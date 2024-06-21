Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье

Убедиться, что раклет - сыр для общения, и поучаствовать в его создании и дегустации
На рубеже 19–20 веков сибиряки буквально ворвались на рынок Европы с продуктом, который в некотором роде стал символом России. В 1919 году на Алтае работало уже 64 сыроварни.

Это был успех! Мы продолжаем славную традицию и приглашаем вас в алтайский аил, где раскроем секреты сыропроизводства и дадим вам самим поэкспериментировать. А затем вместе продегустируем раклет.
Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
Село Тоурак: мастер-класс на границе двух Алтаев от сырного сомелье
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Мастер-класс «Основы сыроделия»

Поскольку село Тоурак находится на границе республики Алтай, а мы уважаем и любим местные традиции, проводить мастер-класс будем в алтайском аиле на берегу реки Песчаная. Расскажем об основных принципах и техниках изготовления сыров. Объясним, почему делаем раклет, хотя на Алтае прекрасно зреют разные сыры — от чеддера до пармезана. А затем вы самостоятельно поэкспериментируете с закваской. Длительность — примерно 1 час.

Обед-дегустация сыра раклет

Что такое раклет? Его история началась в средние века в горных районах Швейцарии. Раклет готовили во время фестиваля, когда подходил к концу летний сезон и были готовы первые головки сыра с разных пастбищ. Традиционно головку разрезали пополам и подносили близко к огню. Сыр начинал таять, и его соскребали деревянной лопаткой на горячий картофель. В нашем распоряжении будут разные овощи и высококлассный раклет, который не зря называют сыром для общения. Мы будем его плавить, соскребать на овощи, наслаждаться вкусом и разговаривать о разном.

Прогулка по лугам

После дегустации мы прогуляемся по алтайским лугам и сделаем заготовки для чая из местных лекарственных трав. Заварим травяной сбор и продегустируем свежий горный мёд — село Тоурак славится не только сыром!

Организационные детали

  • В стоимость включены мастер-класс и дегустации: обед с сыром раклет, чай с мёдом
  • Мастер-класс проходит в селе Тоурак. Вы можете добраться к нам самостоятельно из Горно-Алтайска (148 км) или Белокурихи (123 км) через село Алтайское. Время в пути от села Алтайского до села Тоурак — 1,5 часа (78 км, без покрытия, грунтовая)
  • При желании можем организовать для вас трансфер — цена по запросу

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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