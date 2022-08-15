К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур

К Чуйским белкАм

4
3 отзыва
Программа по дням
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Отзывы
О гиде
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Ответы на вопросы
Нестандартный 5-тидневный маршрут к ледникам Горного Алтая. Интересное сочетание автомобильных забросок и радиальных выходов налегке, без палаток.

Тур начинается с насыщенной экскурсионной программы по Чуйскому тракту, а затем Вы совершите радиальные выходы к ледникам Актру, Куектанарским озерам и Софийскому леднику.

Вы преодолеете броды и бездорожье на авто повышенной проходимости, пройдете по хвойной тайге и альпийским лугам, чтобы насладиться самыми необыкновенными панорамами Алтайских ледников. Тур проводится при сборе группы от 5 человек. Оставьте заявку, чтобы узнать сколько участников на данный момент.
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
К Чуйским белкАм. Авто-пеший тур
Ближайшие даты:
13
авг

Что вас ожидает:

Жаркая банька
Жаркая банька
Попаримся и снимем усталость от походов в русской бане
Офф-роуд по Алтаю
Офф-роуд по Алтаю
Испытаем яркие эмоции и всплеск адреналина, преодолевая броды и бездорожье
Пикник у подножия ледника
Пикник у подножия ледника
Совершим увлекательный треккинг к леднику Большой Актру и устроим вкусный пикник

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт

Встреча участников в аэропорту г. Горно-Алтайск с 9:00 до 10:30.

Знакомство с гидом.

Большая экскурсионная программа по главной дороге Республике Алтай – Чуйскому тракту.

Знакомство с историей строительства дороги, остановки и прогулки на перевалах Семинский и Чике-Таман, осмотр достопримечательностей.

По пути обед в кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной алтайской кухни (не входит в стоимость).

За перевалом Чике-Таман продолжим движение по живописной долине Катуни, сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть в памяти и фотографиях яркие моменты короткого, но незабываемого путешествия по Алтаю.

Среди скал Малого Яломана увидим красивый изгиб Катуни – “Катунская петля”.

Узнаем, что такое “Катунские террасы”, как и когда они образовались.

А еще, прогуляемся к устью реки Чуи.

Это место, священное для алтайцев, здесь встречаются две крупные реки Горного Алтая – Чуя и Катунь.

Сливаясь, они некоторое время текут с выраженной границей цвета.

Конечная точка сегодня – село Курай Кош-Агачского района.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
2 день

Куектанарские озера

Пеший поход, около 4-5 км на "озеро Горных эльфов".

Куектанарские озера – целая система озер в западной части Курайского хребта, в живописной долине Куектанар, озера "перетекают" друг в друга, образуя ручьи, протоки и даже водопады.

Здесь формируется речка Куектанар, которая пересекает Чуйский тракт, и затем впадает в Чую, образуя ее правый приток.

Большую часть пути дорога идет через горную хвойную тайгу, альпийские луга и курумники.

Ночевка в Курае.

Куектанарские озераКуектанарские озераКуектанарские озераКуектанарские озера
3 день

Софийский ледник

Заброска на УАЗ в долину реки Аккол.

Треккинг около 4 км вверх по течение реки до смотровой площадки, с которой открывается необыкновенная панорама Софийского ледника Южно-Чуйского хребта с вершинами г. Брат, Ксения и Сестра.

Высота вершин 3500 до 3885 м.

Софийский ледник является одним из крупнейших ледников Алтая.

Его площадь около 17,6 км2.

Длина ледника около 8 км.

Толщина – около 150 м.

Язык ледника спускается на высоту 2500 м. над уровнем моря.

Возвращение в Курай.

Софийский ледникСофийский ледникСофийский ледникСофийский ледник
4 день

Ущелье Актру

Заброска в ущелье Актру на авто высокой проходимости (УАЗ, ГАЗ-66, ЗИЛ) до альпинистского лагеря.

По пути преодолеваем броды, бездорожье.

Время в пути 4 часа.

Треккинг вверх по р. Актру, через Бараньи лбы к леднику Большой Актру, протяженность тропы около 4 км.

Пикник у подножия ледника.

Вечером возвращение на базу.

Ущелье АктруУщелье АктруУщелье АктруУщелье Актру
5 день

Отъезд

Возвращаемся в г. Горно-Алтайск.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

3-местное2-местное
41 60049 600

Варианты проживания

Гостевой дом в с. Курай

4 ночи

Двух/трехместное размещение в гостевом доме (душ, туалет на этаже).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт высокой проходимости на протяжении маршрута
  • Проживание
  • Питание: завтраки со 2-го по 5-й день
  • Сопровождение гида-проводника
  • Баня, 1 раз
  • Оплата рекреационных сборов на экскурсиях
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание в кафе, средний чек 350-400 руб
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговые палки;
  • теплый комплект одежды, рассчитанный на температуру 0, -5 градусов: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
  • плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
  • летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца – кепка или бандана);
  • обувь – удобные, хорошо разношенные треккинговые ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
  • предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
  • бутылка 0,5 л под воду;
  • солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
  • купальник;
  • сиденье туристическое (хоба);
  • фотоаппарат или видеокамера;
  • наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
  • документы, паспорт, полис ОМС;
  • powerbank.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие природно-климатические условия?

Маршрут пролегает на территории Улаганского района, на высоте 1500 - 2000 м над ур. м. Климат резко континентальный. Дневные летние температуры в отдельные дни поднимаются до +22, с учетом палящего на такой высоте солнце, можно получить ночные температуры могут опуститься до минусовых значений.

Какой транспорт в туре?

Мерседес Истана, УАЗ Буханка (заброски в ущелье Актру/Аккол).

Протяженность автомобильной части маршрута: 980 км, из них 150 км горного
бездорожья.
Будет ли сотовая связь?

Во время радиальных выходов будет отсутствовать мобильная связь и не будет возможность зарядить телефон. Рекомендуем иметь с собой Powerbank.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Е
15 авг 2022
Организации практически ноль!
Гид в первый день понравилась, рассказывала много, интересно. Но когда надо было закупать продукты для готовки – было ощущение, что впервые. Не знала что брать и сколько, что готовить… Никакого точного времени нигде не говорила. «Как проснемся, позавтракаем и поедем» В итоге это растягивалось на несколько часов.
Сколько у нас есть времени для фото/прогулок – тоже не сообщалось. Как только – так возвращайтесь. Нас было 4 человека в группе, но даже такое количество без организации – это хаос. В итоге кто-то пришел вроде, но видит, что другие еще ходят – и тоже идет. Те видят, что он еще ходит – и так замкнутый круг. Кто-то уходит совсем далеко, приходится бежать, искать, звать… Потом гид сама уходила одна фотографировать что-то, или просто гулять… вся группа ждет у машины… И больше вела себя, как турист – наслаждалась отдыхом.
Саму программу тура поменяли так сильно, что было сложно собрать все вместе. В первый день мы ночевали не в Курае, а в Кош-Агаче. Бани, заявленной в программе, не было. Спасибо, что был душ в хостеле.
Второй день – посмотрим,то, что будет в 3 день, а в 3 день – то, что будет в 5 день, а потом по-немногу оттуда и отсюда возьмем… Возможно, такой маршрут удобнее, но тогда и разместите на сайте актуальную программу.
Водителю Арнабеку большое спасибо, он спас это путешествие, иначе было бы совсем грустно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Екатерина, добрый день! Нам очень жаль, что путешествие с нашей компанией прошло не так хорошо, как нам и вам бы этого хотелось. Мы очень трепетно следим за безопасностью и организацией наших туров, а также стараемся поддерживать высокий уровень сервисного обслуживания, чтобы у каждого туриста оставалось исключительно положительное впечатление от путешествия и нашей Большой Страны.

В свою очередь мы инициировали служебную проверку по факту ваших замечаний. Разберемся в сложившейся ситуации и обязательно примем меры.

Екатерина, ещё раз сожалеем, что тур не оправдал ваших ожиданий. Однако надеемся, что в будущем вы выберете нас для организации вашего путешествия по России. Мы предоставляем вам персональную скидку 5% на любой тур на нашем сайте и обещаем, что на этот раз, ваше путешествие получится таким, каким вы его ожидали.
Ю
16 ноя 2020
Очень давно хотела побывать на плато Укок и моя мечта осуществилась. За все время поездки удалось увидеть очень живописные места Алтая, поражающее своим цветом Гейзеровое Озеро, великолепные перевалы: Семинский и Чике-Таман, побродить по Алтайскому марсу. И, конечно же, хочу поблагодарить за прекрасный отпуск инструктора Ирину за то, что любит и знает свой край, с такими людьми всегда интересно путешествовать и отдельное спасибо водителю Андрею за то, что было не страшно ехать там, где вообще невозможно проехать:):):). Очень хотелось бы провести отпуск с вами еще раз.
Е
16 ноя 2020
За неделю проехали практически весь Чуйский тракт (в следующий раз, все-таки до Дербет-Даба доехать надо будет), поднялись на вековой ледник, любовались рассветами и закатами в Курайской степи, гуляли по "марсу", ловили первого хариуса в Чуе… и все это в хорошей компании. Алтай, хорошие люди, великолепное путешествие - это все о чем можно мечтать, планируя отпуск. Ребята, благодаря вам, мечты сбываются. Огромное спасибо

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