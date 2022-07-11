Встреча в аэропорту, сбор группы.
Заедем в кафе на завтрак и познакомимся (оплачивается самостоятельно).
Трансфер в отель с. Кош-Агач по красивейшему Чуйскому тракту.
Проедем два горных перевала, сделаем остановки на обед в проверенном кафе (оплачивается самостоятельно).
Размещение в комфортных номерах с удобствами и с душем.
Ужин и отдых.
Завтрак в отеле.
Посадка на проходимый транспорт.
Экскурсия в Тархатинский мегалитический комплекс – археологический памятник, представляющий собой древний мегалитический комплекс.
Проезд в пограничный пункт и проверка документов.
Трансфер в туристический комплекс в п. Джазатор.
Очень живописная дорога, в хорошую погоду видно главную гору Сибири – г. Белуха.
Остановка на перекус у реки, заварим ароматный травяной чай прямо на огне.
Прибытие в п. Джазатор (или Беляши) – самый удалённый населённый пункт.
Гид расскажет об истории названий посёлка.
Вкусный национальный ужин и баня (по желанию).
Размещение в тёплых домиках на берегу реки без удобств.
Инфраструктура не очень развитая, но благодаря этому места сохранили свою аутентичность, из-за чего Алтай остаётся таким красивым.
Завтрак в 10.00
Дорога до Карагемского прорыва на проходимой технике.
Виды, захватывающие дух, на реку Аргут, текущую на протяжении 5 км в глубоком ущелье.
С левого берега виднеются отроги Катунского хребта, с правого – Южно-Чуйский хребет.
Путешествие по перевалу с видом на степь Самаха и посещением территории археологических памятников: скифских захоронений и каменных изваяний.
Пикник на берегу Аргута.
По желанию подъём на смотровую площадку с панорамным видом, откуда можно разглядеть петроглифы.
Возвращение на туркомплекс.
Ужин, баня и отдых.
Завтрак на природе.
Прогулка на лошадях по окрестностям в сопровождении инструктора (2 ч.)
Прогулки по окружающим местам. В хорошую погоду в июле можно застать сезон грибов и ягод. А ещё ждут альпийские луга, белки, высокие горы и чистые реки.
Завтрак.
Дорога в с. Акташ через с. Кош-Агач.
Остановка в с. Кош-Агач и знакомство с теленгитами – это малая народность алтайской языковой семьи.
Хозяйка аила расскажет о быте и культуре местных жителей, угостит национальной кухней.
Посещение Марсианских гор.
Самая известная достопримечательность, место выглядит очень атмосферно.
Остановка в Курайской степи.
Свободная фотосессия на фоне величественного Северо-Чуйского хребта с его вечными ледниками.
Экскурсия к Чуйскими меандрам и Гейзерному озеру.
Места известны своей красотой и необычностью.
Виды панорамные, просто захватывают дух!
Дорога до туркомплекса в с. Акташ.
Размещение и отдых в деревянных домиках с удобствами.
Под конец дня вечерний ужин на костре.
Насыщенная на достопримечательности экскурсия – к Красным воротам, Мёртвому озеру и Улаганскому перевалу с пазырыкскими захоронениями (находки этого места хранятся в Эрмитаже).
Едем на проходимой технике – джипах или УАЗ Патриот.
Путешествие к перевалу Кату-Ярык и Чулышманской долине.
На месте встретит удивительный каньон с водопадами, здесь получаются самые незабываемые снимки путешествий по Алтаю!
Спуск по серпантину на р. Чулышман.
Пикник.
Возвращение на базу и отдых.
Завтрак.
Трансфер на микроавтобусе в г. Горно-Алтайск по живописному Чуйскому тракту.
Остановка у водопада Ширлак и слияния р. Чуи и р. Катунь.
Обед по дороге в проверенном кафе (оплачивается самостоятельно).
Прибытие в отель в Горно-Алтайске.
Размещение, отдых.
Готовимся к отъезду утром.
Тур предусматривает размещение в комфортных номерах и уютных домиках на берегу реки среди гор.
Размещение в комфортных номерах с удобствами и с душем.
Размещение в уютных и тёплых домиках на берегу реки (без удобств).
Деревянные домики с удобствами – есть душ и санузел.
Комфортные номера с удобствами.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Середина лета считается наиболее приятной для посещения Горного Алтая.
Температура воздуха днём обычно составляет около +23-27 градусов, часто поднимается выше +30.
Ночью столбик термометра может не опускаться ниже +15-20.
Но при посещении горной местности рекомендуется взять с собой что-то тёплое, погода может быть неустойчивой, а ветер прохладным.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.