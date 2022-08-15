К Чуйским белкАм
Тур начинается с насыщенной экскурсионной программы по Чуйскому тракту, а затем Вы совершите радиальные выходы к ледникам Актру, Куектанарским озерам и Софийскому леднику.
Вы преодолеете броды и бездорожье на авто повышенной проходимости, пройдете по хвойной тайге и альпийским лугам, чтобы насладиться самыми необыкновенными панорамами Алтайских ледников. Тур проводится при сборе группы от 5 человек. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент.
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Чуйский тракт
Встреча участников в аэропорту г. Горно-Алтайск с 9:00 до 10:30.
Знакомство с гидом.
Большая экскурсионная программа по главной дороге Республике Алтай – Чуйскому тракту.
Знакомство с историей строительства дороги, остановки и прогулки на перевалах Семинский и Чике-Таман, осмотр достопримечательностей.
По пути обед в кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной алтайской кухни (не входит в стоимость).
За перевалом Чике-Таман продолжим движение по живописной долине Катуни, сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть в памяти и фотографиях яркие моменты короткого, но незабываемого путешествия по Алтаю.
Среди скал Малого Яломана увидим красивый изгиб Катуни – “Катунская петля”.
Узнаем, что такое “Катунские террасы”, как и когда они образовались.
А еще, прогуляемся к устью реки Чуи.
Это место, священное для алтайцев, здесь встречаются две крупные реки Горного Алтая – Чуя и Катунь.
Сливаясь, они некоторое время текут с выраженной границей цвета.
Конечная точка сегодня – село Курай Кош-Агачского района.
Куектанарские озера
Пеший поход, около 4-5 км на "озеро Горных эльфов".
Куектанарские озера – целая система озер в западной части Курайского хребта, в живописной долине Куектанар, озера "перетекают" друг в друга, образуя ручьи, протоки и даже водопады.
Здесь формируется речка Куектанар, которая пересекает Чуйский тракт, и затем впадает в Чую, образуя ее правый приток.
Большую часть пути дорога идет через горную хвойную тайгу, альпийские луга и курумники.
Ночевка в Курае.
Софийский ледник
Заброска на УАЗ в долину реки Аккол.
Треккинг около 4 км вверх по течение реки до смотровой площадки, с которой открывается необыкновенная панорама Софийского ледника Южно-Чуйского хребта с вершинами г. Брат, Ксения и Сестра.
Высота вершин 3500 до 3885 м.
Софийский ледник является одним из крупнейших ледников Алтая.
Его площадь около 17,6 км2.
Длина ледника около 8 км.
Толщина – около 150 м.
Язык ледника спускается на высоту 2500 м. над уровнем моря.
Возвращение в Курай.
Ущелье Актру
Заброска в ущелье Актру на авто высокой проходимости (УАЗ, ГАЗ-66, ЗИЛ) до альпинистского лагеря.
По пути преодолеваем броды, бездорожье.
Время в пути 4 часа.
Треккинг вверх по р. Актру, через Бараньи лбы к леднику Большой Актру, протяженность тропы около 4 км.
Пикник у подножия ледника.
Вечером возвращение на базу.
Отъезд
Возвращаемся в г. Горно-Алтайск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|3-местное
|2-местное
|41 600
|49 600
Варианты проживания
Гостевой дом в с. Курай
Двух/трехместное размещение в гостевом доме (душ, туалет на этаже).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт высокой проходимости на протяжении маршрута
- Проживание
- Питание: завтраки со 2-го по 5-й день
- Сопровождение гида-проводника
- Баня, 1 раз
- Оплата рекреационных сборов на экскурсиях
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание в кафе, средний чек 350-400 руб
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- треккинговые палки;
- теплый комплект одежды, рассчитанный на температуру 0, -5 градусов: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
- плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца – кепка или бандана);
- обувь – удобные, хорошо разношенные треккинговые ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
- купальник;
- сиденье туристическое (хоба);
- фотоаппарат или видеокамера;
- наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
- документы, паспорт, полис ОМС;
- powerbank.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие природно-климатические условия?
Маршрут пролегает на территории Улаганского района, на высоте 1500 - 2000 м над ур. м. Климат резко континентальный. Дневные летние температуры в отдельные дни поднимаются до +22, с учетом палящего на такой высоте солнце, можно получить ночные температуры могут опуститься до минусовых значений.
- Какой транспорт в туре?
Мерседес Истана, УАЗ Буханка (заброски в ущелье Актру/Аккол).Протяженность автомобильной части маршрута: 980 км, из них 150 км горногобездорожья.
- Будет ли сотовая связь?
Во время радиальных выходов будет отсутствовать мобильная связь и не будет возможность зарядить телефон. Рекомендуем иметь с собой Powerbank.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Гид в первый день понравилась, рассказывала много, интересно. Но когда надо было закупать продукты для готовки – было ощущение, что впервые. Не знала что брать и сколько, что готовить… Никакого точного времени нигде не говорила. «Как проснемся, позавтракаем и поедем» В итоге это растягивалось на несколько часов.
Сколько у нас есть времени для фото/прогулок – тоже не сообщалось. Как только – так возвращайтесь. Нас было 4 человека в группе, но даже такое количество без организации – это хаос. В итоге кто-то пришел вроде, но видит, что другие еще ходят – и тоже идет. Те видят, что он еще ходит – и так замкнутый круг. Кто-то уходит совсем далеко, приходится бежать, искать, звать… Потом гид сама уходила одна фотографировать что-то, или просто гулять… вся группа ждет у машины… И больше вела себя, как турист – наслаждалась отдыхом.
Саму программу тура поменяли так сильно, что было сложно собрать все вместе. В первый день мы ночевали не в Курае, а в Кош-Агаче. Бани, заявленной в программе, не было. Спасибо, что был душ в хостеле.
Второй день – посмотрим,то, что будет в 3 день, а в 3 день – то, что будет в 5 день, а потом по-немногу оттуда и отсюда возьмем… Возможно, такой маршрут удобнее, но тогда и разместите на сайте актуальную программу.
Водителю Арнабеку большое спасибо, он спас это путешествие, иначе было бы совсем грустно.
В свою очередь мы инициировали служебную проверку по факту ваших замечаний. Разберемся в сложившейся ситуации и обязательно примем меры.
Екатерина, ещё раз сожалеем, что тур не оправдал ваших ожиданий. Однако надеемся, что в будущем вы выберете нас для организации вашего путешествия по России. Мы предоставляем вам персональную скидку 5% на любой тур на нашем сайте и обещаем, что на этот раз, ваше путешествие получится таким, каким вы его ожидали.