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Путешествие по Горному Алтаю - это уникальная возможность увидеть Семинский и Чике-Таман перевалы, насладиться видом слияния рек Чуи и Катуни и посетить Гейзерное озеро. Участники узнают о местных традициях, ритуалах и мистических историях.



Это экскурсия для тех, кто хочет глубже понять культуру и природу Алтая, а также насладиться его живописными пейзажами