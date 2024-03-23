Увидеть главные места города и прикоснуться к их истории на автобусной экскурсии
Вы проедете на комфортабельном микроавтобусе по его центральным улицам, останавливаясь в самых значимых местах.
Мы интересно и с душой расскажем, как развивался город, какие народы здесь жили и как они повлияли на местную культуру. Поделимся особенностями алтайских традиций, менталитета и экономики.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Описание
Что вас ожидает
Исторический центр. Вы услышите о возникновении города, увидите место крещения первого алтайца, Аллею снежного барса и старинный дом купца Бодунова.
Улалинская палеолитическая стоянка. Мы покажем место обитания древнего человека и поделимся связанными с ним историями.
Родник «Ырысту и Алёнушка». Вы увидите символ дружбы алтайского и русского народов.
Сквер «Сад камней». Он воплощает в миниатюре удивительную природу Алтая с горами, реками, озёрами и разнообразными растениями.
Этногалерея «Энчи». Её экспозиция раскрывает, как и чем жили коренные алтайцы.
Сквер Семьи. Мы посетим уютный сквер, символизирующий семейное благополучие, любовь, верность и долголетие.
Парк Победы. Это самый большой парк города, посвящённый памяти горно-алтайцев, погибших на Великой Отечественной войне.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с выходом у значимых мест
- В автобусе нет детских кресел
в субботу в 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у отеля «Игман»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 12:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.