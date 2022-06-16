Научиться кататься верхом на лошади и почувствовать себя первопроходцами. Все это возможно в недельном туре по Алтайскому краю. Первозданная природа вдали от туристических дорог дает возможность без спешки и с эстетическим наслаждением научиться верховой езде.
День переезда к стартовой точке активной части маршрута.
Часть пути пролегает вдоль знаменитого Чуйского тракта, затем дорога уходит на юго-запад в сторону Усть-Коксы и дальше около 30 км до небольшого села Кайтанак.
Группа преодолеет ряд перевалов (Семинский, или Чакырский, а также Ябоганский), включая захватывающий дух перевал Громотуха перед самым въездом в Усть-Коксу.
Протяженность: авто – 370 км.
Завтрак.
После завтрака распределяются продукты питания между участниками похода и упаковываются в арчимаки и драйбеги.
Гид проводит инструктаж по технике безопасности и правилам управления лошадью, после чего проводника распределяют лошадей между туристами.
Выход на маршрут.
Первый конный переход не сложен и не продолжителен. Сначала тропа идет вдоль Катуни, затем уходит от Катуни и проходя рядом с горой Кабануха приводит путников к цели первого конного дня – озеру Крутинскому, где и разбиваем лагерь.
Конный переход 4 часа. Протяженность: 15 км.
После завтрака сворачиваем лагерь и выдвигаемся к горе Красной, высотой 2471 м, периодически пересекая небольшие притоки реки Прямой Кайтанак.
У подножия горы Красная разбиваем лагерь, в котором группе предстоит провести две ночи.
После того как лагерь установлен у путников появляется свободное время для того, чтобы запечатлеть окружающие красоты.
Конный переход 4 часа. Протяженность: 15 км.
В этот день кони отдыхают, а гости Горного Алтая совершают пешую экскурсию к озерам у подножия горы Красная, где при желании в жаркую погоду можно искупаться или принять солнечные ванны.
Продолжительность выхода пешком 4 часа. Протяженность: 7 км.
С утра завтракаем и, свернув лагерь, отправляемся к следующей точке маршрута – подножию горы Паламошка, высота которой 2425 м, где в очередной раз разворачиваем лагерь, и в этом лагере участникам маршрута предстоит провести 2 ночи.
Конная тропа периодически пересекает мелкие речушки, которые являются притоками реки Бирюкса.
Конный переход 5-6 часов. Протяженность: 20 км.
Сегодня путники познакомятся с самой рекой Бирюкса, притоки которой им довелось пересечь в предыдущий день, а после окончания конной прогулки без арчимаков – время отдыха и релаксации.
Протяженность: кони – 8 км.
Впереди туристов ждет заключительный день маршрута.
Конная тропа, идущая вдоль самой крупной реки Алтая – Катуни, приводит туристов в с. Кайтанак, где и начиналось путешествие.
Конный переход 6-7 часов. Протяженность: 30 км.
Переезд на туркомплекс Таёжник.
Выезд.
Протяженность: авто – 370 км.
Внимание! Время указанно местное разница с Москвой +4!
Туристы, выезжающие в города Новосибирск и Барнаул, выезжают вечерним автобусом в 22:30.
Для тех, кто заказал индивидуальный трансфер из Барнаула, время выезда оговаривается индивидуально.
Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется на следующий день после завершения тура, ко времени вылета самолета.
Рекомендуется иметь собственный спальный мешок, рассчитанный на температуру до -5 градусов. При отсутствии, спальный мешок выдается.
Требование к набору личных вещей: ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
ВАЖНО! Одежда для верховой езды должна быть удобной, не сковывающей движения, не шуршащей. Брюки из плотной мягкой ткани без грубых внутренних швов.
В качестве специального снаряжения выдаются арчимаки (сумины), плащи ОЗК (прорезиненные плащ-накидки).
На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу.
На маршруте работают 1-2 инструктора, 1-2 конюх.
Желающие могут в дополнение к конному маршрут приобрести водный тур
График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора;
Маршрут несложный, в нем могут участвовать как люди, имеющие опыт конных походов, так и новички.
Дети до 12 лет на маршрут не допускаются. Дети с 12 лет только в сопровождении родителей.
Тур начинается на туркмоплексе «Таёжник» (с. Манжерок Республики Алтай).
Доставка в стоимость тура не входит.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, билеты туристами приобретаются самостоятельно. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск – Чемал, до остановки с.Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т/к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала – 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал – Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 – 23:00, автобус необходимо остановить у т/к Таежник. Время прибытия в Новосибирск – 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула: встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины не отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: включайте свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30 – 11:00 на следующий день. Время в пути 3 – 4 часа.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1 300 руб./чел. – из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1 100 руб./чел. – от ж/д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7 000 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, не звонком, на телефон 8-909-519-53-37), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: включайте свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке. Стоимость 250 рублей в одну сторону на 1 человека из а/п Горно-Алтайска. Завтрак в день вылета в стоимость тура не включен. Также возможен трансфер от отеля в Горно-Алтайске. В этом случае ОЖИДАНИЕ ВОДИТЕЛЕМ НЕ ДОЛЬШЕ 5 МИН. от указанного времени встречи.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.
Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
В течении 5 дней после бронирования тура необходимо внести 20% от стоимости тура по реквизитам.
Оставшуюся часть вы оплачиваете на месте в первый день тура. Возможна оплата наличными или по карте через терминал.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб./сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),