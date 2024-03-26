Путешествие по самой красивой дороге России, входящей в топ-5 лучших трасс мира
Местные жители называют Гейзерное озеро мистическим глазом Алтая, смотрящим в космос. Необычайно яркая вода не замерзает даже в зимние морозы, а дно всё время меняет узор.
Путь к чудо-озеру займёт около 6 часов — но они пролетят как один, обещаю! Секрет прост: мы поедем по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира, для которой и целого дня мало.
Путь к чудо-озеру займёт около 6 часов — но они пролетят как один, обещаю! Секрет прост: мы поедем по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира, для которой и целого дня мало.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- На Чуйском тракте вас будут ждать захватывающие смотровые площадки и грандиозные горные перевалы.
- Мы полюбуемся Семинским — самым высоким перевалом страны. Увидим серпантинный Чике-Таман.
- В летнее время заглянем к Чуйскому оленному камню с наскальными рисунками и водопаду, зимой на его месте увидим живописный ледяной каскад.
- Побываем на месте слияния двух священных рек Алтая — Чуи и Катуни.
- По пути я расскажу, почему Алтай — шаманская территория, и покажу колоритные обрядовые площадки.
- Сделаю столько остановок, сколько вам понадобится, чтобы сполна насладиться невероятной алтайской красотой.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер из вашего отеля или турбазы в Бийске или Горно-Алтайске на комфортабельном минивэне, услуги гида.
- Одевайтесь удобно и по сезону.
Дополнительные расходы
- Питание в кафе на Чуйском тракте — 300-400 руб. с человека.
- Входной билет на озеро — 150 руб. с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Горно-Алтайске
Меня зовут Николай, всю жизнь я прожил на Алтае. В своих турах я стараюсь максимально погрузить вас в атмосферу настоящего путешествия. Предложу посетить не только полюбившиеся туристами места, но и уникальные локации, восхищающие своей природной красотой, о которых не каждый знает. Мой девиз: «„Нет“ формальному подходу! Всё только от души и для того, чтобы как можно больше людей смогли познакомиться с нашим родным Алтаем, а из туристов превратиться в путешественников».
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