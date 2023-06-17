Возвращение к истокамМы отправляемся на родину Василия Шукшина — легендарного советского режиссера и писателя. Гуляя по селу, невольно ощущаешь себя в мире героев его книг и фильмов. Впечатляет село и своими размерами, а также множеством достопримечательностей: здание бывшей школы, где некогда учился Василий Шукшин, памятники, парки и музеи.

Вас ждет экскурсия по Музею-заповеднику В. М. Шукшина. При хорошей погоде мы поднимемся на гору Пикет, откуда открывается живописный вид на реку Катунь. Здесь же возведен памятник В. М. Шукшину. Продолжительность нашего приключения составит 5-6 часов. Важная информация• Способ передвижения: авто — 140 км, пешком — 2 км.