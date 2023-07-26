Во время тура Вы вдоволь насладитесь Величием Алтайских гор, не лишая себя благ цивилизации, проживая в комфортных условиях, и передвигаясь на автомобиле.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Национальный музей им. Анохина. Войлочный мастер-класс
Прибытие до места начала тура (согласно выбранному трансферу).
Размещение в номерах согласно выбранной категории.
Сбор группы.
Прибытие в эко-отель "Таёжник".
Для тех кто приезжает в эко-отель "Таежник" до 10:45 завтрак в кафе на территории эко-отеля “Таежник”.
Заселение в номера согласно выбранной категории размещения в 14:00.
Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.
Обед в кафе эко-отеля “Таежник”.
Экскурсия в Национальный музей им. А. В. Анохина.
Национальный музей Республики Алтай расположен в столице региона городе Горно-Алтайске.
В музее им. Анохина собрано большое количество экспонатов, посвященных истории, быту и культуре коренного населения.
Центральная экспозиция – захоронение знаменитой Алтайской принцессы Укока, которую местное население считает священной хранительницей алтайского народа.
В завершении экскурсии вас ждет этно-музей.
Войлочный мастер-класс.
Обряд знакомства, чаепитие алтайского травяного чая.
В этно-музее можно будет приобрести сувениры из войлока авторской работы.
Ужин в кафе "Таежник".
Авто: 66 км.
Камышлинский водопад. Тавдинские пещеры. Пасека. Подъем на Малую Синюху
Мы предлагаем вам увлекательную поездку, маршрут которой включает посещение пасеки, Тавдинских пещер, подъём на гору Малая Синюху, посещение Камышлинского водопада.
Мед – это еще одна визитная карточка алтайских гор.
Меду издавна приписывают море целебных свойств.
Пасека – место, где совершается настоящее таинство: благодаря труду сотни тысяч неутомимых насекомых получается этот удивительный продукт.
Хотите узнать, сколько километров пчела пролетает в день, сколько меда можно получить из одного улья и как отличить настоящий продукт от подделки, задайте эти и другие вопросы владельцам алтайской пасеки.
Следующая остановка на пути – Тавдинские пещеры.
Это массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения.
Большая часть из них легко доступны.
Входы в некоторые из них даже оборудованы ступенями и туда проведен свет.
Прекрасная возможность заглянуть в подземные ходы без риска для жизни.
Во время посещения пещер необходимо преодолеть два сложных участка:
- узкий проход, протяженность – 12 м;
- подъем по козьей тропе.
Посещение смотровой площадки с видом на Катунь, памятника имени Н. К. Рериху – художнику и искателю Шамбалы.
Обед в кафе "Таежник".
После обеда экскурсия на гору Синюха и Манжерокское озеро.
Вы посетите Манжерокское озеро, которое находится недалеко от одноименного села, у подножья гор Синюха и Малая Синюха.
Затем на гондольном подъемнике доберетесь на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь.
В этот день туристы совершат экскурсию водомоторную экскурсию на рафтах через Катунь к Камышлинскому водопаду, прогуляются по берегу Катуни, наслаждаясь насыщено-бирюзовым цветом воды.
Мото-рафтинг не оставит равнодушным никого из участников!
Ужин в кафе на территории эко-отеля “Таёжник”.
Авто: 56 км. Моторная лодка: 4 км. Пешком: 2 км.
Чемал. Остров Патмос. Че-Чкыш. Ороктойский мост
Завтрак в кафе.
Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности.
С конца 19 века село Чемал превратилось в бальнеологический курорт, куда приезжали со всей России.
Был он популярен и в советское время благодаря мягкому микроклимату, обилию солнца и уникальному составу воздуха с большим содержанием озона и эфирных масел, что благотворно влияет на нервную систему человека.
Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: «козья тропка», ворота Сартакпая, храм Иоана Богослова на о. Патмос.
Обед в кафе с. Чемал.
Переезд в урочище Че-Чкыш – узкое горное ущелье, по дну которого течёт одноимённый ручей.
Склоны ущелья представляют собой отвесные известняковые скалы высотой до 100-150 метров.
Переезд к Ороктойскому мосту – который соединяет два берега реки Катунь, одно из самых узких мест реки, под мостом расположены пороги Тельдекпень.
Возвращение в отель.
Ужин.
Авто: 210 км. Пешком: 2 км.
Чуйский тракт до слияния Чуи и Катуни
Завтрак в кафе на территории эко-отеля “Таёжник”.
Чуйский тракт – сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.
Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.
Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии.
В ходе экскурсии туристов ждет знакомство с Чуйским трактом, посещение знаковых природных, рукотворных и исторических объектов Чуйского тракта.
Туристы узнают историю строительства дороги вошедшей в список 10 самых красивых дорог по версии Юнеско, увидят гору Сарлык с высоты Семинского перевала, насладятся великолепием Каракольской долины, посетят памятник алтайскому суслику, ощутят захватывающие эмоции подъема по серпантинного перевала Чике-Таман, увидят место слияния рек Чуя и Катунь, узнают насколько может быть бирюзовой вода в главной реке Горного Алтая.
Обед в придорожном кафе "Катюша".
Также гостей ждет встреча с древней историей и петроглифами в ур. Калбак-Таш.
Переезд назад.
Ужин в кафе Таёжник.
Авто: 300 км.
Отъезд
Завтрак в кафе (или ланч-боксы).
Групповой трансфер в аэропорт Горно-Алтайск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в номерах категории “Стандарт” и “Стандарт плюс” в эко-отеле “Таежник”.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории номера, руб:
|"Стандарт"
|"Стандарт плюс"
|Двухместное размещение
|45 200
|48 000
|Одноместное размещение
|55 200
|60 500
Варианты проживания
Туркомплекс «Таежник» или аналогичный
Отель расположен у подножия горы Черепан, рядом с Чуйским трактом недалеко от села Манжерок.
Категория “Стандарт плюс” - благоустроенные номера площадью 16 кв. м.
В номере: двуспальная или две 1,5 спальные кровати+ доп. место (раскладной диван), полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-холодильник, чайник, чайные пары, фен.
Категория "Стандарт" - благоустроенные номера на возвышенности 12 кв. м.
В номере: две односпальные кровати, полный санузел с душевой, набор полотенец, чайник,чайные пары,мини-холодильник, фен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трехразовое питание (в кафе)
- Перевозки, согласно программе тура
- Оплата проживания в эко-отеле Таёжник
- Моторные лодки
- Работа гида
- Войлочный мастер-класс
- Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов
- Страховка медицинская и от несчастного случая
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула, г. Горно-Алтайска, г. Новосибирска и обратно
- Доставка до места начала тура и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Дополнительные услуги, не включенные в программу тура
- Место начала и завершения?
- с. Манжерок
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
- Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
- Удобная обувь (кроссовки, кеды). Обувь не должна быть новой и тереть
- Носки - 2-3 пары хлопчатобумажных.
- Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно:
- толстовка или свитер;
- шапочка;
- теплые носки;
- утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки.
- Удобная верхняя одежда:
- брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности;
- не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
- Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
- Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
- Майки или футболки - 2-3 штуки (или что-то подобное).
- Легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце).
- Средства личной гигиены.
- Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
- Средства фото-видеофиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным устройством.
- Входит ли доставка в стоимость тура?
Бесплатно предоставляется групповая доставка из/в аэропорт Горно-Алтайска!
Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура. Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.
- Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
- Доставка в любой отель после окончания тура - за дополнительную плату, кроме отелей расположенных между эко-отелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.
Доставка из/в аэропорт / железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика. Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых, проезд осуществляется на рейсовых автобусах. Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов либо на сайтах онлайн-продажи билетов.
Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика. Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск-Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову. Билеты можно приобрести как в кассах Новосибирского автовокзала, так и в сервисах онлайн-продажи билетов (https://e-traffic.ru/ и т. п.)
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.