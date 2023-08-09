Насладиться спокойствием Телецкого озера и проехать по красивейшей дороге России
Одну ночь мы проведем в удивительном месте в поселке Акташ — можно любоваться горами прямо из окна номера! Вам не нужно думать ни о каких бытовых вещах — только наслаждаться красотой гор и впитывать свежий алтайский воздух.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|119 000 ₽
Описание
На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с с 0:01 15 марта 2022 г. по 23:59 30 апреля 2022 г. . Вернуться из поездки нужно до 30 июня 2022 г.
Организационные детали
На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с с 0:01 15 марта 2022 г. по 23:59 30 апреля 2022 г. . Вернуться из поездки нужно до 30 июня 2022 г.
На Алтае многое зависит от погоды — если будет снегопад, то дороги могут быть не везде проходимы. Особенно это касается Алтайского Марса. Если погодные условия будут неблагоприятные, мы заменим Алтайский Марс на другие локации — село Кош-Агач, Курайскую степь и Каракольскую долину.
В программе можно участвовать с детьми от 5 лет.
Проживание. В четырехзвездочном отеле Altai Palace 4* в Манжероке. Размещение двухместное. В отеле есть открытый бассейн и фитнес-центр, по вечерам организуется развлекательная программа. По запросу, мы также можем вас разместить в других комфортабельных отелях или коттеджах. Одна ночь будет на базе отдыха в поселке Акташ.
Питание. В программу входят завтраки, один ужин и перекусы на обед. Перекусы достаточно сытные, очень часто ими можно наесться. В перекусы входят местные продукты: алтайские пончики (борсоки), варенье из шишек, алтайский мед, разные виды сыров, колбаса из маралятины или сарлычатины, а также травяной чай или молотый кофе.
Связь и интернет. В гостинице есть бесплатный Wi-Fi. В дороге связь может ловить довольно плохо, лучше не планировать важные звонки на это время.
Программа тура по дням
Тайна алтайской принцессы и горнолыжный курорт Манжерок
Мумия алтайской принцессы. Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска и сразу отправимся знакомиться с историей Алтая в Национальный музей имени Анохина. Любители археологии и древностей оценят огромную коллекцию археологических артефактов и, самое главное, настоящую мумию принцессы Укока (V–III вв. до н. э.)! С ней связана загадочная история — вы услышите ее, спускаясь к саркофагу. В помещении поддерживается определенная температура, и посмотреть на мумию можно только в определенное время (вход по расписанию); мы постараемся спланировать программу так, чтобы увидеть мумию, но не можем это гарантировать.
Прокатимся по канатной дороге. После знакомства с историей Алтая пойдем на обед в ресторан «Типография» или другое место поблизости. А затем мы отправимся в горы — на курорт Манжерок. Желающие смогут подняться по канатной дороге на высоту 1020 метров, полюбоваться чудесными видами и рассмотреть реку Катунь.
Вечером заселимся в отель Altai Palace 4*. Можно будет отдохнуть в номерах, самостоятельно прогуляться или сходить в баню.
Прогулка к водопадам, горные реки и остров-скала
Треккинг к водопадам. Позавтракаем в отеле и поедем к Камышлинскому водопаду, который находится на левом берегу Катуни. Так как на машине к водопаду близко не подобраться, устроим небольшую пешую прогулку на 2,5 км: пройдем по подвесному мосту и поднимемся по тропинкам к двум водным каскадам. Насладимся свежестью и шумом воды и сделаем отличные фотоснимки. Обратно можно пойти по той же дороге или прокатиться на моторафте по реке Катунь.
Живописные речные пороги. Наше путешествие продолжается — едем к Тельдекпенским порогам недалеко от поселка Ороктой. На русский название «Тельденпек» переводится как «поднявшаяся дорога». Эти места очень любят туристы на рафтах и байдарках. Мы посмотрим на все с подвесного моста и, возможно, увидим сплавляющиеся байдарки.
Остров-скала с подвесным мостом. Затем отправимся в Чемал, одно из самых популярных мест на Алтае, и посетим остров Патмос. Голубая вода, скалы, православный храм — вы представите, будто оказались в Греции! Попасть на остров можно только по подвесному деревянному мостику, поэтому приготовьтесь к легкому экстриму.
Алтайский мед. При желании можно заехать на пасеку. Пчеловоды расскажут, как устроено жилище пчел и угостят свежим медом. Все, что понравится, можно приобрести и увезти с собой домой.
Долина горных духов. Наша следующая остановка — урочище Чеч Кыш. Ее называют Долиной горных духов, и с этим местом связаны необычные легенды. Вы услышите загадочные истории, которые распространены среди местных жителей, и поднимитесь на смотровую площадку, откуда открывается превосходный вид на Катунь.
Вдоволь нагулявшись и зарядившись красотой природы, вернемся в отель и обсудим впечатления в нашем дружеском кругу.
На катере по Телецкому озеру
Позавтракаем в отеле и поедем на экскурсию по Телецкому озеру. Начнем с групповой прогулки на катере, потом доберемся до заповедных водопадов Корбу и Эстюбе. Вы узнаете, почему туристы называют Телецкое озеро Алтайским Байкалом, и как именуют его местные жители.
У нас будет время на обед в поселке Артыбаш, после чего вернемся в отель.
Самая живописная дорога России, древние петроглифы и волшебное озеро
По Чуйскому тракту. После завтрака собираем вещи и едем по Чуйскому тракту, одной из самых живописных дорог России. Исторический путь из Сибири в Азию раньше имел важное значение для торговли и экономики, а теперь превратился один из главных туристических маршрутов. Слева и справа живописные горы, по ним, словно волнами, петляет дорога, а рядом то и дело видны бурлящие горные реки. Здесь хорошо в любое время года!
Перевалы и слияние рек. Полюбуемся Семинским перевалом и Чике-Таманом, остановимся возле слияния рек Чуи и Катуни — в этом месте встречаются водные потоки разных оттенков, очень любопытный эффект!
Древние петроглифы. Еще мы остановимся возле древних петроглифов Калбак-Таш: это наскальные рисунки, созданные несколько тысяч лет назад, начиная от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н. э.).
Озеро с узорами на дне. Затем доберемся до Гейзерного озера ярко-голубого цвета. На его дне можно разглядеть причудливые узоры и можно долго угадывать, на что они похожи и играть в ассоциации.
Поздно вечером мы приедем в туристический комплекс «Расул» или «Как дома», «Атмосфера Алтая» (или аналогичные базы, с доплатой — возможно размещение в купольном отеле Панорама), поужинаем (ужин включен) и отдохнем.
Алтайский Марс
Марсианские пейзажи. После завтрака едем на Кызыл Чин — Алтайский Марс. Земля тут необычного красного цвета с различными вкраплениями, от оранжево-желтых до фиолетовых. Кажется, будто мы высадились где-то на другой планете! У нас будет время, чтобы пофотографироваться — с такими красками не нужны никакие фильтры.
Следы древних моллюсков. Вы узнаете, почему горы окрашиваются в такие необычные цвета, а еще поищете следы древних моллюсков и водорослей: много миллионов лет назад на этом месте было море. При желании и наличию времени можно посетить Марс-2. УАЗ-буханка оплачивается дополнительно на месте: ее стоимость распределяется между участниками группы.
Затем вернемся обратно по Чуйскому тракту в отель Altai Palace и проведем еще один прекрасный вечер на Алтае.
Квадроциклы, конные прогулки и вертолет
Сегодня полностью свободный день — вы можете провести его так, как захочется. Можно просто погулять по горным тропинкам, а можно выбрать необычные активности, которые предлагают местные:
Квадроциклы. Например, покататься на квадроциклах к Каракольским озерам. Программа займет около 12 часов — это приключение почти на весь день. Дорога туда довольно живописная, а в конце будет семь водоемов, объединенных одной цепочкой.
Конная прогулка. Можно покататься на лошадях. Программы есть разные: от коротких 40-минутных выездов до длительных маршрутов на 6,5 часов для опытных наездников. Опытные проводники всегда подскажут, что делать, и при необходимости дадут базовые уроки верховой езды в горах.
Прогулка на вертолете. Те, кто любит смотреть на все с высоты, могут полетать на вертолете над долиной реки Катунь или Каракольскими озерами, а также отправиться к горе Белуха. Только представьте, какая красота будет сверху!
Дорога домой
Мы завтракаем (в случае раннего выезда берем с собой брекфаст-боксы) и выезжаем в Горно-Алтайск. Можно смотреть билеты на любое удобное время (лучше не раньше 9 утра, а в идеале во второй половине дня, чтобы не вставать слишком рано и успеть на завтрак в гостинице).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе (примеры транспорта: Toyota Alphard, Toyota Prada, Toyota Land Cruiser)
- Проживание в номерах с удобствами (стоимость дана на одного человека при двухместном размещении)
- Экскурсии по программе
- Питание: завтраки, перекусы на обед и 1 ужин
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
- Одноместное размещение (по запросу)
- Ужины
- Самостоятельные переезды
- Баня
- Развлечения в свободный день: квадроциклы, конные и вертолетные прогулки
- Сувениры и личные расходы
- Транспорт до Марс-2 (при желании)
- Размещение в глемпинге Панорама в Акташе - 3000-5000 руб/чел
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В качестве недостатка отмечу, что программа тура несколько ограничена, так что многие достойные (возможно, лучшие) места Алтая остались за ее пределами. Но это вообще общий недостаток всех туристических туров. Поэтому любопытный путешественник должен сам время от времени выходить за рамки заезженных маршрутов.
нам очень понравилась организация тура, каждый день был насыщенный, мы возвращались полные впечатлений!
С Гидом Эдуардом мы подружились, он очень добрый, внимательный, с хорошим чувством юмора, прекрасно провёл с нами весь тур, устраивал нам пикники, заботился о нашем комфорте, всегда был на связи.
Отдельно об отеле «Алтай Палас» - ставлю высшую оценку - персонал вышколен, гостеприимство на высоком уровне, завтраки шикарные. Мы провели в отеле свободный день, воспользовавшись его услугами - бассейном, сауной, караоке.
Да, тур недешёвый, но это того стоит!
Спасибо!