Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель, который покажет самые знаковые места Алтая: проедем по Чуйскому тракту, остановимся возле древних петроглифов урочища Калбак-Таш и слияния рек Чуи и Катуни, полюбуемся причудливыми узорами Гейзерного озера, а потом пересядем на УАЗы и доберемся до Алтайского Марса. Все главные локации Алтая за два дня — великолепные фотографии и яркие впечатления!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возьмите с собой теплую одежду по сезону, дождевик, головной убор, обувь с хорошим протектором. Для бани — тапочки и купальник.
Проживание. В палатках. Можно дополнительно заказать проживание в теплых деревянных домиках. Размещение двух-, трех и четырехместное, удобства в номере. Вечером первого дня можно организовать баню.
Питание. Не входит в стоимость тура. Будем останавливаться в кафе по пути.
Уровень сложности. Это автопутешествие с короткими пешими вкраплениями. Специальной подготовки не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%.
Связь и интернет. С мобильной связью всё хорошо, за исключением нескольких отрезков Чуйского Тракта. Но отвлекаться на звонки не захочется.
Программа тура по дням
По Чуйскому тракту через живописные перевалы и с остановками у петроглифов
Мы встретим вас в аэропорту или заберем из гостиницы и поедем по одной из самых живописных дорог России — Чуйскому тракту. По пути сделаем остановку в национальном аиле (при желании можно заказать экскурсию и больше узнать об истории алтайского народа). Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман и окажемся в живописном месте, где реки Чуя и Катунь сливаются в одну, демонстрируя мощь природы.
Вы увидите древние петроглифы, которым несколько тысяч лет — высеченные рисунки на камнях, рассказывающие о жизни наших предков. Еще полюбуемся на Ильгуменский порог, а вечером доберемся до нашей уютной базы на природе. При желании можно попариться в настоящей сибирской бане — это лучшее завершение дня!
Алтайский Марс, Гейзерное озеро и водопад Ширлак
Наше путешествие продолжается: сегодня нас ждет очень необычное Гейзерное озеро, которое привлекает своими загадочными узорами на дне. У нас будет время, чтобы погулять вокруг и рассмотреть причудливые рисунки на водной глади. Потом поедем дальше по Чуйскому тракту мимо заснеженных склонов Северо-Чуйского хребта, блестящих ледников и бескрайней тайги. Не убирайте далеко фотоаппараты: у нас будет несколько остановок для фото, можно сделать отличные кадры.
Затем доберемся до села Чаган-Узун, там пересядем на УАЗы и по бездорожью помчим на Алтайский Марс — удивительное место, где земля имеет красно-оранжевый цвет. Кажется, будто находишься на другой планете. Если позволит погода, до доедем до Марса-2 — более «дикого» места, где меньше туристов. Дорога туда занимает около 40 минут пешком по ущелью — это стоит увидеть!
У нас будет несколько остановок: погуляем возле водопада Ширлак, еще посмотрим на памятник Кольке Снегиреву — герою песни «Есть по Чуйскому тракту дорога», образу водителя, который чтят и уважают местные автомобилисты.
Вечером вернемся в Горно-Алтайск. Мы можем отвезти вас к гостинице или в аэропорт — как вам удобнее.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Стоимость указана за 1-6 участников
- Переезды между локациями
- Работа гида
- Проживание в палатках
- Общественное снаряжение
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
- Обеды и ужины в кафе - 400-600 руб. за один приём
- Экскурсия в национальный аил в Каракольской долине - 2000 руб., по желанию
- Проживание в гостинице/на базе отдыха (от 3500 руб. за номер/домик на 2-4 человек)
- Вход на территорию комплекса Калбак-Таш - 250 руб
- Ильгуменский порог - 30 руб
- Заброска на «Марс» - 1600-3200 руб
- Баня
- Карманные расходы, сувениры
- Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Путешествие нас не утомило, мы остались довольны! Несмотря на длинную дорогу, время пролетает быстро, так как она невероятно красивая. Зимой туристов мало, это огромный плюс для фотографов.
Но берите с собой больше теплых вещей: балаклаву, шерстяные носки, термобелье, горнолыжные штаны.
Гид Сергей нам очень понравился!
Никуда не торопил, все было комфортно, останавливал в красивых локациях для снимков.
Ирина помогала решить все вопросы при бронировании. Благодарю всю команду за это прекрасное путешествие!
Тур произвел очень яркое впечатление. Успели посмотреть не только самые топовые места, но и «секретные». Лютая просьба находила отклик, времени было достаточно и маршрут подстраивался под наши предпочтения. Следует отменить, что по горной дороге вождение было аккуратным, деликатным. Рассказы интересные, виды потрясающие.
Спасибо огромное! От души рекомендуем! Вернемся только к вам.
Спасибо организатору Константину, особая благодарность экскурсоводу Николаю за интересное путешествие и комфорт в поездке.
Дмитрий помогал нам во время всего путешествия, готов к любым ситуациям, за что ему большое спасибо. Знает много интересных мест, маршрут строит исходя из предпочтений. Так мы заехали козью ферму, купили самых вкусных сыров и даже подоили козу сами. Это было незапланирован, но вызвало наибольших восторг. Дмитрий угостил нас чаем с травами, которые собирает сам. На протяжении всей поездки нам было комфортно. Транспорт удобный, дети смогли полностью разложить сидения и спали практическими дорогу.
Мы в восторге от невероятных пейзажей дедушки Алтая)). Благодаря мастерству Марины, маршрут был проложен для нас индивидуально, так как мы не подготовлены к продолжительным трекингам. Но при этом, нам удалось увидеть и слияние рек и высокогорные хребты.
Марина чудесный рассказчик, накопленный опыт и богатые знания края! А какой портфель экскурсовода! Я работаю в туризме много лет! Но вот это портфель, всем портфелям портфель!
Это настоящий индивидуальный тур, вы идете в своём ритме, фотографируете тот контент, который необходим, не надо гнаться за группой.
Спасибо Константин за прекрасного гида и рассказчика!
Пусть процветает ваш край и ваше дело!
Наверное, у этого края еще и интересная история, но к сожалению, первый раз в жизни у меня был гид, который в основном молчал, изредка что-то отвечая, но довольно скудно. Это был скорее сопровождающий водитель, за 36 тыс ожидаешь, конечно, несколько иного. Если просто взять машину в прокат и самому читать статьи и документалки смотреть, то выйдет раза в 3 дешевле, а эффект тот же самый. Ну и первый раз в жизни гид в аэропорту незнакомого города встречает не с табличкой, а сообщением - я на парковке - и ты идешь с чемоданом, и бродишь среди кучи машин, ищешь.
По маршруту никаких претензий, все очень красивое, дорога шикарная. На ночевку останавливалась на базе в Акташе - очень милая хозяйка, с утра кормят завтраком, номера простенькие, но все что нужно есть.
Короче, однозначно стоит ехать, Алтай это сказка, но когда берешь экскурсию у команды гидов, то вначале выяснить подробнее какой именно будет тебя сопровождать- это очень важно.
Благодарю за конструктивную критику, она ценна и полезна. Соглашусь с тем, что оба аспекта работы гида, на которые Вы обратили внимание - действительно важные составляющие любой экскурсии, а тем более, индивидуальной. Встречаем в аэропорту мы без табличек, но сразу у крыльца аэровокзала. Оставаться в машине – недопустимо. Мы поговорили с Сергеем об этом и он изменил свой подход. Что касается слабого информационного сопровождения, то Сергей местный житель и в целом довольно неплохо подкован в матчасти, особенно в культурной составляющей – он мастер по изготовлению камусов, национальных музыкальных инструментов. Видимо, просто был не в лучшей форме. Причина, очевидно, в том, что в дни, предшествующие Вашей поездке, он также был занят с утра до позднего вечера на экскурсиях и не восстановился нормально. За график отвечаю я и это моя вина. Сделал для себя вывод и внес коррективы в работу – сейчас не ставлю гидам 2 поездки подряд, оставляя свободный день на отдых и подготовку.
Мне жаль, что мы не оправдали Ваших ожиданий на 100%. Готов частично компенсировать это, снизив стоимость проведенной экскурсии для Вас на 6000 руб. – эту сумму вернём Вам переводом.
сама экскурсия подобрана тоже классно, время на все достопримечательности в достатке) и пофоткаться можно успеть, и помедитировать) довольны