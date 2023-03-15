Экспедиция на Алтайский Марс
Насыщенная программа, небольшие комфортные группы, интересные истории от профессионального гида, впечатляющие пейзажи круглый год!
июн
июн
июн
июл
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Чуйский тракт
В этот день собираем гостей (кто размещается на курорте Белокуриха или прилетел в Горно-Алтайск).
Личный менеджер скоординирует откуда и кто вас заберет.
Обычно группу собираем из Белокурихи и аэропорт Горно-Алтайск (прилет тогда должен быть до 11.00).
Далее ждет интереснейший путь по самой красивой дороге России – Чуйский тракт.
Это древнейшая торговая дорога.
Именно обмен товарами между Россией и Монголией в начале XIX века стал главным элементом Чуйского торгового пути.
По мере роста торговой значимости Чуйскую тропу к концу XIX благоустроили до колесного пути.
В начале XX века на путь до Кош-Агача и обратно автомашины затрачивали от 15 до 20 дней., а мы с вами проедем за один день практически до границы.
Горные перевалы – Семинский и Чике-таманский, слияние рек, остановка на красивых местах.
Перекусим в кафе по пути (не входит в стоимость).
По приезду – размещение в отеле и отдых.
Ужин в кафе рядом с отелем – местная кухня (не входит в стоимость).
Марсианские горы и Гейзерное озеро
Этот день внесет яркость!
После завтрака отправляемся на цветные горы под названием Марс на Алтае!
По пути раскинется Северо-Чуйский хребет со своими белками, Курайская степь – это всё будет по пути к марсианским горам.
Далее пересаживаемся в проходимую технику и доезжаем до Марса1.
Если группа желает, то можно дополнить знакомство с марсианскими горами.
Есть и МАРС 2.
На обратном пути заезжаем на Гейзерное озеро и красные ворота.
Марс в Горном Алтае – это неповторимое место России, которое должен увидеть каждый житель страны.
Приезжаем на туркомплекс – отдых.
В этот день еще и угостим национальной кухней – очень вкусный обед.
Возвращение
Завтракаем и собираемся в обратный путь!
По пути у нас также остановки для фотосессий.
Водопад Ширлак, Оленные столбы, скифские захоронения – большой выбор объектов!
Остановимся в кафе покушать (не входит в стоимость).
Вас довезут до отеля в Горно-Алтайске и до курорта Белокуриха.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура при одноместном размещении 26 000 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Расул»
В отеле уютные номера, вежливый персонал, комфортные условия проживания. К услугам гостей уютная кухня, гладильная доска с утюгом, прачка, бесплатная автопарковка с видеонаблюдением, бесплатный WI-FI.
В каждом из номеров имеется чайник, платяной шкаф и телевизор с плоским экраном.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание – завтраки, этнообед в 2 день
- Размещение в комфортном отеле
- Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
- Трансфер по программе
- Что не входит
- Авиа- ж/д билеты до Горно-Алтайска/Барнаула/Новосибирска/Бийска и обратно
- Трансфер до курорта Белокуриха и обратно (если необходим)
- Питание вне программы
- Оплата за вход на марс и Гейзерное озеро (примерно 500 руб.)
- Место начала и завершения?
- Россия, Алтайский край, Белокуриха
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзачок для самого необходимого на экскурсии;
- удобная обувь;
- головной убор, очки;
- одежда спортивного стиля;
- купальные принадлежности, сланцы (на Расуле есть небольшой спа-комплекс, бассейн);
- личные гигиенические и медицинские средства;
- зарядные устройства, аккумуляторы для телефона, фотоаппарата
- позаботьтесь о наличии мобильной связи (распространенные операторы- МТС, Билайн, Мегафон. Но нужно учесть, что в путешествии местами связи нет.);
- документы: паспорт, медицинский полис, свидетельство о рождении (для детей), нотариальное согласие от законных представителей (если ребенок путешествует без законных представителей),
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Для оплаты за дополнительные входы нужны наличные.
В Белокурихе в магазинах, в отелях можно рассчитаться по карте. В Горном Алтае лучше иметь наличные деньги.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.