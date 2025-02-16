Гейзерное озеро и другие чудеса Горного Алтая (из Горно-Алтайска)

Путешествие в сердце Алтая, где перевалы и реки сочетаются с местными легендами. Откройте для себя магию природы и культуру региона
Путешествие по Горному Алтаю - это уникальная возможность увидеть Семинский и Чике-Таман перевалы, насладиться видом слияния рек Чуи и Катуни и посетить Гейзерное озеро. Участники узнают о местных традициях, ритуалах и мистических историях.

Это экскурсия для тех, кто хочет глубже понять культуру и природу Алтая, а также насладиться его живописными пейзажами

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Перевалы Семинский и Чике-Таман
  • 💧 Слияние рек Чуи и Катуни
  • 🌊 Гейзерное озеро
  • 📜 Истории и легенды Алтая
  • 🍽 Дегустация местных лакомств
Гейзерное озеро и другие чудеса Горного Алтая (из Горно-Алтайска)
Гейзерное озеро и другие чудеса Горного Алтая (из Горно-Алтайска)
Гейзерное озеро и другие чудеса Горного Алтая (из Горно-Алтайска)
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Семинский перевал
  • Чике-Таман перевал
  • Катунские террасы
  • Гейзерное озеро

Описание экскурсии

  • Мы остановимся на Семинском перевале, где снимали фильм «Бешенство» и «Перевал Дятлова». Здесь можно будет продегустировать местные лакомства
  • Полюбуемся самым серпантинным перевалом Чике-Таман
  • Побываем на Катунских террасах, где вы увидите следы самого масштабного наводнения в истории планеты
  • Замедлимся на мощнейшем пороге и в самом медитативном месте Горного Алтая, где часто проводят сплавы
  • Далее отправимся к слиянию двух рек Чуи и Катуни
  • А в конце посетим знаменитое Гейзерное озеро

Вы узнаете:

  • О ритуале «кормление костра»
  • Тайне принцессы Укок и катаклизмах, связанных с нарушением покоя древних курганов
  • «Энергетической флешке» человека, по местным представлениям
  • Свадебных обрядах, «воровстве» невест
  • И многом другом

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые приехали на Алтай впервые и хотят увидеть топовые места. А также тем, кто уже был в ближних районах и хочет исследовать более отдаленные.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле «ниссан»
  • Дополнительные расходы: обед, экосбор при посещении Гейзерного озера — 150 ₽, порога Ильгумень — 50 ₽
  • Дорога до первой локации займёт 2 часа
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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