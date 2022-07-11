Горный Алтай. Путешествие на край России

Марсианские горы, панорамные пейзажи и экскурсии по самым отдалённым уголкам Алтая

5
3 отзыва
Марсианские горы, панорамные пейзажи и экскурсии по самым отдалённым уголкам Алтая – лишь малая часть впечатлений, которые можно получить, посетив этот невероятный край.

Предлагаем отправиться в удивительное путешествие, которое наверняка останется в памяти ещё на долгие годы.
Горный Алтай. Путешествие на край России
Горный Алтай. Путешествие на край России
Горный Алтай. Путешествие на край России
Горный Алтай. Путешествие на край России
Горный Алтай. Путешествие на край России
Горный Алтай. Путешествие на край России
Горный Алтай. Путешествие на край России
Горный Алтай. Путешествие на край России
Горный Алтай. Путешествие на край России
Горный Алтай. Путешествие на край России
Горный Алтай. Путешествие на край России
Горный Алтай. Путешествие на край России
Ближайшие даты:
20
июл

Что вас ожидает 🤩

Инопланетные пейзажи Марсианских гор
Инопланетные пейзажи Марсианских гор
Полюбуемся на самую известную достопримечательность Алтая – горы, будто перенесённые из какого-то фантастического фильма или вовсе с другой планеты
Загадочное Гейзерное озеро
Загадочное Гейзерное озеро
Загадаем желания на берегу озера с невероятным расписным узором и сделаем самые красивые снимки
Завораживающие Чуйские меандры
Завораживающие Чуйские меандры
Понаблюдаем за удивительными изгибами реки Чуя, серебристой лентой окаймляющей лесистые холмы и горы
Конная прогулка по альпийскому лугу
Конная прогулка по альпийскому лугу
Настоящая релакс-прогулка по живописной локации в сопровождении опытного инструктора
Свежее дыхание Северо-Чуйского хребта
Свежее дыхание Северо-Чуйского хребта
Кусочек зимы прямо в середине лета – где ещё увидишь такое удивительное сочетание?
Этнографическая экскурсия с ужином
Этнографическая экскурсия с ужином
Познакомимся с семьёй теленгитов, узнаем о быте и культуре местных жителей и отведаем вкуснейшей национальной кухни

Программа тура по дням

1 день

Переезд по Чуйскому тракту

Встреча в аэропорту, сбор группы.

Заедем в кафе на завтрак и познакомимся (оплачивается самостоятельно).

Трансфер в отель с. Кош-Агач по красивейшему Чуйскому тракту.

Проедем два горных перевала, сделаем остановки на обед в проверенном кафе (оплачивается самостоятельно).

Размещение в комфортных номерах с удобствами и с душем.

Ужин и отдых.

Переезд по Чуйскому трактуПереезд по Чуйскому трактуПереезд по Чуйскому тракту
2 день

Экскурсия в Тархатинский мегалитический комплекс

Завтрак в отеле.

Посадка на проходимый транспорт.

Экскурсия в Тархатинский мегалитический комплекс – археологический памятник, представляющий собой древний мегалитический комплекс.

Проезд в пограничный пункт и проверка документов.

Трансфер в туристический комплекс в п. Джазатор.

Очень живописная дорога, в хорошую погоду видно главную гору Сибири – г. Белуха.

Остановка на перекус у реки, заварим ароматный травяной чай прямо на огне.

Прибытие в п. Джазатор (или Беляши) – самый удалённый населённый пункт.

Гид расскажет об истории названий посёлка.

Вкусный национальный ужин и баня (по желанию).

Размещение в тёплых домиках на берегу реки без удобств.

Инфраструктура не очень развитая, но благодаря этому места сохранили свою аутентичность, из-за чего Алтай остаётся таким красивым.

Экскурсия в Тархатинский мегалитический комплексЭкскурсия в Тархатинский мегалитический комплексЭкскурсия в Тархатинский мегалитический комплекс
3 день

Путешествие по высокогорью - перевалы и каньоны

Завтрак в 10.00

Дорога до Карагемского прорыва на проходимой технике.

Виды, захватывающие дух, на реку Аргут, текущую на протяжении 5 км в глубоком ущелье.

С левого берега виднеются отроги Катунского хребта, с правого – Южно-Чуйский хребет.

Путешествие по перевалу с видом на степь Самаха и посещением территории археологических памятников: скифских захоронений и каменных изваяний.

Пикник на берегу Аргута.

По желанию подъём на смотровую площадку с панорамным видом, откуда можно разглядеть петроглифы.

Возвращение на туркомплекс.

Ужин, баня и отдых.

Путешествие по высокогорью - перевалы и каньоныПутешествие по высокогорью - перевалы и каньоныПутешествие по высокогорью - перевалы и каньоны
4 день

Отдых на природе и конная прогулка

Завтрак на природе.

Прогулка на лошадях по окрестностям в сопровождении инструктора (2 ч.)

Прогулки по окружающим местам. В хорошую погоду в июле можно застать сезон грибов и ягод. А ещё ждут альпийские луга, белки, высокие горы и чистые реки.

Отдых на природе и конная прогулкаОтдых на природе и конная прогулкаОтдых на природе и конная прогулка
5 день

От Марсианских гор до Чуйских меандр и Гейзерного озера

Завтрак.

Дорога в с. Акташ через с. Кош-Агач.

Остановка в с. Кош-Агач и знакомство с теленгитами – это малая народность алтайской языковой семьи.

Хозяйка аила расскажет о быте и культуре местных жителей, угостит национальной кухней.

Посещение Марсианских гор.

Самая известная достопримечательность, место выглядит очень атмосферно.

Остановка в Курайской степи.

Свободная фотосессия на фоне величественного Северо-Чуйского хребта с его вечными ледниками.

Экскурсия к Чуйскими меандрам и Гейзерному озеру.

Места известны своей красотой и необычностью.

Виды панорамные, просто захватывают дух!

Дорога до туркомплекса в с. Акташ.

Размещение и отдых в деревянных домиках с удобствами.

Под конец дня вечерний ужин на костре.

От Марсианских гор до Чуйских меандр и Гейзерного озераОт Марсианских гор до Чуйских меандр и Гейзерного озераОт Марсианских гор до Чуйских меандр и Гейзерного озераОт Марсианских гор до Чуйских меандр и Гейзерного озера
6 день

Перевал Кату-Ярык. Чулышманская долина. Улаганский перевал

Насыщенная на достопримечательности экскурсия – к Красным воротам, Мёртвому озеру и Улаганскому перевалу с пазырыкскими захоронениями (находки этого места хранятся в Эрмитаже).

Едем на проходимой технике – джипах или УАЗ Патриот.

Путешествие к перевалу Кату-Ярык и Чулышманской долине.

На месте встретит удивительный каньон с водопадами, здесь получаются самые незабываемые снимки путешествий по Алтаю!

Спуск по серпантину на р. Чулышман.

Пикник.

Возвращение на базу и отдых.

Перевал Кату-Ярык. Чулышманская долина. Улаганский перевалПеревал Кату-Ярык. Чулышманская долина. Улаганский перевалПеревал Кату-Ярык. Чулышманская долина. Улаганский перевал
7 день

Чуйский тракт и слияние р. Чуи и Катунь

Завтрак.

Трансфер на микроавтобусе в г. Горно-Алтайск по живописному Чуйскому тракту.

Остановка у водопада Ширлак и слияния р. Чуи и р. Катунь.

Обед по дороге в проверенном кафе (оплачивается самостоятельно).

Прибытие в отель в Горно-Алтайске.

Размещение, отдых.

Готовимся к отъезду утром.

Чуйский тракт и слияние р. Чуи и КатуньЧуйский тракт и слияние р. Чуи и КатуньЧуйский тракт и слияние р. Чуи и Катунь

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает размещение в комфортных номерах и уютных домиках на берегу реки среди гор.

Варианты проживания

Отель в с. Кош-Агач

1 ночь

Размещение в комфортных номерах с удобствами и с душем.

Туркомплекс в п. Джазатор

3 ночи

Размещение в уютных и тёплых домиках на берегу реки (без удобств).

Турбаза в с. Акташ

2 ночи

Деревянные домики с удобствами – есть душ и санузел.

Отель в г. Горно-Алтайск

1 ночь

Комфортные номера с удобствами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение
  • Питание (кроме переездов в первый и последний день)
  • Экскурсии и трансфер
  • Пикники на природе
  • Этнографическая экскурсия с ужином
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Дополнительные дни размещения в отеле (до и после тура)
  • Питание в первый и последний день путешествия
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Республика Алтай, аэропорт Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобные одежда и обувь, купальные принадлежности, солнцезащитные препараты. Желательно иметь треккинговую обувь.
  • Путешествие по Чуйскому тракту длительное, а пейзажи красивые. Поэтому стоит зарядить фотоаппараты, приготовить с собой в салон автобуса необходимые вещи, лекарственные препараты, воду.
  • При желании разместиться в одноместном номере или номере с повышенной комфортностью, нужно сообщить об этом менеджеру.
  • Если хочется дополнить отдых оздоровлением на курорте, можно дополнительно заказать соответствующую путёвку.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая нас ожидает погода в туре?

Середина лета считается наиболее приятной для посещения Горного Алтая.

Температура воздуха днём обычно составляет около +23-27 градусов, часто поднимается выше +30.

Ночью столбик термометра может не опускаться ниже +15-20.

Но при посещении горной местности рекомендуется взять с собой что-то тёплое, погода может быть неустойчивой, а ветер прохладным.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
11 июля 2022
Все нормально, думаю еще куда-нибудь поеду через Большую страну
Н
6 июля 2022
Всё как и было заявлено в туре
В
5 июля 2022
Особо хочу отметить качественное информационное сопровождение тура и оперативность организаторов при ответах на возникающие вопросы. Программа тура хорошо продумана, что позволило за короткий срок увидеть много достопримечательностей. Из недостатков можно лишь отметить скудные завтраки при недорогих вариантах размещения.

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