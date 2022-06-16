Путешествие на край земли. Конный тур для новичков

Экскурсионный тур «Путешествие на край земли. Конный тур для новичков» на 8 дней

5
3 отзыва
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Научиться кататься верхом на лошади и почувствовать себя первопроходцами. Все это возможно в недельном туре по Алтайскому краю. Первозданная природа вдали от туристических дорог дает возможность без спешки и с эстетическим наслаждением научиться верховой езде. 

Программа тура по дням

1 день
Туркомплекс «Таежник» – село Кайтанак

День переезда к стартовой точке активной части маршрута.

Часть пути пролегает вдоль знаменитого Чуйского тракта, затем дорога уходит на юго-запад в сторону Усть-Коксы и дальше около 30 км до небольшого села Кайтанак.

Группа преодолеет ряд перевалов (Семинский, или Чакырский, а также Ябоганский), включая захватывающий дух перевал Громотуха перед самым въездом в Усть-Коксу.

Протяженность: авто 370 км.

2 день
Конный переход до озера Крутинское

Завтрак.

После завтрака распределяются продукты питания между участниками похода и упаковываются в арчимаки и драйбеги.

Гид проводит инструктаж по технике безопасности и правилам управления лошадью, после чего проводника распределяют лошадей между туристами.

Выход на маршрут.

Первый конный переход не сложен и не продолжителен. Сначала тропа идет вдоль Катуни, затем уходит от Катуни и проходя рядом с горой Кабануха приводит путников к цели первого конного дня – озеру Крутинскому, где и разбиваем лагерь.

Конный переход 4 часа. Протяженность: 15 км.

3 день
Конный переход до горы Красная

После завтрака сворачиваем лагерь и выдвигаемся к горе Красной, высотой 2471 м, периодически пересекая небольшие притоки реки Прямой Кайтанак.

У подножия горы Красная разбиваем лагерь, в котором группе предстоит провести две ночи.

После того как лагерь установлен у путников появляется свободное время для того, чтобы запечатлеть окружающие красоты.

Конный переход 4 часа. Протяженность: 15 км.

4 день
Дневка. Радиальный выход на Красные озера

В этот день кони отдыхают, а гости Горного Алтая совершают пешую экскурсию к озерам у подножия горы Красная, где при желании в жаркую погоду можно искупаться или принять солнечные ванны.

Продолжительность выхода пешком 4 часа. Протяженность: 7 км.

5 день
Конный переход до горы Паламошка

С утра завтракаем и, свернув лагерь, отправляемся к следующей точке маршрута – подножию горы Паламошка, высота которой 2425 м, где в очередной раз разворачиваем лагерь, и в этом лагере участникам маршрута предстоит провести 2 ночи.

Конная тропа периодически пересекает мелкие речушки, которые являются притоками реки Бирюкса.

Конный переход 5-6 часов. Протяженность: 20 км.

6 день
Дневка. Радиальный выход на реку Бирюкса

Сегодня путники познакомятся с самой рекой Бирюкса, притоки которой им довелось пересечь в предыдущий день, а после окончания конной прогулки без арчимаков – время отдыха и релаксации.

Протяженность: кони 8 км.

7 день
Конный переход до села Кайтанак

Впереди туристов ждет заключительный день маршрута.

Конная тропа, идущая вдоль самой крупной реки Алтая – Катуни, приводит туристов в с. Кайтанак, где и начиналось путешествие.

Конный переход 6-7 часов. Протяженность: 30 км.

8 день
Выезд

Переезд на туркомплекс Таёжник.

Выезд.

Протяженность: авто 370 км.

Внимание! Время указанно местное разница с Москвой +4!

Туристы, выезжающие в города Новосибирск и Барнаул, выезжают вечерним автобусом в 22:30.

Для тех, кто заказал индивидуальный трансфер из Барнаула, время выезда оговаривается индивидуально.

Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется на следующий день после завершения тура, ко времени вылета самолета.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перевозки, согласно программы тура
  • Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
  • Баня, согласно программы тура
  • Аренда лошадей
  • Оплата работы инструкторов, конюхов
  • Оплата рекреационных сборов
  • Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
  • Оплата трехразового питания
  • Аренда снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска и обратно
  • Доставка до турбазы "Таежник" и обратно
  • Проживание до начала тура и после
Место начала и завершения?
с. Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Рюкзак (до 40 л), чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно вести вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак – переметная сумка и драйбег).
  2. Походная обувь – желательно сапоги, могут быть кожаные, резиновые, кирзовые, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), или высокие ботинки.
  3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой не разношенной обуви.
  4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
  5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов:
    • спортивные брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов, сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б;
    • рубашка или футболка с длинным рукавом;
    • ветровка из плотного материала;
    • подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
  6. Комплект одежды для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
  7. Теплый свитер или толстовка (желательно флис или шерсть).
  8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая), т.к. погода в горах крайне непредсказуема.
  9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
  10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.
  11. Перчатки (можно простые хлопчатобумажные).
  12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
  13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) – длинный резиновый плащ с копюшоном
  14. Купальный костюм.
  15. Туалетные и гигиенические принадлежности, в т.ч. гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
  16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
  17. Маленький фонарик (налобный).
  18. Индивидуальная аптечка, если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах. Основную аптечку берет с собой инструктор.
  19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л, но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
  20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой, а также запасной аккумулятор к нему либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочется запечатлеть будет много, а подзарядиться негде.
  21. Сидение туристическое (хоба).
  22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка).
  23. Полотенце (при размещении в палатках или домиках без удобств)
  24. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180 л – 4 шт.

Рекомендуется иметь собственный спальный мешок, рассчитанный на температуру до -5 градусов. При отсутствии, спальный мешок выдается.

Требование к набору личных вещей: ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).

ВАЖНО! Одежда для верховой езды должна быть удобной, не сковывающей движения, не шуршащей. Брюки из плотной мягкой ткани без грубых внутренних швов.

Особенности маршрута

В качестве специального снаряжения выдаются арчимаки (сумины), плащи ОЗК (прорезиненные плащ-накидки).

На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу.

На маршруте работают 1-2 инструктора, 1-2 конюх.

Желающие могут в дополнение к конному маршрут приобрести водный тур

График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора;

Требования к подготовке и возрасту участников

Маршрут несложный, в нем могут участвовать как люди, имеющие опыт конных походов, так и новички.

Дети до 12 лет на маршрут не допускаются. Дети с 12 лет только в сопровождении родителей.

 

Входит ли доставка в стоимость тура?

Тур начинается на туркмоплексе «Таёжник» (с. Манжерок Республики Алтай).

Доставка в стоимость тура не входит.

Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, билеты туристами приобретаются самостоятельно. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск – Чемал, до остановки с.Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т/к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала – 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее.

Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал – Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 – 23:00, автобус необходимо остановить у т/к Таежник. Время прибытия в Новосибирск – 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Доставка из Барнаула: встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины не отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: включайте свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30 – 11:00 на следующий день. Время в пути 3 – 4 часа.

Стоимость доставки в сборных машинах: 1 300 руб./чел. – из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1 100 руб./чел. – от ж/д вокзала до Таежника в одну сторону.

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7 000 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, не звонком, на телефон 8-909-519-53-37), чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: включайте свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке. Стоимость 250 рублей в одну сторону на 1 человека из а/п Горно-Алтайска. Завтрак в день вылета в стоимость тура не включен. Также возможен трансфер от отеля в Горно-Алтайске. В этом случае ОЖИДАНИЕ ВОДИТЕЛЕМ НЕ ДОЛЬШЕ 5 МИН. от указанного времени встречи.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

Питание на маршруте

Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.

В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.

Личную посуду туристам необходимо иметь свою.

Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).

В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.

Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.

Вода берется из ручьев, рек, озер.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое выдается групповое снаряжение?
  1. палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур. Размещение туристов по одному крайне нежелательно, поскольку упаковать в один конный драйбег палатку, коврик и спальник с вкладышем довольно проблематично;
  2. спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
  3. вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
  4. коврик пенополиуритановый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
  5. плащ ОЗК выдается все в обязательном порядке. Спасает от сильных и затяжных дождей во время конных переходов и в лагере. На случай мелкого, непродолжительного дождя туристам пригодятся плотные ветровки, куртки с влагоотталкивающими свойствами из их ЛИЧНЫХ вещей. В магазинах можно приобрести пропитку для одежды от дождя и влаги и обработать одежду заранее;
  6. драйбег конный, или сухая сумка. Предназначен для перевозки палаток, спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место;
  7. арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках, гид может отдать что-то из общественного инвентаря;
Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Как оплатить тур?

В течении 5 дней после бронирования тура необходимо внести 20% от стоимости тура по реквизитам.

Оставшуюся часть вы оплачиваете на месте в первый день тура. Возможна оплата наличными или по карте через терминал.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.

Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе Таежник?

Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории. 
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб./сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
 

Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 июня 2022
В целом, претензий нет, все организовано четко и вовремя. Для удобства перед походом был создан чат с гидом в Вотсапе, чтобы мы могли задать все вопросы по тому, что взять с собой и как подготовиться к походу в целом.
Д
15 июня 2022
Отдельное спасибо гиду Валентине!
Бронировать тур через большую страну было вполне удобно
Л
14 июня 2022
Гиды, проводники настоящие профессионалы своего дела - ответственные, терпеливые, понимающие мастера … Айтемир вообще мастер на все руки… готовит, как в ресторане, играет и поёт, как на сцене… очень разносторонне развитый гид, с ним можно поговорить на любую тему… Виктор ответственный до мозга костей человек, с удивительными историями из жизни… проводниками Славой и Александром я восхищена не меньше… коней прекрасных, послушных, выносливых, каждому подобрали по характеру… в общем все ребята молодцы, спасибо им огромное… а ещё про Андрея на сплаве чуть не забыла… он просто супер… ребята вам всем огромное спасибо, за отдых, за перезагрузку… желаю вам здоровья, удачи, неиссякаемой энергии, оптимизма безграничного и адекватных туристов…

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🧳Экскурсионные туры🐴Конные прогулки🐼Животные

Похожие туры в Горно-Алтайске

Конное путешествие на плато Укок
12 дней
Авторский тур
5
3 отзыва
Конное путешествие на плато Укок
Экскурсионный тур «Конное путешествие на плато Укок» на 12 дней
6 июля
59 500 за 1 человека
Конный тур к Шавлинским озерам
9 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5
3 отзыва
Конный тур к Шавлинским озерам
Экскурсионный тур «Конный тур к Шавлинским озерам» на 9 дней
26 июня
3 июля
10 июля
17 июля
41 000 за 1 человека
Символы Алтая. Экскурсионный тур
7 дней
Авторский тур
5
3 отзыва
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Экскурсионный тур «Символы Алтая. Экскурсионный тур» на 7 дней
26 июня
3 июля
10 июля
17 июля
от 62 500 за 1 человека
Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер
8 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 16 чел.
5
3 отзыва
Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер
Экскурсионный тур «Конный тур к цепочке из семи Каракольских озер» на 8 дней
30 июня
10 июля
20 июля
30 июля
38 000 за 1 человека
От Каракольских озер до Телецкого - Всесоюзный 77-й. Конный тур
14 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 15 чел.
5
3 отзыва
От Каракольских озер до Телецкого - Всесоюзный 77-й. Конный тур
Экскурсионный тур «От Каракольских озер до Телецкого - Всесоюзный 77-й. Конный тур» на 14 дней
21 июля
1 авг
63 000 за 1 человека
Урочище Сугойна. Конный тур
4 дня
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5
3 отзыва
Урочище Сугойна. Конный тур
Экскурсионный тур «Урочище Сугойна. Конный тур» на 4 дня
2 янв
5 янв
8 янв
23 фев
30 000 за 1 человека
Алтай - страна чудес. Конный поход
18 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 15 чел.
5
3 отзыва
Алтай - страна чудес. Конный поход
Экскурсионный тур «Алтай - страна чудес. Конный поход» на 18 дней
3 июля
73 000 за 1 человека
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
8 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 15 чел.
5
3 отзыва
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
Экскурсионный тур «Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту» на 8 дней
25 июня
2 июля
9 июля
16 июля
34 800 за 1 человека
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
11 дней
Авторский тур
до 18 чел.
5
3 отзыва
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Экскурсионный тур «Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая» на 11 дней
4 июля
1 авг
15 авг
86 900 за 1 человека
Эндуро тур на Алтае
3 дня
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Эндуро тур на Алтае
Мы отправимся в увлекательный эндуро тур по Алтаю
1 июля
8 июля
15 июля
30 000 за 1 человека
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
4.7
10 отзывов
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Исследовать красоты региона по индивидуальному сценарию
25 июня
26 июня
27 июня
28 июня
18 000 за всё до 6 чел.
Активный тур в горы Алтая: треккинг в Актру, рафтинг, кони и виа-феррата
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Активный тур в горы Алтая: треккинг в Актру, рафтинг, кони и виа-феррата
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
28 авг
63 750 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ