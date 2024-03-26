По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Индивидуальная экскурсия в Горно-Алтайске

Путешествие по самой красивой дороге России, входящей в топ-5 лучших трасс мира

Местные жители называют Гейзерное озеро мистическим глазом Алтая, смотрящим в космос. Необычайно яркая вода не замерзает даже в зимние морозы, а дно всё время меняет узор.

Путь к чудо-озеру займёт около 6 часов — но они пролетят как один, обещаю! Секрет прост: мы поедем по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира, для которой и целого дня мало.
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • На Чуйском тракте вас будут ждать захватывающие смотровые площадки и грандиозные горные перевалы.
  • Мы полюбуемся Семинским — самым высоким перевалом страны. Увидим серпантинный Чике-Таман.
  • В летнее время заглянем к Чуйскому оленному камню с наскальными рисунками и водопаду, зимой на его месте увидим живописный ледяной каскад.
  • Побываем на месте слияния двух священных рек Алтая — Чуи и Катуни.
  • По пути я расскажу, почему Алтай — шаманская территория, и покажу колоритные обрядовые площадки.
  • Сделаю столько остановок, сколько вам понадобится, чтобы сполна насладиться невероятной алтайской красотой.

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер из вашего отеля или турбазы в Бийске или Горно-Алтайске на комфортабельном минивэне, услуги гида.
  • Одевайтесь удобно и по сезону.

Дополнительные расходы

  • Питание в кафе на Чуйском тракте — 300-400 руб. с человека.
  • Входной билет на озеро — 150 руб. с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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