Николай — ваш гид в Горно-Алтайске

Меня зовут Николай, всю жизнь я прожил на Алтае. В своих турах я стараюсь максимально погрузить вас в атмосферу настоящего путешествия. Предложу посетить не только полюбившиеся туристами места, но и уникальные локации, восхищающие своей природной красотой, о которых не каждый знает. Мой девиз: «„Нет“ формальному подходу! Всё только от души и для того, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с нашим родным Алтаем, а из туристов превратиться в путешественников».

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