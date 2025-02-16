Путешествие по Горному Алтаю - это уникальная возможность увидеть Семинский и Чике-Таман перевалы, насладиться видом слияния рек Чуи и Катуни и посетить Гейзерное озеро. Участники узнают о местных традициях, ритуалах и мистических историях.
Это экскурсия для тех, кто хочет глубже понять культуру и природу Алтая, а также насладиться его живописными пейзажами
Это экскурсия для тех, кто хочет глубже понять культуру и природу Алтая, а также насладиться его живописными пейзажами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Перевалы Семинский и Чике-Таман
- 💧 Слияние рек Чуи и Катуни
- 🌊 Гейзерное озеро
- 📜 Истории и легенды Алтая
- 🍽 Дегустация местных лакомств
Что можно увидеть
- Семинский перевал
- Чике-Таман перевал
- Катунские террасы
- Гейзерное озеро
Описание экскурсии
- Мы остановимся на Семинском перевале, где снимали фильм «Бешенство» и «Перевал Дятлова». Здесь можно будет продегустировать местные лакомства
- Полюбуемся самым серпантинным перевалом Чике-Таман
- Побываем на Катунских террасах, где вы увидите следы самого масштабного наводнения в истории планеты
- Замедлимся на мощнейшем пороге и в самом медитативном месте Горного Алтая, где часто проводят сплавы
- Далее отправимся к слиянию двух рек Чуи и Катуни
- А в конце посетим знаменитое Гейзерное озеро
Вы узнаете:
- О ритуале «кормление костра»
- Тайне принцессы Укок и катаклизмах, связанных с нарушением покоя древних курганов
- «Энергетической флешке» человека, по местным представлениям
- Свадебных обрядах, «воровстве» невест
- И многом другом
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые приехали на Алтай впервые и хотят увидеть топовые места. А также тем, кто уже был в ближних районах и хочет исследовать более отдаленные.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле «ниссан»
- Дополнительные расходы: обед, экосбор при посещении Гейзерного озера — 150 ₽, порога Ильгумень — 50 ₽
- Дорога до первой локации займёт 2 часа
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Наша команда — это семья, объединённая духом гор и сплочённая любовью к Алтаю! Наша цель — сохранить первозданную красоту родной республики и щедро поделиться радостью от пребывания в горах соЗадать вопрос
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