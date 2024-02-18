Путешествие в Горно-Алтайск: Конные прогулки и встречи с ледниками
Южно-Чуйский хребет отличается от большинства хребтов Горного Алтая тем, что на нем леса произрастают местами, что делает его открытым всем ветрам и солнцу.
авг
Что вас ожидает:
Описание
Во время данного маршрута гостей Алтая ждут встречи с ледниками, к которым прикоснуться могут все участники тура, а также ощутить ледяное дыхание вечных снегов даже в самый жаркий день.
Программа тура по дням
Туркомплекс "Таежник" - село Курай - базовая стоянка "Тюте"
Для тех, кто планирует прилететь в аэропорт Горно-Алтайска – выбирайте рейсы с прилетом не позднее 12:00, поскольку переезд до стоянки Тюте с учетом остановок занимает 6-7 часов.
Завтрак в кафе "Таежник" для тех, кто прибыл в эко-отель до 11:00, знакомство с гидом.
Если вся группа собралась рано – выезд по маршруту до стоянки, обед в придорожном кафе.
Переезд по знаменитому Чуйскому тракту до села Курай, затем по Курайской степи до стоянки Тюте.
Размещение в палатках.
Инструктаж, подготовка к походу.
Баня.
Авто 350 км.
Ур. Тюте - ур. Кызыл-Ярык
Тропа идет вверх по склону от базовой стоянки.
Широкая тракторная дорога переходит в лесную тропу и петляет между кедрами и лиственницами, постепенно набирая высоту.
С устья рек Тюте и Кызылярык начинается резкий подъем высоты.
Тропа выходит на границу леса и скальных выходов гранита. Окружающая мощь природы захватывает дух.
Сложная часть во второй половине пути – крутая тропа среди деревьев и резкий набор высоты требует умения держаться в седле и определенной физической подготовки.
Отдых у костра, чистая вода реки Кызылярык, оздоравливающий воздух гор, позволят вам хорошо отдохнуть и набраться сил для дальнейшего путешествия.
Переход составит от 4 до 5 часов. Кони 10 км.
Ур. Кызыл-Ярык - устье р. Имэле
Именно в этот день вы увидите неповторимые полупустынные ландшафты Кош-Агачского района, которые его отличают от других районов республики.
Тропа плавно набирая высоту, выходит на перевал в верховье реки Карасу, откуда открывается вид на плато Йелдыскель с множеством небольших озер.
Далее вас ждет спуск к реке Кускунур и небольшой отдых, после которого небольшой подъем и спуск в долину реки Талдуры.
Здесь вы увидите следы геологической деятельности Чуйского землетрясения 2003 года – сейсмосрыв борта долины реки.
Ночевка у устья реки Имэле.
Конный переход 6-7 часов. Кони 25 км.
Устье р. Имэле - плато Шалтра - р. Кып - р. Талдура - зимовье Кып
Этот день будет богат на впечатления, если позволит погода.
Тропа поднимается вверх по течению красивой, озорной реки Имэле и выходит на плато Шалтра.
С этого плато вы увидите долину реки Аккол, в которой расположены два озера Аккуль и Каракуль, а также увидите вершины южной части Южно-Чуйского хребта.
Осуществив переход к северному склону плато, вы увидите вершины Северо-Чуйского хребта и долину реки Джело.
Передвигаясь дальше на юго-восток в верховье реки Кып, вашему взору предстанут главные вершины Южно-Чуйского хребта Ийкту и Ольга.
Спуск в долину реки Талдура с плато очень крутой и осуществляется пешком с конем в поводу.
Ночевка на берегу реки Талдура, недалеко от зимовья Кып.
В случае плохой погоды (дождя с ветром) возможно изменение нитки маршрута на движение вдоль реки Талдура с места предыдущей ночевки.
Переход 6-7 часов. Кони 20 км.
Зимовье Кып - морена Талдуринского ледника
Переход осуществляется вверх по течению реки Талдура около 15 км будет не утомительным.
В случае хорошей погоды маяком на вашем пути будут вершины Южно-Чуйского хребта.
Во время пути несколько раз осуществляется брод через реку Талдура.
В пути 3-4 часа. Кони 12 км.
Радиальный выход к Талдуринскому леднику
Переход до ледника по времени спокойным размеренным шагом займет около 2-3 часов.
Тропа вдоль реки не сложная, больших курумов нет, поэтому в этот радиальный выход стоит идти всем!
При хороших погодных условиях и отсутствии больших трещин возможен выход на ледник.
В пути 5-6 часов. Пешком 10 км.
Переход Морена Талдуринского ледника - долина реки Джело
Возвращение вниз по реке Талдура до устья реки Джело, потрясающие пейзажи, крутой подъем и перевал в долину реки Джело добавят впечатлений и множество красивых фотографий с этого маршрута.
Переход 6-7 часов. Кони 25 км.
Радиальный выход вдоль реки Джело к леднику
Долина реки Джело запомнится вам наличием красивых отвесных скал, останцов в русле реки, множеством небольших водопадов со склонов долины, незабываемым по красоте и головокружительным по высоте водопадом одного из притоков Джело и каскадным мощным водопадом самого Джело.
В случае низкого уровня воды в реке Джело возможен выход к подножью ледника, где на левом борту долины можно увидеть каменные грибы.
Пешком 10 км.
Переход Долина реки Джело - р. Куркурек - ур. Тур-Ойык
В начале этого дня тропа ведет нас вниз по течению р. Джело, потом вдоль р. Куркурек и в конце приводит нас в урочище Тур-Ойык, которое поразит Вас своими ландшафтами.
По пути нас ожидает довольно пустынная местность, изредка встречаются небольшие по площади хвойные леса.
Если повезет, то можно встретить яков.
Этот день запомнится надолго.
Переход 7-8часов. Кони 35 км.
Радиальный выход на «Купол Трех Озер»
С утра туристов ждет небольшой конный переход, который не займет больше 2-х часов и приведет их на берег реки Кускунур, где ставим лагерь, и отправляемся на экскурсию в долину Трех озер, расположенных на высоте 2500 метров над уровнем моря.
Радиальный выход по желанию.
Первая часть пути преодолевается на лошадях, примерно половина, затем пешком подъем в гору по "сыпухе" (мелкие камни).
Со смотровой площадке открывается красивая панорама на вершину «Купол Трех озер» и вершины Северо-Чуйского хребта.
Радиальный выход займет 5-6 часов. Кони – 10 км, пешком – 10 км.
Река Кускунур - ур. Тюте
Завершающий день конного тура.
Спуск вниз, по долине реки Тюте, до базового лагеря.
Баня.
Прощальный костер.
Конный переход 5-6 часов. Кони 20 км.
Возращение на Туркомплекс «Таёжник»
Утром перегружаем вещи в автобус.
Предстоит переезд до Таёжника.
Обед в придорожном кафе.
По прибытию на Таёжник, разгружаем свои вещи и групповое снаряжение
Вечером ужин на Таёжнике.
Выезд
Внимание! Время указано местное разница с Москвой +4!
Отправление в Новосибирск (дорога в пути 8-9 часов) и Барнаул (в пути 4-5 часов) вечером этого же дня в 22:30 на рейсовом автобусе.
До Барнаула можно уехать на утро следующего дня в 11:00.
Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется групповым трансфером на следующий день (зависит от расписания вылетов самолётов).
Для тех, у кого вылет или выезд с Таёжника запланирован на следующий день после окончания маршрута – можно остаться ночевать на территории эко-отеля в палаточном лагере бесплатно или же забронировать номер за доп. плату (если будет в наличие).
Завтрак на следующий день после окончания маршрута в стоимость тура не включен.
Проживание
На всем протяжении маршрута ночевки в туристических палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в палатках на маршруте
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
- Баня согласно, программы тура
- Аренда лошадей
- Оплата работы инструкторов, конюхов
- Оплата рекреационных сборов
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер до туркомплекса "Таежник" и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).
2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема.
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с копюшоном
14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50).
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочится запечатлеть будет много, а подзарядиться негде! .
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
23. Полотенце(приразмещении в палатках или домиках без удобств)
24. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
Какие особенности маршрута?
- Маршрут сложный, для участия в нем туристы должны иметь опыт конных походов по Горному Алтаю;
- Список личного снаряжения уточняйте при бронировании;
- На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу;
- На маршруте работают 1-2 инструктора, конюх;
- Дети до 12 лет на маршрут не допускаются.
- На маршруте выдается все необходимое снаряжение
- График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
Какое питание туристов на маршруте?
1. Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
2. В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка. Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
3. Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура). В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком. Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
4. Вода берется из ручьев, рек, озер.
Входит ли доставка в стоимость тура?
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Доставка из Барнаула осуществляется частными перевозчиками (туроператор помогает организовать доставку): встреча в аэропорту г. Барнаула с 5:50 до 7:50 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам). В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин частных перевозчиков возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах от 1500,00 в одну сторону (стоимость зависит от перевозчика, туроператор не гарантирует фиксированную стоимость, оплачивается на месте водителю, уточняйте при бронировании).
Возможна организация индивидуальной доставки в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину в одну сторону, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон, указанный в ваучере, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г. ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ.
Какое выдается групповое снаряжение?
- палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур. Размещение туристов по одному крайне нежелательно, поскольку упаковать в один конный драйбег палатку, коврик и спальник с вкладышем довольно проблематично;
- спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
- вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
- коврик пенополиуритановый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
- плащ ОЗК выдается все в обязательном порядке. Спасает от сильных и затяжных дождей во время конных переходов и в лагере. На случай мелкого, непродолжительного дождя туристам пригодятся плотные ветровки, куртки с влагоотталкивающими свойствами из их ЛИЧНЫХ вещей. В магазинах можно приобрести пропитку для одежды от дождя и влаги и обработать одежду заранее;
- драйбег конный, или сухая сумка. Предназначен для перевозки палаток, спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место;
- арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках, гид может отдать что-то из общественного инвентаря;
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.