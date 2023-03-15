Экспедиция на Алтайский Марс. Лето

Экспедиция на Алтайский Марс

5
3 отзыва
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
В этом коротком туре вы познакомитесь с удивительным Алтаем. Вас ждет поездка по Чуйскому тракту, посещение Алтайского Марса и Гейзерного озера.

Насыщенная программа, небольшие комфортные группы, интересные истории от профессионального гида, впечатляющие пейзажи круглый год!
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Ближайшие даты:
9
июн
23
июн
30
июн
14
июл
28
июл
18
авг

Что вас ожидает:

Сочная местная кухня
Сочная местная кухня
Угостимся вкусными национальными блюдами
Марсианские разноцветные горы
Марсианские разноцветные горы
Сделаем невероятные фото на фоне знаменитых гор Кызыл-Чина
Знаменитый Чуйский тракт
Знаменитый Чуйский тракт
Познакомимся с красивейшей дорогой России и ее богатой историей

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт

В этот день собираем гостей (кто размещается на курорте Белокуриха или прилетел в Горно-Алтайск).

Личный менеджер скоординирует откуда и кто вас заберет.

Обычно группу собираем из Белокурихи и аэропорт Горно-Алтайск (прилет тогда должен быть до 11.00).

Далее ждет интереснейший путь по самой красивой дороге России – Чуйский тракт.

Это древнейшая торговая дорога.

Именно обмен товарами между Россией и Монголией в начале XIX века стал главным элементом Чуйского торгового пути.

По мере роста торговой значимости Чуйскую тропу к концу XIX благоустроили до колесного пути.

В начале XX века на путь до Кош-Агача и обратно автомашины затрачивали от 15 до 20 дней., а мы с вами проедем за один день практически до границы.

Горные перевалы – Семинский и Чике-таманский, слияние рек, остановка на красивых местах.

Перекусим в кафе по пути (не входит в стоимость).

По приезду – размещение в отеле и отдых.

Ужин в кафе рядом с отелем – местная кухня (не входит в стоимость).

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
2 день

Марсианские горы и Гейзерное озеро

Этот день внесет яркость!

После завтрака отправляемся на цветные горы под названием Марс на Алтае!

По пути раскинется Северо-Чуйский хребет со своими белками, Курайская степь – это всё будет по пути к марсианским горам.

Далее пересаживаемся в проходимую технику и доезжаем до Марса1.

Если группа желает, то можно дополнить знакомство с марсианскими горами.

Есть и МАРС 2.

На обратном пути заезжаем на Гейзерное озеро и красные ворота.

Марс в Горном Алтае – это неповторимое место России, которое должен увидеть каждый житель страны.

Приезжаем на туркомплекс – отдых.

В этот день еще и угостим национальной кухней – очень вкусный обед.

Марсианские горы и Гейзерное озероМарсианские горы и Гейзерное озероМарсианские горы и Гейзерное озероМарсианские горы и Гейзерное озеро
3 день

Возвращение

Завтракаем и собираемся в обратный путь!

По пути у нас также остановки для фотосессий.

Водопад Ширлак, Оленные столбы, скифские захоронения – большой выбор объектов!

Остановимся в кафе покушать (не входит в стоимость).

Вас довезут до отеля в Горно-Алтайске и до курорта Белокуриха.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура при одноместном размещении 26 000 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Расул»

2 ночи

В отеле уютные номера, вежливый персонал, комфортные условия проживания. К услугам гостей уютная кухня, гладильная доска с утюгом, прачка, бесплатная автопарковка с видеонаблюдением, бесплатный WI-FI.

В каждом из номеров имеется чайник, платяной шкаф и телевизор с плоским экраном.

Гостиница «Расул»Гостиница «Расул»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание – завтраки, этнообед в 2 день
  • Размещение в комфортном отеле
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
  • Трансфер по программе
Что не входит
  • Авиа- ж/д билеты до Горно-Алтайска/Барнаула/Новосибирска/Бийска и обратно
  • Трансфер до курорта Белокуриха и обратно (если необходим)
  • Питание вне программы
  • Оплата за вход на марс и Гейзерное озеро (примерно 500 руб.)
Место начала и завершения?
Россия, Алтайский край, Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзачок для самого необходимого на экскурсии;
  • удобная обувь;
  • головной убор, очки;
  • одежда спортивного стиля;
  • купальные принадлежности, сланцы (на Расуле есть небольшой спа-комплекс, бассейн);
  • личные гигиенические и медицинские средства;
  • зарядные устройства, аккумуляторы для телефона, фотоаппарата
  • позаботьтесь о наличии мобильной связи (распространенные операторы- МТС, Билайн, Мегафон. Но нужно учесть, что в путешествии местами связи нет.);
  • документы: паспорт, медицинский полис, свидетельство о рождении (для детей), нотариальное согласие от законных представителей (если ребенок путешествует без законных представителей),
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?

Для оплаты за дополнительные входы нужны наличные.

В Белокурихе в магазинах, в отелях можно рассчитаться по карте. В Горном Алтае лучше иметь наличные деньги.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
15 мар 2023
Словами не выразить!!! Большая благодарность всем кто в этом участвовал!
С
1 мар 2023
Все сделано профессионально и с душой. Спасибо Всем гидам и водителям, все было великолепно.
Е
2 фев 2023
Всё отлично, гид и программа замечательные

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