Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн

Погулять по экотропе среди кедров, вдохновиться красотой природного памятника и услышать его истории
Телецкое озеро входит в шестёрку самых глубоких озёр России. Это один из самых живописных уголков Алтая. А ещё Алтын-Кёль, или Золотое озеро — место, окутанное легендами. Вы узнаете о природе, истории и мифах озера. Полюбуетесь таёжными лесами и водоёмом, окружённым горами. Летом прокатитесь на катере и увидите водопады. А зимой посетите горнолыжный комплекс «Телецкий».
5
1 отзыв
Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Заповедными тропами — к водопаду. После долгой дороги по темнохвойной тайге, пройдя несколько горных перевалов, на Телецком озере мы разомнём ноги и прогуляемся по знаменитой прителецкой тайге. Экотропа среди вековых кедров приведёт нас к небольшому водопаду Третья речка.

Водная прогулка. На быстроходном катере вы прокатитесь по голубой глади Телецкого озера и увидите пять самых известных местных водопадов.

Смотровая площадка. После мы поднимемся на машине на гору Тилан Туу (741 м). С обзорной площадки вам откроется панорамный вид на северную часть озера и мост, под которым рождается вторая по величине река Горного Алтая — Бия.

Горнолыжный комплекс. В холодное время года вместо водной прогулки мы отправимся на ГНК «Телецкое», расположенный на горе Кокуя (1386 м). Снег на озере выпадает рано, зимой его много, и тает он поздно. Отличная возможность совместить экскурсию с катанием на горных лыжах. А какие виды с горы Кокуя!

В путешествии вы узнаете:

  • Почему и когда озеро получило своё название
  • Кто в те времена проживал на его берегах
  • В каком веке на озеро впервые пришли русские казаки
  • Какой невидимый хребет разделяет озеро, и почему его назвали женским именем.
  • Почему Телецкое озеро редко замерзает полностью, а его южный берег официально является самым тёплым местом в Сибири
  • Что за ветра дуют на озере — «Верховка» и «Низовка»
  • Какие виды рыб здесь обитают
  • Где отыскать термальный источник с целебной водой
  • Как тектонические движения влияют на Телецкое озеро
  • Почему водоём считается мистическим местом и какие о нём сложены легенды

Кому подойдёт экскурсия

Всем путешественникам. Сложных и длительных прогулок в нашей программе нет. Единственное ограничение, так как мы пойдём на катере по озеру, это морская болезнь.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортном полноприводном микроавтобусе
  • Дорога в одну сторону займёт около 4,5 часов
  • Дополнительные расходы
    — питание в кафе по пути
    — прогулка на катере — места я бронирую заранее, катание оплачивается на месте водителю катера, 2500-3000 руб. с человека (в зависимости от выбранного маршрута с тремя или пятью водопадами)
    — посещение водопадов Чедор, Эстюба, Корбу — 300 руб. с человека
    — в зимний период цена за подъёмник на г. Кокуя — 800 руб. за взрослого, 700 руб. за ребёнка, ски-пасс — от 1100 руб. за 2 часа

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
7 июня 2024
Недавно мы с мужем совершили удивительное путешествие к Телецкому озеру, и я хочу поделиться с вами своими яркими впечатлениями.
Наш экскурсовод Вячеслав оказался настоящим профессионалом своего дела. Он организовал экскурсию таким
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образом, чтобы мы смогли увидеть все красоты Телецкого озера и узнать много нового о нём. Вячеслав учёл все наши пожелания и сделал поездку максимально комфортной и приятной.
Мы увидели невероятные пейзажи, которые запомнятся нам на всю жизнь. Узнали много нового о природе и истории этого удивительного места.

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