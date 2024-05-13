Автотрип по цветущему Алтаю
Авторский тур в Горно-Алтайске

Проехать по Чуйскому тракту и полюбоваться фиолетовым рододендроном

В мае Горный Алтай усыпан цветами.

За 5 дней путешествия мы посетим Уларские водопады, перевалы Семинский, Чике-Таман, Улаганский и Кату-Ярык, урочище Кызыл-Чин и Гейзерное озеро, Северо-Чуйский хребет и Курайскую степь.

И всё это будет покрыто разноцветным весенним ковром, соседствующим со снежными вершинами и ещё замёрзшими водопадами — настоящая сказка наяву.
Автотрип по цветущему Алтаю
Автотрип по цветущему Алтаю
Автотрип по цветущему Алтаю
Ближайшие даты:
13
мая
14
мая
17
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет58 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 8 лет.

Проживание. В комфортных номерах с удобствами (уютные благоустроенные домики, туристические базы).

Питание. За свой счёт в проверенных кафе по пути следования и столовых на базах. Возможно самостоятельное приготовление ужина.

Программа тура по дням

1 день

Перевалы Семинский и Чике-Таман, Чуй-Оозы

Встречаемся, завтракаем и отправляемся по красивейшей автодороге мира — Чуйскому тракту. Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман. Семинский перевал — государственный памятник природы, рубеж Северного и Центрального Алтая. Полюбуемся кедровыми лесами и обилием ярких цветов. Посмотрим на памятный обелиск на вершине, установленный в честь 200-летия присоединения Алтая к России. Перевал Чике-Таман образует серпантин с крутыми поворотами и отвесными склонами, проходит в узком гранитном массиве.

Увидим место слияния бирюзовой Катуни с мутно-молочными водами Чуи — Чуй-Оозы, священное место для коренных жителей.

На ночёвку на туристической базе. Ужин и отдых после насыщенного дня.

Перевалы Семинский и Чике-Таман, Чуй-ОозыПеревалы Семинский и Чике-Таман, Чуй-ОозыПеревалы Семинский и Чике-Таман, Чуй-ОозыПеревалы Семинский и Чике-Таман, Чуй-Оозы
2 день

Урочище Калбак-Таш, Курайская степь, разноцветные горы Кызыл-Чина

После завтрака едем дальше по Чуйскому тракту. Посетим урочище Калбак-Таш, где осмотрим наскальные рисунки, выбитые точечной техникой, — петроглифы. Некоторые из них датируются 8-м тысячелетием до н. э. Доедем до посёлка Акташ и побываем на знаменитом Гейзерном озере, на дне которого смесь голубой глины и песка во время притоков воды образует узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.

После обеда заедем полюбоваться панорамой Северо-Чуйского хребта и Курайской степи со смотровой площадки, а затем отправимся в урочище Кызыл-Чин, место, где кажется, будто находишься на другой планете. Отсюда и второе название — «Алтайский Марс». Горы в урочище красного, жёлтого и зелёного цветов. Выветренные склоны стоят почти вертикально, и везде талые воды прорезали бороздки и овраги, создав причудливый рельеф. Вы узнаете, как образовалась такая расцветка, погуляете, пофотографируете.

Подкрепившись в кафе, вернёмся в Акташ. Ужин и ночёвка в домиках с удобствами.

Урочище Калбак-Таш, Курайская степь, разноцветные горы Кызыл-ЧинаУрочище Калбак-Таш, Курайская степь, разноцветные горы Кызыл-ЧинаУрочище Калбак-Таш, Курайская степь, разноцветные горы Кызыл-ЧинаУрочище Калбак-Таш, Курайская степь, разноцветные горы Кызыл-Чина
3 день

Чулышман, перевал Кату-Ярык

Сегодня по дороге с двумя горными перевалами и озёрами переедем в долину реки Чулышман. По пути посетим Пазырыкские курганы — древние захоронения. Преодолеем крутой перевал Кату-Ярык (с алтайского — «крутой бугор»). Серпантин дороги, вырубленной на горе, зигзагом спускается в долину реки. С одной её стороны — склон, с другой — высокий обрыв. Остановимся, чтобы пофотографировать.
Спустимся, пообедаем на базе и погуляем по окрестностям.

Чулышман, перевал Кату-ЯрыкЧулышман, перевал Кату-ЯрыкЧулышман, перевал Кату-ЯрыкЧулышман, перевал Кату-Ярык
4 день

Путь в Узнезю

Завтракаем и направляемся в Узнезю, в сторону Чуйского тракта, по дороге любуясь цветущим маральником. Снова преодолеем Кату-Ярык. Если позволят время и погода, посетим малоизвестные, но легкодоступные Уларские водопады, которые в это время могут быть ещё замерзшими.
Ужин и ночь на базе в Узнезе.

Путь в УзнезюПуть в УзнезюПуть в УзнезюПуть в Узнезю
5 день

Отъезд

Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту (Toyota LandCruiser Prado)
  • Проживание 5 дней/4 ночи
  • Билеты на все посещаемые объекты
  • Услуги гида
  • Бензин
Что не входит в цену
  • Проезд до Горно-Алтайска и обратно
  • Питание - в среднем 1000-1500 руб. с человека в сутки
  • При количестве участников меньше 4 человек цена рассчитывается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт. Точное место встречи сообщим сразу после бронирования
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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