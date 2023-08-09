Отдыхать на Алтае с комфортом с высоким уровнем сервиса — это реально! В этом путешествии вы будете жить в одном из лучших четырехзвездочных отелей на Алтае с бассейном и развлекательной программой по вечерам, каждый день выезжать в новые места: кататься на катере по Телецкому озеру, подниматься по канатной дороге Манжерок, любоваться серпантинами Чуйского тракта и разгадывать загадки Алтайского Марса. Одну ночь мы проведем в удивительном месте в поселке Акташ — можно любоваться горами прямо из окна номера! Вам не нужно думать ни о каких бытовых вещах — только наслаждаться красотой гор и впитывать свежий алтайский воздух.

Описание

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с с 0:01 15 марта 2022 г. по 23:59 30 апреля 2022 г. . Вернуться из поездки нужно до 30 июня 2022 г.

Организационные детали

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с с 0:01 15 марта 2022 г. по 23:59 30 апреля 2022 г. . Вернуться из поездки нужно до 30 июня 2022 г.

На Алтае многое зависит от погоды — если будет снегопад, то дороги могут быть не везде проходимы. Особенно это касается Алтайского Марса. Если погодные условия будут неблагоприятные, мы заменим Алтайский Марс на другие локации — село Кош-Агач, Курайскую степь и Каракольскую долину.

В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.