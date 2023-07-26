2 день

Камышлинский водопад. Тавдинские пещеры. Пасека. Подъем на Малую Синюху

Мы предлагаем вам увлекательную поездку, маршрут которой включает посещение пасеки, Тавдинских пещер, подъём на гору Малая Синюху, посещение Камышлинского водопада.

Мед – это еще одна визитная карточка алтайских гор.

Меду издавна приписывают море целебных свойств.

Пасека – место, где совершается настоящее таинство: благодаря труду сотни тысяч неутомимых насекомых получается этот удивительный продукт.

Хотите узнать, сколько километров пчела пролетает в день, сколько меда можно получить из одного улья и как отличить настоящий продукт от подделки, задайте эти и другие вопросы владельцам алтайской пасеки.

Следующая остановка на пути – Тавдинские пещеры.

Это массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения.

Большая часть из них легко доступны.

Входы в некоторые из них даже оборудованы ступенями и туда проведен свет.

Прекрасная возможность заглянуть в подземные ходы без риска для жизни.

Во время посещения пещер необходимо преодолеть два сложных участка:

узкий проход, протяженность – 12 м;

подъем по козьей тропе.

Посещение смотровой площадки с видом на Катунь, памятника имени Н. К. Рериху – художнику и искателю Шамбалы.

Обед в кафе "Таежник".

После обеда экскурсия на гору Синюха и Манжерокское озеро.

Вы посетите Манжерокское озеро, которое находится недалеко от одноименного села, у подножья гор Синюха и Малая Синюха.

Затем на гондольном подъемнике доберетесь на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь.

В этот день туристы совершат экскурсию водомоторную экскурсию на рафтах через Катунь к Камышлинскому водопаду, прогуляются по берегу Катуни, наслаждаясь насыщено-бирюзовым цветом воды.

Мото-рафтинг не оставит равнодушным никого из участников!

Ужин в кафе на территории эко-отеля “Таёжник”.

Авто: 56 км. Моторная лодка: 4 км. Пешком: 2 км.