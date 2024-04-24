Возьмите с собой теплую одежду по сезону, дождевик, головной убор, обувь с хорошим протектором. Для бани — тапочки и купальник.

Проживание. В палатках. Можно дополнительно заказать проживание в теплых деревянных домиках. Размещение двух-, трех и четырехместное, удобства в номере. Вечером первого дня можно организовать баню.

Питание. Не входит в стоимость тура. Будем останавливаться в кафе по пути.

Уровень сложности. Это автопутешествие с короткими пешими вкраплениями. Специальной подготовки не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%.

Связь и интернет. С мобильной связью всё хорошо, за исключением нескольких отрезков Чуйского Тракта. Но отвлекаться на звонки не захочется.