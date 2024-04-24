Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Авторский тур в Горно-Алтайске

Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса

4.9
17 отзывов
Это небольшое, но очень насыщенное путешествие отлично подойдет для небольшой компании до шести человек.

Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель, который покажет самые знаковые места Алтая: проедем по Чуйскому тракту, остановимся возле древних петроглифов урочища Калбак-Таш и слияния рек Чуи и Катуни, полюбуемся причудливыми узорами Гейзерного озера, а потом пересядем на УАЗы и доберемся до Алтайского Марса. Все главные локации Алтая за два дня — великолепные фотографии и яркие впечатления!
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Ближайшие даты:
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возьмите с собой теплую одежду по сезону, дождевик, головной убор, обувь с хорошим протектором. Для бани — тапочки и купальник.

Проживание. В палатках. Можно дополнительно заказать проживание в теплых деревянных домиках. Размещение двух-, трех и четырехместное, удобства в номере. Вечером первого дня можно организовать баню.

Питание. Не входит в стоимость тура. Будем останавливаться в кафе по пути.

Уровень сложности. Это автопутешествие с короткими пешими вкраплениями. Специальной подготовки не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%.

Связь и интернет. С мобильной связью всё хорошо, за исключением нескольких отрезков Чуйского Тракта. Но отвлекаться на звонки не захочется.

Программа тура по дням

1 день

По Чуйскому тракту через живописные перевалы и с остановками у петроглифов

Мы встретим вас в аэропорту или заберем из гостиницы и поедем по одной из самых живописных дорог России — Чуйскому тракту. По пути сделаем остановку в национальном аиле (при желании можно заказать экскурсию и больше узнать об истории алтайского народа). Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман и окажемся в живописном месте, где реки Чуя и Катунь сливаются в одну, демонстрируя мощь природы.

Вы увидите древние петроглифы, которым несколько тысяч лет — высеченные рисунки на камнях, рассказывающие о жизни наших предков. Еще полюбуемся на Ильгуменский порог, а вечером доберемся до нашей уютной базы на природе. При желании можно попариться в настоящей сибирской бане — это лучшее завершение дня!

По Чуйскому тракту через живописные перевалы и с остановками у петроглифовПо Чуйскому тракту через живописные перевалы и с остановками у петроглифовПо Чуйскому тракту через живописные перевалы и с остановками у петроглифов
2 день

Алтайский Марс, Гейзерное озеро и водопад Ширлак

Наше путешествие продолжается: сегодня нас ждет очень необычное Гейзерное озеро, которое привлекает своими загадочными узорами на дне. У нас будет время, чтобы погулять вокруг и рассмотреть причудливые рисунки на водной глади. Потом поедем дальше по Чуйскому тракту мимо заснеженных склонов Северо-Чуйского хребта, блестящих ледников и бескрайней тайги. Не убирайте далеко фотоаппараты: у нас будет несколько остановок для фото, можно сделать отличные кадры.

Затем доберемся до села Чаган-Узун, там пересядем на УАЗы и по бездорожью помчим на Алтайский Марс — удивительное место, где земля имеет красно-оранжевый цвет. Кажется, будто находишься на другой планете. Если позволит погода, до доедем до Марса-2 — более «дикого» места, где меньше туристов. Дорога туда занимает около 40 минут пешком по ущелью — это стоит увидеть!

У нас будет несколько остановок: погуляем возле водопада Ширлак, еще посмотрим на памятник Кольке Снегиреву — герою песни «Есть по Чуйскому тракту дорога», образу водителя, который чтят и уважают местные автомобилисты.

Вечером вернемся в Горно-Алтайск. Мы можем отвезти вас к гостинице или в аэропорт — как вам удобнее.

Алтайский Марс, Гейзерное озеро и водопад ШирлакАлтайский Марс, Гейзерное озеро и водопад ШирлакАлтайский Марс, Гейзерное озеро и водопад ШирлакАлтайский Марс, Гейзерное озеро и водопад Ширлак

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Стоимость указана за 1-6 участников
  • Переезды между локациями
  • Работа гида
  • Проживание в палатках
  • Общественное снаряжение
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды и ужины в кафе - 400-600 руб. за один приём
  • Экскурсия в национальный аил в Каракольской долине - 2000 руб., по желанию
  • Проживание в гостинице/на базе отдыха (от 3500 руб. за номер/домик на 2-4 человек)
  • Вход на территорию комплекса Калбак-Таш - 250 руб
  • Ильгуменский порог - 30 руб
  • Заброска на «Марс» - 1600-3200 руб
  • Баня
  • Карманные расходы, сувениры
  • Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по договорённости, утро
Завершение: Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Галина)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Галина)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Галина)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Галина)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Галина)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Галина)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Галина)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Галина)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Галина)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Галина)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту (Виктория)
Е
24 апр 2024
Отлично проверили время и познакомились с Алтаем. Машина комфортная, как и вождение. Спасибо гиду Сергею за интересную экскурсию)
Виктория
7 апр 2024
Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!
Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!Спасибо большое гиду за чудесный Алтай!!
Г
26 фев 2024
Отдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озеро.
Путешествие нас не утомило, мы остались довольны! Несмотря на длинную дорогу, время пролетает быстро, так как она невероятно красивая. Зимой туристов мало, это огромный плюс для фотографов.
Но берите с собой больше теплых вещей: балаклаву, шерстяные носки, термобелье, горнолыжные штаны.
Гид Сергей нам очень понравился!
Никуда не торопил, все было комфортно, останавливал в красивых локациях для снимков.
Ирина помогала решить все вопросы при бронировании. Благодарю всю команду за это прекрасное путешествие!
Отдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озеро.Отдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озеро.Отдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озеро.Отдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озеро.Отдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озеро.Отдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озеро.Отдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озеро.Отдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озеро.Отдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озеро.Отдыхали с мужем 2 дня с 23-24 февраля 2024. Было путешествие по Чуйскому тракту с заездом на Марс и Гейзерное озеро.
В
25 сен 2023
Отличная организация.
Тур произвел очень яркое впечатление. Успели посмотреть не только самые топовые места, но и «секретные». Лютая просьба находила отклик, времени было достаточно и маршрут подстраивался под наши предпочтения. Следует отменить, что по горной дороге вождение было аккуратным, деликатным. Рассказы интересные, виды потрясающие.
Спасибо огромное! От души рекомендуем! Вернемся только к вам.
Отличная организация.Отличная организация.Отличная организация.Отличная организация.Отличная организация.Отличная организация.Отличная организация.Отличная организация.Отличная организация.Отличная организация.
Н
14 сен 2023
2-дневное путешествие было насыщено прекрасными видами и интересными встречами.
Спасибо организатору Константину, особая благодарность экскурсоводу Николаю за интересное путешествие и комфорт в поездке.
Я
9 сен 2023
1-2 сентября состоялось наше путешествие на марсово поле. Транспорт, экскурсовод Дмитрий - все отлично!
Дмитрий помогал нам во время всего путешествия, готов к любым ситуациям, за что ему большое спасибо. Знает много интересных мест, маршрут строит исходя из предпочтений. Так мы заехали козью ферму, купили самых вкусных сыров и даже подоили козу сами. Это было незапланирован, но вызвало наибольших восторг. Дмитрий угостил нас чаем с травами, которые собирает сам. На протяжении всей поездки нам было комфортно. Транспорт удобный, дети смогли полностью разложить сидения и спали практическими дорогу.
1-2 сентября состоялось наше путешествие на марсово поле. Транспорт, экскурсовод Дмитрий - все отлично!
Е
28 авг 2023
Ездили в мини-путешествие по Чуйскому тракту 19-20 августа 2023 года. Сопровождал в поездке Олег, опытный путешественник и спортсмен. Комфортабельный автомобиль, увлекательные рассказы и виды Алтая не могли оставить нас равнодушными. Были некоторые нюансы по организации ночлега, но они не испортили общего впечатления о путешествии. Спасибо организатору Константину за прекрасные выходные!
М
19 июля 2023
Горный Алтай- теперь одно из моих любимых мест в России. За двухдневный тур была преодолена большая дистанция по прекрасному Чуйскому Тракту. Во время экспедиции полюбовался красотами Курайской степи и незабываемыми красками Алтайского Марса и много много других замечательных мест. Очень повезло с погодой во время экскурсии. Гид Николай- ответственный и пунктуальный водитель и экскурсовод. Рекомендую!
Горный Алтай- теперь одно из моих любимых мест в России. За двухдневный тур была преодолена большаяГорный Алтай- теперь одно из моих любимых мест в России. За двухдневный тур была преодолена большаяГорный Алтай- теперь одно из моих любимых мест в России. За двухдневный тур была преодолена большаяГорный Алтай- теперь одно из моих любимых мест в России. За двухдневный тур была преодолена большаяГорный Алтай- теперь одно из моих любимых мест в России. За двухдневный тур была преодолена большая
Татьяна
15 июля 2023
Огромное спасибо Марине за прекрасную поездку!
Мы в восторге от невероятных пейзажей дедушки Алтая)). Благодаря мастерству Марины, маршрут был проложен для нас индивидуально, так как мы не подготовлены к продолжительным трекингам. Но при этом, нам удалось увидеть и слияние рек и высокогорные хребты.
Марина чудесный рассказчик, накопленный опыт и богатые знания края! А какой портфель экскурсовода! Я работаю в туризме много лет! Но вот это портфель, всем портфелям портфель!
Это настоящий индивидуальный тур, вы идете в своём ритме, фотографируете тот контент, который необходим, не надо гнаться за группой.
Спасибо Константин за прекрасного гида и рассказчика!
Пусть процветает ваш край и ваше дело!
Огромное спасибо Марине за прекрасную поездку!Огромное спасибо Марине за прекрасную поездку!Огромное спасибо Марине за прекрасную поездку!Огромное спасибо Марине за прекрасную поездку!Огромное спасибо Марине за прекрасную поездку!Огромное спасибо Марине за прекрасную поездку!Огромное спасибо Марине за прекрасную поездку!Огромное спасибо Марине за прекрасную поездку!Огромное спасибо Марине за прекрасную поездку!Огромное спасибо Марине за прекрасную поездку!
Е
7 июля 2023
Понравилось очень! Были ньюансы денежного характера, но все разрешилось благополучно. Водителю Николаю огромное спасибо за комфортный чистый автомобиль и вообще он, как говориться,"свой парень") отдельное спасибо весельчаку Алексею, который показал экстримальное вождение на УАЗе до Марсов. Все было супер👍🏻
Д
25 июня 2023
Путешествие прошло замечательно! Красота природы Горного Алтая впечатляет, действительно "место силы"! Большое спасибо за отличную организацию нашего мини-путешествия: помогли подобрать места ночлега, чтобы было комфортно и удобно по местоположению, гид Андрей накануне связался с нами, договорились на время встречи, приехал точно вовремя, на протяжении всего путешествия интересно рассказывал обо всем, отвечал на вопросы, заботился как о детях! (Хотим ли мы пить, кушать и т. п) вечером не покидал нас, не убедившись, что нас разместят и покормят! Рассказал, что ещё можно посмотреть, поэтому уже задумываемся о следующем путешествии. Спасибо большое! Рекомендуем всем! Подберут тур по вашему запросу, будут сопровождать во время путешествия, во всем помогут.
С
17 июня 2023
Алтай это действительно невероятное место, шикарная природа, красивые места, воздух - обязательно стоит ехать!
Наверное, у этого края еще и интересная история, но к сожалению, первый раз в жизни у меня был гид, который в основном молчал, изредка что-то отвечая, но довольно скудно. Это был скорее сопровождающий водитель, за 36 тыс ожидаешь, конечно, несколько иного. Если просто взять машину в прокат и самому читать статьи и документалки смотреть, то выйдет раза в 3 дешевле, а эффект тот же самый. Ну и первый раз в жизни гид в аэропорту незнакомого города встречает не с табличкой, а сообщением - я на парковке - и ты идешь с чемоданом, и бродишь среди кучи машин, ищешь.

По маршруту никаких претензий, все очень красивое, дорога шикарная. На ночевку останавливалась на базе в Акташе - очень милая хозяйка, с утра кормят завтраком, номера простенькие, но все что нужно есть.

Короче, однозначно стоит ехать, Алтай это сказка, но когда берешь экскурсию у команды гидов, то вначале выяснить подробнее какой именно будет тебя сопровождать- это очень важно.
Константин
Константин
Ответ организатора:
Светлана, добрый день!
Благодарю за конструктивную критику, она ценна и полезна. Соглашусь с тем, что оба аспекта работы гида, на которые Вы обратили внимание - действительно важные составляющие любой экскурсии, а тем более, индивидуальной. Встречаем в аэропорту мы без табличек, но сразу у крыльца аэровокзала. Оставаться в машине – недопустимо. Мы поговорили с Сергеем об этом и он изменил свой подход. Что касается слабого информационного сопровождения, то Сергей местный житель и в целом довольно неплохо подкован в матчасти, особенно в культурной составляющей – он мастер по изготовлению камусов, национальных музыкальных инструментов. Видимо, просто был не в лучшей форме. Причина, очевидно, в том, что в дни, предшествующие Вашей поездке, он также был занят с утра до позднего вечера на экскурсиях и не восстановился нормально. За график отвечаю я и это моя вина. Сделал для себя вывод и внес коррективы в работу – сейчас не ставлю гидам 2 поездки подряд, оставляя свободный день на отдых и подготовку.
Мне жаль, что мы не оправдали Ваших ожиданий на 100%. Готов частично компенсировать это, снизив стоимость проведенной экскурсии для Вас на 6000 руб. – эту сумму вернём Вам переводом.
С
27 мая 2023
Огромное спасибо за прекрасное 2-хдневное путешествие. Полный восторг! Мистика и медитация, захватывающие дух высоты, инопланетные пейзажи и великолепный гид с нестандартным взглядом на историю! Очень рекомендую!
Огромное спасибо за прекрасное 2-хдневное путешествие. Полный восторг! Мистика и медитация, захватывающие дух высоты, инопланетные пейзажиОгромное спасибо за прекрасное 2-хдневное путешествие. Полный восторг! Мистика и медитация, захватывающие дух высоты, инопланетные пейзажиОгромное спасибо за прекрасное 2-хдневное путешествие. Полный восторг! Мистика и медитация, захватывающие дух высоты, инопланетные пейзажиОгромное спасибо за прекрасное 2-хдневное путешествие. Полный восторг! Мистика и медитация, захватывающие дух высоты, инопланетные пейзажиОгромное спасибо за прекрасное 2-хдневное путешествие. Полный восторг! Мистика и медитация, захватывающие дух высоты, инопланетные пейзажи
Г
2 мая 2023
Прекрасное путешествие за два дня. Очень много восхитительного увидели, услышали и запечатлели. Хотим вернуться ещё летом. Были в начале мая. Очень рекомендуем!!!
Прекрасное путешествие за два дня. Очень много восхитительного увидели, услышали и запечатлели. Хотим вернуться ещё летом.Прекрасное путешествие за два дня. Очень много восхитительного увидели, услышали и запечатлели. Хотим вернуться ещё летом.Прекрасное путешествие за два дня. Очень много восхитительного увидели, услышали и запечатлели. Хотим вернуться ещё летом.
А
15 окт 2022
Были вдвоем с женой на двухдневной экскурсии, остались в полном восторге, всё супер! можно и поболтать, и про достопримечательности послушать) ездит Константин аккуратно, не курит.
сама экскурсия подобрана тоже классно, время на все достопримечательности в достатке) и пофоткаться можно успеть, и помедитировать) довольны

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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