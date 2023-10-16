1 день

Прибытие в Горно-Алтайск. Отправление на курорт Белокуриха и активная экскурсия Места силы

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.

!!! Рекомендованный рейс компании Аэрофлот – прилет в 8:35.

9:00 Отправление в тур (если кто приехал заранее, то нужно самостоятельно добраться до аэропорта).

Встреча в аэропорту, переезд до курорта Белокуриха.

Горнолыжный комплекс Белокурихи предлагает трассы различной сложности, общей протяженностью более 20 километров.

Начинающие лыжники и сноубордисты могут выбрать пологие склоны с минимальной крутизной, а опытные спортсмены – сложные трассы с крутыми виражами и перепадами высот.

После размещения и обеда (включен в стоимость), отправляемся на активную экскурсию – Места Силы.

Идем в горы!

Сначала на проходимой технике поднимаемся примерно 15 мин., затем пешком прогуляемся к удивительным каменным скалам, высота которых 10 м.

Гид расскажет много интересного про эти места.

Затем интересный пеший подъем на г. Круглая 800 м. откуда открывается шикарный пейзаж на горы.

После экскурсии довозим до отеля и гид раздаст SKI Pass, расскажет про дальнейшие дни отдыха.

Вечером баня – в стоимость включено.