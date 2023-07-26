Легенды осеннего Алтая

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3 отзыва
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Осень – это то время, когда можно посетить основные достопримечательности региона и при этом не быть участниками толчеи.

Во время тура Вы вдоволь насладитесь Величием Алтайских гор, не лишая себя благ цивилизации, проживая в комфортных условиях, и передвигаясь на автомобиле.
Легенды осеннего Алтая
Легенды осеннего Алтая
Легенды осеннего Алтая
Легенды осеннего Алтая
Легенды осеннего Алтая
Легенды осеннего Алтая
Легенды осеннего Алтая
Легенды осеннего Алтая
Легенды осеннего Алтая
Легенды осеннего Алтая
Легенды осеннего Алтая
Легенды осеннего Алтая
Легенды осеннего Алтая
Легенды осеннего Алтая
Легенды осеннего Алтая
Ближайшие даты:
3
сен
10
сен
17
сен
24
сен

Что вас ожидает:

Войлочный мастер-класс
Войлочный мастер-класс
Поучаствуем в процессе валяния войлока в этно-музее, а также купим сувениры из войлока авторской работы
Алтайская пасека
Алтайская пасека
Узнаем сколько километров пчела пролетает в день и как отличить настоящий продукт от подделки
Храм на острове
Храм на острове
Пройдем по узкому подвесному мостику к храму Иоана Богослова на о. Патмос

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Национальный музей им. Анохина. Войлочный мастер-класс

Прибытие до места начала тура (согласно выбранному трансферу).

Размещение в номерах согласно выбранной категории.

Сбор группы.

Прибытие в эко-отель "Таёжник".

Для тех кто приезжает в эко-отель "Таежник" до 10:45 завтрак в кафе на территории эко-отеля “Таежник”.

Заселение в номера согласно выбранной категории размещения в 14:00.

Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.

Обед в кафе эко-отеля “Таежник”.

Экскурсия в Национальный музей им. А. В. Анохина.

Национальный музей Республики Алтай расположен в столице региона городе Горно-Алтайске.

В музее им. Анохина собрано большое количество экспонатов, посвященных истории, быту и культуре коренного населения.

Центральная экспозиция – захоронение знаменитой Алтайской принцессы Укока, которую местное население считает священной хранительницей алтайского народа.

В завершении экскурсии вас ждет этно-музей.

Войлочный мастер-класс.

Обряд знакомства, чаепитие алтайского травяного чая.

В этно-музее можно будет приобрести сувениры из войлока авторской работы.

Ужин в кафе "Таежник".

Авто: 66 км.

2 день

Камышлинский водопад. Тавдинские пещеры. Пасека. Подъем на Малую Синюху

Мы предлагаем вам увлекательную поездку, маршрут которой включает посещение пасеки, Тавдинских пещер, подъём на гору Малая Синюху, посещение Камышлинского водопада.

Мед – это еще одна визитная карточка алтайских гор.

Меду издавна приписывают море целебных свойств.

Пасека – место, где совершается настоящее таинство: благодаря труду сотни тысяч неутомимых насекомых получается этот удивительный продукт.

Хотите узнать, сколько километров пчела пролетает в день, сколько меда можно получить из одного улья и как отличить настоящий продукт от подделки, задайте эти и другие вопросы владельцам алтайской пасеки.

Следующая остановка на пути – Тавдинские пещеры.

Это массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения.

Большая часть из них легко доступны.

Входы в некоторые из них даже оборудованы ступенями и туда проведен свет.

Прекрасная возможность заглянуть в подземные ходы без риска для жизни.

Во время посещения пещер необходимо преодолеть два сложных участка:

  • узкий проход, протяженность – 12 м;
  • подъем по козьей тропе.

Посещение смотровой площадки с видом на Катунь, памятника имени Н. К. Рериху – художнику и искателю Шамбалы.

Обед в кафе "Таежник".

После обеда экскурсия на гору Синюха и Манжерокское озеро.

Вы посетите Манжерокское озеро, которое находится недалеко от одноименного села, у подножья гор Синюха и Малая Синюха.

Затем на гондольном подъемнике доберетесь на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь.

В этот день туристы совершат экскурсию водомоторную экскурсию на рафтах через Катунь к Камышлинскому водопаду, прогуляются по берегу Катуни, наслаждаясь насыщено-бирюзовым цветом воды.

Мото-рафтинг не оставит равнодушным никого из участников!

Ужин в кафе на территории эко-отеля “Таёжник”.

Авто: 56 км. Моторная лодка: 4 км. Пешком: 2 км.

3 день

Чемал. Остров Патмос. Че-Чкыш. Ороктойский мост

Завтрак в кафе.

Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности.

С конца 19 века село Чемал превратилось в бальнеологический курорт, куда приезжали со всей России.

Был он популярен и в советское время благодаря мягкому микроклимату, обилию солнца и уникальному составу воздуха с большим содержанием озона и эфирных масел, что благотворно влияет на нервную систему человека.

Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: «козья тропка», ворота Сартакпая, храм Иоана Богослова на о. Патмос.

Обед в кафе с. Чемал.

Переезд в урочище Че-Чкыш – узкое горное ущелье, по дну которого течёт одноимённый ручей.

Склоны ущелья представляют собой отвесные известняковые скалы высотой до 100-150 метров.

Переезд к Ороктойскому мосту – который соединяет два берега реки Катунь, одно из самых узких мест реки, под мостом расположены пороги Тельдекпень.

Возвращение в отель.

Ужин.

Авто: 210 км. Пешком: 2 км.

4 день

Чуйский тракт до слияния Чуи и Катуни

Завтрак в кафе на территории эко-отеля “Таёжник”.

Чуйский тракт – сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.

Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.

Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии.

В ходе экскурсии туристов ждет знакомство с Чуйским трактом, посещение знаковых природных, рукотворных и исторических объектов Чуйского тракта.

Туристы узнают историю строительства дороги вошедшей в список 10 самых красивых дорог по версии Юнеско, увидят гору Сарлык с высоты Семинского перевала, насладятся великолепием Каракольской долины, посетят памятник алтайскому суслику, ощутят захватывающие эмоции подъема по серпантинного перевала Чике-Таман, увидят место слияния рек Чуя и Катунь, узнают насколько может быть бирюзовой вода в главной реке Горного Алтая.

Обед в придорожном кафе "Катюша".

Также гостей ждет встреча с древней историей и петроглифами в ур. Калбак-Таш.

Переезд назад.

Ужин в кафе Таёжник.

Авто: 300 км.

5 день

Отъезд

Завтрак в кафе (или ланч-боксы).

Групповой трансфер в аэропорт Горно-Алтайск.

Проживание

Тур предусматривает проживание в номерах категории “Стандарт” и “Стандарт плюс” в эко-отеле “Таежник”.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории номера, руб:

"Стандарт""Стандарт плюс"
Двухместное размещение45 20048 000
Одноместное размещение55 20060 500

Варианты проживания

Туркомплекс «Таежник» или аналогичный

4 ночи

Отель расположен у подножия горы Черепан, рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.

Категория “Стандарт плюс” - благоустроенные номера площадью 16 кв. м.
В номере: двуспальная или две 1,5 спальные кровати+ доп. место (раскладной диван), полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-холодильник, чайник, чайные пары, фен.

Категория "Стандарт" - благоустроенные номера на возвышенности 12 кв. м.
В номере: две односпальные кровати, полный санузел с душевой, набор полотенец, чайник,чайные пары,мини-холодильник, фен.

Туркомплекс «Таежник» или аналогичныйТуркомплекс «Таежник» или аналогичныйТуркомплекс «Таежник» или аналогичныйТуркомплекс «Таежник» или аналогичныйТуркомплекс «Таежник» или аналогичныйТуркомплекс «Таежник» или аналогичныйТуркомплекс «Таежник» или аналогичныйТуркомплекс «Таежник» или аналогичный

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трехразовое питание (в кафе)
  • Перевозки, согласно программе тура
  • Оплата проживания в эко-отеле Таёжник
  • Моторные лодки
  • Работа гида
  • Войлочный мастер-класс
  • Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов
  • Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
  • Доставка до места начала тура и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Дополнительные услуги, не включенные в программу тура
Место начала и завершения?
с. Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
  2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
  3. Удобная обувь (кроссовки, кеды). Обувь не должна быть новой и тереть
  4. Носки - 2-3 пары хлопчатобумажных.
  5. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно:
    • толстовка или свитер;
    • шапочка;
    • теплые носки;
    • утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки.
  6. Удобная верхняя одежда:
    • брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности;
    • не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
  7. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
  8. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
  9. Майки или футболки - 2-3 штуки (или что-то подобное).
  10. Легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце).
  11. Средства личной гигиены.
  12. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
  13. Средства фото-видеофиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным устройством.
Входит ли доставка в стоимость тура?

Бесплатно предоставляется групповая доставка из/в аэропорт Горно-Алтайска!
Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура. Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.

  • Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
  • Доставка в любой отель после окончания тура - за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.

Доставка из/в аэропорт / железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика. Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых, проезд осуществляется на рейсовых автобусах. Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов либо на сайтах онлайн-продажи билетов.

Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика. Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск-Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову. Билеты можно приобрести как в кассах Новосибирского автовокзала, так и в сервисах онлайн-продажи билетов (https://e-traffic.ru/ и т. п.)

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
26 июля 2023
Все очень классно!
Все очень классно!Все очень классно!Все очень классно!Все очень классно!Все очень классно!Все очень классно!Все очень классно!Все очень классно!
М
25 июля 2023
Как я уже отмечала ранее, исполнителем туры выступила принимающая сторона. Но об этом я узнала только по факту начала тура. Все организационные вопросы решались через "Большую Страну". Здесь все выше всяких похвал: оперативное реагирование на любые вопросы в любое время дня и ночи. Авиакомпания перенесла нам рейс, организаторы предложили несколько решений. На все вопросы, возникающие по туру я получила исчерпывающие ответы, включая те, которые непосредственно тура не касались. Например: куда можно сходить в Горно-Алтайске. где лучше поесть, где лучше купить сувениры, что сэкономило мне время и деньги.
И
22 июля 2023
Прекрасная организация и компетентные сотрудники. Несмотря на то, что часть группы отменила поездку, всё разрулили. Переставили местами последовательность: сначала сплав, потом конный поход. Но получилось прекрасно! Даже ещё + один день с конной прогулкой до Чёртова пальца. В восторге от поездки, от компании в походе! Благодарю за слаженную работу, вкусную еду и готовность сориентировать на местности! 🤗❤

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