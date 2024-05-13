После завтрака едем дальше по Чуйскому тракту. Посетим урочище Калбак-Таш, где осмотрим наскальные рисунки, выбитые точечной техникой, — петроглифы. Некоторые из них датируются 8-м тысячелетием до н. э. Доедем до посёлка Акташ и побываем на знаменитом Гейзерном озере, на дне которого смесь голубой глины и песка во время притоков воды образует узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.

После обеда заедем полюбоваться панорамой Северо-Чуйского хребта и Курайской степи со смотровой площадки, а затем отправимся в урочище Кызыл-Чин, место, где кажется, будто находишься на другой планете. Отсюда и второе название — «Алтайский Марс». Горы в урочище красного, жёлтого и зелёного цветов. Выветренные склоны стоят почти вертикально, и везде талые воды прорезали бороздки и овраги, создав причудливый рельеф. Вы узнаете, как образовалась такая расцветка, погуляете, пофотографируете.

Подкрепившись в кафе, вернёмся в Акташ. Ужин и ночёвка в домиках с удобствами.