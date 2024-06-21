Поскольку село Тоурак находится на границе республики Алтай, а мы уважаем и любим местные традиции, проводить мастер-класс будем в алтайском аиле на берегу реки Песчаная. Расскажем об основных принципах и техниках изготовления сыров. Объясним, почему делаем раклет, хотя на Алтае прекрасно зреют разные сыры — от чеддера до пармезана. А затем вы самостоятельно поэкспериментируете с закваской. Длительность — примерно 1 час.
Обед-дегустация сыра раклет
Что такое раклет? Его история началась в средние века в горных районах Швейцарии. Раклет готовили во время фестиваля, когда подходил к концу летний сезон и были готовы первые головки сыра с разных пастбищ. Традиционно головку разрезали пополам и подносили близко к огню. Сыр начинал таять, и его соскребали деревянной лопаткой на горячий картофель. В нашем распоряжении будут разные овощи и высококлассный раклет, который не зря называют сыром для общения. Мы будем его плавить, соскребать на овощи, наслаждаться вкусом и разговаривать о разном.
Прогулка по лугам
После дегустации мы прогуляемся по алтайским лугам и сделаем заготовки для чая из местных лекарственных трав. Заварим травяной сбор и продегустируем свежий горный мёд — село Тоурак славится не только сыром!
Организационные детали
В стоимость включены мастер-класс и дегустации: обед с сыром раклет, чай с мёдом
Мастер-класс проходит в селе Тоурак. Вы можете добраться к нам самостоятельно из Горно-Алтайска (148 км) или Белокурихи (123 км) через село Алтайское. Время в пути от села Алтайского до села Тоурак — 1,5 часа (78 км, без покрытия, грунтовая)
При желании можем организовать для вас трансфер — цена по запросу
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Горно-Алтайске
Я родилась в Сибири, некоторое время прожила во Франции, где знакомилась с традиционными методами натурального сыроделия. Я всегда принимала активное участие в развитии волонтерских программ и организации международных туристических мероприятий на территории Алтайского края, Республики Алтай и Тыва. Приглашаю вас на нашу сыродельню, где раскрою удивительный вкус алтайского сыра и секреты производства.