Сростки: экскурсия в место, где родился и вырос легендарный режиссер и писатель
Экскурсия в село Сростки — место, где родился и вырос легендарный советский режиссер, актер и писатель Василий Шукшин.
Сростки занимали важное место в его творчестве: селу посвящено множество рассказов, а на горе Пикет проводились съемки фильма «Печки-лавочки».
Вы посетите музей-заповедник, посвященный Шукшину, а также сможете подняться на ту самую гору, откуда открывается впечатляющая панорама, — становится понятно, почему именно эту локацию выбрал режиссер.
Сростки занимали важное место в его творчестве: селу посвящено множество рассказов, а на горе Пикет проводились съемки фильма «Печки-лавочки».
Вы посетите музей-заповедник, посвященный Шукшину, а также сможете подняться на ту самую гору, откуда открывается впечатляющая панорама, — становится понятно, почему именно эту локацию выбрал режиссер.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Музей-заповедник В. М. Шукшина
- Гора Пикет
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Возвращение к истокамМы отправляемся на родину Василия Шукшина — легендарного советского режиссера и писателя. Гуляя по селу, невольно ощущаешь себя в мире героев его книг и фильмов. Впечатляет село и своими размерами, а также множеством достопримечательностей: здание бывшей школы, где некогда учился Василий Шукшин, памятники, парки и музеи.
Вас ждет экскурсия по Музею-заповеднику В. М. Шукшина. При хорошей погоде мы поднимемся на гору Пикет, откуда открывается живописный вид на реку Катунь. Здесь же возведен памятник В. М. Шукшину. Продолжительность нашего приключения составит 5-6 часов. Важная информация• Способ передвижения: авто — 140 км, пешком — 2 км.
- Максимальное кол-во человек в группе — 30 человек.
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Входные билеты в музеи им. В. М. Шукшина
- Что не входит
- Питание
- Страховка от клеща
- Место начала и завершения?
- Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Алтай
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