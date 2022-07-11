6 день

Перевал Кату-Ярык. Чулышманская долина. Улаганский перевал

Насыщенная на достопримечательности экскурсия – к Красным воротам, Мёртвому озеру и Улаганскому перевалу с пазырыкскими захоронениями (находки этого места хранятся в Эрмитаже).

Едем на проходимой технике – джипах или УАЗ Патриот.

Путешествие к перевалу Кату-Ярык и Чулышманской долине.

На месте встретит удивительный каньон с водопадами, здесь получаются самые незабываемые снимки путешествий по Алтаю!

Спуск по серпантину на р. Чулышман.

Пикник.

Возвращение на базу и отдых.