся по красивейшей автодороге мира — Чуйскому тракту. Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман. Семинский перевал — государственный памятник природы, рубеж Северного и Центрального Алтая. Полюбуемся кедровыми лесами и обилием ярких цветов. Посмотрим на памятный обелиск на вершине, установленный в честь 200-летия присоединения Алтая к России. Перевал Чике-Таман образует серпантин с крутыми поворотами и отвесными склонами, проходит в узком гранитном массиве.
Увидим место слияния бирюзовой Катуни с мутно-молочными водами Чуи — Чуй-Оозы, священное место для коренных жителей.
На ночёвку на туристической базе. Ужин и отдых после насыщенного дня.
Урочище Калбак-Таш, Курайская степь, разноцветные горы Кызыл-Чина
После завтрака едем дальше по Чуйскому тракту. Посетим урочище Калбак-Таш, где осмотрим наскальные рисунки, выбитые точечной техникой, — петроглифы. Некоторые из них датируются 8-м тысячелетием до н. э. Доедем до посёлка Акташ и побываем на знаменитом Гейзерном озере, на дне которого смесь голубой глины и песка во время притоков воды образует узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.
После обеда заедем полюбоваться панорамой Северо-Чуйского хребта и Курайской степи со смотровой площадки, а затем отправимся в урочище Кызыл-Чин, место, где кажется, будто находишься на другой планете. Отсюда и второе название — «Алтайский Марс». Горы в урочище красного, жёлтого и зелёного цветов. Выветренные склоны стоят почти вертикально, и везде талые воды прорезали бороздки и овраги, создав причудливый рельеф. Вы узнаете, как образовалась такая расцветка, погуляете, пофотографируете.
Подкрепившись в кафе, вернёмся в Акташ. Ужин и ночёвка в домиках с удобствами.
Чулышман, перевал Кату-Ярык
Сегодня по дороге с двумя горными перевалами и озёрами переедем в долину реки Чулышман. По пути посетим Пазырыкские курганы — древние захоронения. Преодолеем крутой перевал Кату-Ярык (с алтайского — «крутой бугор»). Серпантин дороги, вырубленной на горе, зигзагом спускается в долину реки. С одной её стороны — склон, с другой — высокий обрыв. Остановимся, чтобы пофотографировать.
Спустимся, пообедаем на базе и погуляем по окрестностям.
Путь в Узнезю
Завтракаем и направляемся в Узнезю, в сторону Чуйского тракта, по дороге любуясь цветущим маральником. Снова преодолеем Кату-Ярык. Если позволят время и погода, посетим малоизвестные, но легкодоступные Уларские водопады, которые в это время могут быть ещё замерзшими.
Ужин и ночь на базе в Узнезе.
Отъезд
Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту (Toyota LandCruiser Prado)
- Проживание 5 дней/4 ночи
- Билеты на все посещаемые объекты
- Услуги гида
- Бензин
Что не входит в цену
- Проезд до Горно-Алтайска и обратно
- Питание - в среднем 1000-1500 руб. с человека в сутки
- При количестве участников меньше 4 человек цена рассчитывается индивидуально