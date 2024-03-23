Горно-Алтайск: история и современность
Групповая экскурсия в Горно-Алтайске

Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории на автобусной экскурсии

Горно-Алтайск — небольшой, но очень интересный город.

Вы проедете на комфортабельном микроавтобусе по его центральным улицам, останавливаясь в самых значимых местах.

Мы интересно и с душой расскажем, как развивался город, какие народы здесь жили и как они повлияли на местную культуру. Поделимся особенностями алтайских традиций, менталитета и экономики.
Горно-Алтайск: история и современность
Горно-Алтайск: история и современность
Горно-Алтайск: история и современность
Ближайшие даты:
23
мар
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мар
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13
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Исторический центр. Вы услышите о возникновении города, увидите место крещения первого алтайца, Аллею снежного барса и старинный дом купца Бодунова.

Улалинская палеолитическая стоянка. Мы покажем место обитания древнего человека и поделимся связанными с ним историями.

Родник «Ырысту и Алёнушка». Вы увидите символ дружбы алтайского и русского народов.

Сквер «Сад камней». Он воплощает в миниатюре удивительную природу Алтая с горами, реками, озёрами и разнообразными растениями.

Этногалерея «Энчи». Её экспозиция раскрывает, как и чем жили коренные алтайцы.

Сквер Семьи. Мы посетим уютный сквер, символизирующий семейное благополучие, любовь, верность и долголетие.

Парк Победы. Это самый большой парк города, посвящённый памяти горно-алтайцев, погибших на Великой Отечественной войне.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с выходом у значимых мест
  • В автобусе нет детских кресел

в субботу в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у отеля «Игман»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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