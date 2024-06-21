На рубеже 19–20 веков сибиряки буквально ворвались на рынок Европы с продуктом, который в некотором роде стал символом России. В 1919 году на Алтае работало уже 64 сыроварни. Это был успех! Мы продолжаем славную традицию и приглашаем вас в алтайский аил, где раскроем секреты сыропроизводства и дадим вам самим поэкспериментировать. А затем вместе продегустируем раклет.

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Мастер-класс «Основы сыроделия»

Поскольку село Тоурак находится на границе республики Алтай, а мы уважаем и любим местные традиции, проводить мастер-класс будем в алтайском аиле на берегу реки Песчаная. Расскажем об основных принципах и техниках изготовления сыров. Объясним, почему делаем раклет, хотя на Алтае прекрасно зреют разные сыры — от чеддера до пармезана. А затем вы самостоятельно поэкспериментируете с закваской. Длительность — примерно 1 час.

Обед-дегустация сыра раклет

Что такое раклет? Его история началась в средние века в горных районах Швейцарии. Раклет готовили во время фестиваля, когда подходил к концу летний сезон и были готовы первые головки сыра с разных пастбищ. Традиционно головку разрезали пополам и подносили близко к огню. Сыр начинал таять, и его соскребали деревянной лопаткой на горячий картофель. В нашем распоряжении будут разные овощи и высококлассный раклет, который не зря называют сыром для общения. Мы будем его плавить, соскребать на овощи, наслаждаться вкусом и разговаривать о разном.

Прогулка по лугам

После дегустации мы прогуляемся по алтайским лугам и сделаем заготовки для чая из местных лекарственных трав. Заварим травяной сбор и продегустируем свежий горный мёд — село Тоурак славится не только сыром!

Организационные детали